Огляд OPPO Reno15 Pro: смартфон, який знає свою аудиторію

У OPPO серія Reno давно має свій настрій, тому кожне нове покоління ніби стає ще трохи ближче до флагманів. OPPO Reno15 Pro класно виглядає, технічно правильний і дуже впевнений у собі принаймні на папері. Але коли прибрати маркетингові слова й подивитися на смартфон очима користувача, стає цікавіше. То чи справді це збалансований інструмент, чи черговий приклад того, як преміум-відчуття продають дорожче, ніж реальний прогрес? Розбираємося у нашому редакційному огляді.

Oppo Reno15 Pro 39 999 грн. Плюси: велика батарея 6200 мАгод; яскравий 6,32-дюймовий AMOLED-екран із 120 Гц; стереодинаміки та точний вібровідгук; універсальні камери із підтримкою ШІ для соцмереж; продуманий дизайн і ергономіка; ІЧ-порт Купити в Elmir.ua Мінуси: нагрів при тривалих ігрових сесіях або зйомці 4K відео; ШІ-обробка фото не завжди природна; цінник сподобається не всім Купити в Elmir.ua 8.1 /10 Оцінка

Технічні характеристики OPPO Reno15 Pro

Параметр Характеристика Екран AMOLED, 6.32 дюйма, 2640х1216 пікселів (20:9), 460 ppi, 120 Гц, яскравість 600-1800 ніт, HDR10+ Матеріали корпусу Алюміній (рамка корпусу), Corning Gorilla Glass 7i Захист IP68/IP69 Процесор MediaTek Dimensity 8450 Графічний прискорювач ARM Mali-G720 MP7 Операційна система Android 16 Пам’ять 12 ГБ ОЗП, 512 ГБ флеш-пам’яті Основна камера 200 МП, f/1.8, кут огляду 84°, OIS Ультраширококутна камера 50 МП, f/2.0, кут огляду 116°, автофокус Телефото камера 50 МП, f/2.8, кут огляду 30°, OIS Фронтальна камера 50 МП, f/2.0, кут огляду 100°, автофокус Запис відео До 4K@60fps Інтерфейси та зв’язок Wi-Fi 6 (2,4 ГГц і 5 ГГц), Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Nano SIM + eSIM, 5G Акумулятор 6200 мАгод, швидка зарядка 80 Вт SUPERVOOC (зарядний блок не в комплекті) Габарити 151.21 мм x 74.42 мм x 8.13 мм Вага 188 грамів

Паковання та комплектація OPPO Reno15 Pro

OPPO Reno15 Pro приїжджає в сріблястій коробці, яка виглядає класично для серії. У коробці лежить сам смартфон, вже з попередньо наклеєною захисною плівкою на екрані. Маленький, але приємний бонус.

USB-C кабель для зарядки та передачі даних — міцний і довгий. У коробці я не знайшов навіть найпростіший силіконовий чохол, що трохи здивувало.

Також немає зарядного адаптера. Формально тут нічого нового, адже така реальність сучасних смартфонів, але внутрішній оптиміст усе ще сподівається на винятки. Цього разу їх не сталося. Цікаво, що на інших ринках OPPO все ж додає блок живлення, але європейський ринок, як завжди, лишився поза цією “турботою”.

Документації в OPPO Reno15 Pro трохи: інструкція та гарантійний талон. Не забули скріпку для SIM-картки. Дві SIM і підтримка eSIM на ваш вибір.





Комплект OPPO Reno15 Pro виглядає раціонально, а все необхідне на місці. Якщо ж хочеться бонусів, доведеться докуповувати їх окремо.

Дизайн та ергономіка OPPO Reno15 Pro

OPPO Reno15 Pro виглядає стильно та сучасно, але з якимось відчуттям дежавю. Скляна задня панель із градієнтним ефектом, плавні рамки та невелика товщина створюють відчуття дорогого смартфона. У руках він лежить комфортно, не здається слизьким, хоча скло завжди залишається склом. А ось відбитки не з’являються миттєво, тут плюсик, на відміну від OPPO Reno 14 F, наприклад.

