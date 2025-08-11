Огляд Kingston Fury DDR5 Beast RGB (KF556C40BBAK2-64): скільки оперативної пам’яті потрібно для щастя

Останнім часом склався дуже цікавий паритет, при якому обсяг оперативної пам’яті майже зрівнявся, як на рекомендованих “Бюджетних ПК”, так і на прогресивних. В більшості випадків звичайним користувачам вистачає 32 Гігабайтів ОЗП, але серйозним ПК ентузіастам й тим, хто заробляє на життя ресурсомісткими проєктами цього явно не вистачає. Тому на наш редакційний огляд прибула Kingston Fury DDR5 Beast RGB (KF556C40BBAK2-64) місткістю 64 Гігабайти. На її прикладі ми вияснимо, скільки оперативної пам’яті необхідно сучасному ПК для повного комфорту.

Kingston Fury DDR5 Beast RGB (KF556C40BBAK2-64) Від 8 487 грн. Плюси: обсяг пам'яті 64 ГБ; яскрава RGB-підсвітка з підтримкою синхронізації; підтримка XMP та AMD EXPO; помірні температури; можливість розгону. Купити в Elmir.ua Мінуси: високі таймінги на AMD; висока латентність. Купити в Elmir.ua 8.7 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики Kingston Fury DDR5 Beast RGB (KF556C40BBAK2-64)

Тип пам’яті DDR5 Форм-фактор DIMM Кількість модулів у наборі 2 Обсяг пам’яті одного модуля 32 ГБ Загальний обсяг пам’яті комплекту 64 ГБ Конфігурація модуля 4G x 64 (2-ранговий) Дефолтний режим роботи DDR5-4800 CL40-39-39 @1.1V Профілі Intel XMP DDR5-5200 CL40-40-40 @1.25V DDR5-5600 CL40-40-40 @1.25V Профілі AMD EXPO DDR5-5200 CL40-40-40 @1.25V DDR5-5600 CL40-40-40 @1.25V Робоча температура, °C 0-85 Таймінги CL40 Напруга живлення, В 1,25 Детальні специфікації Fury Beast RGB Технології підсвічування ASRock Polychrome Sync, Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystiс Light Розміри, мм 133,35 х 42,23 х 7,11

Комплектація та паковання

Комплект пам’яті Kingston Fury DDR5 Beast RGB (KF556C40BBAK2-64) прибув на редакційний огляд у класичному прозорому блістері. Цього цілком достатньо, щоб уникнути негараздів при транспортуванні та поганого настрою пакувальників на службі доставки.

Вся необхідна технічна інформація міститься ззаду на спеціальній наліпці, яка тримає докупи цей імпровізований сендвіч. На лицьовій стороні виробник наголошує про підтримку автоматичних профілів — AMD EXPO та intel XMP 3.0, а також про можливість синхронізації RGB підсвітки з основними брендами материнських плат.

Комплектація тут мінімальна — окрім самих модулів пам’яті Kingston Fury DDR5 Beast RGB (KF556C40BBAK2-64) можемо знайти хіба, що паперову документацію. Не знаю чому, але місця для фірмової наліпки, яка зазвичай також міститься в блістері тут не знайшлося.

Дизайн та особливості Kingston Fury DDR5 Beast RGB (KF556C40BBAK2-64)

Пам`ять у чорному кольорі впишеться в гамму більшості материнських плат. Здається, що виробники вже випробували всі варіанти дизайнів за час існування оперативної пам’яті у форматі DIMM, тому вигадати щось новеньке нелегко. Але в цьому сильно допомогла популяризація RGB підсвітки, яка перетворює оперативну пам’ять в окремий елемент десктопного інтер’єру.

Пам’ять накрита чорними радіаторами з цікавим візерунком у “кутовому” стилі. В лівій частині невеликими літерами красується напис Kingston, а вже нижче солідно виділений напис — Fury.

Верхні грані Kingston Fury DDR5 Beast RGB (KF556C40BBAK2-64) є напівпрозорими, адже під ними ховається RGB-підсвітка. Вона яскрава, насичена та одразу привертає до себе увагу. Світіння рівномірне та, звісно, його можна гнучко регулювати за допомогою фірмової утиліти Kingston FURY CTRL.

