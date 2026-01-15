Пользователи macOS 26 имеют проблемы с масштабированием окон из-за "фейковых" закругленных углов

Пользователи macOS 26 уже знакомы с проблемой, что размер окна не всегда удается изменить с первой попытки. Теперь можете быть уверены, что вы делали все правильно, — проблема в дизайне самих окон.

В macOS 26 они выглядят закругленными, но на самом деле остаются квадратными с точки зрения логики системы. Но для пользователей все выглядело так будто курсор упирается в пустоту и ничего не происходит.

«Новые искусственно закругленные углы ужасны. Я трачу СЛИШКОМ много времени, пытаясь заставить курсор бросить курсор к двусторонней стрелке. СЛИШКОМ много. Я бы хотел вернуть старые углы», — жалуется один из пользователей.

В старых версиях macOS в правом нижнем углу был четкий специальный знак для изменения размера окна. О ней еще в 2011-м писал Джон Сиракуза в обзоре Mac OS X Lion, а позже упоминал другой технологический журналист Джон Грубер. Впоследствии от этой детали отказались, ведь пользователи привыкли просто тянуть за любой угол.

В macOS 26 Apple значительно увеличила радиус закругления углов, и из-за этого сломалось привычное поведение. Разработчик Норберт Хегер объяснил, что система до сих пор работает со старым квадратом 19×19 пикселей возле угла окна, отвечающим за изменение размера. Когда углы были квадратными, 62% этой области находились внутри окна. А с большими закруглениями в macOS 26 все наоборот. Теперь примерно 75% активной зоны теперь оказались за пределами видимого окна.

Теперь клик в угол окна часто не срабатывает. Вместо изменения размера можно случайно потянуть само окно или выделить текст. На схеме Хегера зеленая зона показывает, где люди нажимают интуитивно, а красная — где система реально реагирует.

Обозреватель Джон Грубер также обращает внимание на другие элементы интерфейса. Например, полосы прокрутки ведут себя так, как будто окно все еще квадратное. В macOS 26 углы выглядят закругленными, но система работает так, как будто они прямые. Это создает ощутимый разрыв между картинкой на экране и реальным взаимодействием.

