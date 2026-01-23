Огляд TWS-навушників OPPO Enco X3s: коли не треба переплачувати за бренд

У компанії OPPO є повністю бездротові навушники Enco X3s. Цей аудіопристрій зайняв верхній середній сегмент і став продовженням співпраці китайського бренду з данською компанією Dynaudio. TWS-навушники OPPO Enco X3s відносно недавно офіційно зайшли на ринок України, ми вже їх протестували та готові ділитися враженнями.

OPPO Enco X3s Від 3762 грн. Плюси: якісний універсальний звук; просторове звучання не для галочки; коаксіальна система з подвійними драйверами та ЦАП; налаштування звуку від Dynaudio; підтримка Hi-Res Audio та кодеку LHDC 5.0; є режим ANC; чудова автономність; є захист IP55; підтримка Multipoint; адекватний та функціональний застосунок Мінуси: немає бездротової зарядки; кейс не захищений від вологи 8.4 /10 Оцінка

Технічні характеристики OPPO Enco X3s

Характеристика Значення Тип навушників Внутрішньоканальні Тип підключення Бездротовий, True Wireless Випромінювачі 11 мм динамічний + 6 мм планарний (коаксіальні) Частотний діапазон 15 Гц – 40 кГц Чутливість 118 ± 1.3 дБ 1 мВт Версія Bluetooth Bluetooth 5.4 Підтримка кодеків LHDC 5.0, AAC, SBC Управління Сенсори натискання Підтримка Multipoint Є Регулювання гучності Є Мікрофони Є, 6 штук (по 3 на кожен навушник) Шумозаглушення Є, ANC до 55 дБ Захист від вологи Є, IP55 (лише навушники) Зарядка USB Type-C Акумулятор (навушник) 62 мАг Акумулятор (кейс) 530 мАг Автономність До 11 годин, до 45 годин з кейсом Сумісність Android, iOS, ПК Вага 4,73 грама для навушника та 39,57 грама кейс

Паковання та комплектація

OPPO Enco X3s постачаються в акуратному чорному боксі з зображенням самих навушників на передній панелі.

Всередині бачимо самі навушники, зарядний кейс класичної овальної форми, короткий кабель USB-A на USB-C та дві додаткові пари силіконових амбушурів. Всього їх три: S, M та L. Середні амбушури вже встановлені на навушниках.

Дизайн та ергономіка OPPO Enco X3s

OPPO Enco X3s мають овальний сріблястий кейс з заокругленими формами. Його корпус зроблений з матового пластику і він приємний на дотик.

На передній панелі розмістили LED-індикатор заряду, також бачимо логотип OPPO. На задній частині кейса знаходиться надпис Dynaudio. Знизу бачимо порт USB-C для заряджання, а на правому торці є кнопка скидання налаштувань.

Всередині кейс має біло-перламутровий глянцевий пластик. Ну й загалом він достатньо компактний, щоб легко поміщатися в кишені, навіть у тій маленькій, що є в джинсах.

Самі навушники OPPO Enco X3s білого кольору. Вони отримали корпус із глянцевого пластику та обтічну ергономічну форму з ніжкою. Загалом це дуже схоже на дизайн а-ля AirPods. Їх розмір загалом можна назвати середнім, але вони випиратимуть з вух через наявність ніжки. І тут вже кожен для себе вирішує, чи подобається йому подібна конструкція.

На зовнішній стороні навушника бачимо пласку поверхню з вигином, куди вмонтували сенсорну панель для керування. По боках розташовані мікрофони для ANC та дзвінків. На внутрішній частині навушників розмістили надписи L та R, датчики зняття/одягання, а контакти для заряджання в кейсі бачимо внизу.

Вага кожного навушника складає 4,73 грама. Загальна вага з кейсом — 49,02 грама.

