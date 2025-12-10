Огляд AOC Q27G3XMN: cправжній народний HDR

Монітор AOC Q27G3XMN — спроба поєднати гідні технічні характеристики з привабливою ціною. Найцікавіше тут Mini‑LED із 336 зонами й сертифікатом VESA DisplayHDR 1000, що дає справжній HDR‑ефект з глибоким чорним та насиченими кольорами. Теоретично — це конфігурація, яка одним махом вбиває слабкі місця звичайних VA‑панелей і робить його привабливим вибором для геймерів, які хочуть все й одразу. Тож в нашому редакційному огляді ми дізнаємось, чи виправдовує він наданий йому кредит довіри на практиці.

AOC Q27G3XMN 13 999 грн. Плюси: Глибокий чорний та висока статична контрастність; VESA DisplayHDR 1000, що дає новий ігровий досвід; швидкий час відгуку для VA панелі — 1 мс GtG; Adaptive-Sync і низький Input Lag; широке колірне охоплення; антивідблискове покриття та зручна, універсальна діагональ 27″; адекватна цінова точку входу в світ HDR. Мінуси: 180 Гц обмежують хардкорних 300+ Гц геймерів; підвищене енергоспоживання в HDR-режимі; немає USB‑хабу. 8.8 /10 Оцінка

Технічні характеристики AOC Q27G3XMN

Діагональ 27″ Тип панелі Fast Va (Mini-LED, матова антиблікова, 336 зон) Співвідношення сторін 16:9 Кут огляду 178°/ 178° Крок пікселя 0.23 мм Роздільна здатність 2560×1440 (QHD) Щільність пікселів 108.8 ppi Яскравість (типова) 600 кд/м², 1156 кд/м² (Пік HDR) Динамічний контраст 80М до 1 Статична контрастність 4000 до 1 Глибина кольору 10 біт (8 bit+FRC) Колірне охоплення 137.5% sRGB, 98.5% DCI-P3, 95.5% Adobe RGB Delta E <2 Час відгуку 1 мс (Min. GTG) Порти 2x HDMI 2.0 (4K, 160 Гц), 1x DisplayPort 1.4, Headphone (3.5 mm) Регулювання Поворот у вертикальну орієнтацію: від −90° ±2° до +90° ±2° Обертання вліво/вправо: від −30° ±2°до +30° ±2° Нахил: від 3.5° … 21.5° По висоті: 130 мм Інше VESA DisplayHDR 1000, Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, Anti-Flicker Блок живлення Внутрішній Енергоспоживання 54 Вт Розміри 614,4 × 403,3–533,3 × 302,6 мм Кріплення VESA 100 x 100 мм Вага (з підставкою) 8.2 кг

Комплектація та паковання AOC Q27G3XMN

Монітор приїжджає до нас на редакційний стіл в доволі великій коробці 805 × 480 × 162 мм, і вже з першого погляду зрозуміло, що виробник намагається підкреслити ефект новенького пристрою: паковання глянцеве, яскраве і виглядає доволі преміально, не перетворюючи розпакування на буденну технічну процедуру.

Всередині все знайомо. Монітор зафіксовано у пінопластовому каркасі. Монтажна ніжка та основа окремо. Сам AOC Q27G3XMN без підставки важить 5,43 кг.

Зібраний комплект із підставкою займає 614,4 × 403,3–533,3 × 302,6 мм, тому місця на столі треба достатньо. Якщо ж плануєте кріпити його на кронштейн (а це непогана ідея!) — передбачена класична схема 100×100 мм, а габарити AOC Q27G3XMN без підставки (614,4 × 365,6 × 71,8 мм) дозволяють без проблем встановити його.

По кабелях: першим дістаємо HDMI-кабель довжиною 1,8 м. Далі — DisplayPort, теж 1,8 м, і це приємно: виробник не поскупився та поклав все що потрібно. Ну і кабель живлення, звичайно.

