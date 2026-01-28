Огляд Motorola Edge 70: розумна альтернатива дорогим флагманам

Лінійка Edge у Motorola давно виконує роль полігону для експериментів, адже саме тут компанія пробує балансувати між дизайном, ціною й технологіями, не заходячи на територію повноцінних флагманів, але й не скочуючись у банальний середній клас. Motorola Edge 70 — чергова спроба пройти по цьому лезу. В нього ультратонкий корпус, акцент на дисплей і камери, а ще сучасний процесор без претензій на рекорди. На папері виглядає привабливо, але реальне питання завжди одне й те саме: чи вистачить цього набору, щоб смартфон був переконливим не в пресрелізі, а в щоденному користуванні? Нумо розбиратися в нашому редакційному огляді.

Motorola Edge 70 29 999 грн. Плюси: Приємний дизайн та якісні матеріали; яскравий 120 Гц pOLED-екран; основна та фронатльна камери; достатня продуктивність для щоденних задач та ігор; непогана автономність; чистий Android із довгими оновленнями; вібровідгук. Купити в Elmir.ua Мінуси: Камера поступається флагманам за деталізацією у складних умовах; відсутній телефотооб'єктив; немає слота для карт пам’яті; ціна сподобається не всім. Купити в Elmir.ua 7.9 /10 Оцінка

ITC.ua





Технічні характеристики Motorola Edge 70

Параметр Характеристика Екран pOLED, 6.67 дюйма, 2712х1220 пікселів (20:9), 446 ppi, 120 Гц, пікова яскравість до 4500 ніт, HDR10+, DC Dimming Матеріали корпусу Алюміній (рамка корпусу), силіконове покриття (задня панель) і Corning Gorilla Glass 7i (передня панель) Захист IP68/IP69, MIL-STD-810H Процесор Snapdragon 7 Gen 4 Графічний прискорювач Adreno 722 Операційна система Android 16 Пам’ять 12 ГБ ОЗП, 512 ГБ флеш-пам’яті Основна камера 50 МП, f/1.8, OIS Ультраширококутна камера 50 МП, f/2.0, 120˚ Третя задня камера Спеціальний датчик освітлення 3-в-1 Фронтальна камера 50 МП, f/2.0 Запис відео До 4K@30fps Інтерфейси та зв’язок Wi-Fi 6E (2,4 ГГц і 5 ГГц), Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Nano SIM + eSIM, 5G Акумулятор 4800 мАгод, швидка зарядка 68 Вт (зарядний блок не в комплекті), бездротова — 15 Вт Габарити 159 мм x 74 мм x 5.99 мм Вага 159 грамів

Паковання та комплектація Motorola Edge 70

Motorola вже кілька років послідовно демонструє, що епоха “багатих” коробок для неї завершилася. Motorola Edge 70 не став винятком і приїжджає у знайомому компактному білому пакованні без спроб здивувати розмірами чи наповненням. Усередині все максимально передбачувано: смартфон, чохол, скріпка для доступу до лотка сім-карти, базовий набір документації та кабель для заряджання.

Зарядного блока в комплекті немає. Чи це усвідомлений крок у бік екології, чи банальна оптимізація витрат, тут кожен вирішить для себе сам. Факт залишається фактом: заряджати Motorola Edge 70 доведеться тим, що вже є під рукою.

Кабель USB Type-C — USB Type-C стандартний, без тканинної оплітки.





Захисний чохол у коробці присутній, і це приємний бонус. Прозорий тонкий бампер не виглядає суто формальним. Він дасть базовий захист корпусу й водночас сумісний із магнітними тримачами та аксесуарами для бездротової зарядки. Не MagSafe у прямому сенсі, але практичності додає.

Заводської плівки або захисного скла на дисплеї Motorola Edge 70 не передбачено. Це не критичний мінус, хоча на початку користування ґаджетом заводська плівка точно не завадила б.

