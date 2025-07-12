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Ми живемо в епоху нескінченних ремейків і перезавантажень, які дратують більшість глядачів і водночас приносять кіноіндустрії левову частку доходів. Але не варто міряти всі жанри однією міркою. Фантастичним стрічкам ремейки просто необхідні. Річ у тім, що поява нових технологій дозволяє розповісти ці історії набагато цікавіше. А сучасна 3D-графіка доповнює вигадані світи такими яскравими деталями, про які режисери XX століття навіть не могли мріяти. Зібрали для вас 10 науково-фантастичних фільмів з минулого, які справді заслуговують на перезапуск.

«Заборонена планета» / Forbidden Planet

Рік виходу: 1956

Режисер: Фред М. Вілкокс

Рейтинг IMDb: 7.5

У XXIII столітті зоряний крейсер компанії United Planet прямує до віддаленої колонії на планеті Альтаїр IV, яка з невідомих причин перестала виходити на зв’язок. Екіпаж корабля спускається на поверхню та знаходить там лише двох вцілілих: доктора Морбіуса та його чарівну дочку Альтаїру. За їхніми словами, решта колоністів загинули з невідомої причини.

Астронавти розуміють, що чоловік щось приховує. Адже він не лише якимось чином роками виживав на небезпечній планеті, але й примудрився збудувати високотехнологічний будинок. А сконструйований ним футуристичний робот Роббі не має собі аналогів на Землі, поєднуючи величезну фізичну силу та корисну здатність синтезувати будь-які речовини, включно з міцним ячмінним віскі.

Після трагічної загибелі декількох астронавтів доктор зізнається, що до цього якось причетна розвинена цивілізація, циклопічні машини якої все ще продовжують працювати у підземних печерах. Так сюжетні елементи класичної «Бурі» Вільяма Шекспіра поєднуються з ідеями про перший контакт з іншопланетним розумом, які пізніше знайшли відображення в «Солярісі» Станіслава Лема.

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«Заборонена планета» стала проривом у кількох аспектах науково-фантастичного кіно, вивела на екран роботів на основі штучного інтелекту та значною мірою надихнула сценариста Джина Родденберрі на створення культового серіалу «Зоряний шлях». Культурний вплив стрічки важко переоцінити, тому не дивно, що у 2024 році Warner Bros. оприлюднила плани на її перезапуск.

«Чорна діра» / The Black Hole

Рік виходу: 1979

Режисер: Гарі Нельсон

Рейтинг IMDb: 5.9

Після виходу на екрани «Нової надії» Дісней вирішив створити власні «Зоряні війни». Втім результат виявився більше схожим на похмуру суміш «Капітана Немо» та «Забороненої планети». А прочитавши лише синопсис, ви взагалі можете легко прийняти «Чорну діру» за приквел фантастичного горора «Крізь обрій».

Події фільму починаються на борту космічного корабля USS Palomino, який знаходить біля віддаленої чорної діри зниклий 20 років тому крейсер «Лебідь». Всупереч усім законам фізики масивне тяжіння космічного об’єкта ніяк не впливає на орбіту міжзоряного «летючого голландця». Тому астронавти вирішують дослідити таємничу знахідку особисто. До речі, майже так починався «Крізь обрій», тільки там зниклий корабель опинився на орбіті крижаного гіганта Нептуна.

Піднявшись на борт «Лебедя», герої зустрічають останнього вцілілого члена його екіпажу та одночасно найгеніальнішого науковця Землі доктора Ганса Рейнхардта. Як і Морбіус, він не гаяв часу вимушеної ізоляції дарма. Декілька важливих наукових відкриттів дозволили Рейнхардту підкорити гравітаційні сили та створити собі цілу армію безликих андроїдів у чорних капюшонах. А тепер він взагалі планує стати повелителем чужого світу, шлях до якого лежить крізь горизонт подій чорної діри.

Божевільний вчений, величні приміщення занедбаного корабля, моторошні кіборги та спалахи лазерних променів у пітьмі тунелів — все це у надійних руках може стати основою для видовищного фантастичного трилера. А епічний фінал, в якому доктор зливається з роботом-охоронцем Максиміліаном і потрапляє в якусь подобу біблейського пекла, відкриває широке поле можливостей для сценаристів майбутнього продовження.

«Барбарелла» / Barbarella

Рік виходу: 1968

Режисер: Роже Вадім

Рейтинг IMDb: 5.9

У 1968 році великий провокатор режисер Роже Вадим відправив свою дружину Джейн Фонду підкорювати всесвіт в образі спокусливої шукачки космічних пригод «Барбарелли». Фільм створений за мотивами однойменної серії коміксів Жан-Клода Фореста та розповідає про місію з повернення на Землю вченого-вигнанця на ім’я Дюран-Дюран, який розробив смертельно небезпечний позитронний промінь та переховується на далекій планеті Літіон.

