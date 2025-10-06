Огляд Acer Nitro V 16 AI: ноутбук, що готовий "посунути" народний Steam-ПК

Ігрові ноутбуки low-middle цінового сегмента традиційно намагаються триматися у фарватері між доступністю та продуктивністю, де найменший рух в сторону веде до дисбалансу. Acer Nitro V 16 AI прагне переосмислити цей підхід, пропонуючи NVIDIA GeForce RTX 5060 laptop, процесор AMD Ryzen 5 240 з інтегрованим нейронним прискорювачем та 16-дюймовий дисплей з частотою 180 Гц. Чи вдалося створити оптимальне рішення для геймерів, які шукають максимум можливостей за помірні гроші, читайте у редакційному огляді.

Технічні характеристики

Параметр Характеристика Екран 16″, 1920×1200 IPS, 16:10, 180 Гц, ComfyView (матовий) Процесор AMD Ryzen 5 240, 6 ядер/12 потоків, до 4.70 ГГц Нейронний процесор AMD Ryzen AI, 16 TOPS Оперативна пам’ять 16 ГБ DDR5 SDRAM Накопичувач SSD 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 laptop 8 ГБ GDDR7 (до 95 Вт) Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax), Bluetooth 5.3 Провідні інтерфейси 1× HDMI, 1× Type-C USB4 (40 Gbps), 1× Type-A USB 3.2 (10 Gbps), 2× Type-A USB 3.2 (10 Gbps), RJ-45 (Gigabit), microSD, 3.5 мм комбінований аудіовихід. Блок живлення 135 Вт Акумулятор 76 Вт·год, літій-іонний Вага 2.44 кг Розміри 36.0 × 27.56 × 2.45 см

Комплектація і паковання

Acer Nitro V 16 AI постачається в мінімалістичній картонній коробці, яка ще й до того Eco-Friendly, про що виробник не забув нагадати спеціальною поміткою на тиловій стороні. Усередині, окрім самого ноутбука, на нас чекають:

Компактний 135-ватний блок живлення;

Силовий кабель;

Базовий набір документації.

135-ватний блок живлення (19.5 В * 16.2 А) знаходиться в окремій секції, а сам Acer Nitro V 16 AI фіксується у двох тримачах з переробленого картону. Декілька простих рухів і ноутбук вже на столі без зайвої метушні та негараздів при розпаковуванні. Додаткових аксесуарів не передбачено, що типово для цього цінового сегмента.

Дизайн, ергономіка та матеріали

Корпус Nitro V 16 AI виконаний з матового чорного пластику (окрім верху), але на відміну від своїх колег не так активно збирає відбитки пальців. Якість збірки на висоті — жодних скрипів, люфтів чи прогинів під натисканням, навіть на клавіатурному блоці. Товщина матеріалів сприяє забезпеченню необхідної жорсткості конструкції. Екран доволі тендітний, тому не раджу піддавати його деформації.

Естетика витримана в фірмовому стилі Nitro — цікавий кутовий дизайн та характерні вентиляційні решітки. На відміну від топових ігрових моделей, тут немає RGB-підсвітки корпусу — помаранчевим кольором світиться лише клавіатура.

При габаритах 360 × 275.6 × 24.5 мм та масі 2.44 кг ноутбук не відчувається компактним як для 16-дюймової моделі. В першу чергу тому, що нижня рамка дисплея створює чималий підйом, підлаштовуючись під габарити основної панелі. Але це є і плюсом, бо візуально панель дисплея знаходиться вище. Так працювати значно зручніше, адже не потрібно сильно нахиляти голову.

Петлі дисплея працюють плавно. За ідеальних умов можна навіть відкрити кришку одним пальцем. Максимальний кут розкриття становить близько 145°, чого достатньо для основних сценаріїв використання. Більше й не потрібно, адже екран не сенсорний.

Nitro V 16 AI міцно стоїть на столі завдяки чотирьом прогумованим ніжкам. На задній його частині можемо знайти фірмовий логотип серії, який при правильному куті переливається всіма кольорами райдуги.

Провідні та безпровідні інтерфейси

Набір портів у Acer Nitro V 16 приємно дивує, як для свого класу. Розташування інтерфейсів продумане — основні порти винесені на бокові грані, залишаючи на задній панелі лише вентиляцію, круглий зарядний роз’єм, HDMI та швидкісний USB4 Type-C.

