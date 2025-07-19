Поєднавши літературні сюжети з уявою художників, комікси стали генератором ідей, які надихнули цілу низку режисерів фантастичного кіно. Проте у більшості людей вони в першу чергу асоціюються з яскравими костюмами супергероїв DC і Marvel. Щоб виправити це прикре непорозуміння, ми зібрали для вас 10 чудових фантастичних фільмів, які засновані на коміксах чи графічних романах і не містять жодної згадки про супергероїв.

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

«Валеріан та місто тисячі планет» / Valerian and the City of a Thousand Planets

Рік виходу: 2017

Режисер: Люк Бессон

Рейтинг IMDb: 6.4

На основі коміксу: Valerian and Laureline (Dargaud)

Від прем’єри у далекому 1967 році та до виходу останньої частини у 2010 році серія коміксів «Валеріан і Лорелін» сценариста П’єра Крістена та художника Жан-Клода Мез’єра створила епічний фантастичний всесвіт, який мав відчутний вплив на весь жанр. Тож коли під час перегляду у вас виникнуть асоціації з «Зоряними війнами», не поспішайте робити передчасні висновки. Це не світ «Валеріана» схожий на далеку-далеку галактику. Навпаки, Лукас свого часу багато чого запозичив у Мез’єра.

В центрі сюжету всіх випусків знаходяться хоробрий просторово-часовий агент Валеріан і його приваблива подруга Лорелін, які подорожують крізь час і простір, щоб захищати інтереси Галактики.

Перенести їхні пригоди на плівку автор культового «Леона» Люк Бессон мріяв з 10 років, коли вперше побачив Лорелін. Тому не дивно, що він вклався у фільм так багато грошей, часу та сил. З бюджетом $180 млн «Валеріан та місто тисячі планет» став найдорожчим французьким фільмом усіх часів, знайомить нас з понад сотнею різних іншопланетних видів і візуально вражає майже кожним своїм кадром.

Особлива роль у стрічці відведена космічній станції «Альфа». У 2029 році на її борту вже представлені всі країни Землі. У 2135 році з нею стикується перший іншопланетний корабель. А 400 років по тому «Альфа» відправляється в подорож до сусідньої галактики. Під час неї вона стає домом для понад 30 мільйонів представників 2326 рас («Вавілон-5» нервово курить поруч), які спільно живуть, працюють і діляться досвідом. Тож коли невідомий ворог створює свій осередок у самому центрі станції та починає загрожувати самому її існуванню, Валеріан і Лорелін відразу вирушають на допомогу.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

«Суддя Дредд» / Dredd

Рік виходу: 2012

Режисер: Піт Трейвіс

Рейтинг IMDb: 7.1

На основі коміксу: Judge Dredd (Fleetway Publications)

За загальним визнанням, фільм 2012 року Карлом Урбаном не лише більш жорсткий, але й ближче наблизився до оригінального коміксу Judge Dredd британського письменника Джона Вагнера та художника Карлоса Ескверри. Тож вибачте фанати Слая та ностальгічного фільму 1995 року, сьогодні ми зупинимось саме на ремейку.

За сюжетом, Дредд — «вуличний суддя» в антиутопічному місті Мегасіті, яке після ядерної війни охопило більшу частину східного узбережжя Північної Америки та має населення понад 800 млн осіб. Вулиці велетенського мегаполіса переповнені озброєними бандами, тому Судді вповноважені негайно заарештовувати, засуджувати та страчувати злочинців.

Судді-ветерану Дредду доручають оцінити кандидатку, яка має телепатичні здібності. Але під час виклику на місце потрійного вбивства у 200-поверховому хмарочосі Peach Trees напарники потрапляють у засідку. Місцева кримінальна королева Ма-Ма блокує будинок призначеними для захисту від ядерного вибуху заслінками та оголошує на правоохоронців справжню охоту.

«Сурогати» / Surrogates

Рік виходу: 2009

Режисер: Джонатан Мостоу

Рейтинг IMDb: 6.3

На основі коміксу: Surrogates (Top Shelf Productions)

В основі фантастичного бойовика «Сурогати» знаходиться однойменна серія коміксів компанії Top Shelf Productions, яку художник Бретт Венделл намалював за сценарієм письменника Роберта Ведітті. Останній згадує, що вигадав сюжет після того, як прочитав про інтернет-залежність і людей, що втрачають близьких через віртуальну реальність. При цьому його метою було змусити людей тверезо оцінювати не лише переваги, але й недоліки сучасних технологій.