Підставку AOC Q27G3XMN доведеться зібрати, але процес настільки простий, що й викрутка не потрібна. Основа й “нога” кріпляться гвинтом із ручкою, який можна затягнути пальцями. Сама ж “ніжка” заходить у слот дисплея з чітким клацанням, і механізм фіксації виглядає надійно.

У комплект входить невеликий пакет із документацією: коротка інструкція та гарантійний талон. Нічого надмірного, але й не формально: інструкція справді допоможе людині, яка вперше купує монітор. А гарантія, до речі, складає 36 місяців. Це, безумовно, плюс.

Блок живлення AOC Q27G3XMN вмонтований у корпус, тому кабель тут звичайний, без зовнішньої “цеглинки”.

Загалом упаковка дає правильне відчуття, що перед вами річ, яку не робили “аби було”. Відсутність відверто дешевих матеріалів, грамотне розташування елементів, повноцінний набір кабелів. Усе це формує позитивне перше враження ще до того, як монітор торкнеться столу.

Дизайн, ергономіка AOC Q27G3XMN

AOC Q27G3XMN виглядає солідно. Лінії корпусу стримані, без зайвих виступів чи “крил драконів”, а чорний матовий пластик майже не збирає відбитки пальців. Рамки навколо екрану тонкі по трьох сторонах, і хоч нижня трохи ширша, це не псує загального сприйняття. Усе рівне й симетричне.

Масивна основа не дозволяє AOC Q27G3XMN хитатися навіть при енергійних рухах стола (діти, коти і т.д.). Водночас вона не займає половину площі робочої поверхні, тому навіть на невеликому столі лишиться простір для клавіатури, планшета чи чашки кави, яка, за традицією, має стояти саме в тому місці, де не треба.

Ергономіка є однією з сильних сторін AOC Q27G3XMN. Регулювання висоти доступне в межах 130 мм, що достатньо, щоб комфортно виставити екран під будь-який сценарій. Нахил широкий: від –3.5° до 21.5°, тож і низько, і високо сидіти однаково зручно.

Є й обертання вліво/вправо у діапазоні ±30°, яке допомагає розвернути монітор для спільного перегляду, а також повноцінний поворот у портретний режим — ±90°. Для VA-панелі це корисно не менше, ніж для IPS, особливо коли потрібно працювати з текстом, кодом або завантажувати вертикальні фотографії. Є VESA 100×100, тож монітор без проблем ставиться на кронштейн або стійку.

Матеріали корпусу AOC Q27G3XMN прості, але якісні. Пластик не скрипить і не хрустить. Єдині декоративні акценти — симетричні червоні вставки на задній частині та на нижній рамці дисплея. Вони стримані, не відволікають і не роблять монітор схожим на іграшку. Це радше натяк на ігрове походження.

Інтерфейси та звук AOC Q27G3XMN

Набір портів у AOC Q27G3XMN виглядає досить продумано. Монітор не намагається бути універсальною док-станцією, але дає саме той мінімум, який потрібен гравцю або користувачу, який працює з QHD-контентом.

Два HDMI-порти підтримують стандарт достатній для 1440p і високої частоти, але головний герой тут — DisplayPort. Саме він дасть доступ до повних 180 Гц без компромісів по кольорах і адаптивній синхронізації.

Портів USB тут немає, і це рішення контраверсійне. З одного боку, інколи зручно мати USB-хаб прямо в моніторі, щоб підключати периферію. З іншого — такі хаби часто працюють повільно, гріються або додають зайву плутанину з кабелями.

Аудіовихід на 3,5 мм присутній у AOC Q27G3XMN, і це приємний бонус для тих, хто хоче підключати дротові навушники або маленькі колонки прямо до монітора. Якість сигналу добра і достатня для ігор або відео. Я теcтував у парі з своїми Logitech G335. Щодо вбудованих динаміків, то їх немає, і чесно кажучи, це скоріше плюс, ніж мінус.

