Автор «Игры в кальмара» раскрыл альтернативный финал шоу — кажется, было лучше

Создатель «Игры в кальмара» Хван Дон Хёк рассказал об оригинальных планах на завершение третьего сезона шоу.

В статье присутствуют спойлеры к третьему сезону «Игры в кальмара».

Изначально Хван Дон Хёк планировал возвышенный и хороший финал, но в итоге решил, что более уместно будет завершить историю на грустной ноте с «мощным посланием».

Напомним, что в конце соревнований Сон Ки Хун жертвует собой, чтобы спасти ребенка Игрока 222, тогда как прибытие береговой охраны и Чон Хо заставляет Фронтмена уничтожить остров и навсегда положить конец играм. По крайней мере в этой локации, поскольку в финальной сцене экс-ведущий игр направляется в США, чтобы передать дочери Ки Хуна вещи отца и деньги, наталкиваясь на американского вербовщика в исполнении Кейт Бланшетт — похоже, эти игры вышли на международный уровень.

«Не знаю, могу ли я назвать это оригинальным финалом, но сначала у меня было туманное представление о том, как я завершу историю. И тогда речь шла о том, чтобы Ки Хун так или иначе завершил игру, остался живым и уехал повидаться с дочерью в Америку», — рассказал Дон Хёк изданию The Hollywood Reporter. «Но когда я начал писать историю, и когда я начал все больше и больше думать о том, что я хочу донести в финале, наблюдая за тем, что происходит в мире, я подумал, что Ки Хуну больше подойдет отправить это мощное и влиятельное послание людям».

Хван также уточнил, что появление Бланшетт в финале не является отсылкой к спинофу или какому-то продолжению, несмотря на то, что он сам ранее обсуждал идею сериала-интерквела о событиях между сезонами

«Я написал эту сцену, желая впечатляющего финала шоу, а не для того, чтобы открыть пространство для чего-то другого… Мы подумали, что привлечение женщины в качестве рекрутера будет более драматичным и интригующим. Почему именно Кейт Бланшетт? Она просто лучшая, с непревзойденной харизмой. Кто ее не любит? Поэтому мы были очень рады ее появлению. Нам нужен был человек, который мог бы доминировать на экране лишь одним-двумя словами, и именно это она и сделала».

Он также прокомментировал слухи о том, что Дэвид Финчер создает для Netflix англоязычную версию шоу:

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«Честно говоря, Netflix официально ничего мне не говорил по этому поводу. Я сам читал об этом только в статьях. Я всегда был большим поклонником творчества Дэвида Финчера — со времен «Se7en» и обожал его фильмы. Поэтому, если бы он создал «Американскую игру в кальмара», думаю, было бы очень интересно это посмотреть. Я бы точно нажал на него сразу после выхода, если бы это произошло».

«Игра в кальмара» — это сериал в жанре выживания, который изначально рассказывал о группе из 456 людей с финансовыми проблемами, которые присоединяются к смертельным соревнованиям с целью выиграть большой денежный приз. В следующих двух сезонах победитель соревнований Сон Ги Хун (Ли Чон Че) возвращается на смертоносную арену в попытке прекратить соревнования навсегда и спасти новых участников.

Несмотря на то, что третий сезон «Игры в кальмара» получил противоречивые оценки — 79% от критиков и всего 50% от зрителей (самый низкий рейтинг в истории шоу) — он быстро стал самой популярной премьерой Netflix, собрав 60,1 млн просмотров за первые 3 дня.