Уся комплектація Edge 70 залишає відчуття раціональності без зайвих емоцій. Єдиний нетиповий момент — легкі ароматичні нотки паковання, що є фірмовим трюком Motorola.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Дизайн та ергономіка Motorola Edge 70

Motorola Edge 70 показує свої головні козирі саме у дизайні. Це один із тих смартфонів, які складно сплутати з чимось іншим у перші ж секунди: надтонкий корпус одразу створює відчуття нетипового пристрою, ніби перед тобою не черговий “сендвіч” зі скла, а дизайнерський концепт, який випадково потрапив у серійне виробництво.

Товщина корпусу у майже 6 мм настільки мала, що перше знайомство викликає легкий когнітивний дисонанс. Смартфон здається майже невагомим, і рука інстинктивно стискає його міцніше, ніж зазвичай. Це не мінус і не плюс, радше питання звички, але очевидно, що Edge 70 відчувається інакше, ніж більшість конкурентів у своєму класі. І головними, звичайно, є iPhone Air та Samsung 25 Edge.

Матеріали корпусу Motorola Edge 70 підібрані з акцентом на практичність і приємний вигляд. Задня панель виконана з матового силікону з софт-тач текстурою, яка не збирає відбитки пальців і не ковзає в руці, а рамка зроблена з алюмінію, що додає відчуття міцності та солідності. Дизайн стриманий і дорослий. Смартфон виглядає приємно і доречно навіть після тривалого використання, а його колір (наш — зелений Bronze Green) додає барв у біло-сірі будні. На тильній панелі є маленьке маркування Pantone, яке підтверджує колірну сертифікацію Bronze Green і не знімається окремою наклейкою, бо це частина дизайну.

По розміщенню елементів Motorola Edge 70 дотримується максимально класичної логіки. На правій грані: кнопка живлення та клавіші регулювання гучності, плюс мікрофон. Ліворуч кнопка для виклику Moto AI. Верхній торець зайнятий лише допоміжним мікрофоном для шумозаглушення, без будь-яких портів чи клавіш. Усі фізичні інтерфейси зосереджені знизу: USB-C для зарядки й передачі даних, основний динамік, мікрофон та лоток SIM-карти (одна фізична + eSIM).

Сканер відбитків пальців оптичний і розташований під дисплеєм. Він миттєво спрацьовує навіть при невеликому дотику, не вимагає ідеального позиціювання пальця і не відволікає від користування. У щоденних сценаріях це рішення виявляється зручнішим, ніж сенсор на кнопці живлення: смартфон легко розблокувати, навіть коли він лежить на столі або в підставці. Face Unlock теж присутній, але при слабкому освітленні краще покладатися на підекранний сканер.

Камери ззаду не намагаються виглядати агресивно. Блок не надто випирає, а сам дизайн модуля виглядає акуратним і вписується в загальну естетику. Смартфон не гойдається на столі так сильно, як можна було б очікувати від настільки тонкого корпусу, що вже приємний бонус.

Окремо варто згадати про захист від води та пилу. Для такого тонкого корпусу це виглядає майже як інженерний виклик, і той факт, що Motorola пішла на це, додає впевненості у практичності пристрою. Edge 70 не боїться дощу чи випадкових бризок, і це важливо для смартфона, який явно розрахований на активне щоденне носіння.

Дисплей Motorola Edge 70

Якщо в Motorola Edge 70 і є компонент, де компанія вирішила не гратися в компроміси, то це дисплей. Перед нами 6,67-дюймова pOLED-панель зі співвідношенням сторін 20:9. Співвідношення екрана до корпусу заявлено на рівні 96,32%, і в реальності це відчувається, адже передня панель майже повністю складається з дисплея, а рамки тонесенькі.

Роздільна здатність Super HD становить 2712×1220 пікселів, що дає щільність близько 446 ppi. Для діагоналі 6.67 дюйма цього більш ніж достатньо: окремі пікселі неможливо розгледіти навіть зблизька, а дрібний текст виглядає чітко.

Панель виконана за технологією pOLED, а не класичного AMOLED, що дозволило зробити смартфон помітно тоншим. Водночас це не вплинуло на глибину чорного кольору чи контрастність.

Ще одним важливим пунктом у списку плюсів є підтримка HDR10+. Дисплей коректно працює з розширеним динамічним діапазоном, дозволяючи відображати більше деталей у світлих і темних сценах. У поєднанні з високою яскравістю це дає відчутно кращу картинку в сумісному відеоконтенті на умовному Нетфліксі.