Дизайн OPPO Reno15 Pro виконаний у класичному сендвіч-форматі: передня і задня панелі захищені склом Corning Gorilla Glass 7i, між ними розташована алюмінієва рамка. Така конструкція робить корпус відчутно міцним.

Фронтальна камера розташована в невеликому вирізі у верхній частині дисплея, що дозволяє максимально зберегти робочу площу екрану. Виріз акуратний і не заважає під час перегляду контенту або відеодзвінків. Розміри смартфона становлять 151.21 мм × 74.42 мм × 8.13 мм, що робить його зручним для більшості користувачів.

На правій грані новинки розміщені кнопка живлення та клавіші регулювання гучності, встановлені на комфортній висоті, до якої легко дістати великим пальцем. Кнопки мають чіткий короткий хід і добре відчуваються наосліп. Ліва грань повністю порожня. На нижній грані знаходяться основний динамік, мікрофон, порт USB Type C та лоток для SIM карт. Верхня грань використовується мінімалістично і містить додатковий мікрофон, а також розмовний динамік, який задіюється як частина стереосистеми. І як бонус маємо ІЧ-порт.

Вага смартфона трохи більше за 188 грамів, але він не відчувається тяжким. Справжні любителі ультралегких моделей можуть відчути різницю, але для більшості користувачів це плюс.

Задня панель OPPO Reno15 Pro представлена у кількох кольорах, серед яких Aurora Blue та Dusk Brown, а в нашому огляді саме Aurora Blue. Градієнт на панелі відбиває світло і візуально “оживляє” корпус, роблячи його цікавішим, а рамка навколо корпуса алюмінієва.

Блок камер OPPO Reno15 Pro, названий Reno AI Camera, зроблений у впізнаваному стилі. Лінзи трохи виступають над поверхнею задньої панелі, тому смартфон лежить на столі з невеликим підйомом, але це не створює дискомфорту. Розташування модулів логічне, вирізи під спалах і допоміжні сенсори акуратні. Ефект зіркового неба на блоці також органічно вплетений у загальний концепт.

OPPO Reno15 Pro оснащений оптичним сканером відбитків пальців, вбудованим прямо під екраном. Він реагує швидко і точно. Сканер працює як для розблокування смартфона, так і для авторизації в додатках, що підтримують біометрію. Розташування сенсора природне для великого пальця при звичайному хваті, він не заважає використанню екрана і не вимагає спеціальних жестів.

Дисплей OPPO Reno15 Pro

Смартфон отримав 6,32-дюймову AMOLED-панель, яка займає 93,35% площі фронтальної поверхні. Щільність пікселів солідна — 460 PPI, тож дрібні шрифти та деталі виглядають чітко, без зернистості. Читати статті, переглядати PDF або працювати з таблицями на такому екрані приємно. Очі не втомлюються, а дрібний текст залишається чітким навіть у режимі масштабування.

Роздільна здатність OPPO Reno15 Pro FHD+ (2640 × 1216) і для повсякденних задач це золота середина. Частота оновлення до 120 Гц. У звичайному використанні здається, що пальці керують пристроєм миттєво.





Колірна палітра не розчаровує, тому маємо 100% DCI-P3 у стандартному, натуральному та яскравому режимах, а 10-бітна глибина кольору дає 1,07 мільярда кольорів. При перегляді фотографій у Google Photos або Lightroom жодних траблів, лише комфорт для очей.

Звичайна яскравість OPPO Reno15 Pro складає 600 ніт, пікова — 1800 ніт. На вулиці під прямим сонцем екран читається без проблем. Можна спокійно користуватися картами, писати в месенджерах або дивитися відео.

