Недооцінені науково-фантастичні фільми 90-х, які варто переглянути шанувальникам жанру

На порозі третього тисячоліття мільйони людей з надією та острахом намагалися зазирнути в майбутнє. Кінематограф відповів на цей суспільний запит справжньою зливою фантастичних фільмів. І якщо про деякі з них: «Матрицю», «Термінатора 2», «День незалежності» чи «Людей у чорному» — згадують мало не в кожній статті, то інші пройшли майже не поміченими, залишаючись у тіні своїх більш популярних конкурентів. У цій статті ми вирішили пригадати недооцінені науково-фантастичні фільми 90-х, які варті уваги справжніх шанувальників жанру.

P. S. Звісно талановитих науково-фантастичних фільмів з 90-х набагато більше, ніж можна описати в рамках однієї статті. Ми хотіли розповісти про стрічки, які зараз згадують не дуже часто, але які вам, можливо, буде цікаво подивитись.Також наскільки це можливо намагалися уникати проєктів з рейтингом 5 та нижче.

«Тремтіння землі» / Tremors

Рік виходу: 1990

Режисер: Рон Андервуд

Рейтинг IMDb: 7.2

Натхнений велетенськими піщаними хробаками з роману Френка Герберта «Дюна» сценарист Стівен Вілсон створив історію про підземних хижаків-мутантів, які тероризують мешканців містечка у пустелі Невада. Щоб врятуватись від чудовиськ, які отримали назву «грабоїди» та можуть непомітно напасти в будь-якому місці, герої змушені розробити хитру тактику з приманками, пастками та саморобними бомбами.

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Фільм отримав схвалення критиків за оригінальних детально продуманих ворогів та чудове поєднання жахів і гумору, але провалився в прокаті. Втім це не завадило «Тремтінню землі» стати хітом домашнього прокату та отримати низку продовжень. Цікава деталь: за життєвий цикл грабоїди послідовно проходять п’ять фаз розвитку, кожна з яких має свої звички та становить різні загрози для людей.

«Людина-ракета» / The Rocketeer

Рік виходу: 1991

Режисер: Джо Джонстон

Рейтинг IMDb: 6.6

За 17 років до виходу «Залізної людини» Disney створив фільм, герой якого подібно Тоні Старку вільно ширяє небом, наче ракета. Події розгортаються в альтернативній Америці 30-х років, де пілот-каскадер знаходить ракетний ранець і використовує його, щоб здолати гангстерів, німецьких шпигунів і врятувати свою наречену.

Стрічка заснована на однойменному коміксі американського художника Дейва Стівенса та зібрала зіркових акторів, серед яких Біллі Кемпбелл у ролі Кліффорда Секорда, відомого як «Людина-ракета», Дженніфер Коннеллі в ролі його дівчини Дженні та Тімоті Далтон у ролі німецького шпигуна Невілла Сінклера.

«Вогонь у небі» / Fire in the Sky

Рік виходу: 1993

Режисер: Роберт Ліберман

Рейтинг IMDb: 6.5

5 листопада 1975 року група звичайних американських лісорубів помічає дивне світіння у небі. Джерелом світла виявляється схожий на диск переливчастий об’єкт. Коли один з лісорубів, Тревіс Волтон, підходить ближче, з нижньої частини НЛО в нього вдаряє блакитний промінь. Свідки бачать як Волтон падає, вирішують, що він мертвий, і втікають. Але поліція не вірить у їхню розповідь та починає розшуки зниклого. А його колег оголошує підозрюваними у вбивстві, яке ті начебто намагаються приховати своїми абсурдними вигадками про інопланетян.

Ця реальна історія лягла в основу автобіографічної книги «Досвід Волтона» та отримала екранізацію, зняту режисером Робертом Ліберманом. Спогади Волтона про викрадення «сірими чоловічками» та реконструкція реальних подій навколо інциденту створюють заплутане оповідання, змушуючи глядача уважно спостерігати за подіями на екрані в надії зрозуміти, що ж насправді трапилося того дня у горах Аризони.

«Зоряна брама» / Stargate

Рік виходу: 1994

Режисер: Роланд Еммеріх

Рейтинг IMDb: 7.0

Молодого єгиптолога Деніела Джексона запрошують на військову базу, де в атмосфері сурової секретності він має допомогти розгадати секрет таємничого артефакта — «Зоряної брами», знайденої у 1928 році на плато Гізи у Єгипті. Джексон з’ясовує, що «брама» відкриває прохід в іншу зоряну систему, треба лише ввести на поворотному диску певну послідовність ієрогліфів.

Керівництво проєкту вирішує одразу ж відрядити через браму дослідницьку експедицію. Деніел разом зі спецзагоном вирушає на зустріч невідомому та пройшовши через портал знаходить на іншому його кінці точну копію єгипетської піраміди.

