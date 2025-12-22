Сенат призначив голів CFTC та FDIC: тепер обидва регулятори мають максимально про-криптовалютні позиції

Depositphotos

Наприкінці минуого тижня Сенат США затвердив Майкла Селіга на посаді голови Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) та Тревіса Гілла — на посаді голови Федеральної корпорації страхування депозитів (FDIC). Це (окрім SEC) два критично важливих регуляторних органа для сфери криптовалют.

CFTC регулює ринки свопів і деривативів, але законодавці розглядають законопроєкти, які можуть надати агентству ширші повноваження. Цього року агентство максимально зблизилося з індустрією, зокрема відкрило шлях для спотової торгівлі криптоактивами на ф’ючерсних біржах і запропонувало механізм, який дозволяє деяким закордонним криптобіржам легально пропонувати деривативи трейдерам у США.

“Селіг має глибоку експертизу у фінансових ринках і цифрових активах та перебуває у винятково вигідній позиції, щоб забезпечити ясність, баланс і орієнтовані на майбутнє рекомендації в цей переломний момент для інновацій у сфері цифрових активів”, — заявила генеральна директорка Blockchain Association Саммер Мерсінгер.

Очікується, що Селіг скоригує правила щодо криптовалют між CFTC і Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC). Він уже відігравав помітну роль під час другої адміністрації Трампа як головний радник криптопідрозділу SEC і, ймовірно, продовжить координацію крипторегулювання між двома регуляторами.

CFTC чисельністю близько 500 співробітників зазнало суттєвих змін на тлі вибухового зростання ринків прогнозів після того, як Kalshi Inc. виграла суд проти CFTC, що дозволило їй легально відкрити торги на результатах президентських виборів у США 2024 року. Відтоді торговельна активність на провідних платформах прогнозних ринків різко зросла. Також закінчилося протистояння CFTC та Binance, а трохи раніше це відбулося і з SEC.

Тревіс Гілл приєднався до ради директорів агентства FDIC як віце-голова у 2023 році та став тимчасовим керівником після відставки Мартіна Ґрюнберга. За керівництва Гілла FDIC почала послаблювати вимоги до криптовалютної сфери та відмовилася враховувати репутаційні ризики під час банківських перевірок.

Цього місяця агентство також послабило правила щодо левередж-кредитування на криптобіржах. Це вже викликало скарги банкірів. Раніше Гілл заявляв, що зосередиться на відкликанні “проблемних” ініціатив адміністрації Байдена, зокрема плану посилити регулювання брокерських депозитів кредиторів після краху Silicon Valley Bank та Signature Bank у 2023 році.

