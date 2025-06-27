«Храм» Костянтина Valde Ульянова: загадкова фантастика, що провокує на роздуми. Рецензія ITC.ua

Роман «Храм» українського військового та письменника Костянтина Valde Ульянова змушує замислитися й залишає після себе глибокий слід. Ще у 2012 році, саме тоді він був написаний, автор створив унікальний та загадковий фантастичний світ, що водночас далекий і знайомий. Тут немає звичних чарівників чи магічних артефактів – натомість є дивні небезпечні землі, іншопланетяни, військові та одна велика загадка. Та найголовніше – цей твір більше не про зовнішні події, а про внутрішній шлях героїв, їхні переживання та моральні вибори.

«Храм» 400 грн. Плюси: гарне, якісне видання; глибокі теми морального вибору, віри, пошуку сенсу; багатовимірні персонажі; якісно написаний текст; чудовий фантастичний задум, загадковий всесвіт, що інтригує Купити в Valdebook Мінуси: дещо повільний темп оповіді; деякі дії персонажів та й вони самі іноді недопрацьовані Купити в Valdebook 8.5 /10 Оцінка

ITC.ua

Нагадую, що в автора також є чудове темне фентезі «Право сильного», на який в нас теж є рецензія. А ще в нього вийшов новий роман «Стежки мерців», події якого відбуваються у всесвіті «Храму». Усі книги виходять самвидавом, в них немає редактора, але при цьому вони чудово написані та якісно зроблені.

«Храм»

Автор Костянтин Valde Ульянов

Видавництво Самвидав

Мова Українська

Кількість сторінок 350

Обкладинка Тверда

Рік видання 2024

Розмір 145×200 мм

Сайт valdebook.com

Світ роману «Храм» незвичний та загадковий. Костянтин Valde Ульянов придумав відносно компактну локацію з тропічним кліматом, лісом та горами, де живе відносно невелика група людей. Усі вони з’являються тут невідомо як, без пам’яті та глузду. Але з часом голова починає варити, вони згадують себе, але нічого не пам’ятають з іншого життя.

Ця громада живе в храмі — піраміді, яка нагадує древні споруди індіанців. Частина людей є мисливцями, що полюють на меркала — невелички загадкові предмети, що світяться. Їх вони здають піраміді, а та натомість надає людям їжу, зброю, припаси, різноманітні речі, одяг тощо. Вночі ніхто не виходить з храму, бо ззовні бродить щось дуже небезпечне.

Головний герой роману — молодий мисливець Свист. Разом з досвідченим колегою Горіхом він полює на меркала та спостерігає, як новий голова спільноти на ім’я Відун починає розповсюджувати громадою культ Світлоносця — бога, що ніби то створив цей світ. На додачу до цього в невідомій частині лісу виявляється живе небезпечне плем’я дикунів, з яким можливо потрібно буде воювати. Наш герой от-от стане учасником великих подій і тут важливо чию сторону він обере, які рішення прийме, а на які не наважиться.

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Роман «Храм» можна легко порівняти з популярними зараз проєктами «Таємниця бункера» та «Ззовні». Ще тут однозначно пахне колись культовим серіалом «LOST» плюс я б ще додав сюди першого «Хижака». Якщо вам подобаються подібні історії, де на відносно замкненому просторі відбуваються якісь загадкові події, де люди проявляються своє справжнє «я», де за ними полюють невідомі істоти, де усе це якось пов’язано з іншопланетянами, то зверніть увагу на цей твір.

Проте мушу попередити, що Костянтин Valde Ульянов не дає відповіді на більшість створеним ним загадок. В тих чи інших моментах історії він пояснить певні речі, але левова частина таємниць залишається нерозгаданими, створюючи перед читачем неймовірне поле для домислів та фантазії.

Також відзначу, що автор не нав’язує читачу своєї думки, а ставить перед ним ситуації, в яких доводиться обирати разом з героєм. У результаті ти не просто читаєш – ти проживаєш події. Відчуваєш напругу разом зі Свистом, співпереживаєш його втратам, розмірковуєш над його рішеннями. Це робить читання особливо глибоким та особистим.

Персонажі книги реалістичні та людяні. Проте тут видно, що це була перша книга безсумнівно талановитого автора, тому герої та їх певні дії іноді виглядають кострубато та не до кінця виписані, не усюди де треба розкриті.

Проте бачимо в кожного свої страхи, мрії, цілі. Один прагне захистити близьких, інший шукає влади, третій вірить у нову релігію. Вони сперечаються, помиляються, чинять неідеально – як справжні люди. Діалоги звучать природно, а їхні думки змушують подумати про певні речі в реальному житті. Іноді хочеться заперечити героям, іноді – підтримати. Саме це, на мою думку, і є ознакою хорошої книги.

«Храм» точно можна назвати фантастичним бойовиком, але здебільшого місцеві події розгортаються повільно. Іноді автор наче запрошує зупинитися, озирнутись та подумати. Тобто книга, та й сам читач, не несуться стрімголов до фіналу, а живуть разом із героями, вслухаючись в їх думки, всотуючи деталі. Тому тим, хто очікує чистого екшену, роман іноді може здатися млявим. Але якщо дозволити йому розкритися, він подарує справжню інтелектуальну пригоду, ще й з яскравими фантастичними, загадковими подіями.

Особливу вагу роману надає його присвята – пам’яті загиблих. Це надає історії ще більшої емоційної глибини й вкорінює її в сучасну українську реальність.

Попри самвидав роман «Храм» має гарну якість саме як видання. Обкладинка прикольна, дає певні натяки на історію і точно не виглядає універсально. Мені сподобалася якість паперу та його товщина, а от шрифт без засічок не дуже. До речі, такий самиий шрифт в романі «Право сильного». Шрифти це завжди смаківщина, а хтось на них взагалі не звертає уваги. А ще окрема подяка за наявне лясе, чого немає в більшості книг повноцінних видавництв.

Також нагадаю, що усі гроші з проданих книжок йдуть на потреби підрозділу Костянтина Valde Ульянова. Тому я вас закликаю обов’язково звернути увагу на цю та інші книги автора, перейти та купити їх на його сайті.