OPPO Enco X3s захищені від пилу та вологи за стандартом IP55. Це означає, що навушниками можна сміливо користуватися під дощем та під час занять спортом. Також важливо розуміти, що зарядний кейс не має такого захисту, тому його треба берегти від води.

Особливості OPPO Enco X3s

OPPO Enco X3s оснащені коаксіальною системою з подвійними динаміками. До неї входять 11-міліметровий динамічний драйвер для низьких частот та 6-міліметровий планарний твітер для високих частот. Кожен такий драйвер має власний цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП). Кажуть, що це дає незалежну обробку звуку та виняткову чистоту сигналу.

Заявлений частотний діапазон моделі складає 15-40 000 Гц, що значно ширше, ніж у більшості конкурентів. Підтримка кодеків тут серйозна і це LHDC 5.0, AAC та SBC. LHDC 5.0 дозволяє передавати звук з частотою дискретизації до 192 кГц/24 біт та бітрейтом до 1 Мбіт/с. Тобто це справжній Hi-Res Audio. Правда, для цього потрібен смартфон, який підтримує цей кодек, а це переважно моделі на Android і далеко не усі.

Навушники також мають фірмовий звуковий профіль Dynaudio Featured, який відтворює чистий та природний звук. Окрім нього, доступні ще три режими еквалайзера для максимальної деталізації, для чистого вокалу та для потужних басів.

Мені сподобався профіль саме від Dynaudio, тому рекомендую використовувати саме його. Звучання з ним об’ємніше та басовитіше, при цьому також гарно чутно як середина, так і верхні частоти.

Виробник також додав функцію персоналізації звуку. Після проходження короткого тесту слуху в додатку, навушники створюють індивідуальний аудіопрофіль, компенсуючи вікові або індивідуальні особливості сприйняття частот. Пройти цей тест також раджу, бо дійсно воно підкручує частоти під вас, компенсує певні моменти, які люди перестають чути з віком, та й проходиться цей тест за хвилину. Тому не полініться і пройдіть його.

OPPO Enco X3s оснащені системою активного шумозаглушення ANC. Звичайно, разом з цим є й “прозорий” режим. Максимальна заявлена глибина шумозаглушення досягає 55 дБ у надширокому частотному діапазоні до 5500 Гц. Кажуть, що це одна з найкращих систем ANC на ринку в будь-якому сегменті, але до Sony та Bose вони все ж не дотягують. На мою думку, звісно. Правда, з ними загалом мало хто може в цьому позмагатися, але в цій моделі шумозаглушення дійсно просто гарне і цього вистачає, щоб закрити майже усі потреби сучасного користувача.

А от “прозорий” режим тут просто шикарний. Маємо новий адаптивний режим (New Adaptive Mode), який автоматично регулює рівень шумозаглушення та прозорості залежно від оточення. Наприклад, якщо ви йдете вулицею, навушники розуміють, що ви рухаєтеся, та підсилюють передачу оточення. А якщо сидите вдома в тиші, вони тихенько передають звуки навколо, не заважаючи прослуховуванню. Прикольна штука, яка дійсно працює.

Для власників смартфонів OPPO з ColorOS 15.0.1 або новішою версією доступна функція AI Translate. Це переклад розмов у реальному часі для понад 20 мов. Це перетворює навушники на кишенькового перекладача для подорожей, але шкода, що української там поки немає.

TWS-навушники також мають датчики, які реагують на їх зняття та одягання. Якщо ви слухаєте музику і знімаєте один навушник, музика автоматично зупиняється. Це дуже зручна функція, без якої я вже не можу представити жодну модель навіть середнього сегмента, я вже мовчу про флагманів.

Звук та мікрофон OPPO Enco X3s

OPPO Enco X3s мають нейтрально-універсальне та збалансоване звучання з акцентом на деталізацію. Кажуть, що це заслуга співпраці з Dynaudio та унікальної коаксіальної системи з подвійними драйверами.

