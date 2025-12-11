Огляд доповнення Gran Turismo 7: Power Pack

Після трьох років безплатних оновлень з десятками нових автівок Gran Turismo 7 вперше отримує своє перше платне доповнення. І як це часто буває з Polyphony Digital, Power Pack виявляється не просто набором нових івентів чи автомобілів, а чимось значно дивнішим, амбітнішим і специфічнішим. Це DLC не намагається загравати з широкою аудиторією, бо адресоване тим, хто досі регулярно повертається до GT7 заради чистого процесу водіння. Power Pack хоче повернути гравця до суті серії з її складними, чесними і вимогливими перегонами. Тут результат визначають техніка, сталість і точність, які напрацьовуються протягом десятків годин тренувань. Яким вийшло нове доповнення і чи є в ньому сенс ви дізнаєтеся з цього огляду.

Gran Turismo 7 – Power Pack 999 грн. Плюси: Доповнення розвиває сутність Gran Turismo з медитативними перегонами; обов'язковість етапів практики та кваліфікації дозволяють глибоко зануритися у світ справжніх перегонів; перегони у 20 категоріях автомобілів пропонують величезне різноманіття; штучний інтелект Sophy 3.0 створює напружені битви із суперниками. Купити в PlayStation Store Мінуси: Змагання формату Power Pack доступні лише в офлайні; висока ціна; для доступу до Power Pack треба завершити Menu Book №9 Купити в PlayStation Store 8 /10 Оцінка

Gran Turismo 7 сьогодні

За три роки гра отримала десятки щедрих оновлень: від дрібних покращень і виправлень до регулярних оновлень автопарку, інколи нових трас, і навіть повноцінної підтримки PlayStation VR2, яка зробила GT7 одним із найкращих VR-досвідів у жанрі. І все це без жодної копійки від гравців.

Перед релізом Gran Turismo 7: Power Pack також вийшов великий безкоштовний патч Spec III із новими авто, двома трасами та дрібними змінами балансу. Доречно згадати й про Data Logger — інструмент для перегляду повних телеметричних даних під час повтору заїзду. Штука для фанатів симрейсингу, але вона чітко показує: Polyphony продовжує рухатися в бік глибини, навіть якщо це потрібно не всім.

Доповнення Gran Turismo 7: Power Pack — перший випадок, коли студія пропонує щось платне. І так, логічно, що очікування до нього інші.

Інший погляд на змагання

Доповнення Gran Turismo 7: Power Pack відкривається не через стандартні меню, а з нового розділу, який можна знайти, зайшовши на велику трищоглову шхуну в гавані головного інтерфейсу. Усередині є окремий простір, повністю присвячений структурованим перегоновим вікендам. Це не просто черговий список івентів, а набір із 50 перегонів, побудованих як реальний чемпіонат.

Gran Turismo 7: Power Pack — це не ще один набір гоночних подій. Це 50 унікальних, курованих заїздів, які нагадують старі ліцензійні змагання. Всі події розбиті на шість змагань, оформлених як стилізована гоночна транспортна схема. Кожен чемпіонат має тему: американський маслкар, японські спорткари 90-х, ралійна класика, історичні спортпрототипи тощо.

На відміну від основної гри, тут ви не використовуєте свій гараж. Для кожної гонки є три заздалегідь налаштовані машини — легка, середня й складна за рівнем контролю. Вони позначені «перцями»:

0 перців — базовий рівень

1 перець — складніше

2 перці — максимально гостро

Це свого роду система складності, але подана у фірмовій, трохи дивакуватій манері Polyphony.

Кожна подія починається з практики. Скільки хочеш кіл — стільки й їдеш, знайомишся з трасою, вивчаєш гальмівні точки, звикаєш до поведінки авто. Свої машини з гаража брати не можна. На вибір дається три варіанти автівок — основний і два слабші, але з бонусами до винагороди. Вибір неочевидний, і найчастіше саме тренування допомагають вирішити, на чому поїхати.

Після практики йде кваліфікація. Це обмежений час, протягом якого потрібно вибити якомога кращий результат. І тут теж є нюанс: на трасі залишається трафік, а це означає, що повільніші суперники можуть зіпсувати ідеальне коло, змушуючи підлаштовуватися під їхню траєкторію.

І тільки після цього стартує власне гонка. Багато з них суттєво довші за стандартні змагання в базовій GT7, а з урахуванням часу на тренування та відбори кожен івент стає майже маленьким чемпіонатом. Через це помилка на фінальному колі відчувається болючіше — на кону значно більше, ніж звичайна гонка на 3-4 хвилини, яку можна просто перезапустити.

Істинна сутність Gran Turismo

Gran Turismo 7: Power Pack, як і сама гра, намагається відтворити правдивий досвід водіння, наблизивши формат змагань до реальних настільки, настільки це можливо у форматі відеогри. І звісно ж під час самих перегонів це прагнення автентичності нікуди не зникає: жодних перемоток часу назад, жодних легковажних коментарів, жодної музики під час заїзду (саундтрек звучить лише в повторах). Тільки ви, машина і траса.

Від кола до кола ти бачиш, як росте твоя стабільність, як легко знаходиш оптимальні точки, як починаєш відчувати авто інтуїтивно. У таких умовах стає зрозуміло, наскільки GT7 залишається одним із найкращих гоночних симуляторів на ринку.

Секретні заїзди на витривалість — головний сюрприз для фанатів.

Однією з найцікавіших частин Gran Turismo 7: Power Pack є приховані марафони. Коли ви завершуєте всі основні гонки конкретного маршруту, з’являється секретна подія, що містить:

6 годин Фудзі

8 годин Спа

24 години Ле-Ману

24 години Нюрбургрингу

І все це без B-Spec, тобто їздити доведеться самостійно.

Звісно, без певної допомоги Polyphony більшість не настільки відданих автоспорту ґеймерів не змогли б пройти ці етапи, а тому розробники додали корисну систему збереження: можна просто поставити гру на паузу, закрити її через меню PS5 і потім продовжити з того самого кола.

Суперники, які перестають бути статистами

Окремо варто згадати оновлену модель ШІ віртуальних гонщиків, яку назвали Sophy 3.0. Якщо раніше суперники інколи здавалися надто чемними або шаблонними, то тепер все інакше. Штучний інтелект став агресивнішим, послідовнішим і очевидно розумнішим. Ситуації, коли вся боротьба точиться з одним конкурентом протягом кількох кіл, стали звичним явищем і це чудово додає драматизму.

Перше місце в офлайні тепер рідше дається за інерцією. Доводиться ризикувати, ловити відкриття можливостей обгону і випереджати буквально на кілька доль секунди. Таким чином офлайн-заїзди стали куди більше нагадувати знамениті онлайн-заїзди з реальними гравцями.

Добрий жест чи хитрий бонус?

Разом з усім вмістом Gran Turismo 7: Power Pack дарує ще й 5 мільйонів внутрішньоігрових кредитів. Це, з одного боку, виглядає як спосіб підтримати ціну DLC, яка на тлі трирічної безплатної щедрості може здатися високою. З іншого — якщо подивитися на PSN Store, сама покупка такої кількості кредитів коштує майже стільки ж, скільки і все доповнення. Виходить, що автоспортивна частина ніби йде в подарунок.

Polyphony явно розуміє чутливість цього питання, але такий підхід справді робить ціну зрозумілішою і менш болючою.