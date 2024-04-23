Звезды-неудачники, похоже, могут генерировать собственное полярное сияние — благодаря скрытой экзолуне

Изучая данные, собранные космическим телескопом им. Джеймса Уэбба, астрономы зафиксировали излучение метана, поступающие от коричневого карлика, или «звезды-неудачника» — ранее считалось, что эти миры недостаточно теплые для этого явления.

«Присутствие метана на планетах-гигантах и коричневых карликах не является диковинкой, однако он обычно не светится», — говорит Джеки Фаэрти, руководитель группы и старший менеджер по образованию в Американском музее естественной истории.

Коричневых карликов прозвали неудачниками из-за того, что несмотря на формирование из коллапсирующего облака газа и пыли подобно звездам, они не имеют достаточной массы, чтобы запустить процесс ядерного синтеза водорода в гелий в своих ядрах.

Фаэрти с коллегами в целом наблюдали за 12 коричневыми карликами и только один из них — W1935, расположенный в 47 млн световых лет от Земли — излучал метан. Дальнейшее моделирование показало, что он также имеет так называемую «температурную инверсию» — явление, при котором атмосфера планеты становится холоднее на более глубоких уровнях. Обычно оно наблюдается на планетах, вращающихся вокруг звезд, которые нагревают свою атмосферу сверху вниз, но для W1935 это довольно неожиданно — он изолирован и не имеет внешнего источника тепла.

«Мы были приятно шокированы, когда модель четко предсказала температурную инверсию», — сказал член команды и ученый Хартфордширского университета Бен Бернингем. «Но нам также нужно было выяснить, откуда берется дополнительное тепло верхних слоев атмосферы».

Чтобы разгадать эту тайну, команда исследовала газовых гигантов Солнечной системы — Юпитер и Сатурн. Оба излучают метан, имеют атмосферы, которые демонстрируют температурную инверсию, и собственные полярные сияния.

Главным двигателем для этого явления является солнечный ветер — поток заряженных частиц от Солнца. У W1935 таких «привилегий» нет — поэтому исследователи предполагают присутствие скрытой активной луны рядом с карликом.

Исследование было опубликовано 17 апреля в журнале Nature.

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Источник: livescience