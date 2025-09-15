Огляд Segway Ninebot ZT3 Pro E: потужний позашляховик у світі електросамокатів

Електросамокати впевнено займають свою нішу доступного та екологічного транспорту серед усіх вікових груп. Але зазвичай вони не покидають комфортних міських доріг, обмежуючись своїми ходовими характеристиками та геометричною прохідністю. Segway Ninebot ZT3 Pro E — це спроба поєднати міську мобільність з елементами “позашляховика”. В цьому редакційному огляді ми “проїдемося” по його реальних характеристиках та протестуємо у рідній off-road стихії.

Segway Ninebot ZT3 Pro E Від 33 589 грн. Плюси: хороший крутний момент і прохідність; енергомістка підвіска та кліренс; дизайн, ергономіка та зручність. Купити в Elmir.ua Мінуси: габарити та вага; обмеження швидкості — 25 км/год; недостатня інформативність дисплея та можливості керування без смартфона. Купити в Elmir.ua 8.3 /10 Оцінка

Технічні та ходові характеристики Segway Ninebot ZT3 Pro E

Двигун 650 Вт, 1 600 Вт — пікова потужність Максимальна швидкість до 25 км/год Вага 29.7 кг Пробіг 70 км (в Еко режимі за ідеальних умов) Гальма Передні — дискові, задні — дискові Батарея 48 В / 12.75 А*год Час зарядки 4 години Шини 11’’, безкамерні Швидкісні режими Eco, Drive, Sport Максимальне навантаження 120 кг Амортизація Передня та задня Зарядний пристрій 53.6 В/ 3.9 А Матеріал рами Вуглецева сталь Захист від вологи IPX5

Паковання, комплектація та збирання

Segway Ninebot ZT3 Pro E постачається в міцній картонній коробці вагою ≈32 кг. Вміст добре захищено пінопластом та спеціальними вставками, що запобігає пошкодженню під час транспортування. Коробка містить транспортні отвори для зручного перенесення та маркування з інструкціями щодо безпечного розпакування.

Комплектація включає:

Електросамокат Segway Ninebot ZT3 Pro E;

Зарядний пристрій (53.6 В, 3.9 А);

Шестигранний ключ;

Запасні гвинти;

Інструкцію з експлуатації та супутню документацію;

Додатковий кабель під розетку в США.

Збирання просте і займає до 10 хвилин. Електросамокат постачається з розкладеним кермом, яке потрібно прикрутити до стійки чотирма гвинтами, потім необхідно перевірити тиск в шинах й накачати їх до рекомендованого значення (2.8 бари). До того ж на коробці є детальна інструкція з ілюстраціями та QR-кодом для відеоуроків. Ніяких спеціальних навичок не потрібно – все інтуїтивно.

Після збирання бажано зарядити батарею повністю та оновити прошивку через фірмовий додаток для оптимальної роботи. Загалом, процес доступний для новачків. Єдине, що самокат доволі важкий, але якщо ви не нехтували порадами залізного Арні, то для вас це не складе жодних проблем.

Матеріали, дизайн та механіка

Дизайн Segway ZT3 Pro E поєднує футуризм і практичність: рама з міцної вуглецевої сталі забезпечує хорошу міцність та високу надійність при вазі 29.7 кг. Хоча алюміній дозволив би зекономити декілька зайвих кілограмів. Безкамерні 11-дюймові гумові шини Segway (70/60 — 7.5) можуть похвалитися практичним протектором для офроуду. Вони забезпечують надійне зчеплення як на звичайній дорозі, так і поза її межами. Від бруду захищають крила з міцного пластику.

Дизайн у Ninebot eKickScooter ZT3 Pro E не просто ергономічний, а ще й доволі ефектний. Кермо доволі високе (134 см), тому людям низького зросту може бути незручно. Воно комплектується гумовими ручками без вираженої текстури. Кут нахилу рульової колонки більше, ніж у моделей інших виробників. Це забезпечує додаткову стійкість саме на нерівних ділянках дороги.

Дека широка та зручна, з антиковзким покриттям, що дозволяє стояти впевнено навіть тоді, коли її поверхня змокла. Механізм для складання забезпечує надійну фіксацію у “транспортабельному режимі”. Подвійний замок чітко виконує свою задачу та не страждає люфтами.

Червоно-чорна колірна гама Ninebot eKickScooter ZT3 Pro E виглядає водночас стильно, але без зайвого пафосу, підкреслюючи позашляхову направленість електросамоката. X-стиль передніх габаритів додатково привертає увагу до футуристичного дизайну.

Підвіска в Ninebot eKickScooter ZT3 Pro E — один з тих моментів, до якого варто уважніше приглянутися, адже вона реалізована на високому рівні. Спереду у нас телескопічна передня вилка, а ззаду під кожухом ховається моноамортизатор. Підвіска дуже якісно поглинає вібрації та згладжує нерівності.

Гальма в Ninebot eKickScooter ZT3 Pro E — дискові, як з переду, так і ззаду. В наявності додатковий traction-контроль, що запобігає пробуксовуванню заднього колеса та покращує зчеплення з дорогою на вологій чи неоднорідній поверхні. Помітно, що вони працюють з великим запасом і швидко зупиняють самокат. Також присутня система рекуперації енергії, її інтенсивність регулюється в додатку.

