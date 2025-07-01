Найцікавіші нові фільми липня 2025 року

Сезон літніх блокбастерів у самому розпалі, а це означає, що чергові багатомільйонні барвисті епіки вже готові позмагатися за увагу (і звісно гроші) масового глядача. У липні знову маємо одвічну конкуренцію між Marvel та DC: перші відкривають нову фазу свого всесвіту, другі взагалі відкривають новий всесвіт — буде цікаво подивитися, наскільки вдалими, чи невдалими, виявляться ці починання. Найпопулярнішими ж постатями місяця планують стати Педро Паскаль, Ніколас Голт та Сильвестр Сталлоне, адже з цими хлопцями плануються до виходу одразу по два фільми. Детальніше про усі новинки липня, що так чи інакше можуть бути цікавими публіці — читайте в нашому традиційному матеріалі.

«Льодовий дрифт: Помста» / Ice Road: Vengeance

Жанр: бойовик, трилер

Дата прем’єри: 1 липня

Реліз: цифрові сервіси

Майк Макканн вирушає до Непалу, щоб розвіяти прах свого брата на Евересті. Коли він та його гірський гід натрапляють на найманців під час подорожі в туристичному автобусі, вони змушені вступити в бій, щоб врятувати себе, пасажирів і цілу країну.

Буквально нещодавно був привід згадати про Ліама Нісона з огляду на вихід у прокат кримінальної драми «Спокута гріхів», як прем’єрується вже наступний фільм з невтомним британцем. Дещо несподівано ним виявляється сиквел екшн-трилера «Льодовий дрифт», що вийшов у 2021 році. Але і цим присутність Нісона на екранах не обмежиться — в серпні актор перевтілиться у Френка Дребіна-молодшого в «Голому пістолеті», а його пасію зіграє сама Памела Андерсон.

«Стара гвардія 2» / The Old Guard 2

Жанр: супергеройський екшн

Дата прем’єри: 2 липня

Реліз: Netflix

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Андромаха Скіфська, або просто Енді, намагається вести звичайне життя після втрати безсмертя. Але коли вона та її група безсмертних стикаються з могутнім ворогом, який загрожує світу, стає очевидно, що їм час вийти з тіні.

Як неважко здогадатися, це сиквел заснованого на однойменному коміксі Грега Руки прохідного бойовика «Стара гвардія», що вийшов на Netflix у 2020 році. Шарліз Терон, Кікі Лейн, Марван Кензарі, Лука Марінеллі, Маттіас Шонертс, Ван Вероніка Нго та Чіветел Еджіофор повертаються до своїх ролей, а приєднуються до них новачки серії Ума Турман та Енді Голдінг.

«Броня» / Armor

Жанр: кримінальний трилер, бойовик

Дата прем’єри: 3 липня

Реліз: кінотеатри

Водій броньованої вантажівки Джеймс Броді працює зі своїм сином Кейсі, не підозрюючи, що цього разу перевозить мільйони доларів у золоті. Команда злодіїв на чолі з таємничим Руком намагається заволодіти цінним вантажем, однак батько й син чинять опір грабіжникам. Чи вдасться їм вижити у боротьбі з загоном озброєних до зубів негідників?

«Броня» — перший з двох анонсованих у липневому репертуарі бойовиків з Сильвестром Сталлоне, і він примітний тим, що Слай тут має виконати непритаманну для нього роль лиходія. В «Дітях шпигунів 3» вийшло не дуже переконливо.

«Світ Юрського періоду: Відродження» / Jurassic World Rebirth

Жанр: пригодницька наукова фантастика

Дата прем’єри: 3 липня

Реліз: кінотеатри

Дія фільму відбувається через 5 років після подій «Домініону» (2022). Офіційний синопсис звучить так: «У новому розділі саги команда спеціалістів вирушає в найнебезпечніше місце на Землі — науково-дослідний комплекс на острові, де колись працював Парк Юрського періоду. Там, серед руїн минулого, досі живуть створіння, яких залишили напризволяще».