Колірне охоплення становить 100% простору DCI-P3, а панель є 10-бітною, що дозволяє відображати понад мільярд відтінків кольорів. У реальному користуванні це дає плавні градієнти без смуг і кращу передачу складних кольорових переходів, особливо на фото та відео.

Частота оновлення екрана сягає 120 Гц, і це саме той рівень, який сьогодні сприймається як must-have. Анімації виглядають плавно, а прокручування сторінок відбувається м’яко та без ривків.

Максимальна яскравість заявлена на рівні 4500 ніт у пікових режимах. У повсякденному користуванні таких значень, звісно, не побачиш, але навіть робочої яскравості вистачає з запасом для читабельності під прямим сонячним світлом.

Додатково екран отримав сертифікації SGS зі зниження рівня синього світла та зменшення розмиття під час руху. При тривалому користуванні у вечірній час доби мої очі втомлювалися менше.

Звук та вібровідгук Motorola Edge 70

Зі звуком у Motorola Edge 70 ситуація доволі показова для смартфона, який робить ставку на тонкість корпусу. Тут одразу зрозуміло, що аудіосистема не була пріоритетом інженерів, але й відверто слабкою її назвати не можна. Це типовий приклад компромісу між фізикою й очікуваннями користувачів. І не такий жорсткий як у “яблучного” табору, де ми отримали монодинамік.





Смартфон оснащений стереодинаміками, де основний випромінювач працює в парі з розмовним. Стереоефект є, але він не надто широкий. Для відео, подкастів і серіалів цього вистачає. Гучність динаміків на доброму рівні. Motorola Edge 70 без проблем перекриває шум кімнати чи невеликої кухні, але на відкритому просторі запасу вже не так багато. Це не той смартфон, який хочеться використовувати як портативну колонку. Та й надворі не 2000-ні.

Баланс частот зміщений у бік середніх і високих. Голос звучить чітко, діалоги добре розбірливі, але низьких частот об’єктивно бракує. Бас тут радше номінальний, і це особливо помітно в музиці або динамічних сценах у фільмах. Тонкий корпус фізично обмежує можливості динаміків.

Через відсутність 3,5-мм аудіороз’єму користувачі повністю залежать від бездротових навушників або перехідників. Під час ігор стереоефект допомагає з орієнтацією в просторі, але знову ж таки без “вау”. Для казуального геймінгу цього достатньо, а от фанати мобільних шутерів усе одно оберуть навушники.

Вібровідгук у Motorola Edge 70 справляє значно краще враження, ніж звук. Моторчик налаштований акуратно. Під час набору тексту або навігації системою відгук відчувається впевнено й приємно. Сила вібрації підібрана вдало. Вона не нав’язлива, але й не губиться в кишені. Повідомлення та дзвінки відчуваються добре, навіть якщо смартфон лежить на м’якій поверхні, що для тонкого корпусу не завжди очевидний результат.





Камери Motorola Edge 70

Основний сенсор фронтальної камери Motorola Edge 70 — 50 Мп із Quad Pixel і розміром пікселя 1,28 мкм, діафрагмою f/2,0. У портретах та селфі в денному світлі деталізація висока, а при слабкому освітленні сенсор комбінує чотири пікселі в один, щоб підвищити світлочутливість.

Програмне забезпечення фронтальної камери підтримує адаптивну стабілізацію, аудіозум, відстеження автофокуса та двокамерну зйомку. Є фільтри в реальному часі, уповільнена (FHD 240/120 кадр/с) та прискорена зйомка, а також можливість вирівнювати горизонт. Відео фронтальною камерою можна знімати в 4K UHD при 30 к/с або FHD при 60/30 к/с.

Основна задня камера теж 50 Мп, але тут застосований сенсор Ultra Pixel із розміром пікселя 2,0 мкм і діафрагмою f/1,8. Автофокус All-pixel і OIS дозволяють отримувати чіткі кадри навіть у русі або при слабкому світлі. Режими зйомки включають нічний, портретний (з фокусними 24, 35 і 50 мм), панораму, HDR і макро.





