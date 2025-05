Починаючи з другої половини XX століття накопичення парникових газів, зростання глобальної температури та підвищення рівня світового океану змусило фантастів замислитись про майбутнє, в якому нехтування проблемами екології призводить до масштабних кліматичних катастроф. Зібрали для вас 10 науково-фантастичних фільмів про зміни клімату та їх наслідки.

Відзначимо, що фільми кліматичної фантастики (cli-fi, чи Climate fiction) давно перестали бути лише видовищним атракціоном. В наш час вони стали важливим інструментом впливу на громадську думку та мотивують людей до активних дій по захисту довкілля. Наприклад, дослідження Єльського університету показало, що після перегляду фільму «Післязавтра» глядачі виявили підвищену стурбованість щодо зміни клімату та заявили про наміри шукати можливі політичні розв’язання проблеми.

Рік виходу: 2004

Режисер: Роланд Еммеріх

Рейтинг IMDb: 6.5

У статті про танення льодовикового щита Гренландії ми розповідали, що вивільнення величезних об’ємів прісної води не лише спричинить підвищення рівня моря, але й зруйнує систему течій в Атлантичному океані, яка формує клімат на планеті. Привернути увагу світових лідерів до небезпеки подібного сценарію марно намагається герой стрічки «Післязавтра», палеокліматолог Джек Холл.

Незабаром невтішні прогнози вчених стають реальністю. Теплий Гольфстрим зупиняється та після серії нечуваних природних катаклізмів на Північній півкулі Землі настає новий льодовиковий період. Фільм-катастрофа Роланда Еммеріха став касовим хітом і спровокував значну дискусію щодо зміни клімату. І хоч можлива руйнація океанічних течій є цілком реальною проблемою, вчені все ж вважають настільки блискавичний розвиток подій вкрай малоймовірним сценарієм.

Рік виходу: 2025

Режисер: Бруно Стагнаро

Рейтинг IMDb: 7.6

Сніговий апокаліпсис посеред літнього Буенос-Айреса у свіжому аргентинському серіалі «Етернавт» не такий епічний, як в «Післязавтра», але має чим здивувати глядачів. По-перше, на додаток до раптового похолодання снігопад тут токсичний і миттєво вбиває при потраплянні на шкіру.

Just finished watching Season 1 of “The Eternaut.” The drama, acting, direction, art design (especially the depiction of snow and the wall of cars), and VFX were all outstanding. The central themes are “an invisible enemy” and “a vast, lurking force behind it all”—very much in… pic.twitter.com/3dvmsnfgGT

По-друге, шоу приділяє багато уваги деталям виживання, наприклад, виготовленню імпровізованих костюмів, шоломів і рукавичок, які потрібні для дослідження нової реальності. Все це змушує повірити в історію та миттєво занурює у її атмосферу.

По-третє, чимало епізодів зняті від першої особи, а камера наче дивиться крізь запітніле скло протигаза, що додає серіалу вайбів аргентинського «Метро 2033». Ну й останнє для тих, хто не боїться спойлерів: отруйний сніг це лише верхівка айсберга в екранізації культового іспанського коміксу, на сторінках якого знайшлося місце інопланетному вторгненню, велетенським жукам, масовому зомбуванню людей і подорожам у часі.

Рік виходу: 1995

Режисер: Кевін Рейнолдс

Рейтинг IMDb: 6.3

Дослідження NASA свідчить, що в разі танення всіх льодовиків на планеті рівень світового океану підніметься на понад 60 метрів, під водою опиниться велика частина Європи, а сонячна Флорида стане дном Мексиканської затоки. Але творці постапокаліптичного науково-фантастичного фільму «Водний світ» вирішили піти ще далі.

За сценарієм їхньої стрічки, внаслідок кліматичної катастрофи рівень океану піднявся на 25 тисяч футів (близько 7,6 км), всі материки Землі занурились під воду, а купка вцілілих людей намагається виживати на плавучих платформах з різного сміття та мріє знайти хоч якусь придатну для життя сушу.

Рік виходу: 2008

Режисер: Ендрю Стентон

Рейтинг IMDb: 8.4

У XXIX столітті перенаселення та надмірне споживання викликали катастрофічну зміну клімату, перетворивши Землю на завалену сміттям мертву пустелю. Люди покинули планету на комфортних космічних кораблях, залишивши роботів-сміттярів прибирати створений ними безлад.

Та ось після 700 років самотності один з таких роботів на ім’я ВОЛЛ-І знаходить серед сміття першу живу рослину. Разом з роботом-розвідником Євою він вирушає у далеку подорож, щоб повідомити людству про початок відновлення життя на Землі.

Події «ВОЛЛ-І» розгортаються у 2805 році, але за даними NASA, деякі райони Землі, на жаль, можуть стати непридатними для життя ще до 2050 року. Тож якщо ми не збираємось в осяжній перспективі втікати у космос, саме час обмежити надмірне споживання, яке загострює екологічні проблеми, руйнує екосистеми та пришвидшує глобальне потепління.

Рік виходу: 2014

Режисер: Крістофер Нолан

Рейтинг IMDb: 8.7

Фільм Крістофера Нолана зображує альтернативну Землю недалекого майбутнього з постійними засухами, безплідним ґрунтом, масовим голодом і непридатним для дихання повітрям. Пилові бурі загрожують знищити основне джерело їжі мешканців планети — посіви кукурудзи. Через це уряди вдаються до запровадження примусових сільскогосподарських робіт і починають пошук нових придатних для життя людей світів.

Хоча провідне місце у фільмі займає подорож групи астронавтів через червоточину, він також яскраво ілюструє наслідки тривалого ігнорування екологічних проблем і радикальні заходи, які стануть потрібними, якщо людство не зупинить кліматичні зміни зараз.