Corning Gorilla Glass 7i додає відчуття надійності, і водночас сенсор відчувається легким і чутливим. Єдиний дрібний нюанс, палець іноді чіпляється за краї заводської захисної плівки, особливо під час швидких свайпів. Втім, у повсякденному користуванні це не заважає: гортати стрічку TikTok, переписуватися в WhatsApp або просто залипати в соцмережах комфортно навіть після тривалої сесії без перерв.

AMOLED дає глибокий чорний і контраст, що особливо помітно при перегляді фільмів у темну пору доби. На Netflix або Disney+ HDR-контент виглядає класно.

Звук та вібровідгук OPPO Reno15 Pro

OPPO Reno15 Pro не намагається видати себе за аудіофільську машину, але звук приємно здивує. Динаміки тут стерео, верхній і нижній працюють разом, створюючи відчуття простору та об’ємності. Музика, відео та подкасти звучать чисто.





Максимальна гучність достатня, щоб навіть у шумному приміщенні почути дзвінок або музику. Проте на високих рівнях звук не спотворюється, що важливо для перегляду відео або ігор, коли важлива деталізація.

Вібровідгук в OPPO Reno15 Pro працює дуже акуратно. Пальці відчувають чіткі натискання на клавіатурі, підтвердження в іграх або повідомленнях. Він достатньо відчутний, щоб створювати тактильний фідбек.

Навушники через USB-C або Bluetooth 5.4 у Reno15 Pro звучать переконливо для свого класу. Підтримка aptX дозволяє отримати більш детальний і чистий звук у порівнянні зі звичайним SBC. Голосові дзвінки передаються природно, без надмірного шуму, хоча в шумних місцях помітне обмеження мікрофонів.

Камери OPPO Reno15 Pro

OPPO Reno15 Pro має 200 МП основний сенсор з OIS (оптичною стабілізацією), 50 МП ультраширокий і 50 МП телефото також з оптичною стабілізацією. На папері виглядає круто, а на практиці знімки дійсно деталізовані, але варто пам’ятати, що у більшості режимів смартфон активно використовує штучний інтелект, який домальовує кольори та деталі. Камери інтерпретують кадр, підсилюють контраст і насиченість, що іноді виглядає не зовсім природно.





Фронтальна камера на 50 МП робить якісні селфі, але і тут активно працює ШІ, тому на портретах злегка відгладжена шкіра та освітлення, що може бути помітно на великому екрані або при порівнянні з природним світлом. Для соцмереж це ок, але для тих, хто цінує точність, варто мати на увазі.

Ультраширокий сенсор підходить для пейзажів або групових фото. Телефото дозволяє наблизити об’єкт, але при слабкому світлі штучний інтелект підсвічує або домальовує текстури. Це допомагає отримати пристойне фото, але не завжди відтворює реальну текстуру об’єкта.

При зйомці в автоматичному режимі “навів-зняв” баланс білого іноді помиляється. На практиці це проявляється так, що одні кадри отримують холодний відтінок із синім домінуванням, а інші набувають більш теплого або зеленуватого відтінку.

Відео підтримує 4K при 60 fps зі стабілізацією OIS/EIS. Під час руху картинка залишається плавною, але знову ж ШІ обробляє кадр в реальному часі, підкручуючи кольори, контраст і чіткість.





У нічному режимі OPPO Reno15 Pro збирає кілька кадрів і з’єднує їх алгоритмами ШІ. Це реально допомагає отримати якісніший знімок без шуму. Макро і портрети теж не без втручання ШІ: фон м’яко розмивається, але контури об’єкта іноді підправляються штучно.

OPPO Reno15 Pro знімає добре, швидко і стабільно, але багато ефектів досягаються за допомогою алгоритмів. Тому фотографії виглядають гарними на екрані смартфона чи соцмережах, але не завжди відповідають тому, що бачите очима.

