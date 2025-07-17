Огляд MSI Raider 18 HX: ноутбук, який сміється в обличчя десктопам

Є ноутбуки, які намагаються бути універсальними: тонкі, помірно потужні, з акцентом на мобільність. І є MSI Raider 18 HX AI — майже 4 кг, великий 18-дюймовий Mini LED-дисплей і «начинка», що ближча до десктопної. Усередині Intel Core Ultra 9 285HX на архітектурі Arrow Lake-S, GeForce RTX 5080 Laptop, 64 ГБ оперативної пам’яті та SSD на 2 ТБ. Тут не про легкість, тишу чи ціну — питання в іншому: чи готові ви жертвувати мобільністю заради максимальної продуктивності?

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MSI Raider 18 HX AI A2XWIG 197 999 грн. Плюси: Потужний процесор Intel Core Ultra 9 285HX; великий 18-дюймовий Mini LED дисплей з роздільною здатністю 3840×2400 і 120 Гц; 64 ГБ швидкої DDR5-6400; відеокарта RTX 5080 з 16 ГБ; якісна система охолодження; багатий набір портів. Купити в Elmir.ua Мінуси: Ціна сподобається не усім; велика вага (3,6 кг) і габарити; невидатна автономність; шум системи охолодження при навантаженні; відсутність бонусів у комплектації. Купити в Elmir.ua 8.6 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики MSI Raider 18 HX

Екран 18″ WQUXGA (3840×2400) 120Hz, Mini LED Процесор Intel Core Ultra 9 285HX (24 ядра: 8 P-ядра + 16 E-ядра, до 5.5 ГГц. Оперативна пам’ять 64 ГБ DDR5-6400 (2×32 ГБ) Накопичувачі 2 ТБ PCIe Gen4 SSD Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU, 16 ГБ GDDR7, Boost Clock до 2512 МГц, TGP 175 Вт (із Dynamic Boost), 1334 AI TOPS Охолодження Cooler Boost 5 з 2 вентиляторами та 7 тепловими трубками Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 Аудіосистема 4× 2 Вт динаміки

2× 2 Вт НЧ-динаміки Провідні інтерфейси 2x Thunderbolt 5 (DisplayPort / Power Delivery 3.1) 3x Type-A USB3.2 Gen2 1x SD Express Card Reader 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1× 2.5G Ethernet 1x 3,5 мм комбінований аудіороз’єм (мікрофон/навушники) Блок живлення 400 Вт; 20 В, 20 А Акумулятор 99 Вт*год Вага 3.6 кг Розміри 404 x 307.5 x 24-32.05 мм Інше Fingerprint Security; Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0; Webcam Shutter; Kensington Lock

Комплектація та паковання MSI Raider 18 HX

MSI Raider 18 HX AI постачається у коробці, яка важить майже як сам ноутбук. Всередині ще одна коробка, з геймерським акцентом та транспортувальною ручкою.

Сам ноутбук знаходиться у тканинному мішечку з логотипом MSI. Нічого зайвого: чорна матова тканина захищає корпус від пилу і випадкових подряпин.

Окрім самого ноутбука, у комплекті є масивний блок живлення потужністю 400 Вт. Це той випадок, коли зарядка важча за нетбук зразка 2012 року.

Документація в коробці мінімальна: гарантійка, короткий гайд з налаштування. Тут MSI не заморочувалася: ноутбук за таку ціну точно купує не початківець, який не знає, як ввімкнути Wi-Fi.

Ніяких бонусів, стікерів, ігрових мишок чи підставок не передбачено. І це трохи дивує. Тут лише факт: ось ваш ноутбук, і він вже сам собі подарунок.

Пакування, звісно, великогабаритне. Якщо ви звикли забирати посилки з «Нової пошти» пішки, краще одразу викликати таксі або попросити друга з авто.

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Дизайн, ергономіка та матеріали MSI Raider 18 HX

MSI Raider 18 HX AI виглядає саме так, як має виглядати геймерський ноутбук за майже 200 тисяч гривень: масивно, зухвало і без жодної спроби прикинутись офісним пристроєм.

Корпус — комбінація металу та пластику. Верхня кришка алюмінієва, з логотипом MSI, який має підсвітку. Нижня частина з щільного пластику, але з приємним матовим покриттям і ребрами жорсткості. Прогинів не виявлено, скрипів немає.