Низькі частоти тут глибокі та потужні. Баси об’ємні, але при цьому не “залазять” на середину та не розмивають звукову сцену. Середина деталізована та чітка, тому вокал звучить природно, а інструменти добре чутно окремо. Ну й високі частоти виразні та витончені.

Загалом TWS-навушники підходять для різних стилів музики. Особливо добре вони справляються з класичною музикою, джазом, роком та поп-музикою. Але найкраще себе проявляють саме в жанрах, де важлива деталізація та динаміка.

Фірмовий профіль Dynaudio Featured дійсно дає чистий та автентичний звук. Це таке собі базове налаштування, яке підійде більшості користувачів. Але якщо хочеться більше басу, є режим з його підсиленням. Ну й інші режими спробуйте, правда, мені окрім оцього Dynaudio щось нічого не сподобалося. Також дають самому покрутити повзунки в базовому еквалайзері, якщо ви шарите в цьому.

Звісно, тішить підтримка кодека LHDC 5.0, тому з сумісним смартфоном якість звуку дійсно гарна. Це вже виходить Hi-Res Audio з частотою дискретизації 192 кГц/24 біт. Ну й різниця між AAC та LHDC відчутна, особливо в деталізації високих частот та глибині басів, тому якщо є можливість підключатися через цей кодек, то робіть це, бо якість звуку суттєво зростає.

Мікрофони в навушників нормальні. Їх тут всього шість (по три на навушник), а разом з алгоритмами AI Clear Call та придушення шуму вітру вони дають просто нормальну передачу голосу. Він трохи спотворюється коли поруч гучно і вмикається адекватна система шумозаглушення.

Загалом OPPO Enco X3s звучать дуже якісно навіть у порівнянні з флагманськими моделями. Коаксіальна система з подвійними драйверами та ЦАП працюють. Для аудіофілів підтримка LHDC 5.0 буде приємним бонусом, але все ж це навушники більше для широкого кола користувачів, якім треба модель для всього і відразу.

Підключення, застосунок та керування

OPPO Enco X3s отримали модуль Bluetooth 5.4. Підключення відбувається максимально просто, тому відкриваємо кришку кейса, і пристрої поруч автоматично виявляють навушники. Для Android-пристроїв підтримується Google Fast Pair, що робить процес ще швидшим.

Також тут є функція Multipoint, тобто навушники вміють підключатися до двох гаджетів одночасно. Можна слухати музику з ноутбука і миттєво прийняти дзвінок зі смартфона без перепідключення.

Аудіопристрій працює з фірмовим застосунком HeyMelody. Його дизайн простий та зрозумілий. А головне, що тут є багато корисних функцій, які точно знадобляться користувачу.

Через HeyMelody можна дивитися заряд навушників та кейсу, перемикатися між режимами ANC, “прозорим” режимом або просто їх вимикати. Тут контролюються автоматичні налаштування адаптивного режиму тощо.

Є еквалайзер з непоганими пресетами, про які говорив вище. Також можна активувати персоналізацію звуку та просторове звучання OPPO Alive Audio. Не забули і про ігровий режим для зменшення затримок у грі, функцію знаходження втраченого навушника, оновлення

Як і в інших навушниках OPPO, в OPPO Enco X3s чудово реалізоване оце просторове звучання. Тут це не просто фішка “щоб було”, а дійсно прикольна і працююча штука. Правда, просторове звучання не підходить для прослуховування музики, але для перегляду відео на YouTube чи серіалу на MEGOGO дуже раджу спробувати.

Керування навушниками через сенсорну панель просте та зрозуміле, а головне детально і легко налаштовується у застосунку.

Загалом програма HeyMelody зручна та функціональна, а ще тут є підтримка української мови, чого сильно не вистачає застосункам інших відомих конкурентів.

