Огляд Motorola Razr 60 Ultra: найкращий складаний смартфон 2025 року?

Новий складаний флагман Motorola Razr 60 Ultra вже підкорює ринок, що з його можливостями точно не фантазія. Свіжий пристрій отримав ряд покращень, але в деяких моментах розробники все ж прийняли не найкращі рішення. Чи вартує уваги сучасна “розкладачка“, які її переваги та недоліки ви дізнаєтеся з цього огляду.

Motorola Razr 60 Ultra Від 44 500 грн. Плюси: крутий дизайн, якісні матеріали та незвична конструкція; є захист по стандарту IP48; чудові яскраві та насичені екрани 165 Гц; гарні камери; об’ємне гучне стереозвучання; чудова автономність; є бездротова, реверсивна та швидка зарядка Купити в Elmir.ua Мінуси: висока ціна; перегрів та тротлінг процесора; в комплектні немає блока живлення Купити в Elmir.ua 8.3 /10 Оцінка

Технічні характеристики Motorola Razr 60 Ultra

Дисплей Основний на 7″ Foldable LTPO AMOLED, 2912×1224, 165 Гц, 4500 ніт; зовнішній діагоналлю 4″ pOLED, 1272×1080, 165 Гц, 3000 ніт Процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм), 2 ядра Oryon V2 Phoenix L 4,32 ГГц та 6 ядер Oryon V2 Phoenix M 3,53 ГГц Графічний чип Adreno 830 Пам’ять 16/512 ГБ форматів LPDDR5X та UFS 4.0 Бездротові модулі Wi-Fi 7 2.4 + 5 ГГц; Bluetooth 6.0, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC; NFC; nanoSIM + eSIM Основна камера 50-мегапіксельнна основна ISOCELL GNJ 1/1,56 дюйми, 1,0 мкм, 22 мм, f/1.8, багатонапрямний фазовий автофокус, OIS, відео до 8K 30 FPS; 50-мегапіксельний надширококутний Sony IMX 816, ½,93 дюйми, 0,6 мкм, 12 мм, f/2.0, автофокус, кут огляду 120°; відео до 4K 60 FPS Селфі камера 50 МП, f/2.5 Аудіо Стереодинаміки, підтримка Dolby Atmos Акумулятор 4700 мАгод, швидка зарядка 48 Вт Turbo Power, бездротове заряджання 30 Вт, зворотне 5 Вт Роз’єм USB 2.0 Type-C ОС Android 15 + Hello UI Корпус Метал/пластик Захист Є, IP48 Габарити у відкритому стані 171,4×74×7,2 мм Габарити у закритому стані 88,1×74×15,7 мм Вага 199 грамів

Паковання та комплектація

Motorola Razr 60 Ultra постачається в пласкому чорному боксі. Вже за його розміром здогадуємося, що в комплекті немає блока живлення, що дійсно так і є.

Всередині ароматизованої коробки знаходимо сам телефон із плівкою на екрані, захисний чохол, кабель USB Type-C, скріпку для лотка та документацію.

Дизайн та ергономіка

Motorola Razr 60 Ultra — та сама витягнута “лопата” з можливістю складатися і розкладатися. Кути заокгруглені, грані пласкі. Корпус тут пластиково-металевий (алюмінієві рамки та шарнір з нержавіючої сталі), а ще є задня частина зі справжнього шматка деревини. Але це в нашому коричневому кольорі, а в інших матеріали інші. Наприклад, в синьо-зеленому варіанті задня кришка з алькантари.

Габарити фліп-новинки у відкритому стані складають 171,4×74×7,2 мм, а у закритому — 88,1×74×15,7 мм. Вага смартфона всього 199 грамів, що приємно мало.

На передній частині бачимо достатньо велику фронтальну камеру в екрані. Сам дисплей трохи втоплений в корпус, а рамки навколо нього тонкі та однакові зі всіх сторін. Місце згину посередині видно не сильно.

Задня частина корпусу Motorola Razr 60 Ultra має заокруглення по краях та розділена на дві частини: на верхній дзеркально-глянцевій бачимо трохи випнуті круглі модулі основної камери та спалах. А на нижній, дерев’яній, розмістили логотип бренду та надпис Razr.

На правому торці бачимо кнопку блокування екрана із вбудованим сканером відбитків пальців та клавіші гучності. На торці ліворуч є мікрофон та фізична кнопка виклику помічника MotoAI. За бажанням її можна відключити. На верхній панелі розмістили пару мікрофонів, а на нижній ще один мікрофон, динамік, порт USB-C та слот для SIM-картки (одна nano-SIM).

Motorola Razr 60 Ultra без проблем тримати однією рукою в розкладеному стані. Звісно, в цьому випадку користуватися смартфоном краще двома руками, бо навіть найдовші пальці не дотягнуться до певних частин довгого витягнутого екрана.

В складеному стані “розкладачка” дуже компактна та зручна в користуванні. Зовнішній екран дозволяє не розкривати її в багатьох сценаріях користування, тому часто телефон буде саме отакий маленький, але товстенький.

Комплектний кейс підходить під колір смартфона, але, звісно, закриває його стильний дизайн. Краще вдягти, але якщо ви вирішите цього не робити, то корпус, принаймні в нашому коричневому кольорі, несподівано дуже стійкий до подряпин та відбитків пальців. Але на деяких його частинах краще видно пил.

Корпус також захищений по стандарту IP48. Це означає, що фліп переживе занурення у воду, а також він захищений від потрапляння всередину твердих частинок бруду чи пилу розміром понад 1 мм.

Дисплеї Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 60 Ultra оснащений двома екранами і обидва дуже круті та сучасні. Навіть занадто. Основний внутрішній дисплей тут 7-дюймовий LTPO AMOLED з 10-бітними кольорами, роздільною здатністю 2992×1224 точок та щільністю пікселів 464 ppi. Заявлена максимальна частота оновлення складає 165 Гц, пікова яскравість 4500 ніт, колірне охоплення 100% простору DCI-P3, підтримка HDR10+ та Dolby Vision.

Цей дисплей один з найкращих, що я бачив у смартфонах. В нього чудові насичені кольори, прекрасні кути огляду, справжній чорний та крута деталізація. Звичайно, є режим Always on Display, зміна частоти оновлення (у вимкнутому стані вона падає до 1 Гц), зміна колірної температури (мені сподобався “Насичений” режим), зміна світлої та темної теми, нічний режим та режим читання тощо.

Зовнішній pOLED екран в смартфона має діагональ 4 дюйми, 10-бітні кольори, роздільну здатність 1272×1080 точок та щільність пікселів 417 ppi. Тут також маємо частоту оновлення 165 Гц і оце вже не зрозуміло навіщо, але най буде. Пікова яскравість в нього 3000 ніт, є підтримка HDR10+.

На цьому дисплеї також маємо функцію Always on Display, яке можна ефектно підлаштувати від себе. Але воно сильно жере батарею, тому думайте чи дійсно воно вам треба. Також виділю прекрасну деталізацію та кольори. Ну й кути огляду як треба.

Зовнішня панель чудова. Цей екран кращий, ніж в деяких смартфонів середньої цінової категорії, але мені все ж не зрозуміла така його крутість. Навіщо тут підвищена частота кадрів, якщо на ньому воно взагалі не відчувається. Так, користуватися ним будете часто, але йому достатньо було бути трохи простішим, зате це б позитивно вплинуло на цінник.

Звук та вібровідгук

Motorola Razr 60 Ultra має повноцінне стереозвучання, проте це реалізовано через основний динамік та другий розмовний. Попри це звук в телефона гучний та об’ємний. Звісно це не те, через що можна якісно слухати музику, але для відео на ютуб чи кіно підійде більше ніж адекватно. Тим паче тут є підтримка Dolby Atmos, Spatial Audio і Qualcomm Snapdragon Sound. В деяких варіантах пресетів різниці я не відчував, але в деяких вона була. Тому клацайте самі, обирайте що подобається вам, але знайте що обрати тут є з чого.

Смартфон підтимує кодеки aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless та LDAC, тому якщо у ваших навушників теж є підтримка всього цього, чи хоча б основних кодеків, то звук буде гарним.

Вібромоторчик в “розкладачки” серйозний. В нього приємний та відчутний вібровідгук, силу якого навіть можна регулювати для різних сценаріїв користування.

Камери Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 60 Ultra отримав подвійну основну камеру. Перший модуль — ISOCELL GNJ на 50 Мп з фокусною відстанню 22 мм та діафрагмою f/1.8. Заявлено про оптичну стабілізацію, двократний цифровий зум та багатонаправлений фазовий автофокус. Ця камера вміє знімати відео до 8К включно при 30 кадрах на секунду.

Другий модуль тут не телефото, а надширококутний, теж 50-мегапіксельний Sony IMX 816 з фокусною відстанню 12 мм та світлосилою f/2.0. Кут огляду тут 120 градусів, є автофокус та макрорежим. Ця камера знімає відеоролики в 4К/60 fps.