«Відродження» стало вже сьомою стрічкою в рамках започаткованої у 1993 році Стівеном Спілбергом культової франшизи «Парк Юрського періоду». Причому з оновленим акторським складом: цього разу зустріч з динозаврами уготована Скарлетт Йоганссон, Магершалі Алі, Джонатану Бейлі, Руперту Френду та Еду Скрейну. За сценарій відповідальний автор перших двох частин Девід Кепп, в режисерське крісло вмостився Гарет Едвардс, якому не вперше мати справу з гігантськими ящурами після роботи над «Ґодзіллою» зразка 2014 року.

Ностальгія «у стилі Спілберга» з ідеальною CGI і посереднім сюжетом — саме такий висновок можна зробити про блокбастер згідно перших реакцій глядачів і критиків. Напевно іншого очікувати й не варто.

Pretty Thing

Жанр: еротичний трилер

Дата прем’єри: 4 липня

Реліз: цифрові сервіси

Pretty Thing — чергова історія з розряду пристрасних стосунків старшої жінки та молодшого хлопця, що нині стало кінематографічним трендом. Лише минулого року вийшло одразу кілька фільмів з таким наративом — згадуємо «Самотню планету» з Лорою Дерн і Ліамом Гемсвортом, «Думку про тебе» з Енн Гетевей та Ніколасом Голіциним, ну і звичайно «Хорошу погану дівчинку» з Ніколь Кідман та Гаррісом Дікінсоном. Цього разу зображати пристрасть належить Алісії Сільверстоун та Карлу Ґлусману.

«Супермен» / Superman

Жанр: супергеройський екшн

Дата прем’єри: 10 липня

Реліз: кінотеатри

Прибулець з планети Криптон оселяється в містечку Смолвіль, штат Техас, і приймає особистість Кларка Кента. Молодому криптонцю належить знайти баланс у своєму подвійному житті — звичайного журналіста з одного боку та найвеличнішого героя усіх часів Супермена — з іншого.

Новий «Супермен» стане першим фільмом оновленого Джеймсом Ґанном кіновсесвіту DC, своєрідним аперитивом до якого став торішній мультсеріал «Монстри Коммандос». Титульна роль дісталася Девіду Коренсвету, який ще не встиг сильно надокучити масовому глядачу, партію Лоїс Лейн виконає Рейчел Броснаген, а в образі антагоніста Лекса Лютора на екрані постане Ніколас Голт. Також в кадрі побачимо і Банду Справедливості, яка складається з Гая Гарднера (Натан Філліон), Містера Приголомшливого (Еді Гатегі) та Дівчини-яструба (Ізабела Мерсед).

Головні питання, на які має дати відповідь новинка — чи життєспроможна загалом ця витівка як така, і чи потрібне світу перезавантаження передчасно спочилого попередника, яким опікувався Зак Снайдер.

«Саван» / The Shrouds

Жанр: фільм жахів

Дата прем’єри: 10 липня

Реліз: кінотеатри

50-річний відомий бізнесмен Карш ніяк не може змиритися зі смертю своєї дружини. Він винаходить революційну і суперечливу технологію GraveTech, яка дає змогу стежити за покійними. Одного разу вночі кілька могил, включно з могилою дружини Карша, зазнають вандалізму, і головний герой вирушає на пошуки злочинців.

«Саван» — новий фільм жахів з елементами фантастики від визнаного майстра жанру, зокрема боді-горору, Девіда Кроненберґа. На знімальному майданчику зібралися суцільно відомі обличчя — Гай Пірс, Венсан Кассель та Даян Крюґер. Для останніх двох це друга поспіль спільна робота після «Сент-Екзюпері», де актори якраз-таки зображали подружню пару.

В одному з інтерв’ю Кроненберг описав фільм як дуже «особистий» і «автобіографічний». Його сюжет був навіяний власним горем режисера після смерті його дружини Керолін у 2017 році.

«Цегла» / Brick

Жанр: фантастичний трилер

Дата прем’єри: 10 липня

Реліз: Netflix

«Коли навколо їхнього багатоквартирного будинку за ніч з’являється загадкова цегляна стіна, Тім і Олівія об’єднують зусилля з недовірливими сусідами, щоб врятуватися» — йдеться у повідомленні від Netflix.