Лінії корпусу гострі, з вентиляційними решітками, що нагадують повітрозабірники спорткарів. Ноутбук виглядає так, ніби зараз запустить двигун і втече з вашого столу. Але це все ще Raider, і в ньому є певна стриманість: тут немає зайвих драконів чи рун, як у Titan-версії.

Габарити — 404×307,5×24–32.05 мм. Тобто він товстий. Але при цьому товщина розподілена грамотно: пальці не впираються в кришку, зап’ястя не висять у повітрі, а вентиляція має достатній простір для видування гарячого повітря.

Клавіатура тут від SteelSeries. Острівний тип клавіш, хороша глибина ходу, передбачуваний відгук, повноцінний NumPad і навіть клавіша «Fn» там, де вона має бути. А ще індивідуальне RGB-підсвічування кожної клавіші з можливістю створити власні сценарії. До того ж знизу під NumPad розміщений датчик відбитка пальців для швидкого й безпечного входу.

Тачпад у MSI Raider 18 HX великий, із чітким натисканням. Але геймерів це навряд чи хвилює: з таким залізом грати без миші — екзотична забавка. Проте для повсякденних завдань цілком нормальний.

Фронтальна частина ноутбука трохи заокруглена, з характерним «підборіддям», під яким ховається RGB-панель Mystic Light. Вона теж кастомізується і світиться у стилі машини KITT з легендарного телесеріалу з Девідом Гассельгоффом «Лицар доріг». В оригіналі Knight Rider — майже як і наш Raider.

Петлі кришки міцні, з жорстким ходом, що не дозволяє дисплею розхитуватись.

Окремо варто згадати вентиляційні отвори: ззаду — основні, збоку — додаткові, знизу — впускні. Розташовані розумно, не дмухають у руку, не обпікають (якщо тримати на колінах), і загалом працюють ефективно. Навіть при повному навантаженні корпус не розігрівається до стану пательні.

Дисплей MSI Raider 18 HX

У MSI Raider 18 HX AI встановлена якісна 18-дюймова IPS-матриця з Mini LED-підсвіткою, роздільною здатністю 3840×2400 пікселів (16:10), частотою оновлення 120 Гц і сертифікатом VESA DisplayHDR 1000.

Mini LED тут не для галочки. Завдяки зонуванню підсвітки, дисплей має справжній глибокий чорний, приголомшливу контрастність (яка за суб’єктивними відчуттями перевищує класичні IPS) і яскравість, що може доходити до 1000 кд/м² у HDR. У SDR — десь 600+, що вже саме по собі добре для ноутбука.

Колірне охоплення відповідає 100% DCI-P3, а калібрування — одне з найточніших, що ми бачили в ігрових ноутбуках. Рівень професійного монітора? Близько.

Висока частота оновлення 120 Гц гарантує плавну анімацію ігрових сцен, прокрутки в браузері, вікон, курсору тощо. Це не 240 Гц, але для 4K-дисплея, мабуть, золота середина.

Ще один плюс, як на мене, співвідношення сторін 16:10. Воно надає додатковий вертикальний простір, що неймовірно зручно для роботи з документами, монтажу, таблиць чи перегляду коду. І так, Netflix із чорними смугами зверху і знизу ніхто не скасовував, але за все треба платити.

Кути огляду широкі. Навіть під екстремальним нахилом зображення не вицвітає. Підсвітка рівномірна, засвітів не помічено, навіть на темних сценах.

Рамки навколо дисплея MSI Raider 18 HX тонкі. Не рекордно, але скромно для такого велетня. Верхня частина трохи товща, аби вмістити камеру, індикатор і сенсори Windows Hello. Нижня трохи ширша. Загалом виглядає сучасно.

Єдине, що може збентежити — це глянцева поверхня. Вона виглядає дорого, але трохи дзеркалить під прямими джерелами світла. Втім, яскравість досить висока, тож ці відблиски легко перебиваються фоном. У більшості сценаріїв ви про них забудете.

Камера та звук MSI Raider 18 HX

У MSI Raider 18 HX встановлена 2-мегапіксельна вебкамера з підтримкою Windows Hello. Вона цілком функціональна, навіть приємна, але без надмірностей. Як для відеодзвінків у Zoom чи Teams, з головою вистачає.

Але є нюанс: при штучному освітленні іноді з’являється помітний шум. Вдень ситуація краща, але ідеальною її не назвеш.

Функція Windows Hello працює бездоганно. Інфрачервоний сенсор добре ловить обличчя навіть у сутінковий час, розблокування відбувається майже миттєво.

