Огляд ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025): неоновий баланс з сюрпризом

Яким би продуктивним не був лептоп, перше враження зазвичай формується по зовнішньому вигляду і тактильних відчуттях. Чимало ноутбуків нічим не виділяються візуально, чим відштовхують потенційних покупців. Ми вже знайомили вас весною з ультимативним ROG Strix SCAR 18. На цьому редакційному огляді прийшла черга перевірити, на що здатна молодша, але не менш яскрава модель ASUS ROG Strix G16 (2025) з NVIDIA RTX 5050.

ASUS ROG Strix G16 (2025) Від 57 649 грн. Плюси: вдала продуктивність для FullHD геймінгу; яскрава зовнішність; ергономічні клавіатура та тачпад; Thunderbolt 4; хороша автономність та два блоки живлення; легкий доступ до апгрейду та обслуговування. Купити в Rozetka.ua Мінуси: яскравість дисплея; місткість SSD — 512 Gb; корпус з пластику. Купити в Rozetka.ua 8.7 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики ASUS ROG Strix G16 (2025)

Екран 16″, 1920×1200 IPS, 165 Гц, 100% sRGB, 300 ніт Процесор Intel Core i5-13450HX, 6P+4E, до 4,6 ГГц Оперативна пам’ять 16 ГБ DDR5-5600 Накопичувачі SSD 512 ГБ M.2 NVMe PCIe 4.0 Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ GDDR7 (до 115 Вт) Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 Провідні інтерфейси HDMI 2.1, 3×USB-A 3.2 Gen2, USB-C Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen2, RJ-45, 3.5 мм комбінований аудіороз’єм Блок живлення 280 Вт (основний) + 100 Вт Type-C (додатковий) Акумулятор 90 Вт*год Вага 2.65 кг Розміри 35.4 x 26.8 x 22.8 ~ 3 см Інше Tri-Fan охолодження, RGB клавіатура, камера 2 МП з ІЧ-датчиком, легкий доступ для апгрейду

Комплектація і паковання

Ззовні заводська коробка ASUS ROG Strix G16 (G615JH-RV082) не особливо вирізняється від типових ноутбуків. Однак при її відкритті з’являються перші ознаки преміальності. Ноутбук підіймається вверх на імпровізованому постаменті. Внутрішня сторона демонструє дизайнерську стилізацію під малюнок олівцем, де зображений герой нашого огляду, плюс деякі елементи його системи охолодження та екстер’єру.

В окремих відсіках ховаються два блоки живлення. Виробник передбачив декілька сценаріїв експлуатації, щоб користувач мав вибір, скільки ще додаткової ваги взяти з собою, якщо знадобиться довше попрацювати, або пограти.

В наявності потужний та важкий блок живлення на 280 Вт, який знадобиться для геймінгу, а також його “молодший брат” на 100 Вт з Type-C. Фірмового рюкзака, чи мишки, як у топової моделі тут нема. Чи потрібні вони взагалі — окреме питання.

Дизайн, ергономіка та матеріали

Зовнішньо модель дуже нагадує топовий ASUS ROG Strix SCAR 18, хоча спостережливі користувачі одразу помітять основну відмінність. Тут не знайшлося місця ефектній матричній прикрасі під назвою AniMe Vision. Знову ж таки, доцільність цієї краси не всім очевидна. Тому зовнішня стінка дисплея трішки простіша й прикрашена лише логотипом та скошеною дизайнерською лінією.

Виробник залишив ефектну неонову підсвітку, яка додає чудової естетики. Особисто в мене ні разу не виникало бажання її вимкнути. Працюючи в людяних місцях, не раз помічав, що на неї звертають увагу.

ASUS ROG Strix G16 (2025) в кольорі Eclipse Gray може загалом не дуже активно збирає відбитки пальців, але багато залежить від кута під яким приглядатися в пошуках слідів використання.