Якщо ж ви не хочете встановлювати чергове програмне забезпечення, то ніхто не заважає користуватися фірмовим ПЗ, яке постачається разом з вашою материнською платою (MSI, ASUS, ASRock, GIGABYTE).

На зворотній стороні оперативної пам’яті можна відшукати класичну наліпку, де знаходиться детальна інформація, в тому числі QR-код, маркування та робоча напруга — 1.25 В, що є типовою для частоти 2800 MHz.

Висота модулів — 42,23 мм і якусь її частку додають елементи RGB підсвітки. Тому проблем при встановленні Kingston Fury DDR5 Beast RGB (KF556C40BBAK2-64) не повинно виникнути в абсолютній більшості випадків.

Kingston Fury DDR5 Beast RGB (KF556C40BBAK2-64) складається з двох модулів по 32 гігабайти. На кожній зі сторін знаходиться вісім мікросхем по 2 гігабайти, тобто пам’ять 2-рангова. Виробник заявляє, що робочий діапазон температур — 0-85°C.

Зі скриншотів можна помітити, що в Kingston Fury DDR5 Beast RGB (KF556C40BBAK2-64) використовуються чіпи пам’яті від Samsung. За допомогою програми Thaiphoon Burner можемо знайти детальнішу інформацію про режими роботи модулів, які можуть допомогти в подальшому налаштуванні або розгоні. Нам доступно п’ять профілів:

JEDEC 4800 МГц CL40-39-39 @1.1V

AMD EXPO 5200 МГц CL40-40-40 @1.25V

AMD EXPO 5600 МГц CL40-40-40 @1.25V

Intel XMP 5200 МГц CL40-40-40 @1.25V

Intel XMP 5600 МГц CL40-40-40 @1.25V

За замовченням при першому увімкненні застосовується профіль JEDEC 4800 МГц з таймінгами CL40-39-39 та напругою 1,1 В. Звісно, цього не достатньо, тому заходимо в BIOS та обираємо профіль з найвищою частотою. Не забувайте, що для роботи у двоканальному режимі необхідно встановити пам’ять в ті слоти, які передбачені для такого випадку на вашій материнській платі.

Тестовий стенд

Для тестування Kingston Fury DDR5 Beast RGB (KF556C40BBAK2-64) ми зібрали систему, яка належить до топової конфігурації сучасного прогресивного ПК за класифікацією ITC. Заміри проводилися на операційній системі Windows 11 24H2 ver. 26100.4061. Корпусом слугував Cougar FV270 RGB WHITE від CompX у спеціальному виконанні — ANNIHILATION.

Конфігурація тестового стенда:

Продуктивність та тести

Розпочнемо наше тестування з синтетичних тестів. AIDA 64 класично чутливий до частоти пам’яті та її таймінгів.

За замовчуванням пам’ять не може похвалитися низькою латентністю (102 нс) при стандартному профілі DDR5-4800 CL40-39-39 @1.1V. В такому режимі швидкість читання складає близько 55 799 Мб/с, запису 61531 Мб/с та копіювання 50542 Мб/с.

AIDA 64 4800 МГц 5600 МГц 5800 МГц 6000 МГц Read, Мб/с 55799 57047 57316 57591 Write, Мб/с 61531 72240 73686 76670 Copy, Мб/с 50542 54188 54541 53999 Latency, Мб/с 102 98 92,8 93,4

Обравши максимальний з доступних профілів — AMD EXPO 5600 МГц CL40-40-40 @1.25V, швидкість читання зростає вже до 57047 Мб/с, а запису до 72 240 Мб/с. На +9% зростає швидкість копіювання. Латентність посередня — 98 нс. Однак пам’ять піддається розгону.

Піднявши вольтаж до 1,4 вольта, ми можемо встановити вручну 6000 МГц, чого цілком достатньо для процесора AMD Ryzen 7 9800x3D.

При частоті 6000 МГц вже можна побачити різницю в продуктивності (особливо в режимі читання) порівняно зі стандартним режимом DDR5-4800. Приріст в такому випадку складає приблизно +25%. Однак інші показники не можуть похвалитися таким значним бустом: швидкість читання при цьому зростає всього лише на +3,2%, а копіювання – майже на 7%.

