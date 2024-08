Zoom предлагает вебинары на миллион одновременных участников за $100 000

Компания Zoom объявила о значительном расширении возможностей своей платформы для проведения вебинаров, которая теперь может поддерживать до миллиона одновременных участников.

Решение об увеличении количества участников приняли после того, как политические группы начали активно использовать Zoom для сбора средств на избирательную кампанию вице-президента Камалы Харрис. Некоторые из этих мероприятий привлекали сотни тысяч участников.

Zoom предложил клиентам различные тарифные планы для проведения масштабных мероприятий. Пользователи могут выбрать вебинары с максимальным количеством участников 10, 50, 100, 250, 500 000 или 1 миллион. Эти пакеты рассчитаны на одноразовое использование и включают поддержку команды Event Services от Zoom.

Смита Хашим, главный продуктовый директор Zoom, прокомментировала:

«Теперь организаторы мероприятий имеют гибкость и мощность для проведения действительно интерактивных событий невиданного масштаба, а также возможность приобрести большие одноразовые вебинары».

Компания Zoom видит будущее, где такие масштабные виртуальные мероприятия станут привычными для корпоративного, развлекательного и публичного секторов. Например, знаменитости смогут использовать эти возможности для проведения виртуальных встреч с фанатами и других событий.

Проведение таких масштабных мероприятий требует значительных финансовых вложений. Организация одноразового вебинара на миллион участников будет стоить $100 000. Для сравнения, вебинар на 10 000 человек обойдется в $9000, что составляет почти доллар за участника.

Изменения в политике компании начались после того, как в июле организация Win with Black Women Win With Black Women (WWBW) — это влиятельная коалиция женщин-лидеров африканского происхождения в США, основанная в 2020 году для продвижения и защиты интересов темнокожих женщин в политике, бизнесе и обществе. провела встречу в Zoom с более чем 40 000 участников, собрав 1,5 миллиона долларов для кампании Харрис. Впоследствии состоялись еще более крупные мероприятия: White Dudes for Harris (190 000 участников) и White Women for Harris (164 000 участников).

