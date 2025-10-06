Біткоїн б'є рекорд вартості: понад $125 000

Ціна Біткоїна перевершила $125 тис. / Depositphotos

5 жовтня Bitcoin встановив новий історичний рекорд вартості, перевтщивши психологічний рубіж $125 тис. У 7:55 за Києвом ціна криптовалюти піднялась до $125 449,77. Згодом курс трохи знизився — до близько $122 тис. Аале навіть це означає понад 20% зростання вартості порівняно з груднем минулого року, коли криптовалюта вперше подолала межу у $100 тис. На момент підготовки матеріалу ціна біткоїна становить $123 532,77 .

За даними Reuters, ціна Bitcoin зростала вісім днів поспіль перед тим, як сягнула нового максимуму. Аналітики пояснюють це зростання підвищенням довіри до американського фондового ринку та посиленим інтересом до біржових інвестиційних фондів Bitcoin (ETF).

Флагманська криптовалюта востаннє наближалася до $124 000 у серпні (хоча у червні впала нижче $100 000). Тоді поштовхом стали лояльні до криптовалют ініціативи Білого дому, які привернули увагу великих інституційних інвесторів. Цього разу стрибок пов’язують із занепокоєнням навколо тимчасового зупинення роботи уряду США: поки Вашингтон розгрібає бюджетну кризу, частина інвесторів шукає альтернативні активи, і саме Bitcoin став одним із головних напрямів втечі капіталу.

Через це багато інвесторів зараз спрямовують кошти в Bitcoin ETF — інструмент, який дозволяє брати участь у торгівлі криптовалютою без необхідності купувати та зберігати її самостійно. Такі фонди працюють із фіатною валютою, але при надходженні нових інвестицій усе одно мають купувати Bitcoin, що й створює додатковий попит на ринку.

Платформа CoinMarketCap повідомляє, що обсяг доступного біткоїна на біржах поступово скорочується. Деякі великі власники переміщують значні суми монет у довгострокове зберігання. Наприклад, у липні один із великих інвесторів перевів 80 000 BTC із неактивного гаманця, а лише вчора з біржі Binance було виведено 54 000 BTC, що еквівалентно приблизно $6,6 млрд.

Такі події можуть ще більше розігріти інтерес до криптовалюти: інвестори, побоюючись втратити вигоду (FOMO — fear of missing out), можуть масово скуповувати Bitcoin. Хоча ціна вже трохи знизилася після піку, більшість аналітиків залишаються оптимістичними й очікують подальшого зростання. Водночас ринок може швидко розвернутися, якщо інвестори вирішать, що Bitcoin наразі переоцінений.

Зараз ринкова капіталізація BTC наближається до $2,5 трлн — тобто Bitcoin уже майже наздогнав срібло за загальною вартістю. І хоча від золота з його ринковою оцінкою понад $26 трлн його все ще відділяє значна дистанція, це свідчить про поступову трансформацію Bitcoin — з нішового спекулятивного активу у повноцінний фінансовий інструмент глобального масштабу.

Рекорд Bitcoin демонструє, що криптовалюта дедалі більше інтегрується у світову фінансову систему. Інституційний попит через ETF, скорочення пропозиції монет на біржах і невизначеність у традиційній економіці штовхають BTC до нових висот. Якщо цей тренд збережеться, Bitcoin може закріпити за собою статус “цифрового золота” у реальному сенсі.