Латентність при цьому зменшується приблизно на +8,5%. Цікавий факт, що найменшу латентність ця пам’ять показує, якщо залишити всього лише один модуль в одноканалі. Тоді вона складає 87 нс при 6000 МГц.

Single режим в Geekbench 6 не демонструє суттєвого зростання при розгоні оперативної пам’яті: +1,6% – явно не той результат, на який розраховуєш після підняття частоти. Зате в режимі Multi маємо +6,6%, що вже значно краще.

GeekBench AI 4800 МГц 5800 МГц 6000 МГц Single Precision Score 7787 7843 7540 Half Precison Score 2707 2760 2705 Quantized Score 12595 12883 12588

Geekbench AI також виявився не особливо чутливим до збільшення частоти пам’яті. Найбільший приріст спостерігався в режимі Quantized Score і додав +2,3%.

7-zip test 4800 МГц 5600 МГц 5800 МГц 6000 МГц Compression 117,4 123,2 127,2 128,7 Decompression 136,4 136,9 136,8 138,6 Total 126,93 130,1 133 133,6

Тестування в 7-zip показало, що збільшення частоти пам’яті додає нам майже +10% бусту в режимі компресії, а при декомпресії – всього +1,6%.

Octane 2.0 Plus в режимі Single відреагував на підняття частоти майже на +3%. А ось мультиядерний тест залишився в межах статистичної похибки.

Підбиваючи підсумки, бачимо, що помірний розгін з DDR5-4800 до DDR5-6000 МГц не додає настільки суттєвого впливу, який би можна було побачити “неозброєним оком”.

Що стосується ігор, вони також виявилися не сильно залежними від підняття базових частот. Найчутливішим виявився S.T.A.L.K.E.R. 2. В режимі 4К на епічних налаштуваннях (DLSS + FG) приріст від підняття частоти становить +3,7%. У QuadHD буст становить +3,5%, майже так само, як і на роздільній здатності FullHD.

В Indiana Jones and the Great Circle різниця коливалася від +1,3% до +2,2%. В Cyberpunk 2077 найбільша варіація спостерігалася в режимі QuadHD з DLSS та генератором кадрів.

Під час стрес-тесту температура в режимі DDR5-4800 доходила до 46 градусів за Цельсієм та до 48,5 °C при DDR5-6000. Модулі пам’яті від Samsung демонструють хороший результат навіть попри невеличкі радіатори.

Піддавати вашу оперативну пам’ять розгону, чи обмежуватися вбудованими профілями XMP/AMD Expo вирішувати вам. Як на мене, достатньо обмежитись вбудованими профілями.

Досвід використання, або скільки пам’яті потрібно ПК ентузіастам?

Ще в далекому 1981 році Білл Гейтс сказав, що 640 Кб вистачить усім. Хоча сам він не раз заявляв, що такого не говорив. Зате я хочу зазначити, що у 2025 році 32 Гігабайти вже не вистачає, якщо ви використовуєте свій ПК чи лептоп не тільки для ігор, але й для ресурсомісткої роботи.

В тестовому стенді я зазвичай використовую пам’ять об’ємом 32 гігабайти. Здавалося б цього повинно повністю вистачати на всі випадки життя. Але практика показує, що навіть такого об’єму вже не достатньо, якщо не хочете кожного разу вимикати браузер з безліччю вкладок перед тим, як пограти у якусь вимогливу гру.

Нерідко я люблю експериментувати з офлайновими нейронками. Якщо запущений Fooocus, то бувало, що з деяких забавок мене просто викидало на якомусь етапі. Спробуємо перевірити, скільки споживають сучасні ігри в найскладніших режимах роботи.

