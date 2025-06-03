Огляд ігрового монітора MSI MPG 272URX QD-OLED — коли 4K, OLED і 240 Гц зійшлися в одному кванті

OLED у моніторах — давно не новина, але ігрових 4K OLED із 240 Гц і адекватною ціною на пальцях однієї руки порахуєш. MSI зробила ставку на MPG 272URX QD-OLED з роздільністю 3840×2160, DisplayHDR True Black 400 і квантовими точками. На папері — розкішний кандидат для геймерів. І найголовніше — чи вартий він своїх грошей і чи є альтернатива? Відповідь у нашому редакційному огляді.

MSI MPG 272URX QD-OLED 51 499 грн. Плюси: Яскравий і контрастний QD-OLED дисплей із глибоким чорним; професійне кольорове охоплення — Adobe RGB 98%, DCI-P3 99%, sRGB 138%; роздільна здатність 4K (3840×2160) із частотою оновлення 240 Гц; зручне й інтуїтивне меню; енергоспоживання на прийнятному рівні для OLED; захист від вигорання MSI OLED Care 2.0 для продовження життя матриці Купити в Telemart Мінуси: Висока ціна, яка може бути недоступною для більшості користувачів; потенційний ризик вигорання OLED-панелі (хоч і сильно мінімізований) Купити в Telemart 9.2 /10 Оцінка

ITC.ua Вибір

редакції

Технічні характеристики MSI MPG 272URX QD-OLED

Діагональ 26,5 дюйма Тип панелі QD-OLED Кут огляду 178 ° / 178 ° Роздільна здатність 3840×2160 (UHD) Яскравість SDR (типова) 250 ніт Яскравість HDR (типова) 450 ніт (на 10% APL) Яскравість HDR (пікова) 1000 ніт (на 3% APL) Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB 98% / 99% / 138% Контраст 1500000:1 Глибина кольору 10 біт Час відгуку 0,03 мс Частота оновлення 240 Гц Підтримка HDR VESA DisplayHDR True Black 400 Аудіороз’єм 3,5 мм Jack DisplayPort 1 x DP 2.1 HDMI 2 x HDMI 2.1 USB 2x USB 5Gbps Type-A

1x USB 5Gbps Type-B

1 x USB-C (DP Alt Mode + Power Delivery до 98 Вт) VESA 100х100 мм Інше G-Sync Compatible, KVM, USB-C, MSI OLED Care 2.0 Блок живлення Внутрішній Енергоспоживання 80 Вт Розміри 609 x 416 x 242 мм Вага (з підставкою) 8 кг Гарантія 3 роки

Комплектація та паковання MSI MPG 272URX QD-OLED

Коробка монітора MSI MPG 272URX QD-OLED виглядає солідно: міцний картон з принтом самого пристрою та логотипом MSI, плюс базова інформація про ключові характеристики. Є транспортувальна ручка.

Усередині монітор надійно зафіксований у формованому пінополістиролі, а сам екран захищений тканиною від пилу й дрібних подряпин — усе стандартно, але надійно.

Комплект включає:

сам монітор MSI MPG 272URX QD-OLED;

підставку, що складається з двох частин (основа та стійка);

кабель HDMI 2.1;

кабель DisplayPort 1.4;

кабель USB-B to USB-A із підтримкою передачі даних і живлення;

кабель живлення;

набір гвинтів для монтажу;

інструкції користувача, етикетка енергоспоживання та гарантійний талон.

У комплекті є все необхідне для швидкого встановлення та підключення монітора — ніяких сюрпризів. Хіба що довжина кабелів (близько 1 метра) може виявитися замалою, якщо системний блок стоїть не на столі, а десь збоку або під ним.

Збірка викликає повну довіру — жодного люфту, механізми працюють чітко й без скрипів, а сам монітор стоїть на столі як вкопаний. Конструкція металева зсередини, обшита матовим пластиком (який швидко збирає відбитки, так), а всі рухомі частини приємно тугі — не занадто жорсткі, але й не «розхлябані».

Це саме той випадок, коли підставка не просто є, щоб «була», а справді дозволяє комфортно адаптувати положення екрана до будь-яких умов — хоч сидиш, хоч стоїш, хоч крутиш як хочеш.

