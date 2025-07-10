Огляд монітора MSI MAG 271QP QD-OLED X24: коли ціна не псує якість

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OLED монітори до недавнього часу вважались дорогою та недосяжною для більшості користувачів технікою. Але часи змінюються і технологія стає все ближче до моменту свого найбільшого розповсюдження. Сьогодні на редакційний огляд потрапив доступний як для свого класу QD-OLED монітор — MSI MAG 271QP QD-OLED X24 який пропонує цікаві характеристики для широкого кола споживачів.

MSI MAG 271QP QD-OLED X24 Від 25408 грн. Плюси: QD-OLED матриця з частотою оновлення 240 Гц; антибликове покриття; широке колірне охоплення DCI-P3, AdobeRGB, sRGB; конкурентна ціна. Купити в Elmir.ua Мінуси: Відсутні USB Type-C, USB хаб. Купити в Elmir.ua 8.6 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики

Діагональ 26,5″ Тип панелі QD-OLED (Антибликова) Співвідношення сторін 16:9 Кут огляду 178°/ 178° Крок пікселя 0.2292 мм Роздільна здатність 2560 ×1440 (WQHD) Щільність пікселів ≈111 ppi Яскравість (типова) 250 ніт Динамічний контраст 1,5M до 1 MAX (ACM) Статична контрастність (за результатами тестів) 3300+ до 1 Глибина кольору 10 біт Колірне охоплення 138% sRGB, 98% Adobe RGB, 99% DCI-P3 Delta E <1 Час відгуку до 0,03 мс Порти 2x HDMI™ 2.1 (WQHD@240Гц) 1x DisplayPort 1.4a (HBR3) Регулювання Поворот у вертикальну орієнтацію – 180° Горизонтальний поворот – 60° Нахил – 25° Інше VESA DisplayHDR True Black 400, VESA ClearMR 13000, OLED Care 2.0, графенова плівка та оригінальний радіатор, Adaptive-Sync technology, Anti-Flicker, Less Blue Light, Kensington Блок живлення Внутрішній Енергоспоживання 35-70 Вт Розміри 609 x 416 x 242 мм Кріплення VESA 100 x 100 мм Вага (з підставкою) 8 кг

Комплектація та паковання

Монітор прибув на редакційний огляд у міцній картонній коробці, всередині якої між двома формовими картонними секціями розміщений самий монітор, ніжка, стійка, документація, кабель підключення (DisplayPort) та кабель живлення. В окремому конвертику знаходиться листочок з результатами заводського калібрування.

Хочеться відзначити, що виробник подбав про зручність розпаковування свого пристрою таким чином, щоб весь процес був якомога простішим для звичайного користувача.

Збірка монітора не викликає ніяких проблем. Ніжка доволі легко приєднується до самої панелі, при цьому не вимагаючи ніяких додаткових засобів. Всю процедуру можна зробити голими руками, без всіляких болтиків, гвинтиків та викруток.

Дизайн, ергономіка MSI MAG 271QP QD-OLED X24

Корпус монітора може похвалитися лаконічним дизайном з приємною текстурою, просунутим охолодженням на основі графенової плівки з ручним керуванням, а також можливостями нахилу та повороту. Тут нам доступно регулювання нахилу, повороту і, звісно, регулювання по висоті. В цілому монітор виконаний в досить стриманому стилі, хоча задня панель реалізована за допомогою кутового дизайну. Таким чином він чудово впишеться в будь-який інтер’єр.

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На задній стінці ми зустрічаємо фірмовий логотип виробника з дракончиком, пластик з матовою текстурою, а також деякі глянцеві вставки. На одній з них красується надпис — MSI, в центрі задньої стінки над ніжкою кріплення. Ніякої RGB-підсвітки в цій моделі не передбачено, що може й краще, адже, по-перше, це зайва передплата, а по-друге, далеко не всім вона потрібна.

На верхній та нижній сторонах корпуса розміщені вентиляційні решітки. Вони сприяють кращій циркуляції повітря, адже одна з головних фішок охолодження монітора – наявність графенової плівки, яка ефективно відводить тепло від дисплея, а також захищає його від вигорання. Це дає нам надію на тривалий термін служби девайса. В центрі ніжки знаходиться спеціальний виріз для прокладки кабелю.