Звук MSI Raider 18 HX не вразив. У корпусі розмістили шість динаміків: два виводяться вгору через решітку над клавіатурою, решта — з боків. Система звучить голосно, об’ємно, але без басів. На максимальній гучності звук чистий, без хрипу, навіть коли система розганяється під час гри.

При грі у шутери в навушниках помітно: об’ємний звук працює, позиціонування ворогів чітке, кроки й постріли не зливаються.

Мікрофонів два, з шумозаглушенням. Вони працюють краще, ніж очікуєш: голос звучить гучно і без металічних призвуків, фонові шуми глушаться на льоту.

Фірмове програмне забезпечення

MSI Center — місце керування всім і вся: від профілів живлення до підсвітки клавіатури, від моніторингу температур до роботи вентиляторів.

Інтерфейс MSI Center — не шедевр UI-дизайну, але доволі зручний. Є великі плитки, логічна навігація і можливість створювати власні сценарії роботи. Наприклад, можна задати окремий режим для роботи від батареї, інший — для монтажу відео, і ще один — коли ви просто хочете пограти з усіма вентиляторами на максимумі.

Підсвітка Mystic Light також налаштовується саме тут. Можна обирати не тільки колір, а й стиль анімації, яскравість, синхронізацію з клавіатурою, а в деяких сценаріях навіть з температурою.

Для відеокарти є підтримка NVIDIA Advanced Optimus, яка дозволяє перемикатися між вбудованою і дискретною графікою без перезавантаження. В парі з MUX-перемикачем це дає вам повний контроль над тим, як працює система.

Робоча продуктивність MSI Raider 18 HX



Бенчмарк Результат Speedometer 3.1 (БЖ) 39.9 Speedometer 3.1 (АКБ) 30.2 WebXPRT 4 399 CPU-Z Single (БЖ) 808.4 CPU-Z Single (АКБ) 686.5 CPU-Z Multi (БЖ) 17187.2 CPU-Z Multi (АКБ) 4711.2 3DMARK Steel Nomad 5321 3DMARK Port Royal 14292 3DMARK Time Spy Extreme 11094 3DMARK CPU Profile (Max threads) 17879 PCMARK 10 Extended 11980 Cinebench 2024 Single 138 Cinebench 2024 Multi 2289 Blender CPU 4.4.0 (БЖ) 541.47 Blender CPU 4.4.0 (АКБ) 204.22 Blender GPU 4.4.0 (БЖ) 6986.41 Blender GPU 4.4.0 (АКБ) 789.47 Corona 10 Benchmark 12524208 RAM read MB/s 95653 RAM write MB/s 91367 SSD read MB/s 6964.70 SSD write MB/s 5182.51

MSI Raider 18 HX побудований на флагманській зв’язці Intel Core Ultra 9 285HX та мобільної GeForce RTX 5080, і це одразу пояснює, чому ноутбук не виглядає компромісом у продуктивності. Хіба що по рівню шуму та апетитах до електрики.

У PCMark 10 Extended модель набрала 11980 балів — це високий результат навіть серед геймерських рішень. У браузерному Speedometer 3.1 — 39.9 балів на живленні й 30.2 на акумуляторі. Падіння є, але воно очікуване.

Процесор у CPU-Z демонструє 808.4 / 17187.2 балів у одно та багатопотоковому режимі відповідно. На батареї ці значення помітно знижуються — до 686.5 / 4711.2. Cinebench 2024 дає 138 та 2289 балів — рівень, близький до десктопних Core i9 попереднього покоління.

У Blender (версія 4.4.0) маємо 541.47 балів на CPU та 6986.41 на GPU. На акумуляторі все суттєво гірше — 204.22 та 789.47, відповідно. Сценарій класичний: без живлення від мережі ноутбук різко обмежує продуктивність.

Corona 10 Benchmark — 12 524 208 променів/с. Це вже рівень потужної десктопної робочої станції.

Оперативна пам’ять (64 ГБ DDR5-6400 у двоканалі) забезпечує 95 653 МБ/с на читання і 91 367 МБ/с на запис. Для мобільної платформи — хороший результат, хоч і не рекорд. SSD (PCIe 4.0 ×4) демонструє 6964.7 / 5182.5 МБ/с на читання/запис, відповідно. Вузьких місць при роботі з великими файлами не буде.