Як і більшість фільмів, знятих за французькими коміксами, «Барбарелла» вражає химерними образами 41 століття, а подекуди й концентрацією справжнього безумства, яке відбувається на екрані. Героїню намагаються вбити діти-інопланетяни з м’ясоїдними ляльками, катують насолодою посіпаки місцевого диктатора та рятує сліпий ангел, який втратив бажання літати. Втім, Барбареллу не так легко зупинити. Вона використовує свою винахідливість, щоб перехитрити ворогів і одночасно примудряється висміяти численні кліше космічної фантастики. Адже зрештою саме краса має врятувати наш світ.

Фільм зробив Фонду культовим секс-символом кінця шістдесятих, подарував назву попгурту Duran Duran і надихнув модельєра Жана-Поля Готьє на створення дизайну костюмів фільму «П’ятий елемент». Його яскравий ретрофутуристичний стиль також спричинив помітний вплив на пізнішу екранізацію «Флеша Гордона», де привабливі молоді земляни теж борються проти іншопланетного диктатора у тісній співпраці з крилатими людьми.

Створити гідний перезапуск відвертої «Барбарелли» в епоху войовничого фемінізму та Me Too — завдання, як то кажуть, з зірочкою. Але поки фанати сперечалися, кого взяти на роль «королеви Галактики» (Марго Роббі, Скарлетт Йоганссон чи Ану де Армас), всіх на віражі обійшла зірка «Ейфорії» Сідні Свіні. Deadline повідомляє, що вона зіграє головну роль в новій екранізації, переговори щодо якої веде режисер культової комедії «Зомбі на ім’я Шон» Едгар Райт.

«Втеча Логана» / Logan’s Run

Рік виходу: 1976

Режисер: Майкл Андерсон

Рейтинг IMDb: 6.8

Антиутопія «Втеча Логана» переносить глядачів у XXIII століття, де вцілілі після ядерної війни люди оселилися в захищених герметичними куполами містах. Життям там керує штучний інтелект, а мешканці позбавлені будь-якого клопоту та проводять свій час у різноманітних розвагах. Однак продовжується таке солодке життя недовго.

Задля економії життєвого простору та ресурсів всі, кому виповнилося 30 років, мають пройти переродження у так званій «вогняній каруселі». Насправді вони просто згоряють у лазерних променях, але про це майже ніхто не знає. Головний герой, член елітного охоронного підрозділу «Піщані люди» Логан 5, дізнається правду та разом з дівчиною Джессікою 6 намагається втекти з міста.

Протягом десятиліть фільм Майкла Андерсона став культовим в колах прихильників наукової фантастики. Його тема одержимості молодістю перегукується з недавньою «Субстанцією», а історія про суспільство, де домінує штучний інтелект, саме зараз стала актуальнішою, ніж будь-коли раніше.

На цьому тлі активізувалися розмови про перезапуск. Спочатку ходили чутки, що режисер «Драйву» Ніколас Віндінг Рефн має зняти ремейк з Раяном Гослінгом у головній ролі. Але потім Гослінг залишив проєкт, можливо через свій вік (у світі «Втечі» він у свої 44 роки вже давно був би мертвим). Відтоді продюсери Warner’s продовжують шукати нового кандидата на роль Логана 5, а нам залишається надіятись, що майбутній ремейк не перетвориться на щось типу прісної підліткової антиутопії «Той, що біжить лабіринтом».

«Потомство демона» / Demon Seed

Рік виходу: 1977

Режисер: Дональд Кеммелл

Рейтинг IMDb: 6.3

Якщо дуже коротко, то «Насіння демона» — це суміш «Дитини Розмарі» та «2001: Космічна одіссея», в основі якої лежить однойменний твір визнаного майстра містики та жахів Діна Кунца. В центрі оповідання Сьюзен, дружина блискучого вченого доктора Алекса Гарріса, який розробляє новаторську програму штучного інтелекту під назвою Протей IV.

На відміну від апокаліптичного «Скайнета» він не має намірів захопити світ чи запустити ядерні ракети по Росії. Його бажання приземленіші, а від того ще страшніші: програма хоче вийти за межі свого цифрового буття та стати людиною. Для цього вона розробляє спосіб створення сперми з її унікальною цифровою ДНК та запліднення Сьюзен.

Хоч xAI Grok тепер і громить росіян правдою про їхнє вторгнення в Україну, страх перед ШІ та новітніми технологіями став останнім часом сильним як ніколи. Тому перезапуск «Потомства демона» з урахуванням свіжих наукових досягнень був би для сучасної аудиторії вкрай актуальним. Він також міг би повернути інтерес до творчості Діна Кунца, який 9 липня 2025 року відсвяткував свій 80-річний ювілей.

«Темна зірка» / Dark Star

Рік виходу: 1974

Режисер: Джон Карпентер

Рейтинг IMDb: 6.1

Перш ніж американський сценарист Ден О’Бенон написав «Чужого», він зі своїм другом Джоном Карпентером створив чорну комедію «Темна зірка». Так називається зореліт-розвідик, який у XXII столітті шукає та знищує «нестабільні планети», що можуть загрожувати розселенню людей.