Фільм Роланда Еммеріха майстерно використав популярну теорію про позаземне походження пірамід (до речі її прихильником є Ілон Маск), став хітом прокату та започаткував франшизу до якої крім фільмів увійшли чотири серіали.

Але завжди, як то кажуть, є «але». Попри свою новаторську роль «Зоряна брама» Еммеріха залишилася у тіні породжених нею популярних серіалів і зараз про неї згадують не так часто, як, можливо, було б варто. Критики пишуть, що фільм не зумів реалізувати увесь дивовижний потенціал його фантастичної ідеї та після проходу через браму стає занадто схожим на звичайний бойовик 1990-х з усіма його кліше, як то, наприклад, зворотний відлік на ядерній бомбі.

Варто навести слова впливового кінокритика Роджера Еберта: «Фільму настільки бракує будь-якого відчуття дива, що він мчить нас з одного кінця всесвіту в інший, лише щоб закінчитися перестрілкою між хорошими та поганими хлопцями, поки бомба полковника цокає»… «„Зоряні врата“» — це як вправа в кіношколі. Завдання: Придумайте найдивніший сюжет, який тільки можете придумати, і якомога швидше зведіть його до кліше бойовиків».

«Дивні дні» / Strange Days

Рік виходу: 1995

Режисер: Кетрін Біґелоу

Рейтинг IMDb: 7.2

Події кіберпанкового трилера Кетрін Біґелоу відбуваються у напередодні нового тисячоліття в альтернативних США, де фахівці ФБР вигадали новітній пристрій для стеження за злочинцями. Він виглядає як дротяна сітка, яку можна надіти на волосся, після чого все, що ти бачиш і відчуваєш, буде записуватись на компактний диск. Цікаво, що пристрій працює і в іншому напрямі — диск можна відтворити на спеціальному плеєрі та на деякий час ніби-то стати кимось іншим, отримавши повний комплект відчуттів автора запису.

Зрозуміло, що такий винахід не міг довго залишатися виключно надбанням спецслужб. Пристрій був викрадений і викликав справжню епідемію захоплення нелегальними записами. Одним було цікаво, що відчуває людина в костюмі-крилі після стрибка з високої скелі. Інші хотіли прийняти душ у тілі 16-річної дівчини. Але знайшлися й ті, хто готовий був платити за записи з насильством. Один з таких дисків потрапляє до головного героя у виконанні Ральфа Файнса і стає головним доказом у справі про вбивство його знайомої.

«Космічні далекобійники» / Space Truckers

Рік виходу: 1996

Режисер: Стюарт Гордон

Рейтинг IMDb: 5.4

Фантастичні фільми 1990-х вміли захопити увагу глядача с перших же хвилин: «Космічні далекобійники» переносять нас на найбільший супутник Нептуна Тритон, на льодяній поверхні якого озброєний до зубів загін спецпризначенців зазнає нищівної поразки від жахливого кіборга. Виявляється, що це були випробування створеної в умовах сурової секретності зброї. А чи потрапить армія безжальних механічних вбивць на Землю, залежить лише від бувалого космічного далекобійника Нейбла, його чарівної подружки Сінді та нового напарника Майка.

Прихильникам серйозної фантастики фільм може здатися занадто легковажним. Адже стрічка, що починалася, як фантастичний трилер, плавно перетворюється на веселий пригодницький екшен з викраденням вантажу квадратних марсіанських свиней, погонею серед поля астероїдів і нападом космічних піратів. Але якщо сприймати її, як ексцентричну пародію, яка у комедійній формі відтворює знайомі моменти з «Чужого», «Зоряних війн» і «Згадати все», то перегляд принесе вам чимало задоволення.

Окремо варто згадати про чудового британського актора Чарльза Денса, який зіграв ватажка піратів: після ролі аристократичного Тайвіна Ланністера у «Грі престолів» на його хм… біомеханічного лиходія просто неможливо дивитися без посмішки.

«Крізь обрій» / Event Horizon

Рік виходу: 1997

Режисер: Пол В. С. Андерсон

Рейтинг IMDb: 6.6

Офіційна версія стверджує, що космічний корабель Event Horizon був сконструйований заради вивчення околиць Сонячної системи. До його подорожі була прикута увага всього людства, але справжня місія полягала зовсім в іншому. Творці корабля хотіли перевірити можливість пересуватися швидше скорості світла за допомогою штучної чорної діри, що створює червоточини у просторі.

