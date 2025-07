Найцікавіші нові фільми липня 2025 року

Сезон літніх блокбастерів у самому розпалі, а це означає, що чергові багатомільйонні барвисті епіки вже готові позмагатися за увагу (і звісно гроші) масового глядача. У липні знову маємо одвічну конкуренцію між Marvel та DC: перші відкривають нову фазу свого всесвіту, другі взагалі відкривають новий всесвіт — буде цікаво подивитися, наскільки вдалими, чи невдалими, виявляться ці починання. Найпопулярнішими ж постатями місяця планують стати Педро Паскаль, Ніколас Голт та Сильвестр Сталлоне, адже з цими хлопцями плануються до виходу одразу по два фільми. Детальніше про усі новинки липня, що так чи інакше можуть бути цікавими публіці — читайте в нашому традиційному матеріалі.

Жанр: бойовик, трилер

Дата прем’єри: 1 липня

Реліз: цифрові сервіси

Майк Макканн вирушає до Непалу, щоб розвіяти прах свого брата на Евересті. Коли він та його гірський гід натрапляють на найманців під час подорожі в туристичному автобусі, вони змушені вступити в бій, щоб врятувати себе, пасажирів і цілу країну.

Буквально нещодавно був привід згадати про Ліама Нісона з огляду на вихід у прокат кримінальної драми «Спокута гріхів», як прем’єрується вже наступний фільм з невтомним британцем. Дещо несподівано ним виявляється сиквел екшн-трилера «Льодовий дрифт», що вийшов у 2021 році. Але і цим присутність Нісона на екранах не обмежиться — в серпні актор перевтілиться у Френка Дребіна-молодшого в «Голому пістолеті», а його пасію зіграє сама Памела Андерсон.

«Стара гвардія 2» / The Old Guard 2

Жанр: супергеройський екшн

Дата прем’єри: 2 липня

Реліз: Netflix

Андромаха Скіфська, або просто Енді, намагається вести звичайне життя після втрати безсмертя. Але коли вона та її група безсмертних стикаються з могутнім ворогом, який загрожує світу, стає очевидно, що їм час вийти з тіні.

Як неважко здогадатися, це сиквел заснованого на однойменному коміксі Грега Руки прохідного бойовика «Стара гвардія», що вийшов на Netflix у 2020 році. Шарліз Терон, Кікі Лейн, Марван Кензарі, Лука Марінеллі, Маттіас Шонертс, Ван Вероніка Нго та Чіветел Еджіофор повертаються до своїх ролей, а приєднуються до них новачки серії Ума Турман та Енді Голдінг.

Жанр: кримінальний трилер, бойовик

Дата прем’єри: 3 липня

Реліз: кінотеатри

Водій броньованої вантажівки Джеймс Броді працює зі своїм сином Кейсі, не підозрюючи, що цього разу перевозить мільйони доларів у золоті. Команда злодіїв на чолі з таємничим Руком намагається заволодіти цінним вантажем, однак батько й син чинять опір грабіжникам. Чи вдасться їм вижити у боротьбі з загоном озброєних до зубів негідників?

«Броня» — перший з двох анонсованих у липневому репертуарі бойовиків з Сильвестром Сталлоне, і він примітний тим, що Слай тут має виконати непритаманну для нього роль лиходія. В «Дітях шпигунів 3» вийшло не дуже переконливо.

Жанр: пригодницька наукова фантастика

Дата прем’єри: 3 липня

Реліз: кінотеатри

Дія фільму відбувається через 5 років після подій «Домініону» (2022). Офіційний синопсис звучить так: «У новому розділі саги команда спеціалістів вирушає в найнебезпечніше місце на Землі — науково-дослідний комплекс на острові, де колись працював Парк Юрського періоду. Там, серед руїн минулого, досі живуть створіння, яких залишили напризволяще».

«Відродження» стало вже сьомою стрічкою в рамках започаткованої у 1993 році Стівеном Спілбергом культової франшизи «Парк Юрського періоду». Причому з оновленим акторським складом: цього разу зустріч з динозаврами уготована Скарлетт Йоганссон, Магершалі Алі, Джонатану Бейлі, Руперту Френду та Еду Скрейну. За сценарій відповідальний автор перших двох частин Девід Кепп, в режисерське крісло вмостився Гарет Едвардс, якому не вперше мати справу з гігантськими ящурами після роботи над «Ґодзіллою» зразка 2014 року.

Ностальгія «у стилі Спілберга» з ідеальною CGI і посереднім сюжетом — саме такий висновок можна зробити про блокбастер згідно перших реакцій глядачів і критиків. Напевно іншого очікувати й не варто.

Жанр: еротичний трилер

Дата прем’єри: 4 липня

Реліз: цифрові сервіси

Pretty Thing — чергова історія з розряду пристрасних стосунків старшої жінки та молодшого хлопця, що нині стало кінематографічним трендом. Лише минулого року вийшло одразу кілька фільмів з таким наративом — згадуємо «Самотню планету» з Лорою Дерн і Ліамом Гемсвортом, «Думку про тебе» з Енн Гетевей та Ніколасом Голіциним, ну і звичайно «Хорошу погану дівчинку» з Ніколь Кідман та Гаррісом Дікінсоном. Цього разу зображати пристрасть належить Алісії Сільверстоун та Карлу Ґлусману.