Дисплей AOC Q27G3XMN

Тут використовується 27-дюймова Fast VA із роздільною здатністю 2560×1440 і частотою оновлення 180 Гц. Для багатьох геймерів це і є оптимальний вибір: не занадто вимоглива до відеокарти, але вже суттєво чіткіша за Full HD.

Головний плюс AOC Q27G3XMN — контрастність. Як і годиться для VA, чорний тут дійсно чорний, а не знайомий багатьом IPS-сірий. У темних сценах монітор видає дуже глибоке зображення з правильною насиченістю. Кутова інверсія присутня, і якщо дивитись збоку або знизу, чорний може злегка “посірішати”. Це особливість самої технології, і уникнути її фізично неможливо, лише мінімізувати.

AOC Q27G3XMN у режимі Panel Native демонструє себе як типовий Mini LED VA із сильними сторонами в контрастності, яскравості та дуже стабільною кольоропередачею. Насамперед впадає в очі повне покриття sRGB — 100%, що автоматично робить монітор чудовим вибором для роботи з веб-контентом та створення графіки під SDR.

AdobeRGB — 91%, P3 — 94%: це хороший універсальний результат, не професійний рівень, але для обробки фото/відео і творчих задач цілком достатньо без помітних провалів у зелених чи червоних тонах.

Гамма фактично тримається на рівні 2.3, що трохи контрастніше за еталонні 2.2 — саме це і створює глибину картинки VA-панелі. Тональна крива дуже стабільна: виміряна лінія рівно йде нижче 2.2, без стрибків.

Колірна температура поводиться спокійно: від 6500 К у нижніх зонах до приблизно 6700 К у світлих, без холодного або теплого зсуву. Підсвічування Mini LED тут дає стабільність без жодних помітних кольорових плям, що часто буває у звичайних VA.

Щодо точності кольорів: середній ΔE — 0.67, максимальний — 1.10, мінімальний — 0.18. Це вже рівень напівпрофесійних дисплеїв.

Яскравість і контрастність відмінно тримаються по всій шкалі. Для VA це дуже серйозний статичний контраст, і він підтверджує Mini LED-підсвічування: чорний лишається глибоким навіть на високій яскравості. 3820:1 контрасту при 392 кд/м². Це один із найкращих показників серед 27-дюймових Mini LED VA у 1440p.

Рівномірність яскравості на 50% і 100% — приємний сюрприз. Відхилення 0–4%, максимум 5% у крайніх зонах — це дуже хороший рівень для VA-панелі, тим більше Mini LED. Зазвичай вони мають помітніший «ореол», але тут підсвічування працює рівно. Карта рівномірності кольору також без проблем: на 50% відхилення ΔE — 0.0–3.8, на 100% — 0.0–5.6, при цьому центральна зона тримається майже ідеально. Для реального використання це означає відсутність видимих перепадів між лівою і правою частинами екрана навіть на градієнтах.

AOC Q27G3XMN у Panel Native видає якість, яка стоїть поруч з набагато дорожчими моделями. Чітка гамма, стабільна температура білого, висока точність ΔE, майже ідеальні охоплення, чудова рівномірність. Такий дисплей не лише для ігор, він сміливо заходить у напівпрофесійні задачі, особливо там, де потрібна глибока чорна точка та високий контраст.

Перехід у пресет sRGB помітно звужує колірне охоплення AOC Q27G3XMN — 98% sRGB, 72% AdobeRGB, 73% P3. Це типовий результат для sRGB-контейнера: замість максимальної природної палітри панелі тут використовується штучне обрізання гами. Кольори стають більш “веб-нормованими”, але зникає насиченість і ширина спектра, доступні в Panel Native. Тому sRGB варто використовувати лише тоді, коли потрібне саме еталонне SDR-відтворення.

Гамма тримається на рівні 2.3, так само як і в нативі — трохи контрастніше за стандарт 2.2. Завдяки цьому темні сцени лишаються читабельними, але без висвітлення тіней.

