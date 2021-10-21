Технології роботів-пилососів 2021-2022. Чого очікувати та як протестувати безкоштовно

Роботи-пилососи розпізнають ніжки стільців, бачать об’єкти на відстані 10 метрів, відмивають стійкі плями та вміють об’їжджати дрібні предмети на зразок іграшок. Водночас ними можна віддалено керувати за допомогою смартфона та спостерігати за тим, що відбувається в будинку.

У партнерському тексті експерт ECOVACS розповідає, на що ще здатні інноваційні роботи, про технології прибирання, майбутні розробки, які можна буде випробувати у 2022 році, та про те, як зробити тест-драйв розумних пилососів.

Рік життя на прибирання

За нашими підрахунками людина витрачає на прибирання приблизно рік життя, але статистику можуть покращити роботи-пилососи. Перші такі розумні пристрої з’явилися в кінці XX століття, проте були не дуже ефективними. Завдяки багаторічним розробкам роботів вдосконалили – вони почали прибирати розумно, як людина.

Ми офіційно представляємо в Україні глобальну корпорацію ECOVACS ROBOTICS, яка розробляє та випускає роботи-пилососи DEEBOT та роботи для миття вікон WINBOT. Компанія фокусується тільки на цьому ринку, тому всі сили приділяє розробкам інноваційних технологій для ефективного прибирання та комфорту користувача.

Ці новітні технології гарно демонструють роботи-пилососи ECOVACS DEEBOT, тому на їх прикладі розповімо про сучасні та майбутні інновації, і почнемо з найважливішого – навігації.

Розумна навігація: розпізнають дрібні предмети у 3D

Перші роботи-пилососи не орієнтувались у просторі – їздили хаотично, заздалегідь не могли виявляти стіну й інші перешкоди, повертали тільки після зіткнення з об’єктом, змінюючи напрямок, як шайба в аерохокеї.

Потім роботів оснастили гіроскопами й інфрачервоними датчиками, завдяки яким розумні пилососи навчилися їздити «змійкою», реагувати на перешкоди, помічати сходинки. Робот на невелику відстань відправляє ІЧ-сигнал, який відбивається від предметів і повертається до датчиків. Чим коротший час повернення сигналу, тим ближча перешкода – так робот «відчуває» відстань і пригальмовує перед об’єктом. Від кількості таких датчиків, вбудованих у робота, залежить ефективність прибирання.

Попередні системи орієнтування в просторі змінила лазерна навігація LDS (Laser Distance Sensor). Інженери-конструктори оснастили верхню частину робота башточкою, у яку вмонтували лазер і приймач – лазер швидко обертається, його промені відбиваються від предметів, після чого їх вловлює датчик.

Оскільки швидкість світла постійна, робот розраховує відстань до предметів і перетворює отримані дані в мапу, яка показується в застосунку на смартфоні. На ній можна виділяти кімнати – налаштовувати для кожної унікальні параметри прибирання. Серія роботів DEEBOT T9 від ECOVACS вміють будувати не тільки двомірні, але і тривимірні мапи.

Лазер у порівнянні з ІЧ-променями виявляє предмети на більш далекій відстані – зазвичай 6,5 м. Найсучасніші моделі оснащені топовою технологією навігації D-ToF – бачать об’єкти на 10 м уперед у тривимірному форматі та в чотири рази чутливіші до дрібних об’єктів. Наприклад, вони розпізнають ніжки стільців.

Кажуть, що саме технологію D-ToF використовує компанія Apple в деяких камерах, що розпізнають обличчя. Можливо, її застосують і в операції NASA по посадці на Марс. У роботах-пилососах першими цю технологію впровадили інженери компанії ECOVACS, після чого розумний помічник став орієнтуватися в просторі та будувати ефективний маршрут прибирання.

Щоб робот міг точно бачити перед собою дрібні предмети, у бампер вмонтували додатковий лазерний датчик і впровадили технологію TrueDetect 3D. Тоді пилосос став об’їжджати іграшки, дроти, капці та інші невеликі об’єкти. Такий робот, наприклад DEEBOT OZMO T8 або OZMO T9, може якісно прибирати приміщення навіть при вимкненому світлі, не спотикаючись через дрібні перепони.

Новий технологічний прорив у навігації – штучний інтелект та візуальна інтерпретація AIVI. Розробники компанії ECOVACS ROBOTICS вбудували в роботів камеру й у серпні 2018 року на світовій виставці CES в Лас-Вегасі презентували світу першу серійну модель робота AIVI.