Фільм переносить нас у 2057 рік. Створення практично невідрізних від людей андроїдів і технологія, що дозволяє керувати ними дистанційно, разюче змінили життя більшості мешканців Землі. Спочатку зручність сурогатів оцінили військові, поліціянти та представники інших небезпечних професій. Потім ними стали користуватися ті, хто мав якісь фізичні вади чи соромився свого тіла. Так крок за кроком приходити на роботу у власному недосконалому тілі взагалі стало непристойно.

Тепер окутані дротами власники сурогатів проводять всі дні, лежачи у схожих на цифрові труни терміналах керування, поки механічні двійники виконують їхню роботу. Головний герой фільму, агент ФБР Том Грір (Брюс Вілліс) змушений користуватися сурогатом під час небезпечних завдань на службі. А для його травмованої дружини штучне тіло стало дверима в примарний світ, де вона все ще молода та приваблива.

Одного дня Грір стикається з загадковим випадком: вбивство сурогата якимось чином призводить до загибелі його оператора. Спілкуючись під час розслідування з противниками та прихильниками машин, він поступово приходить до думки, що людству час повертатися у реальний світ. Примітно, що фінал історії у коміксі не такий оптимістичний. Там жінка Гріра не може змиритися з втратою сурогата та вкорочує собі віку.

«Люди в чорному» / Men in Black

Рік виходу: 1997

Режисер: Баррі Зонненфельд

Рейтинг IMDb: 7.3

На основі коміксу: Men in Black (Malibu Comics)

Хоча деякі речі на кшталт імен героїв і загальної концепції в науково-фантастичній комедії Баррі Зонненфельда залишаються незмінними, «Люди в чорному» не надто багато запозичили з оригінального коміксу, який написав Ловелл Каннінгем і проілюстрував Сенді Каррутерс.

У фільмі Джей та Кей контролюють прибуття та регулюють життя прибульців на Землі. Але в коміксах герої у чорних костюмах подібно до Малдера та Скаллі займаються усім спектром паранормальних явищ від іншопланетян до зомбі, перевертнів і вампірів. До того ж комікс набагато жорсткіший: небажаних свідків там замість стирання пам’яті вбивають.

«Чужий проти Хижака» / AVP: Alien vs. Predator

Рік виходу: 2004

Режисер: Пол В. С. Андерсон

Рейтинг IMDb: 5.7

На основі коміксу: Aliens vs. Predator (Dark Horse)

Ані культова стрічка Рідлі Скотта «Чужий», ані фантастичний бойовик 1987 року «Хижак» не засновані на коміксах, але ідея звести цих супервбивць разом прийшла на думку авторам коміксів Ренді Страдлі та Крісу Ворнеру. Потім вона втілилась у серію відеоігор і лише у 2004 році перетворилась на кросовер «Чужий проти Хижака».

Фільм використовує серію коміксів Alien vs. Predator видавництва Dark Horse, міфологію Ацтеків і теорії палеоконтакту, популяризовані швейцарським автором псевдонаукових книжок Еріхом фон Денікеном. Попри деякі спірні моменти він став попередником великих кросоверів і відкрив глядачам потенціал спільних кінематографічних всесвітів.

«Світ забуття» / Oblivion

Рік виходу: 2013

Режисер: Джозеф Косінскі

Рейтинг IMDb: 7.0

На основі коміксу: Oblivion (Radical Studio)

Режисер фільмів «Трон: Спадок» (2010) і «Топ Ґан: Меверік» (2022) Джозеф Косінскі по-справжньому талановита людина. Коли у нього на прикметі немає цікавих коміксів для екранізації, він їх просто створює. Так було під час страйку сценаристів у 2007 році, коли Косінскі почав писати історію про звичайного хлопця, що бореться з нашестям іншопланетян.

Ілюстрації до неї створила цифрова художниця Андре Валлін і вже на фестивалі Comic-Con у Сан-Дієго 2010 року пробна версія графічної новели змогла не на жарт зацікавити продюсерів. На жаль, комікс так ніколи й не вийшов у друк, але став основою фантастичного бойовика «Світ забуття», в якому іншопланетяни маніпулюють пам’яттю Джека Гарпера з позивним Технік-49, змушуючи його працювати на себе заради знищення залишків людства.

«Патруль часу» / Timecop

Рік виходу: 1994

Режисер: Пітер Гаямс

Рейтинг IMDb: 5.9

На основі коміксу: Timecop (Dark Horse Comics)

У 1992 році Майк Річардсон, Марк Верхайден і Рон Рендалл створили трисерійну історію «Поліціянт часу: Людина поза часом», яка того ж року була опублікована в антології коміксів Dark Horse Comics. Не пройшло й два роки, як за мотивами коміксу вийшов фантастичний бойовик «Патруль часу» з Ван Даммом у головній ролі.