Продуктивність, ПЗ та ігри

OPPO Reno15 Pro працює на MediaTek Dimensity 8450, сучасному 8‑ядерному чіпі з 4‑нанометровим техпроцесом і графікою Mali-G720 MP7. Усередині одне ядро Cortex‑A725 3,25 ГГц відповідає за максимальні пікові навантаження, три ядра Cortex‑A725 3,0 ГГц беруть на себе важкі ігри та багатозадачність, а чотири енергоефективні ядра Cortex‑A725 2,1 ГГц обслуговують фонові процеси і легкі завдання, економлячи батарею.





На практиці це дає відчуття швидкого та плавного смартфона, тому що додатки запускаються миттєво, перемикання між вкладками браузера або соцмережами відбувається без затримок, а фонові процеси майже не впливають на основну продуктивність.

12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та 512 ГБ UFS 3.1 гарантують комфортну мультизадачність. Смартфон легко справляється з кількома запущеними іграми або графічними додатками, не перезавантажуючи процеси, хоча при тривалому навантаженні є помірний тротлінг.

Ігри йдуть плавно. Мобільні шутери та симулятори на максимальних налаштуваннях працюють без сильних просадок FPS перші 20–30 хвилин, але корпус нагрівається і система трохи знижує частоту ядра Cortex‑A78 для стабільності. Та на практиці це не відчутно, доки ви не подивитесь на лічильник кадрів.





Інтерфейс ColorOS працює швидко, тому анімації, свайпи та жести відчуваються миттєво.

Розподіл енергоспоживання працює ефективно: енергоефективні ядра Cortex‑A55 виконують більшість легких задач, а потужні Cortex‑A78 включаються лише при потребі, завдяки чому Reno15 Pro не стає гарячим при повсякденному використанні.

Автономність OPPO Reno15 Pro

OPPO Reno15 Pro отримав батарею на 6200 мАгод, і це відчувається одразу, адже смартфон реально тримає два повних дні змішаного використання. При типовому сценарії штибу соцмережі, дзвінки, музика, трохи ігор — активний екран сягає 8–10 годин без підзарядки. Для тих, хто користується смартфоном економно, це перетворюється на два дні і більше.





Швидкість зарядки точно одна з сильних сторін, яку власники ґаджета не одразу зможуть оцінити, якщо в них немає потужного блочка. Але і без нього, використовуючи той же повербанк, можна швидко підзарядитись.

При перегляді відео на YouTube на максимальній яскравості та 120 Гц екрана OPPO Reno15 Pro розряджається приблизно на 8–10% за 30 хвилин. Це означає, що можна дивитися приблизно 5–6 годин без підзарядки, що для сучасного AMOLED-смартфона дуже комфортно.





Ігри класично є найенерговитратнішим сценарієм. У середньому вони забирають близько 12–15% батареї за годину. При тривалих ігрових сесіях смартфон гріється трохи більше, але батареї вистачає надовго, а швидка зарядка компенсує витрати у будь-який момент.

Dimensity 8450 у поєднанні з ColorOS добре оптимізує енергоспоживання: енергоефективні ядра Cortex‑A55 беруть на себе фонові процеси, а потужні Cortex‑A78 працюють тільки при потребі, тому OPPO Reno15 Pro практично не “їсть” батарею у режимі очікування. За ніч у мене йшло 2-3% заряду.

У реальних умовах, при змішаному використанні Reno15 Pro легко тримає два дні: соцмережі, фото, відео, музика і дзвінки не змушують постійно шукати розетку.

Досвід користування OPPO Reno15 Pro

Reno15 Pro у повсякденному житті швидко знімає рожеві окуляри презентацій і показує себе таким, яким він є насправді — добре збалансованим і стильним. Бо, якщо ґаджет дає емоції власнику, то це вже успіх, як на мене.

У щоденному сценарії (месенджери, соцмережі, пошта, камера) все працює плавно. Інтерфейс не смикається, анімації виглядають приємно, і це грає на користь сприйняттю.