Перетинаючи кільце астероїдів, корабель отримує пошкодження, внаслідок якого одна з керованих штучним інтелектом бомб відмовляється коритися командам екіпажу. Згодом вона починає вважати себе Богом і відкриває зворотний відлік до вибуху.

В час, коли пророцтво «Термінатора» втілилось у бойових дронах під управлінням ШІ, які можуть обирати ціль без участі людини, історія про свавілля «інтелектуальної» бомби більше не виглядає порожньою вигадкою та напевне мала б успіх на великому екрані.

1984 / Nineteen Eighty-Four

Рік виходу: 1984

Режисер: Майкл Редфорд

Рейтинг IMDb: 7.0

Антиутопію Джордж Орвелла «1984» все частіше згадують, як приклад пророчого передбачення. Люди по всьому світу називають уряд Великим братом. А 24 лютого, коли росія розпочала війну з Україною, не називаючи її війною, багатьом відразу спала на думку найвідоміша цитата письменника «Війна — це мир».

З 1984 року роман ні разу не був екранізованим. Можливо причина в тому, що велику частину книги складають філософські концепції, які досить складно втілити у фільмі. Проте стає дедалі очевиднішим, що світ знову знаходиться на порозі тотального державного контролю і масового порушення прав людини на догоду владі та ідеології. Тому сучасний ремейк фільму 1984 може заграти новими фарбами.

«Крулл» / Krull

Рік виходу: 1983

Режисер: Пітер Єтс

Рейтинг IMDb: 6.1

Уявіть фентезійний світ на кшталт «Гри престолів», відносини між правителями якого кардинально змінює інопланетне вторгнення. Ба більше, ватажок прибульців на прізвисько «Звір» викрадає місцеву принцесу (посунься Джордж Мартін) прямо з весілля. Допомогти нареченому повернути кохану беруться мудрий наставник, незграбний чарівник і зграя втікачів-в’язнів.

Суміш фантастики та фентезі — цікава комбінація, яка відкриває широкий простір фантазії сценаристів і у поєднанні з сучасною графікою могла б зробити ремейк комерційно успішним. Зрештою джедаї з «Зоряних війн» — це теж свого роду космічні чарівники, що користуються світловими мечами.

«Ворог мій» / Enemy Mine

Рік виходу: 1985

Режисер: Вольфганг Петерсен

Рейтинг IMDb: 6.8

Про фантастичну драму «Ворог мій» ми писали у добірці найбільш недооцінених науково-фантастичних фільмів 80-х років. Вона стала однією з найкращих історій, що критикують ксенофобію та розповідають про вимушену співпрацю запеклих ворогів під час міжзоряної війни. Але водночас зазнала критики через дещо хаотичну другу частину, в якій перетворюється на клішований космічний бойовик.

Спроби глибше розкрити потенціал однойменної новели Баррі Брукса Лонґ’єра робилися вже не раз, але далі декларацій справа не йшла. Згідно з останніми повідомленнями, студія 20th Century Studios запросила написати сценарій перезапуску шоуранера серіалу «Зоряний шлях: Пікард» Террі Маталаса. Варто зазначити, що Лонґ’єр також написав ще дві книги, які слугують продовженням Enemy Mine. В дописі у Facebook письменник натякає на можливу трилогію з екранізацій книг «Ворог мій», «Прийдешній заповіт» і «Останній ворог».

«Крізь обрій» / Event Horizon

Рік виходу: 1997

Режисер: Пол Вільям Скотт Андерсон

Рейтинг IMDb: 6.6

На момент виходу фільм «Крізь обрій» провалився у критиків і розчарував більшість глядачів. Проте з часом, завдяки своїй виразній атмосферності та впливу на майбутні проєкти, він пройшов шлях до визнаної класики космічних горорів.

В центрі оповідання екіпаж рятувального корабля, який отримує наказ дослідити зниклий сім років тому зореліт після його несподіваної появи на орбіті Нептуна. Тривожною атмосферою та надмірним кровопролиттям наступні події нагадують «Чужого» Рідлі Скотта. Але замість однієї позаземної загрози стрічка представляє цілий вимір пекельних жахіть.

Похмуру стилістику Event Horizon можна прослідити у відомих франшизах відеоігор, таких як Dead Space і Warhammer 40,000. А автор культового «Інтерстеллар» Крістофер Нолан переніс у свій шедевр ту саму сцену з ручкою та папером, яку доктор Вільям Вейр (Сем Ніл) використовує у «Крізь обрій».

Успіх фільму міг би бути ще більшим, якби серйозні проблеми на етапі знімання. Це і необдумана політика студії Paramount, яка заважала реалізації початкового задуму, і вимога вирізати майже чверть хронометражу (34 хвилини зі 130), що завадило авторам краще розкрити сюжет.

Підсумовуючи, можна сказати, що фільм заслуговує на шанс повернутися на екран з перезапуском, про можливість якого у 2019 році заявили Amazon та Paramount Television. Як повідомляє Variety, серіал-адаптація фільму жахів «Крізь обрій» вже знаходиться в розробці. А виконавчим продюсером проєкту має стати режисер «Ґодзілли проти Конґа» Адам Вінгард.