Температура білого ідеально стабілізована: 6800 К на всіх рівнях яскравості (від 0% до 100%). Це дуже хороший результат, без впливу зеленого або синього каналу. Крива градації сірого теж рівна: без ривків і несподіваних холодних чи теплих відхилень у крайніх зонах.

Яскравість AOC Q27G3XMN у sRGB залишається високою — до 595 кд/м², але контраст суттєво нижчий, ніж у нативі: від 960:1 на мінімумі до 3090:1 на максимумі. Це нормально: sRGB часто вимикає локальні алгоритми розширення контрасту й дає більш “пласку” SDR-картинку.

Точність кольору в цьому режимі загалом хороша: середній ΔE = 0.94, мінімальний — 0.21, але є один явний викид — 5.14 ΔE, який тягне середнє вгору. У реальному використанні така неточність помітна лише при порівнянні поруч з еталоном, у звичайному SDR-контенті її майже не видно. Для роботи із веб-графікою — окей. Для ігор та фільмів краще залишатись у Native або одразу йти в HDR.

У DCI-P3 режимі AOC Q27G3XMN працює так, як і очікуєш від Mini LED VA, що вміє розкривати розширений колірний простір: 100% sRGB, 87% AdobeRGB і 93% DCI-P3. Гама підіймається до 2.7, через що картинка стає контрастнішою й трохи темнішою у нижніх тонах, але при цьому зберігає плавний перехід градацій. Колірна температура по всьому сірому клину стабільна — близько 6700 K.

Точність кольорів для розширеного охоплення доволі високого рівня: середній DeltaE ≈ 0.85, максимум — 1.68, що для P3-режиму більш ніж пристойно. На максимальній яскравості монітор видає близько 586 ніт, чорний лишається на рівні 0.19 ніт, що дозволяє тримати контраст 3040:1.

Рівномірність підсвічування теж радує: на 50% та 100% яскравості відхилення у більшості зон тримаються в межах 1–3%, без видимих темних або світлих плям. І це рівень OLED-екранів. Колірна рівномірність стабільна: як правило, DeltaE 0.3–1.3, лише окремі ділянки виходять на 3–3.9, що все ще в межах норми для Mini LED панелей з локальним затемненням.

У HDR-режимі AOC Q27G3XMN показує, заради чого тут Mini LED: пікова яскравість упевнено тримається на рівні 1156 ніт, і що важливо — така сама цифра у Frame Average, тобто монітор не “підрізає” яскравість на великих світлих сценах, як часто трапляється у псевдо-HDR моделях. Мінімальна яскравість у темних епізодах падає до 0.051 ніт, дозволяючи локальному затемненню витягати глибокий чорний без помітних засвітів навколо об’єктів.

Колірне охоплення теж радує: ~98.5% DCI-P3, ~95.5% AdobeRGB і майже повні 100% sRGB. Загалом монітор повністю відповідає вимогам VESA DisplayHDR 1000, і це не просто наклейка, бо він реально видає якісний HDR.

Геймерам же тут подали те, що справді важливо — час відгуку та частота оновлення180 Гц. І Fast VA у цьому поколінні значно краща, ніж кілька років тому. За відчуттями, у режимі “Strong” монітор демонструє дуже стриманий рівень шлейфів, особливо на темних об’єктах.

Зображення в AOC Q27G3XMN — це його найсильніша сторона. Не ідеальна, не професійна, але така, що дає дуже правильне поєднання контрастності, плавності та загальної якості. І саме завдяки цьому панель відчувається дорожчою за свій цінник.

Меню користувача

OSD в AOC Q27G3XMN робить усе максимально просто і логічно, але після умовного п’ятипозиційного джойстика така навігація виглядає трохи архаїчною. Базові налаштування яскравості та контрастності доступні відразу. Можна швидко підкоригувати картинку під освітлення кімнати або власний смак.

