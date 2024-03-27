Новости Технологии 27.03.2024 в 12:11 comment views icon
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Zoom представил Workplace — масштабную ИИ-платформу для совместной работы

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Zoom представил новую Zoom Workplace — платформу для совместной работы на основе искусственного интеллекта и с возможностями Zoom AI Companion.

Об этом говорится в официальном блоге на сайте компании.

Zoom Workplace предоставляет возможность выбора и позволяет клиентам оптимизировать работу с помощью API, SDK и более 2500 интеграций в Zoom App Marketplace, включая интеграцию с Microsoft, Google и другими.

Zoom представил Workplace - масштабную ИИ-платформу для совместной работы

Новые функции

  • Zoom Workplace работает на основе Zoom AI Companion. Это ИИ-помощник, который поможет повысить производительность в течение рабочего дня благодаря высококачественным и точным результатам. В Zoom отмечают, что транскрипция AI Companion выполнялась с точностью 95% и он давал результаты, которые были в четыре раза быстрее, чем веб-версия ChatGPT-4.
  • Ask AI Companion будет создавать материалы для подготовки к митингам, составлять повестку дня и генерировать идеи.

Zoom представил Workplace - масштабную ИИ-платформу для совместной работы

  • Появится Zoom Team Chat — место, где можно будет создавать группы каналов и делиться ими с коллегами, одновременно работать в доске и общаться в чате.
  • Новые возможности совместного редактирования и управления разрешениями для Microsoft OneDrive и Google Drive
  • Умные бейджи с именамикоторые позволят другим участникам встречи видеть имя человека в Zoom Room.
  • Обновленный ИИ для Zoom Phone. Он будет резюмировать митинги и получать ключевую информацию из голосовой почты и SMS-сообщений.
  • Введут больше возможностей платформы Workvivoкоторую Zoom приобрели в прошлом году. Она будет транслировать важные обновления, новости и события сотрудникам на устройствах, сертифицированных Zoom для Zoom Rooms.
Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.

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