Інтерфейси та звук

Основні інтерфейси підключення розміщені в нижній частині корпусу, з самого краю монітора. Для впорядкування кабелів призначений декоративний виріз в ніжці. Мінус такого рішення в тому, що в будь-якому випадку знизу визиратимуть кабелі підключення, як би ми не хотіли їх заховати. Звісно, можна винести їх наверх та закріпити стяжками, але то вже швидше «народна творчість».

В наявності два порти HDMI 2.1, що підтримують роздільну здатність WQHD при 240 Гц. Також присутній один роз’єм DisplayPort 1.4a. До того ж маємо один 3.5 мм jack для підключення навушників.

Одразу скажу, що декому не вистачатиме додаткового USB Type-C для передачі відеосигналу, а також підзарядки смартфонів чи інших пристроїв, які можна зустріти в старших моделях. З іншоъ сторони нас чекає мережевий роз’єм 220 В. MSI MAG 271QP QD-OLED X24 оснащений вбудованим блоком живлення.

П’ятипозиційний джойстик та клавіші керування розміщені в центральній частині монітора, ззаду. Одразу під ним знаходиться світловий індикатор, який сигналізує нам про режими роботу монітора. Якщо є охота його можна вимкнути.

Центральне розміщення елементів управління має свій плюс в тому, що при зміні налаштувань монітор не повертається і не міняє свій кут. Хоча декому імпонує розміщення керування у правій частині монітора. Тут вже питання смаку самих користувачів.

Особисто мені не вистачало додаткових вбудованих колонок. Так, вони зазвичай не можуть похвалитися якимось деталізованим і чітким звуком і слугують в основному «для галочки». Але в багатьох сценаріях їх цілком вистачає для звичайного користування. Ними можна «перебитися» якийсь час в очікуванні пристойнішої акустики.

Дисплей MSI MAG 271QP QD-OLED X24

В наш час 27-дюймову діагональ з роздільною здатністю WQHD (2560х1440 пікселів) можна вважати золотим стандартом для тих геймерів, які не збираються платити за комп’ютерну техніку «всі гроші світу», або й навіть влазити в кредит. Також не всім користувачам потрібні монітори з радіусом викривлення, адже якоїсь практичної користі в них небагато.

Роздільна здатність WQHD дозволяє не перейматись особливими вимогами до відеокарти, на відміну від 4К й водночас пасує до діагоналей 27” та менше.

MSI MAG 271QP QD-OLED X24 може похвалитися не тільки якісною QD-OLED матрицею, а ще швидкою герцовкою. Тут у нас цілих 240 Гц та час відгуку до 0,03 мс (GtG), що сподобається вимогливим геймерам.

Одна з основних переваг, за яку ми платимо в OLED – це ідеальний чорний колір. Нерідко виробники моніторів постачають глянцеві моделі, які зводять нанівець всю красу кольоровідтворювання та переваги глибокого чорного кольору у світлу пору доби, адже все псують всюдисущі відблиски.

На щастя, в MSI MAG 271QP QD-OLED X24 такої проблеми немає. В наявності чудова антибликова поверхня. Звісно, вона не зрівняється з «відблисковим імунітетом» матових моніторів, але є чудовою альтернативою звичайним глянцевим панелям.

Мало того, з цим покриттям можна без проблем працювати навіть сидячи спиною до вікна. Так що відсутність паразитних відблисків – величезний плюс MSI MAG 271QP QD-OLED X24.

Пікселі в QD-OLED матриці розташовані досить щільно. Виробник наголошує саме на їх оптимізованій структурі, що дозволяє виводити чіткіше зображення, що помітно при перегляді фотографій та читанні текстів.

Повертаючись до часу реакції (0.03 мс), варто зазначити, що навіть швидкі ігрові TN панелі не можуть похвалитися такими чудовими результатами. Це є чудовим бонусом в динамічних сценах, у яких з великою швидкістю одночасно рухається багато об’єктів.

В таких сценаріях на неякісних панелях можна побачити деяку нечіткість. До того ж модель прийшла сертифікацією WESA Clear MR 13000, яка стандартизує розмиття в динамічних сценах.