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Дизайн та ергономіка MSI MPG 272URX QD-OLED

MSI MPG 272URX QD-OLED з першого погляду демонструє: перед нами не ультраконсервативна офісна панель, а річ, створена з прицілом на ігри, стримано, але з характером.

Монітор оформлений у класичному чорному кольорі, корпус — матовий, приємний на дотик, проте, як часто буває з подібним покриттям, на ньому легко лишаються відбитки пальців. Хоча зі сторони видно це лише під певним кутом.

Рамки довкола дисплея — мінімальні. Верхня й бокові майже не помітні під час використання. Нижня рамка трішки товстіша, але без пафосу — лише лаконічний логотип бренду. Задня панель прикрашена рельєфною текстурою, декоративними лініями та… фірмовим драконом MSI — символом, який тут виглядає цілком доречно.

Підставка дозволяє повноцінно налаштовувати положення екрана: регулювання по висоті в межах 110 мм, нахил (-5° ~ 20°), поворот вліво й вправо (-30° ~ 30°), а також портретна орієнтація з обертанням на ±90°. Усі вузли обертання працюють плавно, без люфтів і скрипів, конструкція відчувається монолітною, хоча загальна вага в межах розумного — трохи більше 8 кг.

Інтерфейсні роз’єми винесено на нижню частину задньої панелі.

Управління меню здійснюється через джойстик, і тут MSI теж не розчарувала: розташування зручне, кліки чіткі, логіка навігації витримана.

Ще один нюанс — підсвітка Mystic Light. Вона розміщена на тильній стороні й може світитись різними кольорами, реагуючи на події в іграх або просто обираючи настрій гравця. Нічого кричущого: її видно лише тоді, коли монітор стоїть біля стіни — атмосфера є, але без диско-балу.

VESA-кріплення стандарту 100×100 мм — на місці, тому якщо є бажання повісити екран на стіну чи ергономічну стійку, проблем не буде.

Дизайн MSI MPG 272URX QD-OLED балансує між умовною «офісністю» і геймерською агресією. Монітор не виглядає як іграшка, але й не маскує свій ігровий потенціал під вигляд корпоративного дисплея для Excel.

Інтерфейси MSI MPG 272URX QD-OLED

MSI MPG 272URX QD-OLED не економить на портах. Тут: сучасні інтерфейси, багатофункціональний USB-C і навіть 3,5 мм аудіоджек — приємна рідкість у світі моніторів 2025 року.

Для початку — головний герой сюжету: DisplayPort 1.4a з DSC. Саме через нього варто запускати 4K@240 Гц і розкривати весь потенціал OLED-панелі з підтримкою HDR. Якщо у вас сучасна відеокарта рівня RTX 5000-серії, без DisplayPort не обійтись.

Два HDMI 2.1 — теж серйозний плюс. Вони підтримують 4K@120 Гц і нижчі роздільні здатності з частотою до 240 Гц, тож сюди можна підключити PlayStation 5, Xbox Series X і ПК одночасно. Без перемикання кабелів, без танців із бубном.

Далі — USB-C з DisplayPort Alt Mode і Power Delivery до 98 Вт. Для ультрабуків і MacBook’ів — саме те. Один кабель — і зображення, і зарядка.

Монітор MSI MPG 272URX QD-OLED оснащений USB-хабом. Він має один порт USB-B 3.2 Gen 1 (5 Гбіт/с) для підключення до комп’ютера та два порти USB-A 3.2 Gen 1 (5 Гбіт/с) для підключення периферійних пристроїв, таких як мишки, клавіатури або флешки. Ці порти доступні після підключення монітора до комп’ютера за допомогою кабелю USB-B to A, який входить до комплекту постачання.

Завдяки такій конфігурації, монітор може виконувати функції KVM-перемикача, дозволяючи керувати кількома пристроями через один набір периферії. Це особливо корисно для користувачів, які працюють з декількома комп’ютерами або консолями.

Аудіороз’єм 3,5 мм — завжди доречний. Багато виробників давно махнули на нього рукою, мовляв, усі давно на Bluetooth або USB-гарнітурах. Але MSI вирішила: раптом захочеш підключити дротові навушники чи колонки?

