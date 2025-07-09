Долгожданный Sci-Fi хоррор в стиле Alien Isolation «ожил» после 13 лет разработки

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После лет молчания научно-фантастический survival horror, вдохновленный Alien: Isolation, снова вышел на связь. И на этот раз возвращение обещает «финишную прямую».

Команда Lunar Software в Steam объяснила, почему произошло такое затяжное молчание и поделилась несколькими скриншотами. По их словам, игра до сих пор жива и сейчас приближается к финальному этапу разработки — речь идет о Routine.

Команда из трех разработчиков разрабатывает Sci-Fi хоррор с 2012 года, но после этого она исчезала несколько раз. Заинтересованные игроки теряли Routine из «поля зрения» до тех пор, пока в 2022 году Lunar Software напомнила о себе на Summer Game Fest. А потом снова — тишина. Наконец, 8 июля Lunar Software выложила новый пост в Steam, где написала прямо: «Routine все еще находится в активной разработке, и мы начинаем приближаться к финишной прямой игры».

«Мы многому научились из предыдущего опыта, в частности — не обещать дату релиза, пока не будем абсолютно уверены, что успеем. Есть уверенность, что вскоре сможем поделиться новостями на эту тему», — объяснили разработчики.

И с разработчиками не поспоришь, что лучше бы они не давали обещаний по срокам релиза. Студия планировала выпустить игру в 2013, затем в 2017 — как видим, не удалось. В течение 2016-2017 годов команда фактически перезапустила производство, потому что не была довольна качеством на финальном этапе. Как результат: финансовые трудности, оплата на полставки и разработчики, работающие над сторонними проектами (потому что жить на что-то надо). Lunar Software испытывала огромное давление из-за невыполненных обещаний, поэтому вместо даты релиза Routine нам лишь напомнили, что проект не закрыт.

Также стало известно, что Мик Гордон (автор саундтреков к Doom и Doom Eternal) покинул проект еще в июле 2024-го из-за нехватки времени в собственном графике. Тем не менее часть его композиций останется в финальной версии Routine.

Возвращаясь к новому: Lunar Software поделилась несколькими скриншотами Union Plaza — ретрофутуристической локации на Луне, стилизованной под 1970-е и 1980-е. Эстетика игры остается уникальной: размытые VHS-фильтры, сканлайн-эффекты и приглушенный темп. Это выглядит как реинкарнация той самой игры, которую представили на Summer Game Fest три года назад.

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Routine также должна появиться в Xbox Game Pass в день релиза, но пока не подтверждено, получит ли она версию для PlayStation. Следующие крупные игровые события — Gamescom и The Game Awards — могут стать площадкой для новых анонсов. И хотя дату релиза снова не назвали, студия уверяет: на этот раз возвращение окончательное.

После того как столько других sci-fi horror проектов — как The Callisto Protocol, римейк Dead Space или Fort Solis — уже вышли и потеряли ажиотаж, для Routine снова появляется шанс выделиться. Хотя потягаться с Sci-Fi экшеном Pragmata от Capcom таки придётся. И если разработчики действительно так близки к завершению, как говорят, — возможно, в следующий раз мы уже услышим не об обещании вернуться, а геймплей, трейлеры и предзаказы.

Источник: PC Gamer

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