Ліва грань:

USB 3.2 Gen 1 Type-A;

RJ-45 (Gigabit Ethernet);

MicroSD;

Комбінований аудіороз’єм 3.5 мм;

Kensington.

Права грань:

2x USB 3.2 Gen 2 Type-A;

Світлові індикатори.

Наявність порту USB4 — серйозна перевага, що відкриває можливості для підключення швидкісних накопичувачів та зовнішніх GPU в майбутньому. За бездротовий зв’язок відповідає модуль Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) та Bluetooth 5.3. Інтерфейси працюють передбачувано та без проблем. За провідне з’єднання відповідає Gigabit Ethernet, хоча, звісно, хотілося б бачити 2.5G.

Клавіатура та трекпад

Повнорозмірна chiclet-клавіатура компонується окремим цифровим блоком. Хід клавіш становить близько 1.4 мм. Тактильний відгук м’який, але не дуже інформативний, хоча прогрес з моделями попередніх років все ж відчутний. Помаранчеве підсвічування має чотири рівні яскравості та рівномірно розподілене по всій площі. Воно надає Acer Nitro V 16 AI впізнаваного стилю. Звук клавіш доволі тихий, окрім пробілу.

Особливо порадували додаткові функції: індикатори Caps Lock та вимкнення мікрофона вбудовані безпосередньо в клавіші, а виділена кнопка NitroSense забезпечує швидкий доступ до основних системних налаштувань, вибору продуктивності та охолодження. І нарешті прийшов час, коли я можу похвалити Acer Nitro V 16 AI за відсутню праву клавішу Copilot, яка вже давненько вигнала зі свого законного місця класичний Ctrl.

Ноутбук по добрій традиції комплектується спеціальною кнопкою, яка перемикає режими продуктивності. Також вона сигналізує про стан того чи іншого пресету, змінюючи свій колір. Наприклад, якщо у вас увімкнено продуктивний режим, то кнопка світитиметься червоним. Це дуже зручно при користуванні.

Тачпад з сертифікацією Microsoft Precision Touchpad може похвалитися стабільним позиціюванням та підтримкою стандартних жестів Windows 11. Розміру 13.1 х 8.4 см достатньо для комфортної роботи. Пластикова поверхня не “ловить зірок з неба”, але свою функцію виконує без нарікань.

Дисплей

16-дюймова IPS-матриця з роздільною здатністю 1920×1200 (WUXGA) та співвідношенням сторін 16:10 — доволі вдалий вибір для ігрового ноутбука класу low-middle. 2560×1600 пікселів створювало б додаткове навантаження на графічну підсистему і впиралося б у “8-гігабайтний ботлнек” відеопам’яті.

Частота оновлення 180 Гц забезпечує плавну картинку в динамічних сценах та при скролінгу, а технологія ComfyView з матовим покриттям допомагає боротися з відблисками.

Щільності пікселів 141 PPI достатньо для чіткої картинки без помітної пікселізації на звичайній відстані перегляду. Заміри колірного охоплення доволі спірні, як для IPS-панелей — всього 63% sRGB.

Максимальна розбіжність рівномірності колірної температури ΔE=4.7. Однорідність підсвітки хороша, як для IPS панелі. Максимальні відхилення на рівні 11% спостерігаються в районі центрального нижнього та правого сегментів при 100% рівні яскравості. З його зменшенням показники трішки покращуються.

ΔE середньої точності кольорів в режимі sRGB — 1,27, хоча два контрольні відтінки дуже вибивалися з загальних показників. Ghosting-ефекту не спостерігається.

З плюсів можна відмітити коректну колірну гаму (2.2), невелику різницю з еталонною колірною температурою та чудову контрастність — 1200:1. Яскравість дисплея при 100% рівні сягає 370.5 кд/м². Це дозволяє доволі комфортно працювати в приміщенні, але на вулиці в сонячний день може бути недостатньо.

Камера та звук

HD-вебкамера — типова для цього цінового сегмента. Якість зображення достатня для відеоконференцій при нормальному освітленні. При слабкому освітленні з’являються помітні шуми, але це типово для вбудованих камер.

Стереодинаміки розташовані в нижній частині корпусу. Звучання гучне, але не вражає деталізацією. Високі та середні частоти домінують, басів практично немає. Для ігор без навушників цілком підійде, але для насолоди музикою або фільмами краще використовувати навушники або зовнішню акустику.

