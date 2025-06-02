Трейлер второго сезона «Поколения V» — спиноф «Пацанов» вплетает гибель Ченса Пердомо в сюжет

Amazon объявила дату выхода и выпустила первый трейлер второго сезона «Поколения V» — сериала-спинофа «Пацанов» о колледже супергероев.

Видео обещает море крови с восстанием в сердце университета Годолкина под предводительством Мари Моро (Джаз Синклер).

«Что бы мы ни делали, мы делаем это вместе», — говорит она своим однокурсникам.

Согласно официальному синопсису, пока остальная Америка приспосабливается к «железному кулаку Хоумлендера», таинственный новый декан Годолкина проповедует учебную программу, которая обещает сделать студентов сильнее, чем когда-либо.

«Но уделять время вечеринкам и занятиям трудно, когда назревает война между людьми и супергероями, как на кампусе, так и за его пределами. Команда узнает о секретной программе, которая уходит корнями в основание Университета Годолкина и может иметь большие последствия, чем они осознают. Каким-то образом Мари является ее частью».

Главные роли в сериале повторят Лизз Бродвей (Эмма Мейер), Мэдди Филлипс (Кейт Данлеп) и Аса Джерманн (Сэм Риордан), тогда как Хэмиш Линклейтер сыграет персонажа Дина Сайфера, на которого у авторов серьезные планы в продолжении.

Зрители ждали второй сезон «Поколения V» почти два года. Съемки приостановили из-за трагической смерти одной из звезд сериала Ченса Пердомо, который погиб в аварии в марте прошлого года, и в конце концов возобновили после решения переписать сезон без поисков нового актера на роль Андре Андерсона. Трейлер упоминает его отсутствие, показывая встревоженного отца персонажа Полярность (Шона Патрика Томаса).

Сериал «Поколение V» создали Тара Баттерс и Мишель Фазекас, шоураннер «Пацанов». Оригинальный сериал, напомним, продлен на пятый и финальный сезон. Ранее исполнитель роли Хоумлендера Энтони Старр намекал на «более глубокий» сюжет, а также «повышение ставок и эмоций», тогда как официальный аккаунт сериала дразнил воссоединение звезд «Сверхъестественного» в сезоне — Джаред Падалеки и Миша Коллинз появятся в одной сцене с Дженсеном Эклзом.

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Первые три эпизода второго сезона «Поколения V» выйдут на Amazon Prime Video 17 сентября, тогда как остальные из пяти будут выходить каждую среду.