Жанр: супергеройський екшн

Дата прем’єри: 10 липня

Реліз: кінотеатри

Прибулець з планети Криптон оселяється в містечку Смолвіль, штат Техас, і приймає особистість Кларка Кента. Молодому криптонцю належить знайти баланс у своєму подвійному житті — звичайного журналіста з одного боку та найвеличнішого героя усіх часів Супермена — з іншого.

Новий «Супермен» стане першим фільмом оновленого Джеймсом Ґанном кіновсесвіту DC, своєрідним аперитивом до якого став торішній мультсеріал «Монстри Коммандос». Титульна роль дісталася Девіду Коренсвету, який ще не встиг сильно надокучити масовому глядачу, партію Лоїс Лейн виконає Рейчел Броснаген, а в образі антагоніста Лекса Лютора на екрані постане Ніколас Голт. Також в кадрі побачимо і Банду Справедливості, яка складається з Гая Гарднера (Натан Філліон), Містера Приголомшливого (Еді Гатегі) та Дівчини-яструба (Ізабела Мерсед).

Головні питання, на які має дати відповідь новинка — чи життєспроможна загалом ця витівка як така, і чи потрібне світу перезавантаження передчасно спочилого попередника, яким опікувався Зак Снайдер.

Жанр: фільм жахів

Дата прем’єри: 10 липня

Реліз: кінотеатри

50-річний відомий бізнесмен Карш ніяк не може змиритися зі смертю своєї дружини. Він винаходить революційну і суперечливу технологію GraveTech, яка дає змогу стежити за покійними. Одного разу вночі кілька могил, включно з могилою дружини Карша, зазнають вандалізму, і головний герой вирушає на пошуки злочинців.

«Саван» — новий фільм жахів з елементами фантастики від визнаного майстра жанру, зокрема боді-горору, Девіда Кроненберґа. На знімальному майданчику зібралися суцільно відомі обличчя — Гай Пірс, Венсан Кассель та Даян Крюґер. Для останніх двох це друга поспіль спільна робота після «Сент-Екзюпері», де актори якраз-таки зображали подружню пару.

В одному з інтерв’ю Кроненберг описав фільм як дуже «особистий» і «автобіографічний». Його сюжет був навіяний власним горем режисера після смерті його дружини Керолін у 2017 році.

Жанр: фантастичний трилер

Дата прем’єри: 10 липня

Реліз: Netflix

«Коли навколо їхнього багатоквартирного будинку за ніч з’являється загадкова цегляна стіна, Тім і Олівія об’єднують зусилля з недовірливими сусідами, щоб врятуватися» — йдеться у повідомленні від Netflix.

Це фантастичний трилер німецького виробництва з Маттіасом Швайгхьофером та Рубі О. Фі у головних ролях, котрі вже працювали разом, а саме — у фільмі про пограбування «Армія злодіїв», що був приквелом до зомбі-постапокаліптики «Армія мерців» Зака Снайдера.

Жанр: кримінальний трилер

Дата прем’єри: 17 липня

Реліз: кінотеатри

Агент ФБР Террі Гаск розгортає розслідування серії вибухів, пограбувань банків та жорстоких вбивств на Тихоокеанському північному заході. Незабаром він доходить висновку, що за ланцюгом злочинів стоїть добре організована неонацистська група з безжальним лідером на чолі, який задумав оголосити війну уряду Сполучених Штатів.

Сюжет заснований на документальній книзі «Тихе братство» авторства Кевіна Флінна та Гері Герхардта, що вийшла у світ в далекому 1989 році. Світова прем’єра відбулася на 81-му Венеційському міжнародному кінофестивалі, де «Кривавий лідер» претендував на головну нагороду — «Золотого лева».

Протистояти одне одному в рамках місцевого сюжету будуть Джуд Лоу у ролі ФБРівця, що став прототипом реального агента Вейна Меніса, та Ніколас Голт, котрий втілив на екрані лідера неонацистської терористичної організації «Орден» Роберта Джея Метьюза. Друга лиходійська роль актора поряд із Лексом Лютером.

«Життя Чака» / The Life of Chuck

Жанр: фентезійна науково-фантастична драма

Дата прем’єри: 17 липня

Реліз: кінотеатри

Сюжет становить три різні історії з життя Чака Кранца, починаючи з його смерті та закінчуючи дитинством, коли він зростав у будинку з привидами.

Фільм є адаптацією однойменної повісті Стівена Кінга, що входить до збірки «Якщо кров тече», виданої у 2020 році. Нагадаємо, що ця сама збірка також містить оповідання «Телефон містера Герріґена», екранізація якого вийшла на Netflix у 2022-му. Сценарієм та режисурою займався Майк Фленаґан, котрий вже не вперше звертається до творчості «короля жахів» — саме він ставив «Гру Джеральда» (2017) та «Доктор Сон» (2019). В титульній ролі ми побачимо Тома Гіддлстона та юну зіроньку Джейкоба Трамбле.