Хоча фільм і комікс мають одного героя, оперативника Комісії з контролю за часом Макса Вокера, їхні сюжети мають мало подібного. У фільмі персонаж Ван Дамма намагається притягнути до відповідальності політика-шахрая, який фінансує коштом подорожей у часі свою президентську кампанію. А у коміксі Вокер переслідує злочинця, який разом з роботом-вбивцею вирушає в 1933 рік, щоб пограбувати південноафриканську шахту, де знайдено величезний алмаз.

«Крізь сніг» / Snowpiercer

Рік виходу: 2013

Режисер: Пон Джун Хо

Рейтинг IMDb: 7.1

На основі коміксу: Le Transperceneige (Casterman)

Сюжет фільму розгортається у величезному невпинному поїзді, в якому знайшли притулок всі вцілілі після жахливої кліматичної катастрофи. Вагони цього експресу чітко розділені за соціальною ієрархією. І ми стаємо свідками, як знедолені працівники з хвоста потяга пробиваються до привілейованих вагонів у його передній частині, попутно дізнаючись про брехню та інтриги, що підтримують систему нерівності.

Режисер стрічки черпав натхнення з французького графічного роману «Le Transperceneige» Жака Лоба та Жана-Марка Рошетта. Перший його том має ту саму основну передумову, що й фільм, але приділяє більше уваги солдатам, які переслідують повстанців. Події наступних трьох частин відбуваються в іншому поїзді — Snowpiercer Two — та представляють альтернативний погляд на цей постапокаліптичний світ.

«Барбарелла» / Barbarella

Рік виходу: 1968

Режисер: Роже Вадім

Рейтинг IMDb: 5.9

На основі коміксу: Barbarella (V Magazine, Dynamite Entertainment)

Після того, як Флеш Гордон проклав героям коміксів дорогу у космос, його слідами рушили численні послідовники. Однією з них була намальована Жан-Клодом Форестом шукачка пригод і героїня галактики Барбарелла. У однойменному фантастичному фільмі Роже Вадіма вона подорожує дивними світами, щоб убезпечити людство від злого вченого та його руйнівного винаходу — позитронного променя.

Після виходу на екран «Барбарелла» стала психоделічним відображенням контркультурного руху та досі залишається зразком стилю 1960-х років. Але можливо вже зовсім скоро ми побачимо нову версію її пригод. Адже режисер культової комедії «Зомбі на ім’я Шон» Едгар Райт вже працює над перезапуском, головну роль в якому виконає чарівна зірка «Ейфорії» Сідні Свіні.

«Залізяка» / Hardware

Рік виходу: 1990

Режисер: Річард Стенлі

Рейтинг IMDb: 5.9

На основі коміксу: «SHOK!» / Judge Dredd Annual 1981 (Fleetway Publications)

«Залізяка» — це фантастичний фільм жахів, який поєднує елементи постапокаліпсису та кіберпанку. Сюжет розповідає про світ після ядерної війни, в якому люди покинули отруєний радіацією Нью-Йорк, а в розташованих навколо нього пустелях досі іржавіють небезпечні військові механізми.

Один з таких артефактів, голову експериментального бойового робота MARK 13, колишній солдат «Жорсткий Мо» Бакстер купляє для своєї подруги Джилл. Дівчина створює металічні скульптури та використовує подарунок, як частину своєї інсталяції. Але здатний до самовідновлення MARK 13 збирає собі з підручних матеріалів нове тіло та приймається виконувати закладену у нього програму: скорочувати популяцію людей.

Попри відсутність якихось особливих сюжетних знахідок фільм не відпускає увагу ні на секунду. А до хвилювання за перебіг протистояння дівчини та робота додається задоволення від стильних візуальних ефектів і особливої атомпанківської естетики, в якій примітивні лампові монітори дивним чином вживаються з досконалими роботами та штучним інтелектом.

Якщо вам до смаку таке поєднання, подивіться фантастичний трилер «Вірус». Він теж створений за мотивами коміксу та виводить на сцену цілу армію смертоносних роботів, які створюють себе з різного мотлоху на борту покинутого наукового корабля.

Цікаво також, що «Залізяка» єдиний у своєму роді фільм, автори якого погодилися визнати наявність мальованого першоджерела лише після ухвали суду. За 10 років до виходу Hardware ідентична історія під назвою «SHOK!» з’явилася у щотижневій комікс-антології журналу 2000 AD. Згадку про неї у титрах додали лише у пізніших релізах стрічки.