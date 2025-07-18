Огляд Samsung Galaxy A36: смартфон, що розмиває грань між класами

Samsung Galaxy A36 — типовий приклад того, як компанія поступово змиває межу між середнім і старшим класом: тут і Super AMOLED 120 Гц, і захист IP67, і обіцянки оновлень на пів десятиліття. Далі в нашому редакційному огляді розберемося, чи вартий цей смартфон своїх грошей, як він поводиться у щоденному використанні, що з камерами, автономністю та конкурентами.

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Samsung Galaxy A36 5G 13 699 грн. Плюси: Якісний AMOLED-екран із 120 Гц; хороша автономність; захист IP67; стабільне ПЗ із тривалими оновленнями; яскравий і впізнаваний дизайн. Купити в Elmir.ua Мінуси: Цінник трохи зависокий; для деяких користувачів можливе помітне мерехтіння через ШІМ; у комплекті немає зарядного адаптера; камера середнього рівня; підтримка microSD більше не передбачена. Купити в Elmir.ua 8 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики Samsung Galaxy A36

Екран Super AMOLED, 6.7 дюйма, 2340х1080 пікселів, 120 Гц, пікова яскравість близько 1900 ніт Матеріали корпусу Скло Gorilla Glass Victus+ та пластик (рамка) Захист IP67 Процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 Графічний прискорювач Adreno 710 Операційна система Android 15 з оболонкою One UI 7.0 Пам’ять 6/8 ГБ ОЗП, 128/256 ГБ флеш-пам’яті Основна камера 50 МП, f/1.8, OIS Ультраширококутна камера 8 МП, f/2.2, 123˚ Макрокамера 5 МП, f/2.4 Фронтальна камера 12 МП, f/2.2 Запис відео До 4K@30fps Інтерфейси та зв’язок Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (2,4 ГГц і 5 ГГц), Bluetooth 5.4, NFC, GPS, 5G, USB-C 2.0 Акумулятор 5000 мА·год, швидка зарядка 45 Вт (зарядний блок не в комплекті) Габарити 161,6 х 77,9 х 7,4 мм Вага 195 грамів

Паковання та комплектація Samsung Galaxy A36

У нас на редакційному столі був семпл напряму від виробника, тож приїхав смартфон без роздрібної упаковки. В стандартному ж варіанті покупці отримують пристрій у тонкій білій коробці з зображенням самого смартфона.

Усередині лише найнеобхідніше. Смартфон, кабель USB-C — USB-C, ключ-скріпка для лотка SIM-карт і документація. Зарядного блоку немає. І якщо у флагманах це ще якось сприймається, то в середньому сегменті хотілося б отримати хоча б 25-ватник у комплекті. Але ні. Два слова: економія й екологія.

Чохла в комплекті немає, тож доведеться шукати на маркетплейсах. Або взяти фірмові від Samsung, які вже в наявності, проте коштують як три-чотири чохли з одного відомого східного онлайн-магазину.

Захисної плівки на екрані Samsung Galaxy A36 теж не передбачено. Скло Gorilla Glass Victus+ справді стійке до подряпин і помірних падінь. Ми це перевірили на практиці. Проте для спокою зразу купуйте захисне скло, особливо якщо плануєте брати A36 підлітку чи дитині.

Загалом, комплектація базова. Без сюрпризів, без подарунків і без емоцій. Типова сучасна реальність, де головне смартфон, а все інше — ваша проблема. В епоху тотальної мінімізації витрат навіть інструкція вже виглядає щедро.

Дизайн та ергономіка

Samsung Galaxy A36 виглядає як… Galaxy. Дизайн мінімалістичний, стриманий і напрочуд приємний. Камери тепер розміщені в одному вертикальному блоці, схожому на світлофор, а не окремими «острівками», як у серіях S23–S24.

