Первый обзор NVIDIA RTX 5050 — Intel Arc B580 быстрее

NVIDIA не предоставила RTX 5050 для предварительных обзоров, но некоторым журналистам уже удалось протестировать видеокарту в полном объеме.

Сайт QuasarZone также не получил образец и драйверы для осмотра, однако общая доступность сделала тестирование возможным. Такая ситуация в последнее время случалась трижды подряд: с 8 ГБ RTX 5060 Ti, RTX 5060, а теперь и RTX 5050. Для двух последних официальная возможность обзора фактически отсутствувала — несмотря на то, что видеокарты XX60 и XX50 всегда были самыми популярными среди геймеров.

Производительность 15 игр в разрешении 1080p была протестирована на системе с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D и памятью DDR5-6000. Также оценена производительность с DLSS 4, выявлены параметры энергопотребления, уровня шума и температуры. Подробные результаты можно увидеть на слайдах ниже и в оригинальном обзоре (на корейском).

Обзор подтверждает, что RTX 5050 по крайней мере не быстрее Intel Arc B580 (97,4% от производительности последней), а также отстает от RTX 4060 (93,8%). Видеокарта обеспечивает производительность, подобную Radeon RX 7600 (без XT, 8 ГБ) и превосходит RTX 3060 (113,4%).

Интересным моментом является энергопотребление: хотя RTX 5050 имеет TGP 130 Вт, а RTX 4060 — 115 Вт, их фактическое энергопотребление почти одинаковое — около 130 Вт. Поскольку 5050 менее производительная, чем 4060, технически видеокарта предыдущего поколения является более энергоэффективной.

Даже разгон не дает NVIDIA RTX 5050 преимущества. Производительность улучшается на 7-10% при ручном разгоне. Потенциал ограничен из-за заблокированной на уровне 130 Вт мощности. Поэтому для чистой производительности Arc B580 (которая имеет 12 ГБ памяти) и RTX 4060 кажутся лучшими вариантами. Но следует помнить о генерации дополнительных кадров (MFR) на RTX 50.