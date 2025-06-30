Масштабирование AMD FSR испытали на видеокарте NVIDIA 2012 года — что из этого вышло

Раздел Технологии выходит при поддержке

Технология AMD FSR формально поддерживает NVIDIA GeForce GTX 660, но повысит ли производительность такого антиквариата современное ПО? Ютубер проверил.

YouTube-канал GCS Hardware протестировал GTX 660 в нескольких играх — поддерживающих и не поддерживающих FSR: Counter-Strike 2, GTA V, Cyberpunk 2077 и Doom (2016). Ожидаемо, Counter-Strike оказалась самой быстрой и показала около 80-90 FPS в разрешении 1080p на самых низких настройках. Использование FSR не дало никакого улучшения FPS, несмотря на рендеринг со значительно более низким внутренним разрешением, в сбалансированном или производительном режимах.

Cyberpunk 2077, кто бы мог представить, показала худшую производительность только с 10 FPS, и 15 на самых низких в 1080P. Режим производительности FSR 2.1 смог поднять производительность до 20 FPS, но игра в конечном итоге перестала работать, попытка закончилась черным экраном. XeSS и FSR 3.1 практически не работали, а XeSS снизила частоту кадров до 1 FPS.

Видеокарта вышла 13 лет назад и имела в основе архитектуру NVIDIA Kepler на чипе GK106, изготовленном на 28-нм техпроцессе TSMC, с 960 ядрами шейдеров, 80 блоками TMU, 24 блоками ROPS, 384 КБ кэша L2, тактовой частотой 1032 МГц и TDP 140 Вт. На ее борту установлено 2 ГБ памяти GDDR5 на 192-битной шине, с пропускной способностью 144,2 ГБ/с. Минимальные требования Intel XeSS ограничены серией GTX 10. Со своей стороны, AMD рекомендует серию GTX 10 и выше для использования FSR.

Как можно увидеть, использование FSR в Cyberpunk 2077 и CS:2 демонстрирует, что GTX 660 слишком стара для эффективной работы с современными технологиями масштабирования. Ирония в том, что технологии, как FSR или DLSS, которые обеспечивают дополнительную производительность, лучше всего работают именно на более или менее производительных видеокартах.

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Источник: Tom’s Hardware

Раздел Технологии выходит при поддержке

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