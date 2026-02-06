Огляд навушників Sennheiser HD 550: аудіофільський звук для музики та ігор

Аудіофіли мають чіткі уподобання та потреби, тому часто обирають відкриті навушники з фантастичною звуковою сценою для домашнього прослуховування і майже ніколи не йдуть на компроміси заради мобільності. А що робити геймерам-аудіофілам та тим, хто працює з дому і потребує не тільки якісний звук, а й мікрофон? Купувати ігрову гарнітуру або думати над придбанням настільного мікрофона? Проте компанія Sennheiser вирішила цю дилему по-своєму, випустивши оновлені аудіофільські навушники Sennheiser HD 550 та офіційний знімний мікрофон HD 500 BAM, який перетворює їх на повноцінну гарнітуру. Чи вдалося німецькому бренду створити універсальне рішення для меломанів і геймерів одночасно? Як завжди, все це і навіть більше ви дізнаєтеся з нашого огляду.

Технічні характеристики Sennheiser HD 550

Характеристика Значення Тип навушників Повнорозмірні, відкритого типу, Over-Ear Особливості Ergonomic Acoustic Refinement (E.A.R.) Підключення Дротове, знімний кабель з роз’ємами mini-Jack (3.5 мм) та Jack (6.35 мм) Принцип перетворювача Динамічний Динаміки (драйвери) 38 мм, виробництво Ірландія (Талламор) Імпеданс 150 Ом Частотний діапазон 6 – 39 500 Гц Рівень звукового тиску (SPL) 106.7 дБ (1 кГц / 1 В RMS) THD <0.2% при 1 кГц, 90 дБ SPL Кабель Знімний, 1.8 м, Адаптер у комплекті Гвинтовий адаптер 3.5 мм на 6.3 мм Матеріали амбушур Велюр Матеріали оголів’я Штучна шкіра Кейс М’який мішечок для зберігання Вага (без кабелю) 237 грамів

Паковання та комплектація

Sennheiser HD 550 постачаються в картонному боксі з класичним для бренду дизайном. Паковання виглядає просто, але солідно і на ньому бачимо детальний вигляд самих навушників.

Комплектація тут стандартна для моделей цього класу, але все необхідне присутнє, тому маємо самі навушники, знімний кабель довжиною 1.8 м з роз’ємом 3.5 мм, гвинтовий адаптер 3.5 мм на 6.3 мм для підключення до підсилювачів, м’який тканинний мішечок для зберігання та документацію.

Дизайн та ергономіка Sennheiser HD 550

Повнорозмірні дротові навушники Sennheiser HD 550 мають стриманий, функціональний стиль, характерний для аудіофільських моделей бренду. Не бачимо тут нічого з дизайну популярної серії Momentum, та й загалом можна сказати, що компанія ставила пріоритет на звук над зовнішнім виглядом.

Корпус навушників з матового чорного пластику. Це не метал і не дорогі композитні матеріали, але якість збірки на високому рівні. Пластик не скрипить, не люфтить, а вся конструкція відчувається міцною та надійною.





Оголів’я обтягнуте екошкірою з м’якою підкладкою. Сила притиску невелика, але достатня для адекватної пасивної шумоізоляції. Та й загалом це робить носіння цих навушників комфортнішим навіть якщо їх довго носити.

Регулювання оголів’я плавне, тому зробити розмір під себе можна без проблем.

Овальні амбушури Sennheiser HD 550 покриті м’яким велюром. Він однозначно приємний на дотик, а ще дає чудову вентиляцію. У моделі відкрита конструкція, тому вуха не потіють навіть через кілька годин користування. Але я тестую їх взимку і не дуже вірю, що влітку вуха не пітніли б, проте це точно краще, ніж екошкіра чи звичайна тканина. Та й амбушури знімні, тому їх можна замінити при зношуванні або перейти на інший матеріал, якщо захочеться.

Чашки в навушників овальні та трохи обертаються у шарнірах, а це дає зручне прилягання до голови будь-якої форми. Відкрита конструкція також означає, що задня частина драйверів має перфоровану решітку, а це теоретично створює ширшу звукову сцену.

На лівій чаші знаходиться роз’єм для підключення кабелю з механізмом фіксації. Цей роз’єм також сумісний з мікрофоном HD 500 BAM, тобто навушники швидко перетворюються на гарнітуру. Більше ніяких елементів керування на чашках немає.

Кабель в навушників знімний і без нейлонового плетіння, але із позолоченими штекерами. Також бачимо згаданий вище перехідник, які легко скручується. Тут головне його не загубити.

Sennheiser HD 550 важать всього 237 грамів без кабелю. Це одні з найлегших повнорозмірних навушників у своєму класі та й для свого розміру. Модель виглядає взагалі не маленькою і від них на початку очікуєш збільшеної ваги, але коли вони опинаються на голові, то дивують своєю легкістю. Звісно, як для свого розміру. Через це я їх буквально носив годинами без дискомфорту взагалі.

Особливості, звук і позиціювання

Звук Sennheiser HD 550 є основною причиною, чому ці навушники варто розглядати для покупки. Якщо ви шукаєте споживчий універсальний звук з підкрученими басами, то вам не сюди. Ці навушники створені для тих, хто хоче почути музику такою, якою її задумав виконавець. Але оцінять це не всі, та й платити за таке потрібно не мало. Проте якщо ви меломан, аудіофіл або геймер, що цінує наддеталізацію, або просто може собі це дозволити, то придивіться до цієї моделі.





Sennheiser HD 550 оснащені 38-міліметровими динамічними драйверами, виготовленими на власному заводі Sennheiser в Ірландії. Імпеданс моделі складає 150 Ом, частотний діапазон 6 — 39 500 Гц, а чутливість 106,7 дБ.

Звуковий профіль аудіопристрою можна описати як нейтральний та збалансований. Бас тут розширений, високі частоти детальні, а середина також нейтральна, тому вокал звучить природно та реалістично, а інструменти в пісні чутно так, ніби ви знаходитеся між музикантами. Якщо ви любите класичний рок, джаз, класику, інді чи будь-яку іншу музику, де важливі вокал та інструментальна частина, то ці навушники вас не розчарують.

Sennheiser HD 550 мають широку звукову сцену. Тобто як я й казав вище, це дає точне позиціонування джерел музики та звуку, тому в них так круто чутно інструменти. А ще вони чудово підходять для ігор, де також важливо чути деталі, кроки супротивника тощо.





Окремо відзначу наявний імпеданс 150 Ом.Тобто для повного розкриття потенціалу цих навушників рекомендується використовувати будь-який підсилювач чи зовнішню звукову карту (це стосується усіх моделей з імпедансом більше ніж 100 Ом). Без цього навушники також звучатимуть нормально, але тихіше та з меншою динамікою. Тому майте це на увазі, якщо плануєте купляти, хоча я думаю, що багато аудіофілів і так вже мають вдома щось таке, або все одночасно.

Попри їх адекватну пасивну шумоізоляцію вони все ж відкритого типу, тому очікувати серйозного шумопоглинання, особливо десь на вулиці чи в транспорті, не варто. Вони створені для домашнього прослуховування, де ви можете зануритися в музику і хоч якось обмежити звуки навколо.

Мікрофон Sennheiser HD 500 BAM

Тепер перейдемо до важливого доповнення для HD 550, а саме мікрофона Sennheiser HD 500 BAM. Це офіційне рішення від бренду, яке дозволяє перетворити ваші аудіофільські навушники на гарнітуру.





HD 500 BAM це знімний мікрофон на гнучкій ніжці, який підключається до навушників через наявний роз’єм 2.5 мм. Установка займає лічені секунди, тому від’єднуємо основний кабель, приєднуємо сам мікрофон з кабелем і готово.

Заявлено, що мікрофон використовує 10-мм електретний конденсаторний капсуль з кардіоїдною діаграмою спрямованості та поп-фільтром. Це означає, що він сфокусований на вашому голосі та ефективно відсікає сторонні шуми. Мікрофон дійсно гарно відсікає усе зайве, тому чути когось з домашніх на фоні ваші колеги чи друзі з команди, скоріше за все, не будуть взагалі. Звісно, це залежить від рівня шуму навколо вас, але середній його рівень цей мікрофон точно відсікає.

Довжина кабелю Sennheiser HD 500 BAM 1,5 метра і цього достатньо для комфортного підключення до ПК, ноутбука чи ігрової консолі. На кабелі бачимо вбудований пульт для регулювання гучності звуку, а також кнопку увімкнення чи вимкнення мікрофона.