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Корпус у смартфона гібридний: фронтальна й тильна панелі прикриті склом Gorilla Glass Victus+, а от рамка виготовлена з пластику. Це не флагманський підхід «скло і метал», але й далеко не повністю пластиковий бюджетник. Скло виглядає преміально, приємне на дотик і доволі стійке до подряпин, що підтвердилося під час щоденного використання без чохла.

Пластикова рамка Samsung Galaxy A36 хоч і поступається металевим аналогам у відчутті «солідності», проте зібрана акуратно: жодних скрипів, люфтів чи недоліків у приляганні. Візуально вона гармонійно зливається зі скляними панелями й не вибивається із загального дизайну.

У руці смартфон лежить щільно, але варто покласти його, наприклад, на диванну подушку і він так і хоче зісковзнути вниз.

Вага — 195 г, товщина — 7. мм. Тобто на межі «важкувато, але терпимо». У кишеню джинсів влізає без проблем, але довго тримати однією рукою — не найзручніше заняття. Особливо, якщо гортати TikTok пів години поспіль (а ви ж будете, ми знаємо).

Блок камер Samsung Galaxy A36 не сильно виступає, хоча без чохла телефон трохи «танцює» на столі, якщо натискати на екран. Фронтальну камера вбудована в екран. Рамки дисплея не рекордно тонкі, але цілком сучасні, особливо для середнього класу.

Кнопки гучності й живлення зручно розміщені праворуч. Лівий бік порожній. У верхній частині корпусу розміщені два мікрофони, а знизу — ще пара мікрофонів, динамік, розʼєм USB-C (2.0) та слот, який вміщує дві nano-SIM-картки. Підтримка e-SIM також є.

Сканер відбитка пальця — оптичний, розташований під екраном. І це не біда: він спрацьовує блискавично. На відміну від багатьох оптичних сканерів в екрані, тут усе стабільно. Можна взяти в руку й миттєво розблокувати.

Загалом Samsung Galaxy A36 — це спокійний, впевнений дизайн без епатажу. Він залишає приємне враження. Особливо, якщо ви любите речі, що виглядають дорожче, ніж коштують.

Дисплей Samsung Galaxy A36

Samsung традиційно не економить на дисплеях, і A36 підтверджує це. Яскраві кольори, глибокий чорний, відмінна контрастність. Навіть у базових налаштуваннях екран виглядає дуже живо.

Роздільна здатність 2340×1080 пікселів, а їх щільність понад 390 ppi. Тобто зображення чітке, пікселі не видно навіть при наближенні. Частота оновлення 120 Гц, що дає чудову плавність скролінгу й анімацій. Вмикається автоматично, можна примусово залишити 60 або 120.

Яскравість — ще один козир. У піковому режимі сягає близько 1900 ніт. Влітку на вулиці все видно, навіть під прямими сонячними променями. Автояскравість працює коректно, адаптується миттєво.

ШІ-покращення зображення тут нема, але й не потрібно. Матриця й без того показує відео чудово, особливо в HDR. Netflix, YouTube, Instagram Stories — усе виглядає приємно, без пересвітів чи «вицвітання».

Серед недоліків Samsung Galaxy A36 — наявність ШІМу, що притаманно екранам типу AMOLED. Втім, рівень мерехтіння знаходиться в межах норми, і в більшості випадків очі не втомлюються навіть після тривалого користування. Проте, якщо ви маєте підвищену чутливість до мерехтіння, радимо протестувати пристрій наживо перед покупкою.

Сенсорна відповідь швидка, дотики спрацьовують точно. Олеофобне покриття непогане, хоча сліди все одно лишаються. Протирати доведеться, але не щохвилини.

Звук та вібровідгук Samsung Galaxy A36

Samsung не надто балує аудіофілів у середньому сегменті, але Samsung Galaxy A36 — приємне виключення. Тут встановлені стереодинаміки, і вони справді працюють у парі. Один — основний на нижній грані, інший — розмовний, який грає роль другого каналу. І, як не дивно, звучить це доволі непогано.

Гучність — середня+, тобто вистачає на кімнату або навіть для того, щоб почути улюблений трек у душі. Звук досить збалансований, є навіть натяки на бас, середина не втрачається, а верхівки не ріжуть вухо. Для перегляду відео, музики в дорозі чи ігор — більш ніж окей.

Аудіоджек у Samsung Galaxy A36 відсутній — це вже стало звичною практикою для більшості сучасних смартфонів. Зате Bluetooth працює стабільно, без раптових відключень чи лагів. Підтримуються популярні кодеки AAC, SBC та Scalable Codec, що забезпечує якісне звучання для більшості бездротових навушників.

Звук у голосових викликах — надійно, стабільно, без сюрпризів. Співрозмовник не просить вас повторити кожне друге слово.

Вібровідгук тут непоганий. Вібрація помірно чітка, відчувається саме як тактильний сигнал, а не просто тремтіння. Нагадує рішення з дорожчих моделей, хоча трохи поступається за виразністю. Для середнього класу цілком гідно.

Камери Samsung Galaxy A36

Основний модуль Samsung Galaxy A36 на 50 МП з оптичною стабілізацією (OIS) знімає добре вдень і не пасує у вечірньому світлі. Це типовий «універсальний боєць» для Instagram і щоденних знімків.

Вдень фотографії яскраві, з добрим динамічним діапазоном. Деталізація зберігається навіть при кропі. АвтоHDR працює добре, хоча іноді може трохи перебілити небо. Колірна передача традиційно «самсунгівська».

Уночі все залежить від контексту. Якщо є хоч трохи світла, то знімки адекватні, з мінімальним шумом. Але в повній темряві краще і не намагатись — тут межа можливостей середньобюджетника.

Ультраширокий модуль на 8 МП у Samsung Galaxy A36 посередній. Удень кадри вдаються, але вже ближче до вечора починається змаз і падіння деталізації. Для пейзажів чи архітектури вдень — окей, для нічного міста — краще триматися від нього подалі.

Макрооб’єктив на 2 МП існує радше для галочки. Це класичне «щоб було», і користуватись ним будете один раз — і то випадково.

Фронтальна камера на 13 МП — справляється. Для селфі на денному світлі чудово. Ретушування не агресивне, шкіра виглядає натурально. Портретний режим працює, фони розмиває акуратно.

Відео — до 4K@30fps. Основна камера підтримує стабілізацію, але тільки на 1080p. У 4K зображення чітке, але трохи труситься. Для влогів або Instagram Stories — більше ніж достатньо.

Інтерфейс камери знайомий кожному, хто тримав у руках Samsung останні років п’ять. Швидкий доступ до режимів, нічна зйомка, Pro-режим і т. д. Для креативу — набір великий, хоча більшість користуватиметься автоматичним режимом.

Продуктивність, ПЗ та ігри

Під капотом Samsung Galaxy A36 — Snapdragon 6 Gen 3, процесор енергоефективний, ідеально вписаний у логіку серії A: щоб вистачало на все звичайне, але без зайвих амбіцій. Його 8 ядер (4 продуктивні Cortex-A78 і 4 енергоощадні Cortex-A55) працюють з частотою до 2.4 ГГц.

За графіку відповідає Adreno 710. Більшість популярних ігор запускаються стабільно, хоча з важкими тайтлами доведеться трохи знижувати налаштування.

Варіанти памʼяті — 6/8 ГБ оперативної та 128/256 ГБ постійної. LPDDR4X і UFS 2.2 не рекордсмени швидкості, але у повсякденному використанні не дратують. Смартфон не завмирає в режимі багатозадачності й адекватно тримає фонові застосунки.

У Samsung Galaxy A36 більше немає підтримки microSD-карт. Це помітний крок назад, особливо враховуючи, що в попередній моделі A35 слот для картки пам’яті залишився. Для багатьох користувачів така зміна може стати суттєвим недоліком, адже розширення сховища зовнішніми картками — зручний і недорогий спосіб збільшити обсяг пам’яті смартфона.

Працює Samsung Galaxy A36 на Android 15 з оболонкою One UI 7.0. З плавними анімаціями, логічними меню та гнучкими налаштуваннями. Не висне, не перевантажена дивними експериментами та не псує враження від користування.

Інтерфейс літає, вікна відкриваються швидко, свайпи не буксують. Тут спрацьовує екран із 120 Гц і навіть банальне перегортання стрічки в браузері відчувається набагато приємніше, ніж на звичайних 60. А ще важливо: Samsung обіцяє 4 роки оновлень Android + 2 роки патчів безпеки. Для середнього класу — жирний плюс.

Ігрова продуктивність тут цілком прогнозована. Asphalt 9, Call of Duty Mobile, навіть Fortnite — йдуть без проблем. Важкі ААА з Google Play тримаються на середньому рівні — без перегріву, але з очевидним обмеженням у налаштуваннях. Добре, що сам смартфон не намагається розплавити руки: температури під навантаженням адекватні, корпус помітно теплий, але не гарячий.

Штучний інтелект також частина системи, проте дійсно корисних фіч не багато. Видалення обʼєктів із фото працює стабільно (не «Photoshop за секунду», але речі типу пальця в кадрі прибирає безболісно). Circle to Search також є — і це одна з тих функцій, які хочеться залишити назавжди.

Автономність Samsung Galaxy A36

Батарейка на 5000 мА·год — традиційний стандарт для середньоцінового сегменту від Samsung. В реальних сценаріях це дає близько 7–8 годин активного екрану, що цілком вистачає для дня навіть при інтенсивному використанні (соцмережі, відео, дзвінки).

У тесті PC Mark Samsung Galaxy A36 показав чудовий результат — 10 годин 42 хвилини роботи при яскравості 100% та частоті оновлення екрану 120 Гц.

Підтримується швидка зарядка до 45 Вт, але в коробці йде лише кабель — сам блок потрібно докуповувати. Для тестування я використовував кабель і блок живлення від iPad Air 5 потужністю 20 Вт.

Час Заряд 08:32 0% 09:00 29% 09:32 63% 10:00 87% 11:05 100%

І павербанк — Baseus Elf Digital 20000mAh 65W.

Час Заряд павербанка Заряд смартфона 07:16 68% 0% 07:46 44% 66% 08:06 34% 90% 08:28 32% 100%

Фонові процеси One UI добре оптимізовані. Додатки майже не «жирують», заряд спокійно тримається до ранку навіть після дня активного користування.

У порівнянні з іншими A-серійними моделями, час автономної роботи приблизно однаковий, можливо трохи кращий за A35 завдяки енергоефективнішому процесору.

Досвід користування Samsung Galaxy A36

За пару тижнів експлуатації Samsung Galaxy A36 не створив відчуття компромісу чи поступок. One UI 7.0 працює плавно, швидко і без будь-яких гальмувань: анімації легкі, жести відпрацьовують чітко, а меню відкривається миттєво.

Розблокування обличчям справляється зі своїм завданням, хоча й без 3D-сканування. При слабкому освітленні доводиться підносити телефон трохи ближче до обличчя, але в більшості випадків працює нормально і швидко.

Оптичний сканер пальців приємно дивує своєю швидкістю та точністю. Він розпізнає відбиток майже одразу, і зазвичай немає жодних проблем з реєстрацією чи розблокуванням.

Смартфон у руці відчувається солідно. Якщо одягнути чохол — він додає ваги та об’єму, але ж і захищає. Тим, хто звик до легких і тонких моделей на кшталт айфонів, може здатися, що A36 трохи важкуватий. Однак це типовий компроміс середнього сегмента, де основний акцент на надійність і практичність.