Розмір і вага підібрані вдало, тому OPPO Reno15 Pro зручно лежить у руці, не намагається вислизнути й не вимагає постійно підстраховувати його мізинцем. Керування однією рукою можливе і у світі “лопат” це дорогого коштує. Коли ви востаннє тримали в руках компактний майже флагман?

Читання текстів, стрічки новин, відео та навіть дрібний монтаж не викликають втоми. Висока щільність пікселів і яскравість роблять свою справу.

Камера в побуті працює швидко, але тут починається класичний компроміс сучасних смартфонів: ШІ активно “допомогає”. Фото виглядають ефектно одразу, але якщо придивитися, видно агресивну роботу з текстурами, згладжування шкіри та іноді перебір із різкістю. Для соцмереж — ідеально, для тих, хто любить “чесне” фото, мабуть, вже питання смаку.

Відео знімається стабільно, автофокус працює надійно, але тривалі сесії зйомки дають знати про себе нагрівом. Це не критично, проте смартфон явно не позиціює себе як кишенькову відеокамеру для довгих записів у 4K.

Звук у повсякденному використанні достатній. Для подкастів, YouTube і серіалів без питань, для музики краще одразу діставати навушники. Вібровідгук точний, але не флагманського рівня. Але десь поруч!

Автономність у щоденному використанні і аварійних відключеннях світла дає приємне відчуття спокою. Смартфон не змушує постійно бігти до повербанка.

Неочікувано корисним в OPPO Reno15 Pro виявився ІЧ-порт. Наприклад, вчора пульт від телевізора загубився десь у залі, а смартфон легко замінив його. Достатньо запустити додаток для ІЧ‑керування, і телевізор слухається без проблем. Такий простий кейс наочно показує, що навіть стара технологія може бути практичною в повсякденному житті.

Ціна та конкуренти

OPPO Reno15 Pro коштує від 31 879 до 40 619 гривень. У великих мережах цінник на смартфон — 39 999 гривень, але у якості подарункового бонуса йдуть “вуха” TWS OPPO Enco X3s, які коштують 5 999 гривень. Але згадаймо про конкурентів, яких вистачає на будь-який смак і гаманець.

Google Pixel 10 Pro 512 ГБ від 45 159 до 76 138 гривень. Це флагман із сильним акцентом на фотографії та AI-функції, але відчутно дорожчий за OPPO Reno15 Pro.

Samsung Galaxy S25 512 ГБ коштує від 36 720 до 47 990 гривень. Потужніший, але менш автономний. OnePlus 15 256 ГБ доступний за 29 565–46 299 гривень. Motorola Edge 60 Pro 512 ГБ коштує від 19 459 до 22 080 гривень. Процесор і камера трохи слабші, ніж у OPPO Reno15 Pro.

Apple iPhone 17 256 ГБ — 38 529–50 566 гривень. Фокус на Apple A19, iOS та оптимізовану екосистему, але батарея лише 3692 мАгод. Motorola Edge 70 512 ГБ коштує від 26 250 до 29 999 гривень. Також на стилі, як і герой огляду.

8.1 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9 Батарея 6200 мАгод реально дозволяє прожити два дні активного використання. Екран 8 Яскравий AMOLED із 120 Гц, плавний і комфортний. Дизайн, ергономіка 9 Сучасний вигляд і зручна форма, розмір чудово підійде тим, хто звик користуватися смартфоном однією рукою. Програмне забезпечення 7.5 Плавна робота системи, але багато передвстановленного ПЗ. Продуктивність, тротл. 8 Dimensity 8450 швидкий, багатозадачність і ігри йдуть добре, але при тривалих навантаженнях помітний нагрів і тротлінг. Камера 8 Деталізовані фото, але ШІ-алгоритми можуть зменшувати природність кадрів. Приємно здивували відеоможливості. Ціна 7 Деякі конкуренти пропонують більше за менші гроші.