У графічних бенчмарках ноутбук теж не пасе задніх: 3DMark Time Spy Extreme — 11094 балів, Port Royal — 14292, Steel Nomad — 5321. CPU Profile у режимі Max Threads — 17879 балів, що добре характеризує систему у задачах з високим навантаженням на процесор.

Втім, в автономному режимі MSI Raider 18 HX поводиться обережно — CPU та GPU обрізаються жорстко. Для браузера чи тексту цього вистачить, але для повноцінного рендерингу без шансів. Класичний сценарій для потужного мобільного ПК.

Ігрова продуктивність MSI Raider 18 HX

Для ігрових тестів використовувалася рідна роздільна здатність. Режим живлення — найвища продуктивність, ноутбук підключено до мережі.

З Epic-пресетом, DLSS Quality та увімкненою генерацією кадрів, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl видає в середньому 77 FPS. Unreal Engine 5 не шкодує заліза — густі тіні, глобальне освітлення, об’ємний туман — усе це лягає повним навантаженням на GPU.

У The Witcher 3: Wild Hunt (Next-gen) на RT Ultra, DLSS Quality та з активним FG маємо 65 к/с. У Велені й Новіграді частота тримається стабільно, але при складних погодних ефектах можливі невеликі просадки.

З налаштуваннями Epic та DLAA замість DLSS у Atomfall ноутбук видає в середньому 93 FPS. Результат можна вважати добрим, особливо з огляду на те, що рендеринг відбувається у нативній роздільній здатності без апскейлу.

З пресетом Very High, DLAA, RT ON і активною генерацією кадрів Stellar Blade демонструє 150 FPS. Це одна з сучасних ігор, які не тільки виглядають дивовижно, а й добре оптимізовані для топових конфігурацій.

На Epic-пресеті з DLAA, активним рейтрейсингом і Frame Generation середній фреймрейт Avowed склав 68 кадрів на секунду.

З пресетом Ultra Nightmare, трасуванням і DLSS Quality результат у Doom: The Dark Ages — 147 FPS. Це типовий приклад того, як добре оптимізований рушій (id Tech) дозволяє топовому залізу показувати все, на що воно здатне. Гра інтенсивна, вибухова, швидка і при цьому частота кадрів стабільна навіть у найгарячіших сценах. Frame Generation не дає помітного лагу, керування залишається чітким.

God of War Ragnarök тестували з DLAA на Ultra-пресеті. Середній результат — 87 FPS. Бій із босами, кат-сцени та туманні локації не викликали серйозних просадок.

На Epic, з активним трасуванням променів, DLSS Quality та FG маємо у Silent Hill 2 (2024) 78 к/с. Тут усе навантаження йде не на кількість об’єктів, а на атмосферу: світло, дим, віддзеркалення, туман — усе динамічне. Frame Generation допомагає тримати плавність.

Автономність, температури та шум MSI Raider 18 HX

Батарея на 99,9 Вт·год — максимальний обсяг, дозволений для ноутбуків за міжнародними нормами.

У реальних умовах MSI Raider 18 HX пропрацює приблизно 6 годин при звичайній офісній роботі (браузер, офіс, відеодзвінки), якщо знизити яскравість дисплея і вимкнути зайві функції. В іграх і при максимальному навантаженні автономність падає до 1–1,5 години — це очікувано. Ноутбук однозначно призначений для роботи від мережі.

При навантаженні вентилятори швидко виходять на високі обороти і створюють помітний шум. На максимальних обертах це нагадує зліт літака, тож краще користуватися гарнітурою або навушниками з шумозаглушенням. Але у повсякденних завданнях вентилятори працюють помірно, і шум не дратує.

Температури CPU під час ігор і рендерингу зазвичай тримаються в межах 80–90°C. Для GPU — близько 67–72°C. Це нормальні показники для такого класу пристрою. Варто відзначити, що корпус на дотик у місцях під долонями залишається теплим, але не гарячим.

Корпус MSI Raider 18 HX нагрівається переважно знизу та ззаду, тож тримати ноутбук на колінах некомфортно. Але це ж не ультрабук для кав’ярні — це «десктоп» для дому або офісу.

Потужність системи охолодження та енергоспоживання пропорційні до продуктивності і це абсолютно нормальний компроміс для ноутбука такого класу.

Досвід використання MSI Raider 18 HX

Пару тижнів MSI Raider 18 HX AI доводив, що він готовий замінити десктоп. Великий 18-дюймовий дисплей одразу натякає, що перед вами не просто лептоп, а повноцінна робоча станція з ігровою спеціалізацією.