Тепер робот-пилосос не просто виявляє перед собою перешкоди, але й за допомогою камери бачить, що саме знаходиться перед ним. Таким чином, на кожен предмет він реагує особливо, щоб результат прибирання був ще ефективнішим. До камери можна приєднатися зі смартфона та в реальному часі віддалено керувати роботом чи спостерігати за тим, що відбувається в будинку – наприклад, підглядати за домашніми улюбленцями.

Вологе прибирання: відмиває стійкі плями завдяки вібробаку

Першою спробою наблизитися до функції вологого прибирання стала проста мікрофібра, яку людина вручну зволожувала та кріпила до планшетки робота перед запуском.

Наступним кроком розробників стало додавання в конструкцію водного резервуара. Рідина через спеціальні отвори подавалася на планшетку – так тканина зволожувалась у процесі прибирання. Ця система дозволила більш якісно мити підлогу, але не на всіх ділянках – подачу води неможливо було контролювати, тому робот міг залишати калюжі.

Щоб покращити систему, ECOVACS запровадили технологію вологого прибирання OZMO з електронним контролером подачі рідини. До водного резервуара додали помпу, яка регулює тиск – чим більший він у бакові, тим сильніша подача рідини. Залежно від потреб для кожної кімнати або певної ділянки в помешканні можна налаштувати різний ступінь зволоження – таку технологію використовують усі роботи ECOVACS.

Ну а щоб вони не просто зволожували підлогу, але й відтирали плями, інженери ECOVACS встановили на бак OZMO вібрувальну пластину – так з’явилася нова технологія OZMO PRO. Роботи DEEBOT Т8 і Т9 за допомогою вібронасадки натирають підлогу зі швидкістю 480 разів на хвилину, відмиваючи стійкі плями.

Імовірно, уже у 2022 році в Україні з’явиться новий робот, який не має меж в автономності – ECOVACS DEEBOT N9. Він має дві мийні насадки, які обертаються в протилежні сторони зі швидкістю 180 об./хв та ретельно очищають підлогове покриття.

У комплекті з роботом йде базова станція, яка самостійно промиває тканинні насадки. Щоб вимити підлогу, робот декілька разів повертається на базу, де полоще насадки. Станція оснащена двома резервуарами – один поставляє чисту воду, а інший збирає відпрацьовану брудну. Технологія дозволяє один раз запрограмувати робота і весь тиждень не згадувати про прибирання та догляд за розумним пилососом.

Якими будуть технології збору пилу у 2022 році

У 2021 році компанія ECOVACS презентувала на азійському ринку робот-пилосос DEEBOT T9 AIVI з двома турбощітками. Зазвичай у роботах використовують одну основну щітку, яка допомагає пилососу всмоктувати сміття. Щоб покращити ефективність, замість неї в основному блоці розмістили два гумових валики, які обертаються один одному назустріч – один збирає сміття, а другий допомагає йому швидко потрапити в резервуар.

Гнучкі гумові щетинки щільно прилягають до підлогового покриття, ретельно очищуючи від пилу та сміття. А ще робот із такою системою збору пилу буде ідеальним помічником для власників домашніх улюбленців – на валиках із гнучкими щетинками ви не побачите грудок із волосся і шерсті.

Також новітній робот оснащений фірмовою технологією візуальної інтерпретації і штучного інтелекту AIVI. Очікуємо, що ECOVACS DEEBOT T9 AIVI буде доступний на ринку України вже у 2022 році.

Технології в деталях

У компанії ECOVACS ROBOTICS у процесі виробництва роботів фокусуються не тільки на ефективному прибиранні, а й на комфорті користувачів.

Наприклад, робот-пилосос піклується про те, щоб людина не прибирала підлогу, а базова станція – про стан робота. Коли розумний пилосос заїжджає на станцію, автоматично різко подається потік повітря, щоб здути пил із поверхні пристрою.

А щоб людина відчувала себе вдома комфортно й затишно, виробники ECOVACS ROBOTICS додали в технологічний DEEBOT T9 цікаву функцію – ароматизація приміщення. У спеціальний слот у резервуарі робота кладуть аромакапсулу, яка в процесі прибирання ароматизує приміщення. Вдома буде не лише чиста підлога, але і приємний аромат, що додає затишку й нейтралізує зайві запахи.

Технології, що ми описали, можна випробувати особисто. Усім, кому цікаво, як працює робот-пилосос, даруємо пилосос на тиждень – переходьте на сайт офіційного представника DEEBOT від ECOVACS і замовляйте безкоштовну послугу тест-драйву.

Крім того, роботів, які представлені на сайті, можна протестувати в київських шоу-румах, що знаходяться за адресами: вул. Воздвиженська, 21-23 та вул. В.Васильківська, 134.

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

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