Найцікавіші нові серіали липня 2025 року

Після ознайомлення з репертуаром липня важко позбутися думки, що усе найцікавіше стримінгові сервіси приберегли на серпень, а наразі доведеться задовольнятися здебільшого якимись непоказними шоу (з продовженнями справи виглядають помітно краще). Воно й не дивно з огляду на те, що у сонячну літню пору глядачі воліють проводити більше часу на свіжому повітрі, та й в тих же кінотеатрах у самому розпалі сезон барвистих блокбастерів. Здається, віддуватися за липневе безриб’я взяв на себе зобов’язання Netflix, і навряд чи це можна назвати доброю звісткою. Але маємо те, що маємо — склали скромний список серіальних новинок та продовжень місяця і вже готові презентувати його вам.

Нові серіали

«Мисливці на гринго» / The Gringo Hunters

Жанр: бойовик, кримінальний трилер

Дата прем’єри: 9 липня

Реліз: Netflix

«У захопливому серіалі на основі реальних подій найкращий підрозділ мексиканської поліції протистоїть злочинності й розшукує американських утікачів, що перетинають кордон» — повідомляє Netflix. Скільки гринго вполюють мексиканські поліціянти — зможемо дізнатися 9 липня. Цікаво, як на такий серіал відреагував би Дональд Трамп.

«Під темним сонцем» / Under a Dark Sun

Жанр: кримінальний трилер, драма

Дата прем’єри: 9 липня

Реліз: Netflix

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Той же Netflix і того ж 9 липня пропонує глядачам ось такий сюжет: «Молода матір, яка втікає від проблем, влаштовується на квіткову ферму. Перш ніж вона дізнається, що її бос — насправді її батько, його вбивають і звинувачують у цьому саму жінку».

«Під темним сонцем» — шоу французького виробництва з Авою Баєю, Ізабель Аджані та Гійом Гуї у головних ролях, у якому напружений психологічний трилер зустрічається з сімейною драмою, а події відбуваються в самому серці Провансу.

«Баллард» / Ballard

Жанр: поліційний процедурал

Дата прем’єри: 9 липня

Реліз: Prime Video

Детективка Рене Баллард очолює поліційне управління Лос-Анджелеса, котре займається розслідуваннями нерозкритих злочинів. Вона рішуче береться за найскладніші та давно забуті справи, паралельно розкриваючи небезпечну змову в місцевій поліції. За допомогою своєї команди та відставного детектива Гаррі Босха, Баллард долає особисті та професійні проблеми і готова зробити все, щоб розкрити правду.

З огляду на синопсис неважко здогадатися, що це другий спіноф серіалу «Босх» (2014—2021), сюжет якого заснований на серії детективних романів американського письменника Майкла Коннеллі. Рене Баллард вперше була представлена у романі «The Late Show» 2017 року випуску. На екрані ж героїня, втілена Меггі К’ю, вперше постала перед глядачем у фіналі третього сезону попереднього спінофу «Босх: Спадок», що транслювався на Amazon Freevee з 2022 по 2025 роки. Усі 10 епізодів стартують одночасно на Prime Video 9 липня.

«Декстер: Воскресіння» / Dexter: Resurrection

Жанр: детективна кримінальна драма

Дата прем’єри: 11 липня

Реліз: Paramount+ with Showtime

Через кілька тижнів після подій мінісеріалу «Декстер: Нова кров» (2021—2022) Декстер Морган, якому вдалося оговтатися від майже смертельного вогнепального поранення, переслідує зниклого Гаррісона в Нью-Йорку, де їхнім слідом вже прямує капітан Енджел Батіста.

«Воскресіння» є прямим продовженням «Нової крові», Майкл Голл повертається до титульної ролі, яку він вперше втілив, страшно подумати, у 2006 році, разом з ним в кадрі побачимо також Уму Турман та Пітера Дінклейджа. Перші два епізоди стартують на Paramount+ with Showtime 11 липня, а в Україні на день пізніше на MEGOGO та Київстар ТБ.

«Інститут» / The Institute

Жанр: серіал жахів про надприродне

Дата прем’єри: 13 липня

Реліз: MGM+

Вундеркінд Люк Елліс прокидається в дивному місці, повному дітей, які потрапили сюди невідомо як. Усі вони володіють незвичайними здібностями. Це Інститут, яким керує таємнича міс Сігсбі. Тим часом у сусіднє містечко приїжджає колишній поліціянт Тім Джеймісон, який знаходиться у пошуках нового життя. Втім, мир і спокій не триватимуть для нього довго, адже його зустріч з Люком неминуча.

Поки на великих екранах гримітиме екранізація однойменного оповідання Стівена Кінга «Життя Чака», на малих «король жахів» також не залишиться без уваги. «Інститут» є адаптацією його однойменного роману, що з’явився на полицях книгарень у 2019 році. Головні ролі виконали Бен Барнс, Мері-Луїз Паркер та Джо Фрімен.

Режисером більшості епізодів став Джек Бендер, у фільмографії якого фігурують такі хітові шоу, як «Клан Сопрано» (1999—2007), «Шпигунка» (2001—2006), «Загублені» (2004—2010), «Гра престолів» (2011—2019) та«Містер Мерседес» (2017—2019). Що примітно, останній теж заснований на творі Кінга. Попереднім проєктом кінороба значиться нашумілий науково-фантастичний горор «Ззовні». У команді сценаристів можна помітити імена Еріка Дікінсона та Бенджаміна Кевелла, котрі до цього працювали над серіальною адаптацією кінгівського ж «Протистояння».