Для підключення до пристроїв HD 500 BAM використовує універсальний роз’єм 3.5 мм. Це означає повну сумісність з ПК, консолями PlayStation 5 та Xbox, а також смартфонами чи планшетами.

Досвід користування Sennheiser HD 550

Протягом двох тижнів тестування Sennheiser HD 550 я пройшов з ними різні сценарії. Це були музика, фільми, ігри та розмови з підключеним мікрофоном HD 500 BAM. У кожному з цих сценаріїв навушники проявили себе чудово.

Окремо відзначу винятковий комфорт носіння, попри немаленький розмір моделі. Та й вага 237 грамів робить їх одними з найлегших повнорозмірних навушників, які я тестував. Я без проблем носив їх протягом буквально повного робочого дня, тільки перші дні трохи звикав до кабелю. Що він є і з ним треба рахуватися 🙂





М’які велюрові амбушури не дуже подобаються мені візуально, але вони взагалі не тиснуть на вуха. Навпаки їх там комфортно та затишно. Ну й м’яке оголів’я не викликає болю на маківці. Для користувачів в окулярах це також чудовий вибір, так як відносно низька сила притиску теоретично не створюватиме дискомфорту.

Також треба розуміти що оце не сильне притискання працює в обидві сторони. Тобто як ви будете чути оточення, так і воно чутиме, що у вас там грає і з якою гучністю.

Для прослуховування музики Sennheiser HD 550 справді круті. Я слухав джаз, класику, рок, lo-fi, ambient та електронну музику, і в кожному жанрі навушники показували себе з найкращого боку. Але варто пам’ятати, що звичайне підключення без зовнішніх звукових карт, інтерфейсів чи підсилювачів робить з цієї моделі просто гарні навушники, а от наявність усього цього дійсно розкриває їх потенціал наповзу. В мене є зовнішня звукова карта, тому я порівнював звук і дійсно різниця є. Також по можливості слухайте музику в найкращій можливій якості, бажано, щоб це були саме файли на комп’ютері з великим бітрейтом, або різні онлайн-сервіси, де є підтримка loseles чи Hi Res Audio.





Я розумію, що тут треба заморочитися, але така ціна для отримання дійсно крутого звучання. Якщо ви не готові до такого і не хочете заморочуватися, то, напевно, ця та інші подібні моделі не для вас і це нормально.

Sennheiser HD 550 також несподівано круто підходять для ігор. Я тестував їх в тому, що зараз активно граю і це були Arc Raiders, Fortnite та S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Не раз згадана вище широка звукова сцена та точне позиціювання звуку створювали реальний ефект повного занурення. У шутерах можна без проблем визначити звідки йдуть кроки супротивника або де він засів та стріляє.

З підключеним мікрофоном HD 500 BAM навушники фактично стають гарнітурою, але я розумію, що купляти це будуть далеко не усі. Проте якість передачі голосу хороша, хоча і не видатна. Для робочих дзвінків у Zoom чи Discord це більш ніж достатньо. Проте для стрімінгу або професійного запису голосу все ще краще розглянути повноцінний мікрофон.





Ціни та конкуренти

Sennheiser HD 550 продаються за ціною від 11 899 гривень. Це, звичайно, не найдешевші навушники, але вони й не захмарно дорогі як для аудіофільського сегмента. Тримайте це в голові. Проте конкуренти тут дуже серйозні, тому розберімося, що пропонують інші бренди.

Найближчий конкурент від цього ж бренду це Sennheiser HD 560S з цінником від 7744 гривні. Вони дешевші і при цьому кажуть, що вони мають більш яскравий звук. Проте також зазначають, що вони сильніше тиснуть на голову і це часто викликає дискомфорт вже через кілька годин.





Серед конкурентів від інших брендів варто звернути увагу на Beyerdynamic DT 990 Pro X (ціна від 9154 гривень). Це класичні студійні навушники, вони дуже популярні і саме їх часто порівнюють як з цією моделлю, так і з іншими подібними рішеннями від Sennheiser.

Ще є Audio-Technica ATH-R70x з цінником від 18 800 гривень. Як бачимо, вони дорожчі, але це вже професійні референсні навушники, які використовуються в студіях звукозапису. Ну й зверніть увагу на AKG K702 з цінником від 9099 гривень. Кажуть, що в них одна з найширших звукових сцен серед навушників цього класу.