Основна та надширококутна камери майже ідентичні по якості. Обидві мають гарну деталізацію на динамічний діапазон, кольори також природні та реалістичні. Але це у порівнянні з іншими смартфонами, бо у порівнянні з класичною камерою, вони занадто насичені та яскраві. Проте це норма для будь-якого сучасного телефона, алгоритми якого “підфарбовують” світлини там де на їх думку це треба робити.

Також маємо гарний двократний зум, він же кроп, в основній камері, тому за потреби можна наближати об’єкти майже без втрати якості.

Окремо відзначу прикольну зручну фішку знімання відео. Коли ви заходите в камеру і напівскладаєте смартфон літерою г, то він автоматично запускає запис відео. В цьому випадку телефон нагадує старі камери з екранчиками, а ще це просто зручно його так тримати та фільмувати. Цей режим називається Camcoder.

Фронтальна камера також на 50 МП з діафрагмою f/2.5. Вона робить гарні деталізовані світлини, тут адекватний портретний режим, але ці світлини краще робити коли позаду мало деталей, бо іноді з помилкою недорозмиваються деякі з них.

Завдяки складаній конструкції можна легко робити світлини на основну камеру, повністю склавши, чи напівсклавши смартфон. Тому фронталка тут теж здається необов’язковим бонусом, без якого можна було б обійтися та трохи здешевити пристрій.

Загалом камери Motorola Razr 60 Ultra вийшли якісними та достойними уваги, але все ж, напевно, не можуть конкурувати з модулями в нескладаних флагманах типу Samsung S25 Ultra, але знаходяться з ними в одній ціновій категорії. Тут треба пам’ятати, що це інший сегмент, тут інший вайб та інакше користування смартфоном, тому краще все ж порівнювати ці камери з камерами “розкладачок” у конкурентів. І отут якраз вони точно не будуть пасти задніх.

Продуктивність, ПЗ, ШІ та ігри

Motorola Razr 60 Ultra працює на топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite, зробленому по техпроцесу 3 нанометри. Тут пара ядер Oryon V2 Phoenix L 4,32 ГГц та шість ядер Oryon V2 Phoenix M 3,53 ГГц. Графічний процесор — Adreno 830 (1,1 ГГц). Смартфон має 16 ГБ ОЗП формату LPDDR5X та 512 ГБ вбудованої пам’яті формату UFS 4.0. Додатково можна активувати до 16 ГБ врітуальної ОЗП коштом ПЗП.

Серед модулів та інтерфейсів є Wi-Fi 7 2.4 + 5 ГГц; Bluetooth 6.0, NFC, 5G, GPS/Glonass/Galileo/QZSS/Beidou. Не забули про підтримку eSIM, що частково компенсує наявність лише одніє SIM-картки.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite взагалі не холодний процесор, який в цьому випадку засунули в тонкий складаний корпус, що напевно не дає адекватного охолодження. Бо тротлить він страшно. Я не пригадую, щоб бачив колись такі погані результати, але ось вони є.

При цьому корпус майже не гріється, він просто теплий, руки точно не обпекти, а на екрані, в бенчмарку, усе червоне. Тобто це майже ніяк не відображається на користуванні смартфоном звичайних юзерів. Але мобільні геймери мають бути готові до просадок продуктивностіі вже через 10-15 хвилин гри.

І хоча Motorola Razr 60 Ultra здатен запускати будь-які сучасні ігри та порти з ПК типу Wreckfest на максимальних налаштуваннях графіки з приємним fps 60+, все ж брати цей пристрій для мобільних ігор, напевно, не найкраща ідея.

На Motorola Razr 60 Ultra встановлена ОС Android 15, а зверху ще стоїть фірмова оболонка Hello UI. Виробник обіцяє три роки оновлень системи та чотири роки апдейтів безпеки. Непогано, але китайці дають більше для своїх моделей. Правда, там і оболонки гірше, на мою думку.

Hello UI дуже схожа на “чистий” Android, тому якщо вам це подобається зверніть увагу не тільки на цей телефон, а й на усі моделі Motorola. Тут є певна кількість базових застосунків виробника, але їх мало і вони корисні, а головне немає реклами.

Звичайно, як і будь-який сучасний флагман, навіть складаний, Motorola Razr 60 Ultra отримав ШІ-помічника, якого назвали Moto AI. Для його виклику навіть зробили окрему кнопку на лівому торці, але її можна вимкнути. Проте тут є й Gemini, що класично викликається затисканнам кнопки блокування екрана.