«Неприборканий» / Untamed

Жанр: детектив

Дата прем’єри: 17 липня

Реліз: Netflix

Події цього детективного серіалу відбуваються у Йосемітському національному парку. Саме там було виявлено труп. Агент служби національних парків США Кайл Тернер розгортає розслідування жорстокого вбивства.

Історія складатиметься з 6 епізодів, які будуть доступні на Netflix 17 липня. В кадрі глядачі побачать Еріка Бану, Сема Нілла (цікаво, чи буде зірка класичного «Парку Юрського періоду» Спілберга дивитися новий «Світ Юрського періоду: Відродження»), Розмарі Девітт та Вілсона Бетела, якого глядачі можуть пам’ятати за роллю Міченого у «Шибайголові».

«Ліенн» / Leanne

Жанр: ситком

Дата прем’єри: 31 липня

Реліз: Netflix

Життя бабусі перевертається догори дриґом після того, як чоловік кидає її після 33 років шлюбу. Жінка долає цей новий етап за допомогою своєї сім’ї, грації, гідності та салату з желе.

Творцями серіалу виступили стендап-комікеса Ліенн Морган, продюсерка Сьюзан Макмартін та телевізійний продюсер Чак Лоррі, відомий як один з творців хітових ситкомів «Два з половиною чоловіки» (2003—2015), «Теорія великого вибуху» (2007–2019) і «Мамця» (2013–2021). З першого з цієї трійці сюди перекочував Раян Стайлз, а компанію на знімальному майданчику йому склали власне сама Ліенн Морган, Блейк Кларк, Крістен Джонстон та Селія Вестон.

Продовження серіалів

«Пісочний чоловік» / The Sandman

Жанр: фентезійна драма, серіал жахів про надприродне

Дата прем’єри: 3 липня

Реліз: Netflix

Сезон: 2

На тлі невидатних липневих новинок хорошою звісткою виглядає вихід другого сезону «Пісочного чоловіка» — екранізації однойменної серії коміксів Ніла Ґеймана, що видавалися DC Comics з 1989 по 1996 роки.

Перший сезон, про який ви можете почитати у нашій рецензії, отримав схвальні відгуки критиків. Вони відзначали акторський склад, роботу художників, вірність вихідному матеріалу та візуальні ефекти. Другий складатиметься з двох частин: перші 6 серій вийдуть 3 липня, наступні 5 — 24 липня, а бонусний епізод запланований на 31 число. Вже точно відомо, що серіал закінчиться саме на цьому сезоні. Більше деталей про нього можна дізнатися у відповідній статті.

«Фундація» / Foundation

Жанр: наукова фантастика

Дата прем’єри: 11 липня

Реліз: Apple TV+

Сезон: 3

Є гарні новини і для шанувальників наукової фантастики, зокрема серіалу «Фундація», сюжет якого заснований на однойменній книжковій серії Айзека Азімова. Як відзначає видання Deadline — «третій сезон продовжує епічну хроніку групи вигнанців, які вирушають у грандіозну подорож, щоб врятувати людство і відновити цивілізацію на тлі падіння Імперії». Так само як і два попередники, він складатиметься з 10 епізодів, дебютний з яких стартує на Apple TV+ 11 липня, а наступні виходитимуть щотижня аж до 12 вересня.

«Зоряний шлях: Дивні нові світи» / Star Trek: Strange New Worlds

Жанр: пригодницька наукова фантастика

Дата прем’єри: 17 липня

Реліз: Paramount+

Сезон: 3

Також до свого третього сезону у липні добирається інший науково-фантастичний хіт «Зоряний шлях: Дивні нові світи», який дебютує з двома епізодами 17 липня на Paramount+. Далі нові серії виходитимуть щочетверга, а фінал сезону запланований на 11 вересня.

Третій сезон слідує за капітаном Крістофером Пайком і командою зорельота Enterprise у 23 столітті, коли вони досліджують нові світи та виконують небезпечні місії протягом десятиліття до подій «Оригінального телесеріалу» (1966—1969). Дія нового сезону розпочнеться на тому місці, де фіналізувався попередник, коли екіпаж USS Enterprise зіткнувся з жорстокою інопланетною расою, відомою як Горни.

Paramount+ раніше повідомляли, що «Дивні нові світи» було продовжено на четвертий сезон, фільмування якого наразі тривають у Торонто. З нашими рецензіями на перший та другий сезони можна ознайомитися за посиланнями.

«Покручений метал» / Twisted Metal

Жанр: постапокаліптичний комедійний екшн

Дата прем’єри: 31 липня

Реліз: Peacock

Сезон: 2

Сюжет постапокаліптичного серіалу «Покручений метал» заснований на однойменній серії відеоігор про бойові автомобілі, розробленій Sony Interactive Entertainment. Після фіналу першого сезону Джон і Мовчунка опиняються в смертельних змаганнях Twisted Metal — зловісних перегонах на знищення, організованих таємничою Каліпсо. Поки головні герої намагаються вижити під тиском небезпечних нових ворогів і знайомих облич, включно зі смертоносним клоуном Ласуном, все ускладнюється, коли Джон возз’єднується зі своєю сестрою-месницею Лялечкою.

Також звертаємо увагу на такі продовження серіалів: