Огляд доповнення Kingdom Come: Deliverance II Legacy of the Forge

Warhorse Studios продовжує розширювати свій середньовічний світ і після Brushes with Death випускає друге доповнення — Legacy of the Forge. Якщо перше DLC більше робило акцент на похмурих темах, то цього разу фокус зміщений на ремесло, працю й спадщину батька Генрі. Нам пропонують новий цикл ігрових завдань, який не лише розповідає атмосферну історію, а й розширює ігроладні можливості.

Сюжет Legacy of the Forge

Основна сюжетна лінія розгортається навколо батьківської кузні Генрі. У Куттенберзі він знаходить занедбану кузню, яка пробуджує спогади про Мартіна. Завдання просте за формою, але символічне за змістом: відновити кузню та завершити справу батька, відремонтувавши міський астрономічний годинник.

Сюжет тримається на особистих мотивах і пропонує новий зріз історії Генрі — без великих політичних інтриг, але з глибшою увагою до ремесла та людей навколо. Під час проходження я зустрів колишніх знайомих Мартина, поспілкувався з вдовою старого майстра, в якого працював батько, і поступово просувався кар’єрними сходами гільдії ковалів.

Це камерна, але щира історія, яка додає відчуття занурення та дозволяє гравцю розчинитись у своєму персонажі, глибоко проймаючись його спогадами та почуттями, ніби вони твої власні. Робота з гільдією ковалів, допомога у створенні міського годинника, розмови з майстрами — все це додає грі відчуття стабільності й мирного життя, якого в основній історії завжди бракувало.

Хоча сюжетна частина не рясніє драматичними поворотами, вона тримає атмосферу і додає цілісності світу. Це не велика пригода, але тепла, майже домашня історія, яка добре вписується у розвиток персонажа, показуючи його зі сторони простого жителя середньовічної Богемії, а не героя, від якого залежить доля королівства.

Ігролад Legacy of the Forge

Головна ігрова механіка доповнення — кузня, яка працює як персональний хаб. Починаєш із невеликих можливостей, але поступово відкриваєш нові інструменти, рецепти й навіть унікальні зразки зброї. Це створює чітку петлю прогресії: що більше вкладаєш у розвиток майстерні, то більше отримуєш у відповідь.

Особливо цікавою виявилася система престижу. Вона визначає, які замовлення доступні, які ресурси можна отримати й наскільки майстерня вважається успішною. Кожне нове замовлення чи поліпшення кузні відчувалося як маленький крок уперед, й помалу закохувало у цю справу.

Часто гру було приємно запускати не заради глобальних сюжетних подій, а просто щоб виконати кілька замовлень у кузні. І хоча механіка виготовлення ковальських продуктів не сильно збагатіла, сам процес залишається по-справжньому захопливим.

Крім цього, з’явилася можливість кастомізувати кузню на власний смак. Елементи, які можна змінити, варіюються від простих — наприклад, красивіші стіни або розкішніше ліжко для відпочинку — до складніших, як заміна цілих меблевих елементів, ремонт зовнішніх стін і навіть відновлення зруйнованого даху будівлі.

Враження від Legacy of the Forge

Legacy of the Forge справляє відчуття продуманого та органічного доповнення до Kingdom Come: Deliverance 2. Воно не просто додає нові квести чи локації, а глибоко вплітається в повсякденне життя Генрі, роблячи його день за днем насиченішим та цікавішим. Основна родзинка DLC — власна кузня, яка стає центром усіх подій. Завдяки системі престижу, гільдійним замовленням і щоденним квестам ковальство перетворюється на живий процес, який реально мотивує повертатися до гри навіть після завершення основної сюжетної лінії.

Особливо мені сподобалося, як доповнення змінює темп гри. Після інтенсивних битв, інтриг при дворі та політичних завдань основної гри, можливість пожити життям Генрі як ремісника відчувається освіжаюче. Я отримав задоволення не лише від виконання квестів, а й від управління кузнею, взаємодії з містянами, підвищення престижу та налаштування власного простору. Це додає світу Богемії ще більше глибини та робить його живим.

Ще однією сильною стороною доповнення є сюжетна складова. Завдання з відновлення астрономічного годинника та розкриття деталей минулого Мартіна, надають історії особистого сенсу. Хоч квести іноді можуть здаватися повторюваними, вони чудово вписуються в ритм гри.

Технічні дрібні недоліки, як-от затримки завантаження текстур чи довгі паузи при збереженні, не псують загального враження. Богемія все ще відчувається живою, а атмосфера гри перевершує ці дрібні незручності.