Кришка ASUS ROG Strix G16 (2025) виготовлена з металу, все решта — з пластику, в тому числі й внутрішня область клавіатури. Матеріал міцний та всі елементи добре підігнані, тому ніяких скрипів чи люфтів не відчувалося, навіть, якщо докласти зусиль.

Розміри звичні для ноутбуків цього класу (35.4 x 26.8 x 22.8 ~ 3 см), а вага складає 2.65 кг. Якщо вам хочеться кращої компактності, лінійка ROG Strix далеко не за цією адресою. Лептопом краще користуватися на стійкій поверхні, а не “в повітрі”. З огляду на його габарити — нічого дивного.

Петлі ASUS ROG Strix G16 не тільки виглядають масивними, але й доволі міцні. З усім тим ноутбук легко відкривається одним пальцем без додаткової фіксації. Решітки системи охолодження займають всю нижню тилової поверхні.

Особливої згадки заслуховує нижня кришка, яка закриває собою компоненти лептопа. Як і в старшій моделі вона знімається руками без допомоги будь-якого інструмента. Достатньо лише пересунути спеціальний перемикач і весь багатий “внутрішній світ” опиняється перед очима.

З таким підходом в перспективі елементарно виконати типову чистку, зробити апгрейд, збільшивши обсяг оперативної пам’яті, чи встановити місткіший внутрішній накопичувач. Максимальний обсяг ОЗП може сягати 64 гігабайтів, хоча враховуючи нинішні цінові тенденції — це дороге задоволення.

Провідні та безпровідні інтерфейси

Що стосується портів, то в ASUS ROG Strix G16 (2025) з цим повний порядок. Вони організовані по обох боках доволі ергономічно, хоча мені зручніше, коли зарядний порт та HDMI розміщені ззаду.

Самі роз’єми групуються ближче до дисплея, щоб при під’єднанні великої кількості периферії не заважати користувачеві користуватись величезним тачпадом.

Ліва сторона:

Фірмовий порт живлення;

USB-A 3.2 Gen2;

USB Type-C Thunderbolt 4;

USB Type-C 3.2 Gen2;

1G Ethernet (RJ-45);

HDMI 2.1;

3.5 мм комбінований аудіороз’єм.

Права сторона:

2 × USB Type-A 3.2 Gen2.

З безпровідних інтерфейсів маємо швидкий Wi-Fi 7 (802.11be) та Bluetooth 5.4. На жаль, цій версії ASUS ROG Strix G16 (2025) не пощастило з 2.5G Ethernet та Thunderbolt 5, що залишились прерогативою старших моделей.

Клавіатура та тачпад

Помістити додатковий цифровий блок у 16-дюймовий формфактор та не піти на компроміси — дуже важко. Деякі виробники починають комбінувати між собою розміщення клавіш, чи навіть зменшувати їх розміри, щоб виконати цей непростий ергономічний квест.

ASUS вирішили підійти до цього питання творчо й футуристично водночас. Для цього функції додаткових клавіш взяв на себе незвичайний тачпад. Попри свої солідні розміри (150×100 мм), він ще й може похвалитися спеціальним режимом Numlock, що активується в його правому верхньому куті.

Після цього загоряється світлова розмітка з необхідними цифрами та арифметичними знаками — справжня мрія бухгалтера. Втім, досвідченим фанатам бренду цей фокус вже давно знайомий. Тачпад можна повністю вимкнути, щоб не заважав під час ігор за допомогою комбінації клавіш Fn+F10.

Повертаючись до клавіатури варто відзначити чіткість ходу клавіш та підтримку технології ROG Overstroke. Вона сприяє додатковій чутливості та точності завдяки тому, що вміє фіксувати натиснення клавіші, ще до кінця спрацювання її механізму в повну амплітуду.

RGB-підсвітка прийдеться до вподоби поціновувачам світлової естетики. Є можливість регулювання кожної окремої клавіші через програмне забезпечення Aura.

Про додаткові зручності майбутніх власників також не забули. Справа майже біля самої петлі дисплея знайшлося окреме місце для кнопки увімкнення з вбудованим індикатором. Хоча під час активного набору тексту можна випадково натиснути її замість клавіші Delete.

