Представлен Moto G100 Pro — сверхъяркий OLED и большая батарея от $195

Motorola решила напомнить, что бюджетный смартфон — это не обязательно компромиссное устройство с HD экраном. Новинка под названием Moto G100 Pro как раз и пытается это доказать.

Эта модель получила 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2712×1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Такие показатели более присущи устройствам флагманского уровня.

Смартфон содержит процессор MediaTek Dimensity 7300 (как и OPPO Reno12 Pro). На выбор покупателей предлагаются конфигурации с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 256 ГБ или 512 ГБ. О поддержке microSD не сообщается.

Еще один козырь модели — аккумулятор емкостью 6720 мА-ч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт. Это один из самых емких аккумуляторов среди бюджетников. При всем при этом корпус имеет толщину 8,6 мм, а вес составляет 198 г. Moto G100 Pro обеспечивает защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69, а также имеет защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i.

Основная камера выполнена на базе 50-мегапиксельного сенсора Sony LYT-600. Ее дополняет 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера в круглом отверстии дисплея имеет 32-мегапиксельный сенсор.

Смартфон Moto G100 Pro уже доступен для предварительного заказа в Китае по цене от $195. О глобальном запуске пока не сообщается, но, вероятно, в других регионах Motorola представит эту модель под другим названием. Например, Moto G 2025 уже доступен на Amazon в США — он может стать аналогом этого устройства для других рынков.

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Источник: notebookcheck