За допомогою Moto AI можна робити різні речі, включно з генерацією нотаток та картинок, редагування світлин, пошуком інформації тощо. Це трохи розширений варіант “кишенькового ШІ”, які ми бачимо в інших сучасних флагманах, але поки що це те саме слідування моді, ніж реальна корисна допомога користувачу.

Ну, а зв’язка ОС Android 15+Hello UI працює чудово та швидко. Тим паче на такому потужному залізі. Тому смартфон літає, його система блискавична, нічого не глючить і не підвисає.

Автономність Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 60 Ultra оснащений акумулятором ємністю 4700 мАгод. Заявлено про підтримку швидкої зарядки на 68 Вт, бездротової потужністю 30 Вт, та реверсивної на 5 Вт. Але нагадую, що в комплекті немає блока живлення, тому щоб заряджати смартфон дійсно швидко треба мати потужний БЖ. За його наявності виробник обіцяє повне заряджання батареї за 40 хвилин. Проте в мене є блок живлення на 90 Вт і з ним смартфон заряджався десь за годину.

Без AOD, з невеликою кількістю ігор, зі збалансованою частотою оновлення та в класичному сценаріх користування Motorola Razr 60 Ultra працював в мене на одному заряді півтора дня. Як для такого тонкого смартфона, та ще у форматі “розкладачки”, це, на мою думку, гарний результат.

Тести автономності в PC Mark теж видають серйозні цифри, що також підтверджує мої враження.

Досвід користування Motorola Razr 60 Ultra

Звісно, складані телефони, навіть такі якісні флагмани, як Motorola Razr 60 Ultra, все ще не можуть підкорити масового користувача, але можлиов воно їм і не потрібно. Головне, що виробники постійно покращують їх, особлиливо це стосується великого екрана, розміру місця згинання та стійкості то потрапляння пилу чи сміття. З цим в нього пристрою все ок.

Форма-фактор суттєво не змінився, тому якщо вам подобалися, чи не подобалися “розкладачки” рік чи два тому, то зараз нічого не зміниться. Проте я майже не помічав згину на екрані, а користуватися зовнішнім дисплеєм стало ще приємніше та зручніше.

Сподобалася швидкість емнісного сканера відбитків пальців, що сховали в кнопці блокування екрана. Звичайно, це не ультразвукова версія під екраном, але як для подібного, вже давно класичного рішення, він працює швидко, майже не помиляється і навіть іноді реагує на вологі пальці.

Окремо відзначу парфумовану коробку. Це дрібниця, але вона суттєво покращує перший контакт користувача з телефоном. Це вже давно фішка усіх смартфонів Motorola і вона мені дуже подобається.

Чудово, що виробник кладе в комплект чохол, і навіть ліпить плівку на такий екран, але засмучує відсутність блока живлення, що вже стало нормою майже для усіх.

Ціна та конкуренти

Motorola Razr 60 Ultra продається за ціною від 44 500 гривень, але це “сірі” варіанти. У великих мережах типу “Алло” цінник “розкладачки” складає 54 999 гривень. Ціна взагалі немаленька, звісно, комусь це буде занадто дорого, але це норма для подібного формфактору та флагманської начинки.

Порівнювати будемо з іншими “розкладачками”. Наприклад, якщо подобаєтсья і формат і бренд, але треба щось простіше, то можна звернути увагу на Motorola Razr 60 з ціною від 31 00 гривень, або на торішній флагман Motorola Razr 50 Ultra (ціна від 32 300 гривень). Є свіжий конкурент в особі Samsung Galaxy Flip7 (ціна від 39 300 гривень) та його попередник Samsung Galaxy Flip6 з цінником від 33 499 гривень. Також є Xiaomi Mix Flip (ціна від 31 200 гривень) та максимально бюджетне рішення в цьому сегменті у вигляді Blackview Hero 10 (ціна від 14 300 гривень).

8.3 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9 Батарея легко дає півтора дня автономної роботи. Екран 9 Чудові, яскраві екрани 165 Гц. Дизайн, ергономіка 8.5 Стильний дизайн та невзичний формфактор. Програмне забезпечення 8.5 Стильна, швидка та проста оболонка. Продуктивність, тротл. 8 Продуктивність крута, але тротлінг тут дуже серйозний. Камера 8.5 Якісні деталізовані знімки з широким динамічним діапазоном. Ціна 6.5 Висока ціна.