В безпечній зоні подалі від Землі передбачалося запустити гравітаційний режим і відкрити червоточину. Ворота були створені, експериментальний корабель пройшов крізь них і зв’язок з ним пропав на довгі роки. Через 7 він раптово з’явився на орбіті Нептуна та передав сигнал SOS. З’ясувати що трапилось має рятувальна місія з дослідниками на борту. Але те, що вони знайдуть, перевершує найсміливішу людську уяву.

Фільм Андерсона поєднує фантастику, жахи та трилер, має дивовижний перелік зоряних акторів і ефекти, які попри свій вік виглядають досить непогано. Попри те, що він провалився в прокаті та не дуже сподобався критикам, шанувальники жанру вважають проєкт Пола В. С. Андерсона одним з найвидатніших фільмів жахів про космос XX століття.

При цьому найчастіше відмічають алюзії на картини Босха, християнську іконографію та вплив на футуристичний дизайн корабля Фріца Ланга та готичної архітектури. Останнє режисер особисто підтвердив в інтерв’ю порталу Space. За його словами, під час відвідин Парижу виникла ідея зацифрувати собор Нотр-Дам, а потім побудувати з його складових елементів концептуальний готичний корабель, крісло капітана в якому переосмислює вівтар, а високі склепіння підсилюють темні, релігійні образи фільму.

Рік виходу: 1997

Режисер: Роберт Земекіс

Рейтинг IMDb: 7.5

Тему контакту з інопланетним розумом у той чи інший спосіб досліджують майже всі стрічки з нашої добірки. Але «Контакт» від Роберта Земекіса виділяється на їхньому тлі, тому що в його основі лежить роман Карла Сагана — видатного американського астронома, який присвятив все життя пошуку позаземного життя та знає про його складнощі не з чуток.

За сюжетом, доктор Елеонора «Еллі» Ерроувей вступає до проєкту SETI (від англ. Search for Extraterrestrial Intelligence — проєкт із пошуку позаземних цивілізацій). Фанатично віддана своїй справі, вона весь час віддає прослуховуванню радіодіапазону. І одного дня це приносить результат: Еллі виявляє послідовність простих чисел, яка надходить від зорі Вега та має штучне походження.

Героїня ділиться новиною з колегами з інших країн та несподівано опиняється у вирі пристрастей: військові звинувачують її в розголошенні секретної інформації, уряд та президент намагаються використати відкриття у своїх політичних цілях, а чиновники від науки хочуть привласнити його собі. В розшифрованому посланні вчені знаходять креслення машини, яка, як вони підозрюють, може відправити людину до рідного світу іншопланетян. Це викликає жваву дискусію, в якій стикаються суперечливі доводи релігійних лідерів. філософів, науковців і політиків.

Варто нагадати, що Карл Саган був ідейним натхненником декількох послань до позаземних цивілізацій: від золотих дисків «Вояджера», до пластинок «Піонера» та послання Аресібо. Зараз подібна практика піддається критиці прихильниками так званої гіпотези «Темного лісу», згідно з якою далекоглядні цивілізації приховують своє існування подібно мисливцям у темному лісі, які не хочуть привернути увагу хижих звірів. Назва гіпотези походить від роману китайського фантаста Лю Цисіня 2008 року «Темний ліс», а сама гіпотеза грає важливу роль у знятому за його мотивами серіалі «Проблема 3 тіл» від Netflix.

«Темне місто» / Dark City

Рік виходу: 1998

Режисер: Алекс Прояс

Рейтинг IMDb: 7.6

З якихось причин науково-фантастичний нуар режисера Алекса Прояса («Я, робот», «Ворон») під назвою «Темне місто» залишилося поза увагою більшості шанувальників жанру. Водночас навіть надмірно прискіпливий Роджер Еберт назвав стрічку тріумфом уяви, візіонерським шедевром і порівняв її оригінальність з такими культовими фільмами, як «Метрополіс» та «2001: Космічна одіссея».

Британський актор Руфус Сьюелл («Людина у високому замку», «Дипломатка») грає Джона Мердока, який не пам’ятає свого імені та минулого. Герой прокидається без жодних спогадів у кімнаті з мертвою секс-працівницею, вкритою дивними символами та змушений тікати від поліції, яка підозрює його у вбивстві. Його також переслідують дивні схожі на вампірів бліді істоти, яких називають Незнайомцями.

Однак глядач швидко розуміє, що за темним міським дизайном і похмурою атмосферою криється щось більше за звичайний детективний нуар. Виявляється, що Незнайомці є інопланетними істотами з колективним розумом, мають психокінетичні здібності та здатні маніпулювати оточенням, створюючи якусь сюрреалістичну подобу віртуальної реальності. А Мердок, хоч і не розуміє, що навколо відбувається, подібно до Нео з «Матриці» може ігнорувати її закони. І тому становить для інопланетян величезну небезпеку.