Над класичними функціональними клавішами розміщено ще п’ять додаткових кнопок, які знадобляться для регулювання звуку, вимкнення мікрофона та перемикання режимів роботи ASUS ROG Strix G16 (2025). Завдяки цьому не приходиться зайвий раз лізти у фірмове програмне забезпечення.

Дисплей ASUS ROG Strix G16 (2025)

ASUS ROG Strix G16 (2025), що потрапив на огляд, комплектується 16-дюймовою IPS матрицею з роздільною здатністю 1920×1200 пікселів. Співвідношення сторін — 16:10, що дуже зручно для робочих процесів та браузингу.

Дисплей з частотою оновлення 165 Гц та швидкістю реакції 3 мс чудово підходить для геймінгу. Щільність пікселів є золотою серединою між чіткістю картинки та спробою не надто переобтяжувати RTX 5050.

Результати замірів підтвердили 100% sRGB, заявлені у специфікаціях. Що стосується інших колірних просторів, то охоплення наступне:

AdobeRGB — 80%;

DCI-P3 — 82%;

NTSC — 74%.

Максимальна яскравість становить 300 кд/м², чого іноді може не вистачати для яскраво освітленого приміщення у сонячний день. Матове покриття дещо згладжує цей нюанс.

Колірна гамма трішки завищена (2.5) порівняно зі стандартним значенням — 2.2. З ростом яскравості екрана колірна температура підіймається у холодніший спектр, аж до значення 7200K при 100%. Найточніший показник спостерігається на інтервалі 25-40% яскравості.

Контрастність на рівні 1170 — хороша, як для IPS матриці з LED підсвіткою. Так само колориметр сигналізує про вдалі показники рівномірності колірної температури (максимальна Delta E=3.1) та білого поля (7% Max) при 100% яскравості.

Що стосується відповідності кольорів, то середня Delta E=2.61 з максимальним значенням — 5.1. Непоганий результат для непрофесійної обробки фото чи відео та мультимедійного дозвілля.

Загалом картинка виглядає в міру насиченою, але без надмірностей. Кути огляду становлять близько 170 градусів, кольори при цьому некритично “вицвітають”.

Камера та звук

В ASUS ROG Strix G16 (2025) камера працює поруч з інфрачервоним датчиком розпізнавання облич. Він доволі оперативно відпрацьовує вдень, але дещо сповільнюється при недостатній освітленості.

Двомегапіксельна вебкамера виконує свої типові функції для відеоконференцій. Зображення класично стає шумним за нестачі світла. Intel Core i5-13450HX не містить NPU, тому ШІ-покращувачі тут не дуже допоможуть, хоча їх присутність зазвичай не дуже й міняє картинку.

Вбудовані мікрофони можуть похвалитися суттєвою чутливістю. Звісно, її можна підлаштувати у стандартних налаштуваннях, додавши функцій шумопоглинання.

Звук в ноутбуці гучний та приємний, з хорошою деталізацією у середньому та високому діапазоні. Два динаміки відпрацьовують непогано, хоча з басами ситуація типова для цього класу. Цього вистачить для мультимедійного дозвілля, геймінгу чи й просто фонової музики.

Фірмове програмне забезпечення

Центральним інструментом для керування ASUS ROG Strix G16 (2025) є Armoury Crate – фірмова утиліта. Програма слугує єдиним місцем для контролю всіх ключових параметрів ноутбука: режимів продуктивності, RGB-підсвітки, охолодження, моніторингу та ще багатьох функцій.

Armoury Crate оформлена в ігровому стилі: темна кольорова гама, анімації та акцент на ефектних візуальних елементах. Головний екран забезпечує швидкий доступ до моніторингу системи, налаштувань продуктивності, управління підсвіткою та ігрових профілів.

Серед корисних можливостей – моніторинг компонентів у реальному часі, навантаження, швидкість вентиляторів. Однак інтерфейс не завжди інтуїтивний, а деякі опції заховані в підменю.