Це фантастичний трилер німецького виробництва з Маттіасом Швайгхьофером та Рубі О. Фі у головних ролях, котрі вже працювали разом, а саме — у фільмі про пограбування «Армія злодіїв», що був приквелом до зомбі-постапокаліптики «Армія мерців» Зака Снайдера.

«Кривавий лідер» / The Order

Жанр: кримінальний трилер

Дата прем’єри: 17 липня

Реліз: кінотеатри

Агент ФБР Террі Гаск розгортає розслідування серії вибухів, пограбувань банків та жорстоких вбивств на Тихоокеанському північному заході. Незабаром він доходить висновку, що за ланцюгом злочинів стоїть добре організована неонацистська група з безжальним лідером на чолі, який задумав оголосити війну уряду Сполучених Штатів.

Сюжет заснований на документальній книзі «Тихе братство» авторства Кевіна Флінна та Гері Герхардта, що вийшла у світ в далекому 1989 році. Світова прем’єра відбулася на 81-му Венеційському міжнародному кінофестивалі, де «Кривавий лідер» претендував на головну нагороду — «Золотого лева».

Протистояти одне одному в рамках місцевого сюжету будуть Джуд Лоу у ролі ФБРівця, що став прототипом реального агента Вейна Меніса, та Ніколас Голт, котрий втілив на екрані лідера неонацистської терористичної організації «Орден» Роберта Джея Метьюза. Друга лиходійська роль актора поряд із Лексом Лютером.

«Життя Чака» / The Life of Chuck

Жанр: фентезійна науково-фантастична драма

Дата прем’єри: 17 липня

Реліз: кінотеатри

Сюжет становить три різні історії з життя Чака Кранца, починаючи з його смерті та закінчуючи дитинством, коли він зростав у будинку з привидами.

Фільм є адаптацією однойменної повісті Стівена Кінга, що входить до збірки «Якщо кров тече», виданої у 2020 році. Нагадаємо, що ця сама збірка також містить оповідання «Телефон містера Герріґена», екранізація якого вийшла на Netflix у 2022-му. Сценарієм та режисурою займався Майк Фленаґан, котрий вже не вперше звертається до творчості «короля жахів» — саме він ставив «Гру Джеральда» (2017) та «Доктор Сон» (2019). В титульній ролі ми побачимо Тома Гіддлстона та юну зіроньку Джейкоба Трамбле.

«Я знаю, що ви скоїли минулого літа» / I Know What You Did Last Summer

Жанр: слешер

Дата прем’єри: 17 липня

Реліз: кінотеатри

Після того, як п’ятеро друзів ненавмисно вбивають пішохода в автокатастрофі, вони приховують свою причетність до інциденту, щоб уникнути наслідків. Рік потому, коли усі намагаються жити далі, переслідувач надсилає їм знущальні повідомлення про скоєний ними злочин. Розуміючи, що зловмисник наслідує легендарного серійного вбивцю, герої звертаються по допомогу до тих, хто вижив у сумнозвісній бійні в Саутпорті.

«Я знаю, що ви зробили минулого літа» — зовсім не рімейк однойменного слешера 1997 року, а пряме продовження його сиквела «Я досі знаю, що ви зробили минулого літа» (1998) та четверта частина в межах усієї серії. До своїх ролей повертаються Дженніфер Лав Г’юїтт та Фредді Принц-молодший, всі інші учасники шоу — новачки. Примітно, що на початках сценарієм мав займатися той самий Майк Фленаґан, який згадувався в анотації до «Життя Чака», однак у підсумку за написання історії взялися Лія Маккендрік, Сем Ланскі та Дженніфер Кейтін Робінсон.

«Наглядач» / The Home

Жанр: психологічний горор, трилер

Дата прем’єри: 24 липня

Реліз: кінотеатри

Макс починає працювати в будинку для літніх людей і розуміє, що його мешканці та доглядачі приховують зловісні секрети. Коли він досліджує будівлю і її заборонений четвертий поверх, то виявляє зв’язки зі своїм власним минулим, зокрема вихованням як прийомної дитини.

Головну роль у цьому психологічному горорі виконав американський комік Піт Девідсон, а за постановку і частково сценарій відповідає Джеймс ДеМонако, відомий як автор та режисер перших трьох частин серії антиутопічних жахів «Судна ніч».

