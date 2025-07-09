S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PS5 в конце 2025 года — GSC показала интригующий трейлер

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl все-таки выйдет на PS5 и теперь понятно когда — ждать осталось недолго. Вместе с тем авторы выложили тизер, где ломают «четвертую стену».

GSC Game World подтвердили, что релиз стоит ждать в конце года — точной даты пока нет, но в целом это произойдет через год после выхода игры. В свежем тизере разработчики показали сцену, где сталкеры играют на PS5, но вынуждены прервать игру, когда нужно спасать группу после атаки зомби.

Один из персонажей ставит игру на паузу — на экране виден логотип S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Но кресло не остается пустым надолго: другой сталкер хватает геймпад и продолжает пробираться сквозь Зону. И честно говоря, он был крайне доволен, что ему не пришлось ждать своей очереди долго.

Релиз на PS5 может показаться неожиданным, поскольку ранее GSC Game World не планировала порт. Студия говорила, что не разрабатывает версию для PS5, и все ресурсы сосредоточены на Xbox и ПК. Но создатели изменили свое мнение, и теперь версия для PlayStation получит поддержку функций DualSense — тактильная обратная связь и адаптивные триггеры, а также улучшения для PS5 Pro.

Отметим, что недавно S.T.A.L.K.E.R. 2 получила официальную поддержку модов, а фанаты задачу — приобрести SSD на терабайт. Помимо различных патчей от сюжетных миссий до фиксов обычных баговразработчики задумались над режимом для выживания. Хотя часть фанатов восприняла идею критически (поругав студию за долгую доработку игры), другие наоборот подумали, что это будет интересно.

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Источник: IGN

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