Найприємніші відчуття від використання MSI MAG 271QP QD-OLED X24 можна отримати в темноті, адже на відміну від IPS чи VA панелей у нас немає ніякого зайвого світіння та неприємного glow-ефекту, особливо притаманного IPS. Я вже мовчу про відсутність такого явища, як нерівномірність підсвітки. Зображення не втрачає своєї насиченості та яскравості при збільшенні куту перегляду.

В рамках запобігання вигорання екрана можна помітити, що періодично зображення зсувається в бік. Хтось не звертатиме на це увагу, адже якогось великого дискомфорту процес не створює.

Як зазначалося раніше, в комплекті з MSI MAG 271QP QD-OLED X24 присутній спеціальний листочок з результатами заводського калібрування. Тож прийшов час перевірити їх правдивість.

Загалом, при першому включенні монітора у нас застосовується режим ECO. Однак ніхто не заважає перейти в режим User і вибрати самостійно необхідні налаштування, які стосуються яскравості, насиченості, контрастності тощо. Крім того, в налаштуваннях нас чекають режим HDR True Tone 400 та Peak HDR 1000.

Калібратор Datacolor SpyderX Elite демонструє нам 95% охоплення Adobe RGB та 98% охоплення режиму DCI-P3. Це трішки нижче, ніж зазначено на листочку з заводським калібруванням. Яскравість регулюється в діапазоні від 30 до 253 кд/м², при заявлених 250 кд/м² в SDR режимі.

Цих показників цілком достатньо як для роботи у світлу пору доби, так і для комфортної гри у повній темряві. Мені цілком вистачало 33% яскравості.

Якщо вибрати режим HDR Peak 1000, то пікова яскравість буде більшою. Виробник обіцяє нам 1000 кд/м² при 3% кількості білого на екрані та 450 кд/м² при 12%. За рівня яскравості — 50% контрастність становить 1 до 2860, а при 100% — 3330 до 1.

В MSI MAG 271QP QD-OLED X24 немає можливості регулювати гаму і температуру, тому монітор не підійде для просунутих кріейторів. Але для звичайної роботи з фото, перегляду відео та ігор тут все чудово. Гамма за замовченням — 2,2. Колірна температура своєю чергою коливається майже в еталонних значеннях, особливо на рівнях яскравості від 45% до 90%. Це добре видно на графіку.

Монітор може похвалитися чудовою рівномірністю колірної температури по всій площі екрана. Максимальне відхилення △E спостерігається у верхньому лівому куті й становить 1,6. Найкращий результат у правому нижньому куті.

На відміну від IPS та VA панелей в OLED відсутнє окреме підсвічування панелі й рівномірність білого поля просто чудова. Різниця між найтемнішими та найсвітлішими зонами становить максимум 3% (в центрі монітора). Власникам IPS панелей таке і не снилося, адже різниця там складає понад 15%.

Листок калібрування заявляє, що середня △E (DCI-P3) становить 0,36. Згідно з показниками тестового колориметра середній показник △E — 0,75. Максимальне значення зафіксовано на рівні 2,46, а мінімальне 0,27. З усім тим середньостатистичний користувач не побачить різниці, якщо показник менш як три одиниці.

Щільності пікселів вистачить для більшості мультимедійних сценаріїв та офісних задач. Хоча для роботи з дуже дрібними текстами, звісно, я надаю перевагу 4К. Але самі розумієте, що для офісної роботи ніхто не стане купляти OLED-панель. В кращому випадку обмежаться якимось IPS середнячком.

В режимі 240 Гц матриця показує нам досить хороші результати. Об’єкти при цьому не розмиваються в русі, зображення залишається стабільним та чітким.

Меню користувача

Налаштування в MSI MAG 271QP QD-OLED X24 можна здійснювати за допомогою п’ятипозиційного джойстика, який, як було зазначено раніше, знаходиться на задній частині монітора по центру. В меню розміщуються всі необхідні налаштування, які задовольняють не тільки основні мультимедійні потреби, а й забаганки прискіпливих геймерів.