Друга задня камера — 50 Мп ширококутна з фокусною відстанню 12 мм, кутом огляду 120° і діафрагмою f/2,0. Цей модуль підходить для архітектури, пейзажів та групових фото, підтримує автофокус і макро.

Третій модуль — спеціальний датчик освітлення 3-в-1, який допомагає в нічному режимі, автоматично налаштовуючи експозицію та баланс білого.





Камери в Motorola Edge 70 загалом адекватні для свого класу, але без відчуття запасу на майбутнє. Телефотооб’єктива тут немає, збільшення реалізоване банальним кропом з основного сенсора, тож про повноцінний оптичний зум мова не йде. На 2X ще терпимо, далі різкість і деталі помітно просідають. Відеозйомка також без амбіцій. Стабільна, але без 4K при 60 к/с, що у 2026 році виглядає як свідоме обмеження, а не технічна неможливість. Для сторіс і домашнього відео можливостей вистачає, але як універсальний камерофон герой огляду не сприймається.

Продуктивність, ПЗ та ігри

Motorola Edge 70 побудований на процесорі Snapdragon 7 Gen 4. Це не рекордсмен у бенчмарках, але для повсякденних завдань і сучасних ігор його можливостей більш ніж достатньо.

Об’єм оперативної пам’яті складає 12 ГБ LPDDR5X, що є сучасним стандартом для середнього сегмента. Такий запас забезпечує плавну багатозадачність: додатки рідко закриваються у фоні, а система миттєво перемикається між запущеними програмами. Швидка пам’ять LPDDR5X помітно зменшує затримки при роботі з великими файлами або іграми, порівняно з LPDDR4.

Внутрішній накопичувач тут це uMCP 512 ГБ, що дозволяє зберігати великі обсяги контенту: фото, відео у 4K, ігри.





Операційна система на телефоні Android 16 із невеликою кількістю фірмових модифікацій. Вона працює стабільно, без гальм і надмірного навантаження на процесор. Інтерфейс залишився “чистим” і зрозумілим. Безпека реалізована комплексно: екранний сканер відбитка пальця спрацьовує швидко і точно, Face Unlock теж працює стабільно. Платформа ThinkShield додає додатковий рівень захисту, особливо при використанні смартфона для роботи або зберігання важливих даних.

Датчики включають датчик наближення, зовнішнього освітлення, акселерометр, гіроскоп, магнітометр (електронний компас), датчик SAR і мікроконтролер для обробки даних різних сенсорів.

Ігрова продуктивність на Motorola Edge 70 не показує чогось екстраординарного. Сучасні мобільні ААА-тайтли запускаються на середньо-високих налаштуваннях у FHD, з підтримкою стабільних 30–60 FPS, а легкі ігри йдуть без проблем.





Автономність Motorola Edge 70

Motorola Edge 70 оснащений кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 4800 мАгод, що для ТОНКОГО смартфона середнього сегмента є достатньо щедрим об’ємом.

В реальному житті це означає, що пристрій здатен протриматися день і навіть два при помірному використанні, без необхідності постійно шукати розетку.





Заявлений час безперервного відтворення відео — до 29 годин. У практичних умовах, якщо зменшити яскравість до середнього рівня та включити звук через навушники, цифра виглядає реалістично. Це дозволяє Motorola Edge 70 виконувати роль медіацентру протягом робочого дня та вечора без додаткової підзарядки.

Нижче наведена таблиця з даними заряджання Motorola Edge 70 від павербанка на прикладі Baseus Elf Digital Display 65W, компактної моделі з потужністю до 65 Вт і ємністю 20 000 мАгод.

Час (гг:хх) Заряд павербанка Заряд смартфона 00:00 100% 0% 00:15 95% 16% 00:30 87% 37% 00:45 82% 54% 01:00 75% 74% 01:15 67% 92% 01:37 64% 100%

Для швидкої підзарядки в Edge 70 використовується TurboPower на 68 Вт. Це дозволяє відновити близько 50% заряду приблизно за 20 хвилин, що робить смартфон зручним у поїздках або при обмеженому часі. Є також бездротова зарядка потужністю 15 Вт. Не рекордна, але достатня для нічного або офісного підзаряджання.

Досвід користування Motorola Edge 70

Motorola Edge 70 у руках відчувається легким і приємним, немов смартфон спеціально заточений під багатогодинне гортання стрічок, листування та перегляд відео. Його тонкий корпус мені дуже сподобався, як власне і Air від купертінівців.

Дисплей Motorola Edge 70 — яскравий, контрастний, з плавною анімацією, він справді робить скролінг і соцмережі приємними. Під прямим сонцем текст залишається читабельним. Мені сподобалося, що під час тривалого використання очі не втомлюються, бо не всі OLED-екрани можуть цим похвалитися.

Камери працюють стабільно, але мені не вистачило рівно двох речей: 4К@60 к/с та телефотомодуля. Основний сенсор видає чіткі кадри з реалістичними кольорами, ширококутний модуль допомагає вмістити всіх друзів в кадр, а нічний режим більше не викликає розчарування. Фронтальна камера справляється із селфі й відеодзвінками, а стабілізація відео дозволяє знімати без штатива для домашнього альбому.

Продуктивність ігрового досвіду теж приємна. Для 3D-шутерів або перегонів доведеться знижувати деякі графічні налаштування, але загалом Motorola Edge 70 впевнено тримає 30–60 FPS. Ані лагів, ані глюків, які заважають ігроладу, мною не помічено.

Автономність радує. Батареї вистачає на день-півтора активного користування, а швидка зарядка 68 Вт зможе оперативно “реанімувати” смартфон. Жити біля розетки не доводиться.

З погляду софту Motorola Edge 70 виглядає як Android 16 у своєму “чистому” вигляді. Система не нав’язує зайві додатки (ну, майже), немає агресивних оптимізацій, що закривають фон або ріжуть багатозадачність.

Ще одна приємна дрібниця — вібровідгук. Він точний і ненав’язливий. При наборі тексту та навігації по меню він створює відчуття, що смартфон “живий” і відгукується на твої дії, а це підсвідомо додає комфорту.

Ціна та конкуренти

Motorola Edge 70 12/512 ГБ в Україні продається за 25 699–29 999 гривень, що ставить його у верхній сегмент середньобюджетних смартфонів. Найближчі конкуренти від Motorola — Moto Edge 60 Pro від 19 459 гривень і Edge 60 Neo 256 ГБ за 13 479–15 499 гривень.

Серед преміум-варіантів за ціною близькою до Motorola Edge 70 розташовуються Samsung Galaxy S25 Edge 256 ГБ (29 705–54 999 гривень) та Apple iPhone 17 256 ГБ (39 368–53 870 гривень), а iPhone Air 256 ГБ стартує від 45 169 гривень. Ці моделі значно дорожчі, і різниця відображається насамперед у процесорах та матеріалах корпусу.

Motorola Edge 70 займає проміжну нішу, адже він помітно дорожчий за бюджетні смартфони і доступніші моделі Motorola, але дешевший за флагмани Apple і Samsung. Це робить його привабливим для покупців, які шукають сучасний середній сегмент із функціональністю ближче до топів.

7.9 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 8 Батарея 4800 мАгод у поєднанні з оптимізованим софтом дозволяє впевнено прожити повний день активного використання. Екран 9 Висока роздільна здатність, 120 Гц і підтримка HDR роблять дисплей приємним у щоденних задачах. Дизайн, ергономіка 9 Тонкий і легкий корпус відчувається преміально й зручно. Програмне забезпечення 8 Чистий Android 16 із стабільною роботою й обмеженою кількістю Moto‑додатків. Камера 7.5 Універсальний набір сенсорів і адекватні алгоритми дають добрі знімки в більшості сценаріїв, але нічна зйомка і деталізація не завжди на рівні кращих у класі. Не вистачає телефотомодуля. Продуктивність 8 Snapdragon 7 Gen 4 і 12 ГБ ОЗП відповідають за плавну роботу і комфорт у повсякденних задачах, але без запасу під важкі ігри чи вимогливі сценарії. Ціна 6 Ціна Motorola Edge 70 виглядає не зовсім обґрунтованою.