"Ера нелюдів. Ціна успіху" Івана Хорунжого: українська космоопера про ціну людяності

Українська космічна фантастика переживає цікаві часи, адже наші автори намагаються знайти власний голос у жанрі, який здавався б розказав вже все, що тільки міг. Наприклад, український письменник та військовий Іван Хорунжий з книгою “Ера нелюдів. Ціна успіху” робить спробу створити щось більше за звичайну космооперу і додати туди наш колорит. Це старт циклу від видавництва “Фоліо” і сподіваюся, що ми ще побачимо не одну книгу від автора. А чи так тут все добре, чи багато недоліків або позитивних моментів, ви, як завжди, дізнаєтеся з рецензії нижче.

"Ера нелюдів. Ціна успіху" Від 170 грн. Плюси: амбітна світобудова; еволюція головного героя; динамічний сюжет, який тримає увагу; доступна мова без занудства; вдале поєднання жанрів; філософські питання про природу людяності та ціну успіху; несподівані паралелі з українською реальністю Купити в Folio Мінуси: другорядні персонажі залишаються поверхневими; місцями відчувається поспіх у розвитку сюжету; деякі сюжетні повороти передбачувані; іноді логіка подій викликає питання Купити в Folio 7 /10 Оцінка

ITC.ua

“Ера нелюдів. Ціна успіху”

Автор Іван Хорунжий

Видавництво “Фоліо”

Мова Українська

Кількість сторінок 288

Обкладинка Тверда

Рік видання 2025

Розмір 84×108 мм

Сайт folio.com.ua

В цьому всесвіті людство втратило здатність продовжувати рід. Повністю і назавжди. Наша майбутня цивілізація, яка здолала простір і час, опинилася на межі вимирання через певну біологічну кризу. Але рятунком стало створення штучних людей, яких назвали хуманами. Правда, ці творіння також стали основою нової кастової системи, де твоє призначення визначене ще до “народження”.

В центрі історії роману “Ера нелюдів. Ціна успіху” знаходиться хуман Новак. Він найманець, який не обирає роботу за моральними критеріями, адже йому потрібні гроші. Новак працює сам, довіряє лише собі, деяким іншим хуманам та своєму невеличкому космічному кораблю під назвою “Цвіркун”. Він мріє про славу та багатство, але навіть не здогадується, що доведеться пройти і скільки треба заплатити за ці амбіції.

Читати цю книгу виявилося несподівано легко та цікаво. Я не очікував від роману абсолютно нічого, а отримав адекватний жанровий твір, хоч і видно, що для автора це перша велика робота. Іван Хорунжий пише доступно, а місцева термінологія вводиться поступово і органічно, ніколи не створюючи враження, що тебе намагаються вразити заумністю. Сюжет добре тримає читача біля книги, а динаміка подій не дає змоги відволіктися. Книга розділена на ряд новел, які поєднані між собою загальною історією і чим ближче до фіналу, тим більше напруги створює автор для свого персонажа, а разом з ним і для читача.

Світ роману “Ера нелюдів. Ціна успіху” жорстокий і безкомпромісний. Тут немає місця для романтичних ідеалів або наївної віри в добро. Диктат Альянсу контролює все, каста визначає долю, а штучні люди існують лише для виконання покладених на них функцій. Автор створив похмуру майже технократичну антиутопію, де виживання виду виправдовує будь-які засоби, а людяність стала не біологічною характеристикою, а моральним вибором. І саме ця тема про вибір між успіхом і людяністю проходить червоною ниткою через увесь роман. А ще здається автор хотів сказати важливі речі про шлях та життєвий вибір кожної окремої людини.

Книга не обмежується одним жанром. Це гібрид космічної опери, соціальної драми, бойової фантастики та навіть десь кіберпанку. Тут є видовищні космічні битви і політичні інтриги, небезпечні пригоди на планетах та в космосі, але також філософські роздуми про природу людини, ідентичність і ціну виживання.

Добре, що головний герой Новак не статичний персонаж. Він змінюється, сумнівається і робить помилки. Його внутрішній конфлікт між бажанням успіху і необхідністю зберегти залишки людяності робить його живим, а не картонним героєм-бойовиком. Напевно, вже цим можна вивести історію за межі простої пригодницької фантастики в територію зрілої наукової фантастики. Але тільки трошки, бо автор все ж тільки починає свій шлях і видно, що подібні речі даються йому поки що трохи складно.

Книга “Ера нелюдів. Ціна успіху” має несподівані, але влучні паралелі з українською реальністю. Хумани з біонічними протезами нагадують українських ветеранів, а тема їх інтеграції у суспільство та різниці досвідів цивільних і військових резонує з нашим сьогоденням. Також тут є вплетення елементів української культури. Наприклад, персонаж з титулом гетьмана може раптом цитувати Шевченка, і все це відбувається серед зірок і чужих планет. Подібне точно створює несподіваний ефект на читача. Тобто у світі автора наша українська ідентичність не зникає в майбутньому, а трансформується, залишаючись частиною культурного коду навіть за межами Землі.

Книга, звісно, не ідеальна. Деякі другорядні персонажі залишаються недостатньо розкритими, місцями відчувається, що автор поспішає з розвитком сюжету, не даючи змоги повноцінно відчути атмосферу певних локацій. Іноді логіка подій викликає питання, а деякі сюжетні повороти здаються трохи передбачуваними. Але це перша книга циклу, прелюдія до чогось більшого, і в цьому контексті недоліки виглядають як природні моменти старту масштабного проєкту. Принаймні я на це сподіваюся.

Іван Хорунжий створив світ, який хочеться досліджувати далі. 288 сторінок виявилося достатньо, щоб зачепити мене, але цього точно мало, щоб задовольнити цікавість. Цикл обіцяє бути масштабним, і після першої книги виникає бажання дізнатися, що буде далі. Як розвиватиметься доля Новака? Чи зможе він змінити систему? І головне, яку ціну доведеться заплатити за успіх?

Видання від “Фоліо” просто адекватне, але не більше. У книги тверда обкладинка, нормальний друк та зручний формат. І хоч на картинці показаний головний герой Новак зі своєю металевою рукою, на мою думку, ця картинка взагалі не передає ні настрою, ні тону книги і зроблена видавництвом аби як. З нею можна було попрацювати суттєво краще, тим паче “Фоліо” не цурається чисто жанрових обкладинок, але тут не вийшло.