Автономна робота OPPO Enco X3s

Заявлений час автономної роботи OPPO Enco X3s складає до 11 годин без ANC та до 6 годин з увімкненим шумозаглушенням. Правда, це при використанні кодека AAC. Кейс збільшує цей час до 45 годин та 24 годин відповідно. При використанні LHDC 5.0 час роботи трохи зменшується: до 9 годин без ANC та до 5,5 годин з ANC. З кейсом це виходить до 37 та 22 годин відповідно.

Заряджання займає близько 50 хвилин для самих навушників та 80 хвилин для повного заряду кейсу. Бездротової зарядки немає.

Фактична автономність майже збігається з заявленою. Я слухав музику здебільшого фоном на гучності до 30% через найкращий кодек з увімкненим адаптивним шумозаглушенням. Одного заряду вистачало десь на 7 годин. На мою думку, це чудові показники враховуючи енергозатратність кодека.

Досвід користування OPPO Enco X3s

OPPO Enco X3s точно справили на мене приємне враження, хоча до початку огляду я взагалі нічого не очікував. Напевно, це одні з небагатьох TWS-навушників у середньому сегменті, які можуть конкурувати з флагманськими моделями по якості звуку. Звісно, не з усіма, але можуть.

З цього виходить, що мені сподобалася якість їх звучання. Це значить, що наявна коаксіальна система з подвійними драйверами та ЦАП дійсно працює. Також тут непоганий шумодав та чудовий прозорий режим.

Середньому сегменту часто не вистачає підтримки LHDC 5.0, а вона тут є, а значить є й Hi-Res Audio з частотою 192 кГц/24 біт. Та й різниця між AAC та LHDC відчутна одразу, тому навіть не аудіофіл зможе відчути покращену якість, звісно, якщо матиме відповідний смартфон.

Ергономіка навушників класична та перевірена роками, тому вони легко підходять для тривалого комфортного носіння і в них навіть можна займатися спортом та їсти. Тест на жування пройдений, як і на щоденні тренування. Правда, іноді все ж доведеться поправити той чи інший навушник, але це нормально.

Також розумію, що це залежить від вух і для моїх великих OPPO Enco X3s чудово підійшли із середніми амбушурами. А якщо вам буде щось не так, то раджу спробувати поміняти їх розміри. Вони є в комплекті.

Сенсор тут чутливий, але не надто. Фантомних натискань майже не було, адже сенсорна панель займає центральну частину зовнішньої сторони ніжки, тому є достатньо місця, щоб знімати навушники і при цьому нічого випадково не перемкнути.

Єдине, чого не вистачає цим навушникам, так це бездротової зарядки. При цьому іноді виробник все ж додає її в інші моделі того ж сегменту, але тут вирішив не робити, а шкода.

Ціна та конкуренти

OPPO Enco X3s продаються в Україні за ціною від 3700 гривень. Правда, це “сірі” продавці. Офіційна ціна навушників у великих мережах становить 6599 грн. За такі можливості, на мою думку, це адекватний цінник для цього сегменту. Проте тут є серйозні конкуренти, на які я раджу звернути увагу, перш ніж прийняти рішення про купівлю.

Є OPPO Enco X3i з цінником від 4260 гривень. Це схожа на героя огляду модель, але трохи доступніша. З інших брендів варті уваги Sony WF-C710N (ціна від 3900 грн). Це більш бюджетний варіант від Sony, але з хорошим звуком та шумозаглушенням. Також є Anker Soundcore Liberty 4 Pro (ціна від 5000 грн). Це цікава модель з подвійними драйверами та LDAC.

8.4 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9 Чудова автономність і чудова оцінка. Дизайн, ергономіка 8.5 Класична форма з ніжкою. Легкі та комфортні. Функції 8.5 Є система ANC, адаптивний "прозорий" режим, AI-переклад, звукові профілі, об'ємне звучання, налаштування звуку під кожного користувача тощо. Ціна 7.5 Адекватний цінник для свого сегмента. Якість звучання 8.5 Нейтральне та деталізоване звучання. Комплектація 8 Стандартна комплектація.