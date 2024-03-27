Zoom представил Workplace — масштабную ИИ-платформу для совместной работы

Zoom представил новую Zoom Workplace — платформу для совместной работы на основе искусственного интеллекта и с возможностями Zoom AI Companion.

Об этом говорится в официальном блоге на сайте компании.

Zoom Workplace предоставляет возможность выбора и позволяет клиентам оптимизировать работу с помощью API, SDK и более 2500 интеграций в Zoom App Marketplace, включая интеграцию с Microsoft, Google и другими.

Новые функции

Zoom Workplace работает на основе Zoom AI Companion . Это ИИ-помощник, который поможет повысить производительность в течение рабочего дня благодаря высококачественным и точным результатам. В Zoom отмечают, что транскрипция AI Companion выполнялась с точностью 95% и он давал результаты, которые были в четыре раза быстрее, чем веб-версия ChatGPT-4.

. Это ИИ-помощник, который поможет повысить производительность в течение рабочего дня благодаря высококачественным и точным результатам. В Zoom отмечают, что транскрипция AI Companion выполнялась с точностью 95% и он давал результаты, которые были в четыре раза быстрее, чем веб-версия ChatGPT-4. Ask AI Companion будет создавать материалы для подготовки к митингам, составлять повестку дня и генерировать идеи.

Появится Zoom Team Chat — место, где можно будет создавать группы каналов и делиться ими с коллегами, одновременно работать в доске и общаться в чате.

— место, где можно будет создавать группы каналов и делиться ими с коллегами, одновременно работать в доске и общаться в чате. Новые возможности совместного редактирования и управления разрешениями для Microsoft OneDrive и Google Drive

Умные бейджи с именами которые позволят другим участникам встречи видеть имя человека в Zoom Room.

которые позволят другим участникам встречи видеть имя человека в Zoom Room. Обновленный ИИ для Zoom Phone . Он будет резюмировать митинги и получать ключевую информацию из голосовой почты и SMS-сообщений.

. Он будет резюмировать митинги и получать ключевую информацию из голосовой почты и SMS-сообщений. Введут больше возможностей платформы Workvivoкоторую Zoom приобрели в прошлом году. Она будет транслировать важные обновления, новости и события сотрудникам на устройствах, сертифицированных Zoom для Zoom Rooms.

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