Звичних раритетів типу VGA, DVI чи USB 2.0 у ролі основного інтерфейсу тут, звісно, немає. І слава OLED-богу. У комплекті — все, що треба для старту: HDMI, DisplayPort і USB-B to A. Можна просто вийняти з коробки, підключити — і погнали.

Дисплей MSI MPG 272URX QD-OLED

MSI MPG 272URX оснащений 27-дюймовою QD-OLED-матрицею з роздільною здатністю 3840×2160 — поєднання, яке досить рідкісне для ігрових OLED-моніторів. Висока щільність пікселів (166 ppi) забезпечує дуже чітке зображення, однак для комфортної роботи я використовував масштабування інтерфейсу Windows на рівні 150%.

Час відгуку заявлений на рівні 0,03 мс — це теоретично блискавична реакція, яка мінімізує розмиття руху. У реальних умовах це, звісно, значно кращий показник за звичайні IPS або VA-матриці, проте вплив на геймплей помітний переважно в топових шутерах і кіберспорті.

Частота оновлення 240 Гц — безперечно значний плюс, але треба врахувати, що потужність відеокарти для стабільної 4К на 240 Гц має бути дуже високою, що далеко не кожен гравець може собі дозволити. Це більше показник технологічних можливостей, ніж практична опція для більшості.

Покриття дисплея антиблікове, але не повністю матове — при яскравому освітленні можна помітити легке дзеркальне відображення, особливо на темних сценах. Це не критично, але варто враховувати, якщо плануєте використовувати монітор у кімнаті з яскравим освітленням.

Пікова яскравість досягає 1000 ніт на невеликих ділянках екрана, що забезпечує потужне HDR-враження. Водночас типова яскравість у SDR-режимі становить 250 ніт, що є типовим для OLED і може бути замало в дуже яскравих приміщеннях.

Контрастність дійсно дуже висока, чорний виглядає глибоким, що є природною перевагою OLED, але при цьому варто пам’ятати про потенційне вигорання пікселів, навіть якщо виробник заявляє про системи захисту.

Технологія Quantum Dot підвищує насиченість і точність кольорів, проте це не гарантує автоматичну «ідеальність» зображення — деяким користувачам може здатися, що картинка трохи «перенасичена» або неприродна.

Кольорова гамма охоплює 99% DCI-P3 — професійний стандарт, який використовують у кіноіндустрії, тож монітор підійде не лише геймерам, а й креаторам контенту, які займаються кольорокорекцією, монтажем чи графікою і потребують максимально точної передачі кольорів.

Меню користувача MSI MPG 272URX QD-OLED

Меню налаштувань монітора MSI MPG 272URX QD-OLED — те, що називають «інтуїтивним». Після кількох хвилин звикання розібратися з усіма опціями може навіть той, хто не дуже дружить із технологіями, а для просунутих користувачів — тут цілий арсенал налаштувань.

Управління здійснюється за допомогою п’ятипозиційного джойстика, розташованого ззаду, по центру корпуса. Він зручний, натискається чітко і без люфтів, що вже приємно, враховуючи, що це часто «хворе місце» багатьох моніторів.

Головне меню розділене на логічні блоки: налаштування зображення, звуку, геймерські функції, системні опції та профілі користувача. Кожен розділ має зрозумілу структуру і підпункти, які можна швидко знайти.

Для геймерів передбачено кілька режимів: FPS, RTS, Racing тощо. Кожен із них має оптимальні параметри яскравості, контрастності і колірної температури. Але якщо хочеться — легко можна налаштувати все вручну і зберегти у власний профіль.

Інтерфейс меню не локалізований українською. Треба повчитися у 2Е, наприклад.

Підменю MSI OLED Care 2.0 — справжній арсенал для боротьби з вигоранням OLED. У ньому зібрано кілька корисних опцій, які можна запускати вручну або залишити автоматичне керування.

По-перше, Pixel Refresher — процес, який періодично «освіжає» пікселі, щоб позбутися від слідів статичних зображень. Корисна штука в посвякденній роботі.

