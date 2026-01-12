7 ключових тенденцій крипторинку у 2026 році: щорічний огляд Grayscale

Depositphotos

Інвестиційна компанія Grayscale опублікувала традиційний огляд цифрових активів “Digital Asset Outlook 2026”. У ньому компанія виділила 7 основних тенденцій на які варто звернути увагу. 2026 рік Grayscale характеризує як “світанок інституційної ери” для криптовалют.

1. Криптовалюта тепер є альтернативним класом активів середнього розміру

Протягом шляху від ранніх витоків криптоіндустрії оцінки токенів пережили чотири великі циклічні просідання — приблизно по одному кожні чотири роки. У трьох із цих випадків циклічний пік оцінок припадав на період від одного до півтора року після халвінгу біткоїна, який також відбувається раз на чотири роки.

Поточний бичачий ринок триває понад три роки, а останній халвінг біткоїна відбувся у квітні 2024 року — більше ніж півтора року тому. Відповідно, традиційна думка серед окремих учасників ринку полягає в тому, що ціна біткоїна, ймовірно, досягла піку в жовтні, а 2026 рік стане складним для криптовалютних доходів.

2. Зростання цін у 2026 році означатиме кінець теорії “чотирирічного циклу”

Grayscale, вважає що клас криптоактивів перебуває у стійкому бичачому ринку і що 2026 рік ознаменує завершення видимого чотирирічного циклу. Очікується зростання оцінок у всіх шести криптосекторах у 2026 році та вважаємо, що ціна біткоїна може перевищити свій попередній максимум у першій половині року.

Є два основні стовпи оптимістичного прогнозу. По-перше, зберігатиметься макроекономічний попит на альтернативні засоби збереження вартості. По-друге, регуляторна визначеність стимулює інституційні інвестиції в публічні блокчейн-технології. Про це піде річ у наступному пункті.

Біткоїн та ефіріум — дві найбільші криптовалюти за ринковою капіталізацією — можна розглядати як дефіцитні цифрові товари та альтернативні монетарні активи. Фіатні валюти стикаються з додатковими ризиками через високий і зростаючий державний борг та його потенційні наслідки для інфляції з часом. Доки ризик знецінення фіатних валют зростає, портфельний попит на біткоїн і ефір, на думку Grayscale, також імовірно зростатиме.

3. Проблема боргу США підриває довіру до низької інфляції

Ще до цього року уряд США мав відкриті розслідування та/або судові позови проти багатьох провідних компаній криптоіндустрії, зокрема Coinbase, Ripple, Binance, Robinhood, Consensys, Uniswap та OpenSea. Навіть сьогодні біржі та інші криптопосередники працюють без чітких правил для спотових ринків.

Цей курс поступово змінюється. У 2024 році на ринок вийшли спотові ETP на біткоїні та ефірі. У 2025 році Конгрес ухвалив закон GENIUS щодо стейблкоїнів, а регулятори змінили свій підхід до криптоіндустрії, почавши співпрацювати з нею для надання чітких роз’яснень, водночас зберігаючи фокус на захисті споживачів і фінансовій стабільності. У 2026 році Grayscale очікує, що Конгрес ухвалить двопартійне законодавство щодо ринкової структури криптоактивів, яке закріпить блокчейн-фінанси в системі ринків капіталу США.

4. Зростання залучення капіталу свідчить про інституційну впевненість

Оскільки крипторинок дедалі більше визначається інституційними притоками капіталу, характер динаміки цін змінився. У кожному з попередніх бичачих ринків ціна біткоїна зростала щонайменше на 1 000% протягом одного року. Цього разу максимальне річне зростання становило близько 240% (за рік до березня 2024 року).

У Grayscale вважають, що ця різниця відображає більш рівномірні інституційні покупки порівняно з імпульсним роздрібним ажіотажем у попередніх циклах. Все ще менше ніж 0,5% консультованих активів у США розміщено в криптоактивах. Цей показник має зрости.

5. Стійкі притоки до спотових крипто-ETP

Окрім консультованого капіталу, ранні учасники вже впровадили крипто-ETP в інституційні портфелі: цей список суттєво розшириться у 2026 році. Новий капітал, що надходитиме в криптоекосистему, на нашу думку, переважно проходитиме через спотові біржові інвестиційні продукти. З моменту запуску спотових біткоїн-ETP у США в січні 2024 року глобальні крипто-ETP зафіксували чисті притоки в обсязі $87 млрд.

6. У цьому циклі немає драматичного стрибка ціни біткоїна

Сприятливе макроекономічне тло також може обмежити деякі ризики зниження цін на токени у 2026 році. Останні два циклічні піки відбувалися в періоди, коли Федеральна резервна система підвищувала процентні ставки. Натомість у 2025 році ФРС тричі знижувала ставки й, як очікується, продовжить зниження наступного року. Загалом, зростаюча економіка та загалом сприятлива політика ФРС мають відповідати позитивному апетиту інвесторів до ризику та потенційному зростанню ризикових активів, зокрема криптоактивів.

Хоча інвестування в криптоактиви пов’язане зі значними ризиками, ймовірність глибокого та тривалого циклічного обвалу цін є відносно низькою. Більш імовірним є поступове зростання цін, зумовлене інституційними притоками капіталу протягом наступного року.

7. Попередні циклічні піки були пов’язані з підвищенням ставок ФРС

Як і будь-який інший клас активів, криптовалюти визначаються поєднанням фундаментальних чинників і рухів капіталу. Ринки товарів є циклічними, і крипторинок у майбутньому може зазнавати тривалих циклічних спадів у певні періоди. Але Grayscale не очікує цього у 2026 році. Фундаментальні показники виглядають міцними: ми очікуємо збереження макроекономічного попиту на альтернативні засоби збереження вартості та того, що регуляторна визначеність стимулюватиме інституційні інвестиції в публічні блокчейн-технології.

Ба більше, новий капітал продовжує надходити на ринок: до кінця наступного року крипто-ETP, будуть присутні в значно більшій кількості портфелів. У цьому циклі не було однієї великої хвилі роздрібного попиту; натомість спостерігався стабільний попит на крипто-ETP з боку широкого спектра портфелів. Це є передумовами для досягнення нових максимумів крипторинком у 2026 році.

Висновки

Аналітики Grayscale вважають, що 2026 рік прискорить структурні зрушення в інвестуванні в цифрові активи. Разом ці тенденції мають залучити новий капітал і глибше інтегрувати публічні блокчейни в основну фінансову інфраструктуру. У результаті є прогноз зростання оцінок активів у 2026 році та завершення так званого ”чотирирічного циклу”. Ціна біткоїна, ймовірно, досягне нового історичного максимуму в першій половині року. Також Grayscale очікує, що двопартійне законодавство США щодо ринкової структури криптоактивів стане законом у 2026 році.

Перспективи фіатних валют стають дедалі більш невизначеними; натомість ми можемо бути абсолютно впевненими, що двадцятимільйонний біткоїн буде видобутий у березні 2026 року. На думку Grayscale, системи цифрових грошей, які пропонують прозору, програмовану та зрештою обмежену пропозицію, матимуть зростальний попит через підвищені ризики, пов’язані з фіатними валютами. Також у 2026 році більше криптоактивів стануть доступними через біржові інвестиційні продукти.

Джерело: Grayscale Research