HDR і Local Dimming теж керуються через меню. Якщо HDR увімкнено, деякі пункти (контраст, Eco Mode, Gamma) стають неактивними. Логічно, бо монітор сам обробляє сигнал. Local Dimming можна встановити від Low до Strong.

Колірні налаштування охоплюють Color Temp, DCB Mode, Red/Green/Blue Gain і Low Blue Mode. Можна переключитися між Warm, Normal і Cool або задати власні параметри через User. Панель підтримує sRGB, DCI-P3 і нативний колірний простір.

DCB Mode додає режими Full Enhance, Nature Skin, Green Field, Sky-blue, Auto Detect. DCB Demo дозволяє побачити ефект на половині екрана. Зручно для швидкого порівняння.

Game Setting — арсенал для геймерів: FPS, RTS, Racing і три користувацькі профілі Gamer 1–3. Shadow Control регулює контраст у темних сценах, Game Color — насиченість. Adaptive-Sync включається одним кліком, Overdrive можна виставити на Off, Weak, Medium або Strong. Low Input Lag і Frame Counter (тільки для AMD) роблять гру максимально комфортною.

Гарячі клавіші роблять роботу з OSD ще швидшою. Source/Exit відкриває джерело сигналу без входження в меню. «<» викликає Game Mode: FPS, RTS, Racing або користувацькі Gamer 1–3. «>» активує Dial Point (приціл, що оцінять любителі шутерів) або Dynamic Dial Point. Menu/Enter відкриває меню або підтверджує зміни.

Є функція Break Reminder, яка сповіщає користувача, якщо він завис за монітором більше години. Маленька фіча, але дуже доречна для тих, хто забуває про паузи.

Фірмове програмне забезпечення

G-Menu — утиліта від AOC, яка дозволяє керувати монітором прямо з Windows. Тут є всі базові налаштування, включно з кольоровими профілями, гаммою, Shadow Control і перемиканням режимів зображення.

Є навіть підтримка оновлення прошивки, що зручно, враховуючи швидкі темпи появи нових ревізій. Для моделі Q27G3XMN софт відкриває все найнеобхідніше: від швидкої зміни яскравості до ігрових пресетів. Це може відчутно зекономити час. Українська локалізація софту присутня, але вона не ідеальна.

Але є важливий нюанс: G-Menu працює через протокол DDC/CI, тож цей режим потрібно вручну ввімкнути в OSD, інакше програма просто не знайде монітор. Крім того, утиліта іноді поводиться примхливо. Наприклад, не завжди стабільно підхоплює налаштування або лочить певні налаштування. Це не критично, але відчутно нагадує, що перед нами не ідеально відшліфований софт, а радше корисний, але трохи вибагливий інструмент, який хочеться бачити стабільнішим.

Енергоспоживання AOC Q27G3XMN

AOC Q27G3XMN у стандартному режимі споживає близько 48 кВт·год на 1000 годин роботи. Для порівняння, старий 27-дюймовий LCD міг “з’їдати” до 70–80 кВт·год у рік, і тут уже відчувається реальна економія.

Яскравість, % Енергоспоживання, Вт HDR 86 100 53.4 75 47.4 50 41.2 30 36.5 0 29.7

У Eco-Mode монітор автоматично зменшує яскравість та активує динамічний контроль контрасту. Це зменшує енергоспоживання без втрати відчутної якості картинки. На практиці різницю у рахунку за електрику помітять лише ті, хто залишає монітор ввімкненим 8–10 годин на день.

Досвід використання AOC Q27G3XMN

Перші хвилини роботи з Q27G3XMN створюють враження солідного монітора без надмірної пафосності. 27-дюймова панель з роздільною здатністю 2560×1440 надає достатньо простору для офісу, браузера і трьох вікон одночасно. Текст чіткий, і дрібні шрифти не розпливаються, навіть у складних документах.

