ZTE Axon 20 5G – первый в мире коммерческий смартфон с подэкранной фронтальной камерой

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Компания ZTE анонсировала первый в мире коммерческий смартфон, фронтальная камера которого расположена под дисплеем. Таким образом, в экране нет вырезов или отверстий для камеры. Новинка получила название Axon 20 5G, и за исключением подэкранной камеры, является традиционным устройством среднего уровня.

Смартфон ZTE Axon 20 5G содержит 6,92-дюймовый OLED дисплей с тонкими рамками. В устройстве используется процессор Snapdragon 765G, который дополнен оперативной памятью объёмом 6 или 8 ГБ и встроенной флэш-памятью ёмкостью 128 или 256 ГБ. Поддерживается возможность установки карты памяти microSD.

Под дисплеем расположена 32-меапиксельная камера для автопортретов. Разместить её под экраном удалось благодаря использованию «материала с высокой прозрачностью, который включает новые органические и неорганические плёнки», а также оптимизации программных алгоритмов, чтобы компенсировать влияние расположенного сверху дисплея на качество получаемого изображения. Дополнительно нужно отметить, что сканер отпечатков пальцев тоже расположен под дисплеем.

Главная камера на задней панели включает четыре модуля. 64-мегапиксельный основной модуль дополнен 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем, 2-мегапиксельным макро модулем и 2-мегапиксельным сенсором глубины сцены. Новинка оснащена батареей ёмкостью 4220 мАч. Заявлена поддержка связи 5G. Устройство имеет толщину 7,98 мм.

Новый смартфон с подэекранной камерой ZTE Axon 20 5G уже доступен для предварительного заказа в Китае по цене от $320. Сроки начала фактических поставок пока не называются.

Источник: The Verge