Не обійшлось і без програмного забезпечення, яке може покращити звучання під час онлайн-зустрічей чи запису звука. Acer Purified Voice Console допомагає прибрати шуми та зайві звуки в реальному часі та обрати один з профілів запису.

Фірмове програмне забезпечення

Екосистема Acer зосереджена навколо утиліти NitroSense, яка об’єднує всі важливі налаштування. Тут ми знаходимо моніторинг температур CPU/GPU в реальному часі, перемикання режимів продуктивності (Тихий, Збалансований, Продуктивний та Турбо), ручне керування швидкістю вентиляторів, режим роботи відеокарт, налаштування акумулятора та багато іншого.

Інтерфейс NitroSense інтуїтивний та не перевантажений зайвими функціями. На відміну від деяких конкурентів, всі налаштування зібрані в одному місці, що спрощує керування системою. Ну і дизайн вкотре підкреслює, що цільова аудиторія в першу чергу — геймери.

Продуктивність та тести

Тестовий екземпляр Acer Nitro V 16 AI містить в собі процесор AMD Ryzen 5 240. Це шестиядерний APU сімейства Hawk Point, побудований на архітектурі Zen4. По факту перед нами перейменований Ryzen 5 8645HS, але з акцентом на покращення AI обчислень. Процесор оснащений 6 ядрами Zen 4 з підтримкою SMT (12 потоків). Він працює “під одним дахом” з Radeon 760M iGPU, яка відповідає за виконання 3D-обчислень.

Вбудований нейронний прискорювач Ryzen AI з продуктивністю 16 TOPS обіцяє нові можливості для роботи з ШІ-застосунками локально, без необхідності використання хмарних сервісів. Основне питання: чи є в цьому сенс, якщо у нас в наявності дискретна відеокарта RTX 5060 laptop? Хіба що як допомога “AI покращувачам” звуку та зображення під час конференцій в режимі АКБ, коли основна відеокарта може відпочивати, щоб продовжити роботу акумулятора.

Тести Баланс (БЖ) Продуктивність (БЖ) CPU-Z Single — 510 Multi — 4 289 Single — 675 Multi — 5 026 Octane 2.0 Plus Single — 75 619 Multi — 598 149 Single — 94 350 Multi — 584 011 WebXPRT 4 222 293 Speedometer Balance — 17.2 Green (АКБ) —14.8 23.7 GeekBench 6 Green (АКБ) — 1 237 Balance — 1 857 Green (АКБ) — 5 445 Balance — 7 197 2 326 8 675 GeekBench 6 (RTX 5060 laptop) OpenCL – 86 704 OpenCL (5060) – 107 319 iGPU – 19 965 Blender 2635 3 560 AIDA64, Memory test Read — 23 218 Write — 42 989 Copy — 34 699 Latency — 95.8 Read — 40 575 Write — 42 577 Copy — 57 719 Latency — 95.6 Crystal Disk Mark 6 115 4 480 6 237 5496 Cinebench R23 1 316 10 598 1 671 11 752

Два модулі оперативної пам’яті (Hynix) загальним обсягом 16 гігабайтів працюють у двоканальному режимі (5600 MТ/c). В цьому плані хотілося б бачити хоча б 32 гігабайти, які стали золотим стандартом в багатьох сегментах.

Найбільш ефективним з погляду співвідношення продуктивності та температур виявився режим Продуктивність. На ньому зручно працювати у ресурсомістких додатках та грати у вимогливі ігри. На цьому пресеті процесор працює з частотою до 4,7 ГГц споживаючи при цьому в піку 55 Вт. Для більшості робочих та ігрових завдань його вистачатиме. Загалом AMD Ryzen 5 240 — збалансоване рішення для дискретної відеокарти.

NVIDIA GeForce RTX 5060 з 8 ГБ пам’яті GDDR7 представляє мобільну лінійку відеокарт на архітектурі Blackwell. При TGP до 95 Вт вона демонструє солідний приріст продуктивності порівняно з попереднім поколінням.

По своїй ігровій швидкодії вона нагадує десктопну версію RTX 5050, яка вже була на нашому редакційному огляді. Хоча внутрішньо — це урізана ПК версія RTX 5060 в якій менше тензорних ядер, шейдерних блоків, повільніша пропускна здатність пам’яті та менші частоти. В тесті Blender вона впевнена обігнала RTX 5050.