«Фантастична 4: Перші кроки» / The Fantastic Four: First Steps

Жанр: супергеройський екшн

Дата прем’єри: 24 липня

Реліз: кінотеатри

На ретро-футуристичній паралельній Землі, натхненній 1960-ми роками, команда супергероїв, відома як Фантастична четвірка, має захистити свій світ від космічної загрози в особі Ґалактуса, що пожирає цілі планети, та його зловісного вісника Срібного Серфера. Точніше, в цьому конкретному випадку — Серферки.

Голлівудські умільці взяли собі за звичку перезавантажувати «Фантастичну четвірку» кожні 10 років, але поки що нічого доброго з цього не виходило. У 1994 році планувалося до виходу повнометражне перенесення однойменної команди з комікса у площину кіноекрана від продюсера Роджера Кормана, однак тій стрічці побачити світ, принаймні офіційно, не судилося.

У 2005-му вийшла найпритомніша на цей момент версія з Йоаном Гріффідом, Джессікою Альбою, Крісом Евансом та Майклом Чиклісом у головних ролях. Найкращим у тій команді виявилася поява Еванса в образі Джонні Шторма в торішньому «Дедпулі і Росомасі». Ну а про версію 2015 року з Майлзом Теллером, Кейт Марою, Майклом Б. Джорданом та Джеймі Беллом у пристойному суспільстві згадувати не прийнято.

І от, на дворі 2025-й, а це означає, що настав час для оновленого складу команди. Новітня «Фантастична четвірка» знаменує відкриття Шостої фази всесвіту Marvel, і ця відповідальна місія лягла на плечі всюдисущого Педро Паскаля, Ванесси Кірбі, Джозефа Квінна та Ебон Мосс-Бакрака. Режисером виступив Метт Шенкман, який до того усе життя працював виключно над серіалами, щоправда, чимало з них були справжніми хітами — «Доктор Хаус», «Гра престолів», «Фарго», «Хлопці», «ВандаВіжн». Наскільки вищевказана четвірка виявиться фантастичною — зможемо дізнатися з 24 липня.

«Щасливчик Гілмор 2» / Happy Gilmore 2

Жанр: спортивна комедія

Дата прем’єри: 25 липня

Реліз: Netflix

Через тридцять років після своєї першої перемоги в чемпіонаті з гольфу Щасливчик Гілмор повертається у спорт, щоб оплатити навчання своєї доньки Вієнни в балетній школі.

Адам Сендлер продовжує свою плідну співпрацю з Netflix і їхні липкі рученьки добираються до культової, принаймні у колі любителів гольфу, комедії родом з 90-х «Щасливчик Гілмор». Три роки тому результатом цієї співпраці стала дуже непогана спортивна драма «Дорога до НБА», де популярний комік вже не вперше чудово проявив себе як драматичний актор. Нині ж лишається сподіватися, що з-під крила стримінгового гіганта вийде і притомна спортивна комедія.

«Поверни її мені» / Bring Her Back

Жанр: фільм жахів про надприродне

Дата прем’єри: 31 липня

Реліз: кінотеатри

Залишившись сиротами, 17-річний Енді та майже незряча Пайпер переїжджають у будинок до прийомної матері Лори. Там вони дізнаються, що у жінки живе ще один хлопчик на ім’я Олівер, який нещодавно втратив свою матір Кеті. Поступово діти помічають, що в будинку відбувається щось дивне, а, на перший погляд, турботлива Лора одержима жахливими ритуалами з повернення мертвих до життя.

«Поверни її мені» — новий жахастик від братів-близнюків Денні та Майкла Філіппу, які у 2023-му дебютували з нашумілим горором «Говори до мене». Фільм присвячений їхньому близькому другу Гарлі Воллесу, смерть якого значною мірою вплинула на те, якою у підсумку вийшла ця історія. І якщо вірити західним критикам, вийшла вона дійсно вартою уваги.

«Поганці 2» / The Bad Guys 2

Жанр: анімаційна пригодницька комедія про пограбування

Дата прем’єри: 31 липня

Реліз: кінотеатри

Історія слідує за крутою злочинною командою тварин, які щосили намагаються віднайти довіру та прийняття у своєму новому житті хороших хлопців. Однак жіночий злочинний загін та водночас шанувальниці їхніх попередніх подвигів витягують Поганців з відставки та змушують виконати «останню справу».

