У 2025 році біткоїн був менш волатильним, ніж активи NVIDIA: прогнозисти кажуть про $3 млн за BTC через 10 років та бажають удачі

Depositphotos

У цьому році біткоїн продемонстрував нижчу волатильність, ніж акції NVIDIA, що ще кілька років тому виглядало б парадоксом. Bitwise очікують збереження цієї тенденції у 2026 році, тоді як CF Benchmarks допускають зростання ціни BTC майже до $3 млн до 2035-го. На цьому тлі VanEck взагалі відмовився від будь-яких криптопрогнозів.

За підсумками 2025 року від Bitwise, коливання курсу біткоїна були слабшими, ніж у одного з ключових технологічних бенефіціарів ШІ-буму — NVIDIA. Волатильність BTC знижується вже близько десяти років поспіль. Це пов’язують не зі зникненням ризиків, а з поступовою зміною структури попиту: частка інституційних інвесторів зростає, а доступ до активу розширився через біржові фонди та інші класичні фінансові інструменти. Очікування на 2026 рік залишаються стримано оптимістичними — аналітики Bitwise вважають, що біткоїн і надалі поводитиметься стабільніше, ніж у попередні цикли.

Довший горизонт аналізу пропонує CF Benchmarks — британський адміністратор фінансових індексів, що є дочірньою структурою криптобіржі Kraken та перебуває під наглядом FCA. У 42-сторінковому звіті компанія застосувала класичні моделі ринку капіталу до біткоїна, оцінюючи очікувану дохідність, ризик і кореляцію з іншими активами. Якщо темпи прийняття залишаються близькими до історичних, біткоїн до 2035 року може зайняти 16-33% від ринкової капіталізації золота, що відповідає ціні близько $637 тис.

Базовий варіант від CF Benchmarks передбачає ширше інституційне залучення та частку приблизно в одну третину “золотого” ринку — орієнтовно $1,42 млн за BTC. Найоптимістичніша модель допускає домінування біткоїна як глобального засобу збереження вартості з оцінкою майже $2,95 млн за монету, що пов’язується з прискореним інституційним і суверенним прийняттям.

Окремо CF Benchmarks звертає увагу на портфельний ефект: за їхніми розрахунками, виділення 2-5% активів під біткоїн може підвищити ефективність інвестиційних портфелів за рахунок високої очікуваної дохідності, зниження волатильності та слабкої залежності від акцій і облігацій. На думку компанії, зі зростанням регуляторної визначеності фокус інвесторів поступово зміщується від спекулятивних наративів до системного управління.

Втім, не всі великі гравці готові робити навіть умовні прогнози. Інвестфонд VanEck цього року відмовився від традиційного криптопрогнозу на наступний рік, обмежившись лаконічним: “удачі”. Такий крок підкреслює, що навіть на тлі зниження волатильності та зростання інституційної довіри не кожен гравець ринку, навіть досвідчений, береться точно прогнозувати його.

Джерело: X, CoinDesk