RTX 5060 laptop дозволяє впевнено працювати з графічними редакторами, кодуванням відео та навіть локально генерувати зображення на нескладних моделях у Fooocus, Invoke та Amuse. В цьому режимі відеокарта використовує для прискорення тензорні ядра в NPU задачах, тому сам графічний чіп при цьому майже не завантажений. AI швидкодія (INT8) RTX 5060 laptop складає 133 TOPS, а D5 Render з її допомогою подужав тестову сцену за 8 хвилин, 8 секунд.

В іграх це той самий випадок, коли “неозброєним оком” помітно прогрес ігрових лептопів у перерахунок на кількість спожитої електроенергії. Якихось 115 Вт (CPU+GPU) дозволяють з комфортом насолодитися найпопулярнішими та вимогливими ігровими проєктами сучасності. Все це було б неможливе без використання нейронних технологій: супер-семплінгу та генерації кадрів (DLSS, FG/MFG).

Щоб не займатися мазохізмом, всі ігри тестувалися на High пресетах в рідній роздільній здатності дисплея Acer Nitro V 16 AI (1920 х 1200), іноді навіть дозволяючи увімкнути трасування променів.

(1920 х 1200), High/Ultra, DLSS – Quality + FG/MFG NVIDIA RTX 5060 laptop (80 Вт) S.T.A.L.K.E.R. 2 93 Indiana Jones and the Great Circle 110 Avowed 191 The Elder Scrolls IV: Oblivion 120 Clair Obscur: Expedition 33 178 Doom: The Dark Ages 189 A Plague Tale: Requiem 129 Silent Hill f 81 Remnant 2 142

Результати говорять самі за себе. Навіть вимогливий Silent Hill f бадьоро грається на RTX 5060 laptop, хоча іноді спостерігаються неприємні статори. Це вже відома проблема серед геймерів, адже шейдери компілюються в процесі гри та сильно навантажують CPU. Надіємось, розробники скоро пофіксять цей негаразд.

Загалом в іграх помітно, що процесор доволі сильно навантажений. Через те що пріоритет у виділенні потужності дістається відеокарті, CPU швидкодія стає обмеженішою при TDP 30 Вт.

Автономність, температури та шум

Акумулятор ємністю 76 Вт·год за заявами виробника забезпечує до 6 годин роботи в офісних завданнях при середній яскравості екрана та активному Wi-Fi. Я отримував результат близько 5 годин. У відеоперегляді YouTube (1080p/60) можна розраховувати на 4 години при середній яскравості екрана в енергозаощаджувальному режимі. В іграх без підключення до мережі автономність обмежена 1-1.5 годинами при значному зниженні продуктивності.

Система охолодження Acer Nitro V 16 AI включає два вентилятори, що видувають повітря в тилову частину ноутбука. Виробник передбачив чотири режими роботи, які дозволяють гнучко балансувати між продуктивністю, температурами та рівнем шуму.

Розподіл потужності за режимами:

Тихий + Еко Баланс Продуктивний Турбо Тільки CPU, TDP 12 Вт 45 Вт 55 Вт 55 Вт Тільки GPU, максимальний TGP 55 Вт 80 Вт 90 Вт 95 Вт Перехресне навантаження, TDP CPU + TGP графічного процесора 55 Вт, 13 + 42 100 Вт, 20 + 80 115 Вт, 25 + 90 125 Вт, 30 + 95

Як бачимо, в режимі Турбо система дозволяє відеокарті споживати максимальні 95 Вт, що відповідає заявленому TGP RTX 5060. При одночасному навантаженні на процесор та відеокарту загальний енергопакет досягає 125 Вт.

Температурні показники та рівень шуму:

Тихий + Еко Баланс (БЖ) Продуктивність (БЖ) Турбо (БЖ) Температура GPU max, °C 71 78 79 79 Температура CPU max, °C 45 80 87 87 Шум в навантаженні 35 45 48 59

Температури тримаються в розумних межах навіть у режимі Турбо — GPU не перевищує 79°C, а CPU досягає максимум 87°C. Зазвичай в іграх температури значно менші. Особливо сподобався тихий режим — всього 35 дБ за повного навантаження при температурі CPU 45°C, що робить ноутбук практично безшумним для офісної роботи.