По-друге, Screen Shift — монітор трохи зсуває картинку через певний час, щоб не дати пікселям «застоятися» в одному положенні. По-третє, Logo Luminance Adjustment — знижує яскравість постійних логотипів або HUD, що особливо актуально для ігор зі статичними елементами.

Також є відкладене вимкнення екрана і зниження яскравості в режимі очікування — дрібниця, але приємна. Вся система налаштовується через просте меню з підказками, тож не треба нічого вивчати годинами.

Програмне забезпечення

У MSI MPG 272URX QD-OLED є фірмове ПЗ Gaming Intelligence, яке відкривається швидко і зручно — спеціальна кнопка розташована поруч із джойстиком управління меню. Щоб програма працювала, потрібно підключити монітор до ПК через USB-A — USB-B кабель.

Gaming Intelligence — це програмний центр управління монітором, що дозволяє тонко налаштувати кольорові параметри, яскравість, контрастність, увімкнути або вимкнути HDR, вибрати спеціалізовані геймерські режими та контролювати підсвітку Mystic Light. Усе це робиться швидко та зручно, а профілі можна зберігати під різні ігри чи робочі сценарії.

Інтерфейс програми інтуїтивний і продуманий — не потрібно вивчати тонни меню, все зрозуміло з першого погляду.

Енергоспоживання MSI MPG 272URX QD-OLED

MSI MPG 272URX QD-OLED демонструє збалансований підхід до продуктивності та енергоспоживання.

У режимі очікування (standby) енергоспоживання падає до символічних 0,5 Вт, що дуже важливо для тих, хто не вимикає монітор повністю, а лише переводить його у сплячий режим.

У стандартному SDR-режимі монітор споживає близько 62–70 Вт під час активної роботи при максимальній яскравості. У HDR-режимі це число зростає до приблизно 78-80 Вт через підвищену яскравість і більшу кількість пікселів, що світяться на повну.

OLED-технологія сама по собі вносить суттєвий внесок у зниження енергоспоживання. Кожен піксель світиться автономно, тож темні сцени, споживають набагато менше енергії, ніж яскраві. Тож любителі «темних» ігор отримують додаткову вигоду — економію електроенергії без втрати якості.

Звичайно, яскраві сцени із великою кількістю світла вимагають більше енергії, але завдяки оптимізованому керуванню підсвіткою монітор не споживає зайвого, зберігаючи баланс між якістю зображення і ефективністю.

Для користувачів, які пильнують за споживанням електроенергії вдома чи в офісі, MSI MPG 272URX QD-OLED не створить суттєвих додаткових витрат.

Температура корпусу під час тривалої роботи не перевищує комфортних меж, що дозволяє уникнути перегріву компонентів і потенційних проблем із вигоранням OLED-пікселів.

Однією з технологічних інновацій MSI MPG 272URX QD-OLED стала графенова плівка, яка виступає додатковим тепловідвідником. Графен — це надтонкий шар вуглецю з високою теплопровідністю і міцністю, що дозволяє більш ефективно відводити тепло від OLED-матриці.

У практичному сенсі це означає зниження температурного навантаження на екран, що безпосередньо впливає на довговічність дисплея і зменшує ризик вигорання пікселів.

Досвід використання MSI MPG 272URX QD-OLED

MSI MPG 272URX QD-OLED — цікава штука, але не без маленьких нюансів. Екран у 27 дюймів, 4K і 240 Гц виглядає здорово, кольори живі, чорний справді чорний, що очікувано для OLED.

У швидких іграх (я бігав на у CS2 на мапі Italy) помітно, що рухи ідеально чіткі, без розмиття, хоча для більшості неігрових завдань ця перевага не критична.

Щодо яскравості — 250 ніт у SDR достатньо для більшості умов, але при яскравому денному світлі монітор блищить і відблиски помітні. HDR справляється, але його потенціал розкривається не у всіх іграх або додатках.

Офісна робота та робота з текстом не викликали дискомфорту. Очі втомлюються, так само як і від будь-якого іншого монітора з високою яскравістю, але без мерехтіння і зайвих проблем.

Звуковий вихід працює ладно, підключав свої Logitech G335 — жодних проблем.