Це продовження мультфільму «Поганці» 3-річної давнини, створеного DreamWorks Animation. Сюжет заснований на однойменній серії дитячих графічних новел австралійського автора Аарона Блейбі.

«Еддінгтон» / Eddington

Жанр: вестерн, чорна комедія

Дата прем’єри: 31 липня

Реліз: кінотеатри

Події фільму відбуваються у травні 2020 року в невеличкому містечку Еддінгтон, штат Нью-Мексико. Саме тоді, у розпал пандемії коронавірусу, протистояння між місцевим шерифом Джо Кроссом і мером Тедом Гарсією досягає свого апогею, що ризикує обернутися негативними наслідками для усіх причетних.

«Еддінгтон» — нова робота від Арі Астера, котрий гучно заявив про себе своїми горорами «Спадковість» (2018) та «Сонцестояння» (2019), два роки тому видав химерну сюрреалістичну трагікомедію «Усі страхи Бо» з Хоакіном Феніксом, а тепер от ступає на територію вестерна.

В «Еддінгтоні» постановник продовжує співпрацю з Феніксом, опонентом якого на знімальному майданчику виступить Педро Паскаль. Останній ̶з̶ ̶н̶а̶с̶ видає воістину фантастичну працездатність: і в високобюджетних блокбастерах не гребує зніматися, і в таких от авторських фільмах встигає попрацювати, ще й на малих екранах стабільно феєрить.

«Випадкові свідки» / Alarum

Жанр: шпигунський бойовик

Дата прем’єри: 31 липня

Реліз: кінотеатри

Найманці Джо і Лара, які колись були суперниками, закохуються під час місії і вирішують піти на зраду, щоб бути разом. Закоханим вдається втекти зі своїх агентств і налагодити тихе життя. Але цей ідеалістичний світ руйнується, коли їм в руки потрапляє флешка, що може знищити світову розвідку і якою, звісно, прагнуть заволодіти кілька впливових організацій.

От вам і друга поява Слая. Тут його партнером на знімальному майданчику став Скотт Іствуд — син ще однієї голлівудської легенди старої школи Клінта Іствуда.

«Руда Соня» / Red Sonja

Жанр: темне фентезі, меч і чари

Дата прем’єри: 31 липня

Реліз: кінотеатри

«Руда Соня зростала у світі, де варвари нищили села, грабували і вбивали, а королі жадали тільки влади й золота. Вона не знала дому — лише поле бою. Її дитинство вкрали війна та зрада, а молодість поглинула арена, де вона щодня боролася за життя задля розваги натовпу і жорстокого тирана. Щоб вижити, вона навчилася бити першою, і тепер її не зупиняють ні люди, ні монстри. Соня не вірить у пророків — вона сама кує свою долю» — йдеться в офіційному синопсисі.

Як неважко здогадатися, у цьому фільмі мова піде про однойменну героїню, що була частково натхненна персонажкою Роберта Ірвіна Говарда з оповідання «Тінь Вальгари» і спочатку з’явилася на сторінках коміксів Marvel Comics, а згодом — Dynamite Entertainment. В новітній інтерпретації образ ґрунтуватиметься саме на версії Dynamite, а втілити його на екрані довірили італійській акторці Матільді Лутц.

Нагадаємо, що 40 років тому кінороби вже зверталися до Рудої Соні, у яку перевтілилась данська красуня Бріджит Нільсен, а компанію їй склав сам Арнольд Шварценеггер. Втім, стрічку чекав жахливий провал, як з погляду відгуків критиків, так і в плані касових зборів, не кажучи вже про три номінації на «Золоту малину».

Хоча на момент написання тексту фільм поки фігурує в репертуарному плані прокатника Kinomania Film Distribution, а прем’єра датована 31 липня, вельми малоймовірно, що стрічка вийде в запланований термін. Наразі немає офіційної дати виходу в прокат в будь-якій іншій країні, окрім України, щобільше, досі не вийшов навіть трейлер. Тож усім бажаючим подивитися це кіно з великою ймовірністю доведеться почекати ще якийсь час.