Клавіатура з RGB-підсвічуванням має приємний хід і не стомлює при тривалому друці. Профілі підсвітки гнучко налаштовуються, а сама клавіатура непогано справляється як з роботою, так і з іграми. Без зайвих фанфар, але добротно.

Система охолодження працює збалансовано. У стандартних офісних задачах ноутбук залишається майже безшумним, вентилятори запускаються епізодично й на низьких обертах.

Під навантаженням ситуація змінюється і кулери розганяються до відчутного шуму, який складно ігнорувати без навушників. У кількагодинних сесіях в ААА-іграх шум стає нав’язливим. Корпус гріється помірно: верхня частина клавіатури залишається теплою, але не обпікає, а WASD-зона практично не нагрівається.

Фронтальна камера у MSI Raider 18 HX типова для сучасних ігрових моделей: деталізація середня, баланс білого іноді гуляє. Для відеодзвінків годиться. Мікрофони відносно чисті, але у гучному приміщенні бажано мати гарнітуру. Динаміки — гучні, без хрипів навіть на 100%, але з типовим браком низьких частот. Для ютубу — ок, для музики чи фільмів краще щось зовнішнє.

З портами проблем точно не буде. На корпусі повний набір: Thunderbolt 5, HDMI 2.1, кілька USB-A, кардрідер, Ethernet RJ-45. За час тестування не було жодного моменту, коли чогось бракувало.

Автономність MSI Raider 18 HX на рівні типового ігрового лептопа. Від 0 до 100% заряджається приблизно за 2,5 години. Як і завжди в таких моделях, вся продуктивність доступна тільки від розетки. В автономному режимі обмеження по потужності досить жорсткі.

Корпус масивний, що логічно, адже перед нами не ультрабук. Але якість збірки на високому рівні: жодних люфтів, скрипів чи прогинів. Петлі тримають дисплей жорстко, розкрити ноутбук однією рукою складно, але реально.

Ціна та конкуренти MSI Raider 18 HX

MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-251UA зараз коштує від 168 663 до 220 062 гривень. Це преміум-сегмент, де кожна вкладена гривня має бути беззаперечно виправдана.

MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth — топовий представник MSI з 18-дюймовим екраном, що пропонує високу продуктивність і більш агресивний дизайн. Для тих, хто шукає максимум без компромісів.

Alienware m18 R2 — досі актуальний ігровий ноутбук із ціною від 156 299 гривень. Дисплей тут простіший: IPS-матриця 2560×1600 (16:10), 165 Гц, яскравість 300 ніт. Залізо попереднього покоління, але продуктивність гідна. За свою ціну добрий варіант, особливо у порівнянні з MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth, який коштує майже вдвічі дорожче.

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) — серйозний конкурент із боку ASUS. Якісний екран (2560×1600, 16:10, 240 Гц, HDR10, Dolby Vision) і висока продуктивність. Втім, корпус виглядає менш преміальним, ніж у MSI Raider 18 HX. Ціна стартує від 268 099 гривень.

Acer Predator Helios 18 PH18-73 — ще один 18-дюймовий гравець на ринку з хорошим дисплеєм (2560×1600, 165 Гц) та продуктивною начинкою. Ця модель позиціюється як більш доступна альтернатива топам, з оптимальним балансом ціни та швидкодії. В Україні її ціна стартує близько 180-190 тисяч гривень, що робить її цікавою пропозицією в сегменті великих ігрових ноутбуків.

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8.6 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 8 Цілком відповідає класу потужного ноутбука. Без підключення до мережі можна розраховувати на 4–6 годин активної роботи, залежно від навантаженн Продуктивність (БЖ) 9.5 У режимі живлення від мережі ноутбук демонструє майже еталонну продуктивність: без тротлінгу, затримок чи стрибків частот. Продуктивність (АКБ) 8 Для роботи без розетки доведеться йти на певні компроміси. Екран 9 Одним із головних козирів цієї моделі є дисплей, він займає лідерські позиції у своєму класі. Дизайн, ергономіка 9 Масивний, але зручний і продуманий. Енергоефективність, шум 8 Система охолодження працює ефективно, хоч і не беззвучно. Ціна 8 Вартість справедлива з огляду на технічні характеристики. Звук 8.5 Дуже гучний і якісний звук для ноутбука.