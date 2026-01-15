Софт Новости 15.01.2026 comment views icon

Пользователи macOS 26 имеют проблемы с масштабированием окон из-за "фейковых" закругленных углов

Пользователи macOS 26 уже знакомы с проблемой, что размер окна не всегда удается изменить с первой попытки. Теперь можете быть уверены, что вы делали все правильно, — проблема в дизайне самих окон.

В macOS 26 они выглядят закругленными, но на самом деле остаются квадратными с точки зрения логики системы. Но для пользователей все выглядело так будто курсор упирается в пустоту и ничего не происходит.

«Новые искусственно закругленные углы ужасны. Я трачу СЛИШКОМ много времени, пытаясь заставить курсор бросить курсор к двусторонней стрелке. СЛИШКОМ много. Я бы хотел вернуть старые углы», — жалуется один из пользователей.

В старых версиях macOS в правом нижнем углу был четкий специальный знак для изменения размера окна. О ней еще в 2011-м писал Джон Сиракуза в обзоре Mac OS X Lion, а позже упоминал другой технологический журналист Джон Грубер. Впоследствии от этой детали отказались, ведь пользователи привыкли просто тянуть за любой угол.

В macOS 26 Apple значительно увеличила радиус закругления углов, и из-за этого сломалось привычное поведение. Разработчик Норберт Хегер объяснил, что система до сих пор работает со старым квадратом 19×19 пикселей возле угла окна, отвечающим за изменение размера. Когда углы были квадратными, 62% этой области находились внутри окна. А с большими закруглениями в macOS 26 все наоборот. Теперь примерно 75% активной зоны теперь оказались за пределами видимого окна.

Как раньше выглядела зона для изменения размера окна

Теперь клик в угол окна часто не срабатывает. Вместо изменения размера можно случайно потянуть само окно или выделить текст. На схеме Хегера зеленая зона показывает, где люди нажимают интуитивно, а красная — где система реально реагирует.

Користувачі macOS 26 мають проблеми з масштабуванням вікон через "фейкові" заокруглені кути
Иллюстрация, где на самом деле завершается размер окна (красный)

Обозреватель Джон Грубер также обращает внимание на другие элементы интерфейса. Например, полосы прокрутки ведут себя так, как будто окно все еще квадратное. В macOS 26 углы выглядят закругленными, но система работает так, как будто они прямые. Это создает ощутимый разрыв между картинкой на экране и реальным взаимодействием.

Источник: 9to5mac