Я використовува AOC Q27G3XMN разом із ноутбуком MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-232XUA на GeForce RTX 5070 Ti. Монітор точно передає HDR-картинку: кольори не перенасичені, яскраві акценти помітні, а контраст зберігається навіть у динамічних сценах. Ефект “розширеного діапазону” відчутний. HDR-відео та фільми виглядають класно.

Кольори AOC Q27G3XMN радують балансом між насиченістю та природністю. sRGB і DCI-P3 на практиці відрізняються, і якщо важлива точність передачі кольору, то профіль sRGB буде вашим вибором. А от профілі HDR-режимів виставляйте на власний розсуд. Я завжди юзав “Display HDR”.

Меню OSD у роботі проявляє себе нормально, хоч і юзабіліті не на найвищому рівні. Після кількох днів роботи воно стає звичним, тому треба лишень-бо звикнути.

Монітор не нагрівається. Навіть після тривалих сесій з високою яскравістю або HDR, корпус залишається ледь теплим, що додає комфорту під час роботи. Жодних сторонніх звуків або “свисту дроселів” помічено не було.

HDR на AOC Q27G3XMN реально дає новий досвід після звичайного SDR. Контраст, яскравість і глибокі кольори створюють вау-ефект. Світлі сцени буквально світяться, темні кути відображаються з усіма деталями, а динаміка лишається чіткою й плавною. HDR — справжнє прокачування візуального досвіду. Саме заради таких відчуттів хочеться грати ще й ще.

Екран у повсякденному використанні зручний: відео, документи, веб-серфінг — все виглядає збалансовано. Широкі кути огляду, мінімальні спотворення кольору по краях та стабільна яскравість роблять роботу комфортною навіть у довгих сесіях. Загалом, AOC Q27G3XMN залишає максимально приємне відчуття монітора без компромісів у своєму класі.

Ціна та конкуренти

AOC Q27G3XMN позиціонується як середній сегмент із прицілом на геймерів та тих, хто хоче якісну VA Mini LED панель без переплат. Ціни на цей монітор зараз коливаються від 12 391 гривень.

Якщо порівняти його з Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i, картина цікава: Xiaomi стартує від 12 016 гривень. Тобто цінова політика схожа, але Xiaomi має IPS-матрицю замість VA, набагато меншу статичну контрастність (1000:1 проти 4000:1 у AOC) та трохи іншу реалізацію HDR. Для тих, хто любить насичені темні сцени та глибокий чорний, AOC виглядає більш привабливим.

MSI MAG 274QPF X30MV — трохи інший рівень. Ціна стартує від 17 011 гривень. Тут Mini LED Rapid VA, частота оновлення до 300 Гц. Але для пересічного користувача переплата не завжди виправдана, якщо потрібна здебільшого 1440p картинка без надшвидких 300 Гц.

AOC Q27G3XMN виглядає дуже збалансованим рішенням: відмінна VA Mini LED панель, HDR1000, ціна серед конкурентів, комфортні геймерські функції. Це практичний вибір із глибоким чорним і приємним зображенням.

8.8 /10 Оцінка ITC.ua Програмне забезпечення 8.5 Після пари днів зручно та інтуїтивно, OSD та "гарячі" клавіші працюють добре. Яскравість, HDR 10 Пікова яскравість до 1000 кд/м² і сертифікація VESA DisplayHDR 1000 дають справді глибокий контраст і живу, переконливу картинку. Для свого цінового класу — це максимум можливого наразі. Кольори, кути огляду 9 Широка палітра sRGB/Adobe RGB/DCI-P3, стабільні кути огляду, кольори природні. Частота, затримки 8.5 180 Гц і Adaptive-Sync забезпечують плавний рух, низький Input Lag; VA панель з часом відгуку 1 мс GtG чудово підходить для ігор. Інтерфейси, ене-вність 7.5 Базові HDMI і DisplayPort, економне споживання 54 Вт, але відсутність USB-хабів обмежує універсальність. Ціна 9.5 Збалансована та максимально чесна ціна.