Рівень шуму 48 дБ у збалансованому та продуктивному режимах — це золота середина для ігрового ноутбука.

Температура ігрової зони клавіатури залишається комфортною навіть під час тривалих ігрових сесій. Вона не перевищує 33°C завдяки продуманому відведенню тепла через задню та бокові грані.

Швидкість заряджання:

Рівень заряду Час заряджання 30% 16 хвилин 50% 30 хвилин 80% 50 хвилин 100% 90 хвилин

Заряджання відбувається досить швидко. 30% ми отримуємо всього за 16 хвилин при швидкості 80 Вт/год, що дозволяє швидко “підживити” ноутбук для короткої робочої сесії. Повне заряджання за 1.5 години — типовий показник для акумулятора такої ємності.

Перші 80% заряджаються за 50 хвилин, після чого швидкість знижується для збереження ресурсу батареї. Я ж взагалі раджу обмежитись цим лімітом для продовження ресурсу свого акумулятора.

Досвід використання

У реальному використанні Acer Nitro V 16 залишає позитивне враження збалансованого рішення. Геймерський ноутбук, що споживає ≈125 Вт може стати справжньою знахідкою особливо, коли можливі проблеми з енергопостачанням. Для роздільної здатності 1920*1200 пікселів швидкодії RTX 5060 laptop цілком вистачає.

З оглядом на те, що зіркою Steam нещодавно стала RTX 4060 варто розуміти, що ще довгий час більшість ігрових студій будуть орієнтуватися на величезний пласт користувачів “восьмигігових” відеокарт. Тому не хвилюйтесь — “вісім гігабайтів вистачить усім”, хоча іноді таки прийдеться встановити текстури на Medium, як, наприклад в Indiana Jones and the Great Circle чи Doom: The Dark Ages.

Все через те, що для роботи DLSS та FG/MFG також необхідне своє місце у відеопам’яті про, що самі ігри вже давно кажуть прямим текстом.

Матовий екран — правильний вибір для ігрового та універсального ноутбука. На відміну від глянцевих панелей, він не створює відблисків навіть при яскравому освітленні, що особливо важливо при обмеженій піковій яскравості.

Ціна та конкуренти

Acer Nitro V 16 AI можна придбати за ціною 58 799 гривень. Звісно, в такому насиченому сегменті знайшлося місце і для конкурентних рішень, які пропонують свої підходи до виконання.

Gigabyte GAMING A16 3VH пропонує Ryzen 7 260 з трішки більшою максимальною частотою та 8 ядерним, 16 поточним виконанням. В ньому є 32 гігабайти оперативної пам’яті, однак відсутня повнорозмірна клавіатура та менша частота дисплея. До того ж не знайшлося місця для USB4.

Якщо вам потрібний потужніший процесор, швидка зарядка та біометрія, можете глянути в бік Asus TUF Gaming F16. Він коштує значно дорожче, але в додаток вже є ліцензійна Windows 11.

Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41 при більшій вартості знадобиться тим, хто хоче мати клавіатуру з RGB підсвіткою, потужніший процесор Ryzen 7 260 та більше оперативної пам’яті — Nitro “на максималках”.

8.2 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 8 Пів робочого дня без зарядки, або година гри. Продуктивність (БЖ) 8.5 Продуктивний Ryzen 7 240 та відеокарта GeForce RTX 5060 дозволяють пограти в сучасні ігри з DLSS/FG. Продуктивність (АКБ) 8 Швидкодія процесора без додаткового живлення падає не суттєво, а от графічні можливості стають обмеженішими. Екран 8 Посереднє колірне охоплення, але хороша контрастність, яскравість та рівномірність підсвітки. Матове покриття. Дизайн, ергономіка 9 Ефектний дизайн, хороше розміщення портів, зручна кнопка перемикання режимів продуктивності. Нарешті зник Copilot. Якість збирання, матеріали 8.5 Пластиковий корпус. Якісна збірка без люфтів та скрипів. Панель дисплея недостатньо міцна. Енергоефективність, шум 9 Невисокий рівень шуму в оптимальному та продуктивному режимі. Чудова ігрова енергоефективність Вт/FPS. Ціна 8 Прийнятна вартість з урахуванням сукупності всіх характеристик. Звук 7 Вбудовані динаміки пропонують посередній звук. Підтримка технології DTS:X.