Є можливість скористатися G-Helper – відкритою утилітою від спільноти ентузіастів, що пропонує альтернативний спосіб керування ноутбуками ASUS ROG.

Продуктивність та тести ASUS ROG Strix G16 (2025)

ASUS ROG Strix G16 (2025) базується на процесорі Intel Core i5-13450HX. Він оперує шістьма продуктивними (до 4,6 ГГц) та чотирма енергоефективними ядрами, частота яких сягає 3,4 ГГц.

Покоління Raptor Lake поряд з гібридною архітектурою використовує ще й технологію Hyper-Threading, від якої відмовились у нових генераціях. Загалом маємо 16 потоків і 20 МБ L3-кешу з TDP 65 Вт.

Продуктивності CPU з запасом вистачає в рамках свого класу. На відміну від сучасніших поколінь в ньому відсутній NPU прискорювач, який в цілому не грає особливої ролі, коли на борту стоїть дискретна відеокарта.

Якщо порівняти його з AMD Ryzen 5 240, який можна зустріти в парі з відеокартами RTX 5060, то основна різниця спостерігатиметься хіба, що у продуктивності вбудованого відеоядра, яке знову ж таки — не має великого значення в присутності NVIDIA RTX 5050. В чистій процесорній швидкодії Intel Core i5-13450HX виглядає бадьоріше.

Тести: Game Mode (Тільки акумулятор) Game Mode (З блоком живлення) CPU-Z (Single, Multi) 715 6 217 689 6 766 Octane 2.0 Plus (Single, Multi) 94 252 525 607 94 872 760 065 WebXPRT 4 303 264 Speedometer 28.5 26.5 GeekBench 6 (Single, Multi) 2 336 11 599 2 091 12 361 GeekBench 6 (RTX 5050 laptop) 56 264 OpenCL – 92 661 iGPU – 3 890 Blender 1 917 3 018 AIDA64, Memory test Read — 69 069 Write — 57 742 Copy — 59 092 Latency — 92.6 Read — 66 576 Write — 54 492 Copy — 56 584 Latency — 94.3 Crystal Disk Mark (Read, Write) 6 323 3 100 6 301 4 170 Cinebench R23 (Single, Multi) 1 713 11 274 1 692 15 792 D5 Reder 09 хв. 34 сек. 07 хв. 40 сек.

Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 з 8 ГБ GDDR7 пам’яті споживає до 115 Вт в бусті. Вона, як і всі продукти на базі Blackwell підтримує DLSS 4 та RTX. Саме ці технології виводять геймінг на новий рівень і стають в пригоді в лептоп-геймінгу, де кожен зайвий ват на рахунку.

Без допомоги розетки ASUS ROG Strix G16 (2025) приємно дивує. Intel Core i5-13450HX може споживати до 63 Вт від батареї, тому його продуктивність майже не просідає.

Так само бадьоро в режимі АКБ у двоканальному режимі працює оперативна пам’ять від Samsung та швидкий SSD (M.2 NVMe PCIe 4.0) WD PC SN5000S на 512 гігабайтів.

В рендерингу тестової сцени (D5 Render) зв’язка Intel Core i5-13450HX + RTX 5050 виявилась швидшою за AMD Ryzen 5 240 + RTX 5060 (95 Вт).

Оце так несподіванка! Саме тому при виборі лептопа я завжди раджу звертати особливу увагу на енерголіміти та їх розподіл.

Режими: Продуктивність (Тільки акумулятор) Продуктивність (З блоком живлення) Тільки CPU, TDP 63 Вт 80 Вт Тільки GPU, максимальний TGP 20 Вт 115 Вт Перехресне навантаження, TDP CPU + TGP графічного процесора 70 Вт (50 + 20) 170 Вт (115 + 55)

В Blender NVIDIA RTX 5050 несуттєво поступається старшій RTX 5060 з TGP 95 Вт, яка продуктивніша всього приблизно на 10%. Велике значення тут грає саме кількість доступних ватів, яких в піку — 115. Це робить RTX 5050 до 20% швидшою за версії з урізаним до 45 Вт лімітом.

В геймінгу на рідній роздільній здатності (1920х1200) ASUS ROG Strix G16 (2025) довів залізобетонну істину про те, що варто гнатися не за назвами в конфігурації, а за балансом та розрахунками. Залежно від рушія та оптимізації RTX 5050 з TGP 115 Вт може конкурувати з 95-ватною RTX 5060!

1920 х 1200, High/Ultra, DLSS – Quality + FG/MFG NVIDIA RTX 5050 laptop (115 Вт) NVIDIA RTX 5060 laptop (95 Вт) S.T.A.L.K.E.R. 2 98 93 Avowed 200 191 The Elder Scrolls IV: Oblivion 88 120 Clair Obscur: Expedition 33 163 178 Doom: The Dark Ages (medium) 169 189 Silent Hill f 76 81 Remnant 2 140 142

ASUS ROG Strix G16 (2025) зміг довести на практиці, що він цілко придатний навіть для геймінгу без допомоги розетки. Звісно, цьому сприяє підтримка “нейропокращувачів” — суперсемплінгу та кадрової генерації.

Трішки опустивши налаштування графіки, можна пограти в рідній роздільній здатності навіть у вимогливі сучасні тайтли. Живлячись суто від АКБ ASUS ROG Strix G16 демонструє 30 кадрів на секунду у Silent Hill f. Чомусь намагається синхронізуватися з частотою оновлення монітора (хоча V-Sync вимкнено).

The Elder Scrolls IV: Oblivion спокійно гралася при 60 FPS, як і моя улюблена Remnant 2. Так що лептоп в цьому плані як мінімум заслуговує на номінацію “Blackout Game Ready”.

Автономність, температури та шум

В офісних задачах з ASUS ROG Strix G16 (2025) можна розраховувати майже на повний робочий день. Все завдяки місткому акумулятору на 90 Вт*год. Як для ігрової моделі — 8 годин є солідним результатом.

Акумулятор забезпечує понад 8 годин роботи в офісних задачах за результатами тесту PCMark. Доволі непоганий результат для ігрової моделі. Перегляд відео (1080p*60 FPS) на YouTube при середній яскравості дисплея розряджає батарею за 5 годин. Залежно від гри та налаштувань автономний геймінг триватиме 1,5-2 години.

Ступінь заряду: Швидкість заряджання, хв 30% 16 50% 30 80% 50 100% 90

За пів години ємність акумулятора можна поповнити до половини, а 100% відновляться протягом 90 хвилин від блоку живлення на 280 Вт. Якщо ж не хочеться носити з собою зайву “цеглу”, то в пригоді стане додатковий БЖ Type-C потужністю 100 Вт. Критичної різниці в заряджанні лептопа ви не помітите, адже зайві 15-20 хвилин — невелика плата за зменшення ваги у рюкзаку.

Продуктивність (АКБ) Продуктивність (БЖ) Температура GPU max, °C 50 78 Температура CPU max, °C 64 76 Шум в навантаженні, ДБа 32 44

В спадщину від старшої моделі ASUS ROG Strix G16 (2025) отримав продуктивну та ефективну систему охолодження з трьома вентиляторами, випарною камерою та рідким металом для кращого охолодження CPU. Враховуючи, що в піку енергоспоживання Intel Core i5-13450HX сягає 80 Вт — температури помірні, як для лептопа.

В найпродуктивнішому режимі максимальні показники не перевищували 78 градусів за Цельсіям на центральному процесорі та 76 °C на RTX 5050. При цьому шум залишався у комфортних значеннях, не виходячи за рамки 44 ДБа.

Досвід використання

Починаючи огляд ASUS ROG Strix G16 (2025) я не зовсім розумів, яка цільова аудиторія цього девайсу. Здавалося б з однієї сторони знаходяться заощадливі геймери, які готові миритися з багатьма мінусами заради якнайменшої ціни, щоб хоч якось пограти у сучасні ігри. З іншої сторони — поціновувачі преміальної естетики, що зазвичай є прерогативою дорогих та продуктивніших лептопів.

