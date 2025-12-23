Новини Крипто 23.12.2025 comment views icon

У 2025 році біткоїн був менш волатильним, ніж активи NVIDIA: прогнозисти кажуть про $3 млн за BTC через 10 років та бажають удачі

Depositphotos

У цьому році біткоїн продемонстрував нижчу волатильність, ніж акції NVIDIA, що ще кілька років тому виглядало б парадоксом. Bitwise очікують збереження цієї тенденції у 2026 році, тоді як CF Benchmarks допускають зростання ціни BTC майже до $3 млн до 2035-го. На цьому тлі VanEck взагалі відмовився від будь-яких криптопрогнозів.

За підсумками 2025 року від Bitwise, коливання курсу біткоїна були слабшими, ніж у одного з ключових технологічних бенефіціарів ШІ-буму — NVIDIA. Волатильність BTC знижується вже близько десяти років поспіль. Це пов’язують не зі зникненням ризиків, а з поступовою зміною структури попиту: частка інституційних інвесторів зростає, а доступ до активу розширився через біржові фонди та інші класичні фінансові інструменти. Очікування на 2026 рік залишаються стримано оптимістичними — аналітики Bitwise вважають, що біткоїн і надалі поводитиметься стабільніше, ніж у попередні цикли.

Дані: Х

Довший горизонт аналізу пропонує CF Benchmarks — британський адміністратор фінансових індексів, що є дочірньою структурою криптобіржі Kraken та перебуває під наглядом FCA. У 42-сторінковому звіті компанія застосувала класичні моделі ринку капіталу до біткоїна, оцінюючи очікувану дохідність, ризик і кореляцію з іншими активами. Якщо темпи прийняття залишаються близькими до історичних, біткоїн до 2035 року може зайняти 16-33% від ринкової капіталізації золота, що відповідає ціні близько $637 тис.

Порівняння волатильності BTC та NVIDIA / Дані: Bitwise

Базовий варіант від CF Benchmarks передбачає ширше інституційне залучення та частку приблизно в одну третину “золотого” ринку — орієнтовно $1,42 млн за BTC. Найоптимістичніша модель допускає домінування біткоїна як глобального засобу збереження вартості з оцінкою майже $2,95 млн за монету, що пов’язується з прискореним інституційним і суверенним прийняттям.

Окремо CF Benchmarks звертає увагу на портфельний ефект: за їхніми розрахунками, виділення 2-5% активів під біткоїн може підвищити ефективність інвестиційних портфелів за рахунок високої очікуваної дохідності, зниження волатильності та слабкої залежності від акцій і облігацій. На думку компанії, зі зростанням регуляторної визначеності фокус інвесторів поступово зміщується від спекулятивних наративів до системного управління.

Дані: Х

Втім, не всі великі гравці готові робити навіть умовні прогнози. Інвестфонд VanEck цього року відмовився від традиційного криптопрогнозу на наступний рік, обмежившись лаконічним: “удачі”. Такий крок підкреслює, що навіть на тлі зниження волатильності та зростання інституційної довіри не кожен гравець ринку, навіть досвідчений, береться точно прогнозувати його.

Джерело: X, CoinDesk

