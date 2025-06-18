Новини Кіно 18.06.2025 о 11:01 comment views icon

Трейлер 2 сезону «Пісочного чоловік» — Тор, Локі та Одін разом з Люцифером у світі Морфея

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Трейлер 2 сезону «Пісочного чоловік» — Тор, Локі та Одін разом з Люцифером у світі Морфея
The Sandman / Netflix

Netflix представила трейлер другого та фінального сезону «Пісочного чоловік» — сезон обіцяє кульмінацію історії Дріма та натякає на можливу загибель Морфеуса.

Трейлер фокусується на самому Дрімі — герої Том Старріджа. Після подій першого сезону він стикається з масштабними наслідками своїх рішень і мусить захищати не лише власне королівство, а й саму реальність. Завершальний сезон обіцяє зробити фінал дійсно остаточним: головний герой каже у трейлері:«Мрії виживуть, навіть якщо я не виживу».

Сезон складатиметься з 12 серій і охоплюватиме одразу кілька великих арок коміксів: «Казки з піску», «Сон літньої ночі», «Пісню Орфея», «Термідор», «Бурю» та інші. Важливий епізод — «Сон літньої ночі» — покаже прем’єру п’єси Вільяма Шекспіра. А сюжетна лінія з арки «Сон туманів» покаже, як Люцифер (у виконанні Гвендолін Крісті) зрікається влади над Пеклом і передає Морфею ключ від його воріт.

Окрім повернення Морфеуса і Смерті (Кірбі Гауелл-Баптіст), у новому сезоні з’являться й інші Ендлесс: Дезіре (Мейсон Александер Парк), Відчай (Донна Престон), Дестіні (Адріан Лестер), Деліріум (Есме Крід-Майлз) і Блудний син / Руйнування (Баррі Слоун). Також до акторського складу приєдналися Лоуренс О’Фуарайн (Тор), Фредді Фокс (Локі), Клайв Рассел (Одін), Руайрі О’Коннор (Орфей), Енн Скеллі (Нуала), Джек Глісон (Пак), Індія Мур (Ванда) та Стів Куган (Варнава).

Другий сезон «Пісочної людини» стартує 3 липня з шести епізодів, ще п’ять з’являться 24 липня. А вже 31 липня вийде окремий спецвипуск «Пісочний чоловік представляє: Смерть: Висока вартість життя» — буде останній реліз в межах серіалу.

За словами шоураннера Аллана Хайнберга, серіал із самого початку планувався як двосезонний. Після прем’єри першого сезону Netflix не поспішав з офіційним продовженням і називав наступні серії не «другим сезоном», а «продовженням світу Пісочного чоловіка». Лише в січні, після скандалу навколо британського автора бестселерів Ніла Ґеймана, компанія офіційно підтвердила, що проєкт завершать.

Нагадаємо, що письменника звинуватили в сексуальному насильстві та домаганнях. Власне тому Netflix не згадала його ролі або коміксів, за якими знято шоу, в новому трейлері. Загалом це логічно, що платформа шукала шляхи як викрутитися з ситуації та чекала, поки ситуація трохи вгамується. Офіційно Ніл Ґейман залишається виконавчим продюсером, хоча у промо — жодного натяку на нього.

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Джерело: Gizmodo

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