З мінусів — комплектні кабелі довжиною всього 1 метр, що для багатьох користувачів замало, тож доведеться докуповувати подовжувачі або шукати довші аналоги.

Ще один важливий момент — щоб розкрити всі можливості монітора (4K при 240 Гц) потрібна відповідна відеокарта. Я тестував його з десктопною RTX 5070, і з нею намагався тримати стабільний високий фреймрейт на максимальних налаштуваннях.

Кольорове охоплення 99% DCI-P3 дає змогу використовувати цей монітор не лише для ігор, а й для базової роботи з кольором — наприклад, кольорокорекції чи монтажу відео.

Щодо перегляду фільмів — OLED-матриця справді забезпечує глибокі чорні та насичені кольори, що робить картинку приємнішою порівняно з типовими IPS-панелями. Але особливого «вау»-ефекту варто чекати лише на якісному HDR-контенті, інакше різниця буде помітною, але не революційною.

Єдине, на що варто звернути увагу — потенційний ризик вигорання OLED, але виробник пропонує надійний захист (у тому числі й трирічну гарантію) і програмне забезпечення для мінімізації цього ризику.

Ціна та конкуренти

Так, MSI MPG 272URX QD-OLED — не бюджетний монітор. Ціна від 46 429 до 66 305 гривень ставить його у топ-сегмент, куди заходять лише ті, хто шукає максимум якості та готовий за це платити грубі гроші.

Asus ROG Strix XG27UCDMG. 27-дюймова OLED-матриця з роздільною здатністю 4K і частотою оновлення 240 Гц. Має сертифікацію DisplayHDR True Black 400 і підтримує технологію ROG OLED Care для захисту матриці від вигорання. Інтерфейси включають HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 та USB-C. Добрий варіант для геймерів, які цінують стабільність і якість зображення.

Samsung Odyssey OLED G81SF 27. 4K OLED-дисплей із частотою 240 Гц та часом відгуку 0,03 мс. Колірне охоплення DCI-P3 близько 99%, підтримка DisplayHDR True Black 400 і технологія OLED Safeguard для зменшення ризику вигорання. Порти HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 і USB-C. Балансує між високою швидкістю і якістю картинки.

Samsung Odyssey OLED G60SD 27. Монітор із роздільною здатністю QHD (2560×1440) і дуже високою частотою оновлення 360 Гц. OLED-панель із підтримкою DisplayHDR True Black 400 і колірним охопленням DCI-P3 99%. Орієнтований на кіберспортивних геймерів, які ставлять у пріоритет максимальну швидкість, а не 4K.

Gigabyte Aorus FO27Q3. 27-дюймовий OLED-монітор із роздільною здатністю QHD і частотою 360 Гц. Покриває DCI-P3 99%, підтримує FreeSync Premium Pro та DisplayHDR True Black 400. Оптимальний вибір для тих, хто хоче максимальну плавність і якість картинки без переходу на 4K.

9.2 /10 Оцінка ITC.ua Програмне забезпечення 9 Меню стало ще зручнішим, а можливості тонкого налаштування радують навіть найвибагливіших користувачів. Інтерфейс фірмового ПЗ GI — швидкий та логічний. Яскравість, HDR 9 OLED не б’є рекордів за піковою яскравістю, однак HDR-ефект тут відчувається повноцінно: контраст чудовий, кольори соковиті, темні сцени вражають. Кольори, кути огляду 9 QD-OLED забезпечує глибоку палітру, високу точність передачі кольору та надзвичайно широкі кути огляду. Частота, затримки 10 4K при 240 Гц — технологічне диво. Реакція миттєва, зображення максимально плавне, підтримка G-Sync — на місці. Це ідеал для FPS, симуляторів і кіберспорту. Інтерфейси, ене-вність 9 HDMI 2.1, DisplayPort, USB-C з PD — є все, що потрібно. Енергоспоживання трішки вище, ніж у IPS, але OLED цього класу просто не може бути економним. Все чесно: багато функцій — трохи більше ватів. Ціна 9 Цінник високий, але враховуючи інноваційність і характеристики — він цілком виправданий. Монітор має всі шанси стати референсною моделлю у своєму класі. Конкурентів із таким набором — обмаль.