Що стосується повсякденної роботи, то Samsung Galaxy A36 абсолютно стабільний. Розмови, месенджери, навігація, соціальні мережі — все працює без жодних перебоїв чи зависань. Це смартфон, на який можна покластися в будь-якій ситуації.

Окремий великий плюс Samsung Galaxy A36 — підтримка оновлень операційної системи та безпеки протягом 6 років. Смартфон довго залишатиметься актуальним, безпечним і не втратить своєї функціональності.

Та Samsung Galaxy A36 має і кілька недоліків, на які варто звернути увагу. Ціна трохи завищена, особливо враховуючи комплектацію. Екран може помітно мерехтіти через ШІМ, що здатне дратувати чутливих користувачів. Камера середнього рівня, без яскравих переваг, а підтримка microSD відсутня, тож збільшити обсяг пам’яті не вийде. Ці моменти варто враховувати при виборі.

Ціна та конкуренти

Samsung Galaxy A36 зараз коштує від 11 299 до 17 370 грн залежно від конфігурації памʼяті. У цьому ціновому сегменті присутня висока концентрація актуальних моделей з AMOLED-екранами, чипсетами середнього рівня та швидкими зарядками.

Motorola Edge 60 Fusion (8/256 ГБ, 12 249–13 999 грн) — стильний і легкий смартфон з 120 Гц pOLED-екраном і чипом Dimensity 7300.

POCO X7 Pro (8/256 ГБ, 11 869–17 973 грн) — топовий за «залізом»: AMOLED 120 Гц, Dimensity 8400 Ultra, 90 Вт зарядка. Оболонка MIUI/HyperOS та дещо спірна камера псують загальний досвід використання.

Xiaomi 14T (12/256 ГБ, 16 439–36 999 грн) — дорожчий, але із потужним Dimensity 8300 Ultra, IP68, камерами від Leica та хорошим дисплеєм.

OnePlus Ace 5 (12/256 ГБ, 15 100–21 482 грн) — має гарний AMOLED, 80 Вт зарядку і Snapdragon 7+ Gen 2. Але відсутність офіційної підтримки, гірші камери та сирувате ПЗ — істотні мінуси для пересічного користувача.

Samsung Galaxy A56 (8/128 ГБ, 13 299–19 999 грн) — близький родич Samsung Galaxy A36. Має такий самий дисплей і батарею. Проте у нього алюмінієва корпусна рамка і тонші рамки навколо дисплея. Окрім того, у Galaxy A56 встановлений більш потужний процесор.

Google Pixel 8a (8/128 ГБ, 16 699–22 499 грн) — ідеально чистий Android, найкраща камера в сегменті, довготривала підтримка. Найменша батарея в добірці та найвища стартова ціна.

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8 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 8.5 Батарея 5000 мА·год гарантує день активного використання, іноді навіть більше. Підтримка швидкої зарядки 45 Вт, хоч і без блоку в комплекті, дозволяє швидко «підживити» смартфон. Екран 9 Яскравий та контрастний Super AMOLED з частотою 120 Гц. Чудово підходить для мультимедіа, соцмереж і геймінгу, хоча рамки могли бути тоншими. Дизайн, ергономіка 8.5 Класний зовнішній вигляд, але довге користування однією рукою не дуже зручне. Програмне забезпечення 8 Стабільний інтерфейс із хорошим набором функцій. Оновлення будуть довготривалими. Рідкісні лаги чи баги майже відсутні. Продуктивність, тротл. 8 Чип забезпечує впевнену роботу в повсякденних задачах та легких іграх. Нагрівання помірне, критичного тротлінгу немає. Камера 7 Основний сенсор на 50 МП з OIS демонструє непогану якість при достатньому освітленні, хоча програмна обробка подекуди надто «підсолоджує» кадри. Уночі шуму більше, деталізації менше. Додаткові камери не вражають. Ціна 7 Ціна виглядає завищеною для свого класу; конкуренти з аналогічними характеристиками часто коштують менше або пропонують більше за ті самі гроші.