Гра Режим ОЗП, Гб S.T.A.L.K.E.R. 2 4K, Epic, DLSS + FG – ON 21,18 QuadHD, Epic, DLSS – OFF + FG – ON 21,36 FullHD, Epic, DLSS – OFF + FG – ON 20,61 Indiana Jones and the Great Circle 4K, Ultra, DLSS – Quality, FG – x4, Path Tracing – ON 17,61 QuadHD, Ultra, DLSS – Quality, FG – x4, Path Tracing – OFF 17,75 FullHD, Ultra, DLSS – QUALITY, FG – ON, Path Tracing – OFF 17,74 Cyberpunk 2077 4К, Ultra, DLSS, FG — 4x, RT – ON 18,4 QuadHD, Ultra, DLSS — 4x, FG – ON, РT – ON 18,47 FullHD, Ultra, DLSS — 4x, FG – ON, PT – ON 18,42 Avowed 4K, Epic, DLSS + FG (x4), RT (ON) 19,9 QuadHD, Epic, DLSS + FG (x4), RT (ON) 19,8 FullHD, Epic, DLSS + FG (x4), RT (ON) 19,5 The Elder Scrolls IV: Oblivion 4К, Ultra, DLSS + FG (x4) – ON + RT High 22,56 QuadHD, Ultra, DLSS + FG (x4) – ON + RT High 22,63 FullHD, Ultra, DLSS + FG (x4) – ON + RT High 21,88 Clair Obscur: Expedition 33 4K, Epic, DLSS – ON 16,6 QuadHD, Epic, DLSS – ON 15,52 FullHD, Epic, DLSS – ON 16,47 Remant 2 4K, DLSS + FG – ON 19,93 QuadHD, DLSS + FG – ON 19,9 FullHD, DLSS + FG – ON 19,82

Тести показали, що незалежно від того, чи ви граєте у FullHD, QuadHD чи 4К — вам знадобиться майже однаковий обсяг пам’яті. Це й не дивно, адже головною скрипкою тут виступає відеопам’ять GPU.

Цікавий факт, що Indiana Jones and the Great Circle споживає при максимальних налаштуваннях майже однаковий об’єм як ОЗП так і відеопам’яті.

В цілому, навіть якщо ви зібралися грати “по серйозному” та без компромісів, ще й з найвищими пресетами, то 32 Гб поки що вистачає, навіть з невеличким запасом. Але якщо ваш десктоп використовується ще й як робоча станція, тоді 64 гігабайти ОЗП — “must have”!

Заради прикладу на скриншоті мій типовий робочий процес: відкритий офлайновий генератор зображень, фотошоп, близько 20 вкладок у хромі, Excel і все те, що зазвичай вантажиться у фоні. Як результат — 38 Гб ОЗП вже зайнято. І це ще досить помірний сценарій, адже до цього іноді додається декілька віртуалок.

Ціна та конкуренти

Оперативну пам’ять Kingston Fury DDR5 Beast RGB (KF556C40BBAK2-64) можна придбати за ціною від 8 487 гривень. За цю вартість можна підшукати велику кількість конкурентних рішень на будь-який смак.

Якщо частотний діапазон не має для вас суттєвого значення, можна подивитися в бік Corsair Vengeance DDR5 2x32Gb. Вона пропонує 5200 МГц, а також меншу висоту, оскільки тут відсутня RGB підсвітка. Декому це буде плюсом, тут все залежить від конкретних вподобань.

G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 2x32Gb — рішення для тих, кому важливі високі частоти (6000 МГц) та низькі таймінги (CL36) одразу “з коробки”. Вага цих модулів пам’яті майже на третину вища від Kingston Fury DDR5 Beast RGB (KF556C40BBAK2-64). Попри начебто кращі радіатори температура також вища на два-три градуси за Цельсієм, хоча це все ще хороші показники.

Ну і фанатам старої школи та низьких таймінгів прийдеться до вподоби GOODRAM IRDM DDR5 2x32Gb, в якій також немає RGB підсвітки. Вона може похвалитися найменшою висотою, щоб поміститися навіть при малій кількості вільного місця у вашому корпусі, або якщо заважають елементи баштового кулера.

8.7 /10 Оцінка ITC.ua Дизайн, ергономіка 8.5 Приємний дизайн з RGB підсвіткою Продуктивність 9 Хороша продуктивність з можливістю розгону Робоча продуктивність 8.5 Завдяки розгону можна додати декілька відсотків до продуктивності. Ігрова продуктивність 8.5 Обсягу пам'яті вистачить для будь-яких ігрових проєктів. Розгін не дає суттєвих переваг. Нагрів 9 Невисока температура навіть при розгоні.