Пропустивши всю суму властивостей ноутбука через призму тестів та особистого досвіду користування попередніх девайсів, все стало на свої місця. Зазвичай пропонуючи економію на сірниках коштом погіршення якості тих чи інших можливостей, користувачу приходиться власноруч обирати свою персональну ложку дьогтю.

Так, наприклад, ви купляєте ноутбук з RTX 5060 й думаєте, що він буде значно кращим за варіант з RTX 5050. Однак забуваєте, що виробник зекономив на системі охолодження та елементній базі. Тому прийшлось зменшити енерголіміти. Це своєю чергою призводить до того, що модель з кращим (на папері) залізом — нічим не краща за молодший варіант й навіть в деяких сценаріях може поступатись.

Бувають випадки, коли вендори ставлять відверто незбалансовані комбінації CPU та GPU. Нерідко зустрічається ситуація, коли до посередньої відеокарти встановлюється потужний Core Ultra 7, чи навіть Ultra 9. Ще веселіше бачити дисплеї 2560х1600 пікселів в парі з 8-гігабайтними відеокартами.

У випадку ASUS ROG Strix G16 (2025) виробник справді підібрав гарний баланс, що дозволяє з комфортом пограти “тут і негайно”. RTX 5050 добре підходить до FullHD екрану, а процесора з запасом вистачає навіть у кіберспортивних іграх для високого FPS. До того ж містка батарея дозволяє не так агресивно “душити” енерголіміти в режимі АКБ. Саме тому на лептопі можна грати навіть тоді, коли немає зовнішнього живлення з розетки.

Ну і звісно, як можна ще раз не згадати про естетику. Особисто мені приємно, коли ноутбук — не лише сірий прямокутник на робочому столі, а ще й справжній елемент інтер’єру.

Ціна та конкуренти

ASUS ROG Strix G16 (2025) можна придбати за ціною від 57 649 гривень. Серед конкурентів є на що подивитися — вибір широкий.

Серед альтернатив від того ж виробника впадає в очі ASUS TUF Gaming F16 2025 FX608JH. Він дешевше приблизно на десять тисяч гривень і пропонує схожий екран, хоча й з меншою яскравістю та трішки гіршим колірним охопленням. В цілому він пропонує майже ідентичну продуктивність, але не з такою ефективною системою охолодження, що позначилось на вазі та температурах.

В Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 виробник встановив яскраву матрицю 2560×1600 пікселів, що для RTX 5050 буде нелегким квестом. Плюсом є продуктивний процесор Core i7 14650HX. В ноутбуці менш сучасні безпровідні інтерфейси та батарея меншої ємності.

Acer Nitro V 16 AI з RTX 5060 вже був гостем на нашому редакційному огляді два місяці тому. Екран в цієї моделі трішки яскравіший. Однак в нього менш ефективна система охолодження, що створює додатковий шум, а батарея не така витривала, як у героя нашого огляду.

8.7 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9.5 До двох годин гри, п’ять годин YouTube, чи повний робочий день в офісному сценарії. Продуктивність (БЖ) 8.5 GeForce RTX 5050 справляється з усіма сучасними проєктами в 1920х1200 з DLSS/FG. Продуктивність (АКБ) 9 Геймінг без розетки — реальний сценарій. Екран 8 Хороше колірне охоплення та 165 Гц. Яскравості 300 ніт не завжди вистачає. Дизайн, ергономіка 9.5 Приємна RGB підсвітка, якісна клавіатура, тачпад в режимі Numpad, безгвинтове зняття задньої кришки. Якість збирання, матеріали 8.5 Пластиковий корпус без люфтів та скрипів. Енергоефективність, шум 9.5 Низькі температури та помірний шум навіть у найскладніших режимах. Ціна 8 Ціна відповідає сумі характеристик та їх балансу. Звук 8 Підійде для невибагливого повсякденного користування.