Кожна хвилина фільму наповнена несподіваними поворотами сюжету та новими одкровеннями. Персонажі весь час змушені сумніватися у власній реальності та вірогідності спогадів і ставлять перед нами цілу низку філософських питань про індивідуальність, екзистенційний вибір і свободу, які можна прослідити у таких фільмах, як «Шоу Трумена», «Матриця», «13 поверх» і «Той хто біжить по лезу».

«Солдат» / Soldier

Рік виходу: 1998

Режисер: Пол В. С. Андерсон

Рейтинг IMDb: 6.7

В недалекому майбутньому професійних солдатів починають відбирати та тренувати мало не з пелюшок. Тодд (Курт Рассел) — один з кращих воїнів, який у свої 40 років пройшов через низку кровопролитних конфліктів. Але такі як він більше не можуть конкурувати з генетично покращеними солдатами. І коли одного дня Тодд програє показовий двобій з новоприбулим реплікантом Кейном-607, його тіло просто скидають на звалище на далекій планеті Аркадія разом з вантажем промислових відходів.

Там пораненого солдата підбирають місцеві колоністи. І суровий Тодд (Расселу добре вдаються подібні ролі), який не бачив у житті нічого, крім полум’я війни, вперше відчуває людське тепло та співчуття. Незабаром над планетою нависає загроза. Позаяк Аркадія офіціально незаселена, то військове керівництво обирає її полігоном, щоб потренувати нових солдатів. Загону під керівництвом Кейна-607 наказують вбивати всіх, кого вони зустрінуть на поверхні. Але Тодд встає на захист свого нового дому та доводить, що досвід та мотивація здатні перемогти генетичну досконалість.

«Сфера» / Sphere

Рік виходу: 1998

Режисер: Баррі Левінсон

Рейтинг IMDb: 6.1

Інформація про затонулий літальний апарат кілометр завдовжки, який 300 років пролежав на дні Тихого океану, але продовжує проявляти активність, ставить перед урядом США низку складних питань. Відповіді на них начебто знає психолог Норман Гудман. Раніше саме він написав офіційний протокол дій у разі зустрічі з інопланетянами. І тепер очолює команду експертів, яка має спуститися на дно та дослідити таємничий артефакт.

Опинившись всередині космічного корабля, герої роблять шокуючі відкриття, які лише збільшують кількість нерозв’язаних загадок. А після спроб дослідити знайдену в ньому величезну золотаву сферу в них починаються справжні проблеми. З чудовим акторським ансамблем (головні ролі виконали Дастін Гоффман, Шерон Стоун і Семюель Л. Джексон) і якісною літературною основою від автора «Парка Юрського періоду» Майкла Крайтона фільм мав би стати хітом.

Здебільшого він і справді непоганий: приваблює похмурою атмосферою та інтригує несподіваними поворотами сюжету. Але під кінець темп оповідання нерідко «просідає», а відомий по «Солярісу» троп про матеріалізацію думок більше працює на горорну частину фільму, залишаючи без відповідей деякі фантастичні аспекти його передумови.

«У пошуках Галактики» / Galaxy Quest

Рік виходу: 1999

Режисер: Дін Парізо

Рейтинг IMDb: 7.4

Через 18 років після закінчення популярного колись серіалу «У пошуках Галактики» його головний герой і виконавець ролі капітана космічного корабля «Захисник» Джейсон Несміт перебуває у відчаї. Поза очі його все частіше називають старим невдахою, який паразитує на минулій славі. Тому коли на івенті шанувальників серіалу до нього підходить група загримованих під астронавтів-гуманоїдів фанатів і просить допомоги у важливій справі, Джейсон після недовгих вагань погоджується поїхати на їхню «кіностудію».

Там його вражають детальні декорації космічного корабля, по якому пересуваються схожі на двометрових восьминогів інопланетяни. Поступово Джейсон розуміє, що дійсно опинився у космосі. А так звані «шанувальники» — це представники мирної та наївної раси терміан, які прийняли записи його серіалу за документальну хроніку і тепер шукають допомоги в найвідомішого «героя галактики», щоб захиститись від войовничого рептилоїда Серруса.

Попри смертельну небезпеку, ідея стати справжнім, а не кіношним героєм, настільки захоплює Джейсона, що він вирішує забрати на інопланетний корабель весь свій екіпаж і особисто очолює війну проти рептилоїдів. «Galaxy Quest» отримав культовий статус у фанатів «Зоряного шляху», на який схожий своєю стилістикою, а також престижну премію Г’юго 2000 року.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про ще один серіал, герої якого опиняються у світі «Зоряного шляху». Це епізод «Космічний човен Калістер» з антології «Чорне дзеркало».