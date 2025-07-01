Новини Кіно 01.07.2025 о 13:54 comment views icon

«Декстер: Воскресіння» вийде 12 липня з українською озвучкою — Megogo і Київстар ТБ отримали права на показ серіалів Paramount+

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Катерина Даньшина

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«Декстер: Воскресіння» вийде 12 липня з українською озвучкою — Megogo і Київстар ТБ отримали права на показ серіалів Paramount+
Paramount / Showtime

Київстар ТБ і Megogo уклали спільну угоду на показ фільмів та серіалів Paramount+ — відтепер контент платформи отримає якісну українську озвучку, поряд з показом контенту в Україні одночасно зі світовою прем’єрою.

Угода укладена на 1 рік із можливістю подовження на 3 роки і передбачає показ на платформах понад 200 фільмів, 1250 годин анімації та десятків серіалів з україномовною доріжкою.

Вже з 1 липня на Megogo та Київстар ТБ з’являться серіали «Декстер», «Елементарно», «Єллоустоун», «Зачаровані», «Мільярди» та ін., а до кінця місяця — «Хейло», «Король Талси», «1923» та новий серіал «Агенція», у якому зіграв український актор Олександр Рудинський. Окрім цього, глядачам буде доступна велика бібліотека анімаційних епізодів (від «Губки Боба» до «Щенячого патруля» та «Черепашок-ніндзя»), а також такі фільми як «Гладіатор 2», «Тихе місце: День перший», «Сонік 3», «Смайл 2», «Новокаїн», «5 вересня» та інші.

З цікавого: серіал «Декстер: Воскресіння» / Dexter: Resurrection дебютує на платформі одночасно зі світовою прем’єрою — 12 липня і з українською озвучкою.

Нагадаємо, що сюжет «Воскресіння» стартує з подій, показаних у фіналі мінісеріалу «Декстер: Нова кров»: після того, як Гаррісон стріляє в отця в Айрон-Лейк, важко ранений Декстер Морган бореться за своє життя і в підсумку виживає. Майкл Голл повертається до своєї ролі у компанії Девіда Зайяса, Джека Олкотта, Джеймса Ремара, Уми Турман, Ніла Патріка Харріса, Крістен Ріттер та ін. Режисерами стрічки виступили Маркос Сієга та Моніка Раймунд

У релізі уточнюють, що Київстар ТБ та MEGOGO матимуть рівномірні інвестиції для озвучки, над якою працюватимуть студії 1+1 Production, MEGOGO VOICE, Sunnysiders і 15КЗ. Більшість проєктів матимутить її на момент запуску, решті —  додаватимуть поступово.

На Київстар ТБ контент Paramount+ буде доступний у передплатах «Преміум HD» та «Сімейний», а також у спеціальному тематичному плейлисті Paramount+ Kids. На Megogo — у межах «Максимальної» та «Оптимальної» передплат, також MEGOPACK XL.

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