Рік виходу: 1973

Режисер: Річард Флайшер

Рейтинг IMDb: 7.0

З далекого майбутнього перенесемось у рік 2022-й, яким його бачили у 70-х роках минулого століття. За сюжетом одного з найперших в історії кіно cli-fi фільмів, (він знятий за романом Гаррі Гаррісона «Посуньтесь! Посуньтесь!») перенаселення та забруднення навколишнього середовища призвели до глобального потепління, деградації ґрунтів, дефіциту питної води та зникнення більшої частини рослинності.

На цьому тлі лише еліта може дозволити собі чисту воду та справжню їжу. Решта населення покладається на централізоване постачання начебто створених з морського планктону протеїнових брикетів «Сойлент». Головний герой стрічки, детектив поліції Торн, веде розслідування вбивства, у ході якого розкриває страшну таємницю «зеленого сойлента». Але значно більшу цікавість для сучасного глядача становить сміливе передбачення Гаррісона, який ще у 1966 році докладно описав парниковий ефект і пов’язані з ним наслідки.

До речі, про передбачення — фантастика таки матеріалізує свої ідеї у реальному житті. У 2013 році в Каліфорнії розпочала роботу компанія Soylent Nutrition, яка випускає… так, замінник звичайної їжі під торговою маркою «Сойлент». Цікаво також, що її засновник, програміст Роб Райнхарт, розробив свій продукт через надмірну, на його думку, складність приготування звичайної їжі, яке відбирає в людей дуже багато вільного часу.

Рік виходу: 2021

Режисер: Мігель Сапочнік

Рейтинг IMDb: 6.9

Пройшло 15 років після того, як потужний спалах на Сонці зруйнував озоновий шар Землі та перетворив планету на випалену ультрафіолетовими променями мертву пустку, температура поверхні якої вдень досягає 70 °C. Один з небагатьох вцілілих, інженер-робототехнік Фінч Вайнберг, разом зі своїм собакою Гудієром знаходить притулок у підземній лабораторії Сент-Луїса, де раніше працював.

Фінч намагається бути обережним і виходить назовні лише для поповнення запасів і завжди у захисному костюмі. Але все одно отримує велику дозу опромінювання, під дією якої повільно помирає. Щоб пес не залишився самотнім, він створює розумного гуманоїдного робота Джеффа. Разом вони відправляються до Сан-Франциско. І хоч дорогою чоловік помирає, Джефф і Гудієр знаходять придатну для життя місцевість і докази існування поруч людей.

Рік виходу: 2013

Режисер: Пон Чжун Хо

Рейтинг IMDb: 7.1

За 12 років до прем’єри «Мікі 17» південнокорейський режисер Пон Чжун Хо вже пробував свої сили у науковій фантастиці з постапокаліптичним трилером «Крізь сніг». В його світі людство намагається усунути наслідки глобального потепління шляхом розпилення у верхніх шарах атмосфери хімічної речовини під назвою CW7. Але спроба втручання у кліматичну «кухню» планети виявляється провально: замість помірного зменшення температури Земля замерзає. Все живе на планеті гине, крім групи людей, які знаходять притулок в атомному потязі транспортного магната Вілфорда.

Вагони цього диво-експресу мають чітку соціальну ієрархію. В голові потяга купається у розкошах еліта, а в останніх вагонах без вікон намагаються якось виживати ізгої. Революція, яку влаштовує харизматичний вождь Кертіс, збирає криваві жнива по всьому потягу. Але діставшись до вагону Вілфорда, повстанці дізнаються, що магнат сам організував цей і інші подібні бунти, щоб тримати в певних межах популяцію свого світу на колесах.

Рік виходу: 2017

Режисер: Дін Девлін

Рейтинг IMDb: 5.3

У 2019 році Земля стикається з ураганами, зливами та посухами небачених масштабів. Ця криза спонукає вчених з 17 країн розробити глобальну супутникову систему, яка здатна регулювати погоду та має назавжди убезпечити мешканців планети від її капризів. Попервах система відмінно справляється зі своїм завданням. Але за декілька років команда ООН знаходить афганське село, мешканці якого замерзли живцем внаслідок загадкової кліматичної аномалії. Виявляється, що невідомі зловмисники отримали контроль над супутниками та мають намір викликати руйнівний Геошторм.

Варто зазначити, що творців фільму надихнули реальні геоінженерні дослідження, які мають на меті модифікувати погоду та уповільнити зміну клімату. Але те, що ми бачимо у фільмі, наразі знаходиться далеко поза можливостями сучасної науки. Такі методи, як розпорошення в хмарах реагентів, можуть примусово викликати опади та зменшити шкоду від посухи, але вони не здатні запобігти її виникненню.

Рік виходу: 2021

Режисер: Адам Маккей

Рейтинг IMDb: 7.2

Аспірантка Кейт Дібіаскі відкриває астероїд, який рухається в напряму Землі. Розрахунки її наукового керівника Рендалла Мінді переконливо доводять, що за шість місяців космічний гість знищить все живе на планеті. Проте посадовці, президент США та ЗМІ вважають за краще пропустити незрозумілі прогнози якихось розумників повз вуха, щоб далі займатися своїми звичайними справами.

Здається, що фільм про загибель Землі від астероїда ніяк не пов’язаний зі змінами клімату. Але пильний глядач легко розгадає його справжнє послання. Небесне тіло є метафорою кліматичної кризи. А політики та суспільство завзято ігнорують правду аж до знищення ним планети. Влада думає лише про голоси на виборах, а прості люди намагаються якось відволіктися від неминучого апокаліпсису в надії, що на їхній вік чистої води та повітря вистачить.

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2019