Тут ми можемо гнучко налаштовувати монітор в доступних нам розділах. Ви можете додатково вибрати режим Less Blue Light, щоби вберегти очі від перенавантаження у темний час доби. Геймерам можуть знадобитися додаткові приціли для центрування, які перетворюють снайперську гвинтівку у Counter-Strike 2 на чітерську зброю в ближніх дистанціях.

Доступна технологія AI VISION, яка підвищує загальну насиченість та яскравість для того, щоб «витягнути» додаткові деталі в темних приміщеннях. Такий собі режим «Хижака» певною мірою.

Енергоспоживання MSI MAG 271QP QD-OLED X24

Якщо в класичних TN, IPS та VA панелях енергоспоживання залежить в першу чергу від рівня підсвітки, то в OLED моніторах велике значення має кількість білого на екрані. Детальніше можете подивитися у табличці.

Енергоспоживання, Вт Рівень яскравості, % 100% білий 100% чорний 0 23 15 33 52 15 50 68 15 75 73 15 100 78 15

В режимі яскравості 33% при 240 Гц MSI MAG 271QP QD-OLED X24 споживав в середньому 45 Вт. Загалом OLED панелі поки що далекі від лідерства в енергоефективності.

Температура біля вентиляційних решітокдоходила до 45 ℃. Так що взимку можете розраховувати на додатковий обігрівач вашого робочого чи ігрового місця.

Досвід використання MSI MAG 271QP QD-OLED X24

Користуючись MSI MAG 271QP QD-OLED X24 протягом декількох тижнів я встиг до нього звикнути в позитивному сенсі. В першу чергу мені сподобався дизайн та ергономіка: тонкі бокові рамки панелі, солідний вигляд та зручне керування.

Монітори з V-подібною стійкою не завжди дозволяють зручно розмістити повнорозмірну клавіатуру. У випадку з MSI MAG 271QP QD-OLED X24 такої проблеми не спостерігалось, адже основа виконана у класичному компонуванні.

Помітно, що в цілях економії виробнику прийшлось відмовитись від деяких фішок, як, наприклад функцію KVM, USB Type-C чи внутрішніх колонок. Втім без цього можна й обійтись, якщо немає нагальної потреби й ви сфокусовані суто на якості картинки.

Мені особливо сподобалось антибликове покриття, яке дозволило повноцінно працювати за монітором вдень. Глянцеві варіанти OLED, які раніше потрапляли на тестування майже повністю були неприйнятні для такого сценарію. Причому їм в цьому не допомагала більша яскравість. Тому навіть 500 кд/м² не замінять вам хорошого покриття.

Ціна та конкуренти

MSI MAG 271QP QD-OLED X24 можна придбати за ціною 25 999 гривень. Як розуміємо — це досить демократична ціна враховуючи якість зображення, яку демонструє QD OLED панель.

За таку ціну в неї не так багато конкурентів. Samsung Odyssey OLED G61SD 27 коштує дорожче на 4000 гривень. За ці гроші ми отримуємо KVM, сумісність з AMD FreeSync та NVIDIA G-Sync.

Gigabyte MO27Q2 схожий за ціною з героєм нашого огляду. В додаток він пропонує USB Type-C з можливістю 18-ватного заряджання, KVM-перемикач та вбудовані динаміки.

Philips Evnia 27M2N8500 за більшу вартість обіцяє 147.5% колірного охоплення sRGB, 118% AdobeRGB та 98.5% DCI-P3. Також в наявності USB хаб та внутрішні динаміки. Але V-подібна стійка, як вже згадувалась раніше — не найзручніша в ергономічному плані.

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8.6 /10 Оцінка ITC.ua Програмне забезпечення 8.5 Зручне та інтуїтивне. Яскравість, HDR 8.5 Достатня яскравість з урахуванням антибликового покриття. Режим HDR 400 та 1000 при 3% білого. Кольори, кути огляду 9.5 178° без спотворення кольорів та контрастності Частота, затримки 9.5 Геймерська частота 240 Гц Інтерфейси, ене-вність 7 Мінімум інтерфейсів, високе енергоспоживання типове для OLED Ціна 8.5 Конкурентна ціна за сукупністю характеристик