Спереду на рульовій колонці знаходиться спеціальний гачок. Він витримує навантаження до 5 кілограмів. Це доволі зручно, якщо зупиняєшся, наприклад, щоб щось сфотографувати й вішаєш на неї свій рюкзак, поки дістаєш смартфон і робиш світлину.

Електроніка, елементи керування та батарея

Segway Ninebot ZT3 Pro E комплектується насиченим та яскравим LCD дисплеєм. Однак, враховуючи його діагональ хотілось би більшої інформативності. Як мінімум не вистачає візуалізації поточної напруги, виведення пройденої дистанції та орієнтовного пробігу. Все це звісно можна знайти у фірмовому додатку, але хочеться локального дублювання без створення додаткових сутностей та прив’язок.

Елементи керування доволі зручні та інтуїтивні. Зліва знаходяться основні кнопки керування за допомогою яких можна вибрати швидкісний режим, увімкнути самий самокат, поворотники та освітлення. Поруч з ними можемо відшукати додаткову клавішу, функція якої налаштовується у фірмовому додатку. Дзвіночок тут механічний, що не дуже солідно для такого яскравого девайса.

Справа розміщений важіль акселератора. Ним можна керувати як великим пальцем правої руки, так і частково за мотоциклетним принципом, міняючи кут рухомої ручки. Активація гальм здійснюється з обох сторін.

У Segway Ninebot ZT3 Pro E реалізована функція захисту від крадіжок. Вона використовує блокування Code Lock, яка пропонується у двох форматах: числовому, з введенням коду, та шаблонним, заснованим на комбінаціях напрямків (вгору-вниз, ліворуч-праворуч). Крім того, з’явилася нова опція розблокування Air Lock, яка автоматично знімає блокування, коли ваш смартфон наближається до самоката. Можна взагалі обійтися без кодового захисту, якщо він вам непотрібний.

Системи керування батареєю BMS відповідає за безпеку акумулятора, запобігаючи перегріванню, короткому замиканню та надмірному заряду, для продовження терміну її експлуатації. Додаток Segway Ninebot ZT3 Pro E є справжнім мобільним центром керування, дозволяючи повністю контролювати пристрій зі смартфона.

Через додаток також можна персоналізувати режими їзди. У налаштуваннях швидкості не тільки обирається режим, а й регулюється максимальна швидкість для кожного з них, дозволяючи адаптувати самокат під індивідуальні потреби. У спортивному режимі доступна функція boost для швидшого старту. Водночас прикро засмучує обмеження швидкості — 25 км/годину, за що потрібно дякувати європейському законодавству, а не виробнику.

В наявності система контролю тяги. Вона гарантує стабільне зчеплення з поверхнею та впевнене керування на різноманітних типах місцевості, що може знадобитися в складних умовах. Додатково передбачено функцію паркування на схилі, яка надійно фіксує самокат і запобігає його скочуванню, якщо його залишили на похилій поверхні.

У розділі налаштувань безпеки додано низку корисних опцій, що посилюють контроль та зручність використання ZT3 Pro. Якщо самокат залишається нерухомим довше за встановлений час, він самостійно вимикається, заощаджуючи заряд батареї та уникаючи випадкового ввімкнення.

Опція запланованої зарядки дає змогу встановити час, протягом якого самокат заряджатиметься. Крім того, можна задати ліміт заряду для подовження терміну служби батареї.

Передня фара тут доволі потужна, забезпечуючи прийнятне освітлення на достатній відстані. Ззаду розміщено яскравий стоп-сигнал, який ефективно сигналізує про гальмування. Вбудовані покажчики поворотів працюють в парі зі звуковим сигналом. Завдяки його гучності, пішоходи, що не дивляться по сторонах, нарешті відвертають свою увагу від смартфонів. Габаритні X-діоди завжди увімкнені.

Виробник заявляє, що батареї (46.8 В/12.75 А∙год) вистачає на цілих 70 км. Звісно, якщо прочитати, що написано “маленькими літерами”, то це за ідеальних умов в екологічному режимі, або як його ще називають “режим овоча”. Акумулятор захищений по стандарту IPX7.

Тест-драйв та досвід використання

Segway Ninebot ZT3 Pro E доволі зручний для їзди по місту. Він стабільно тримається дороги, відчувається приємна збалансованість. Розгін дуже бадьорий, а в Спорт-режимі навіть надлишковий. Тому якщо ви не маєте досвіду їзди самокатами, то залиште його на момент, коли краще освоїтесь з керуванням. Але радість від швидкого розгону гаситься низьким обмеженням швидкості.

Монотонна їзда при швидкості 25 кілометрів на годину навіває нудьгу вже через декілька хвилин. Якщо з часом виробник не надасть можливості її збільшити, то це може відлякати велику частину потенційної аудиторії. Помітно, що запас потужності дуже великий. З іншої сторони, зрозуміло, що це робиться задля безпеки.

Бруківку під собою ви майже не відчуєте, адже підвіска відпрацьовує на відмінно. Лежачих поліцейських так взагалі можна проводжати з легкою посмішкою, навіть не знижуючи швидкість, так само як і гравійні дороги. Виробнику вдалося знайти золоту середину між стійкістю на дорогах і відсутністю надлишкової м’якості.

Для їзди по складній поверхні вже не має потреби у високій швидкості. Тут найважливіше — це крутний момент, який може видати ваш двигун. І з цим тут все в порядку, адже 1 600 Вт у піку вистачить, щоб підкорити кут нахилу до 25 градусів. Тестова гірка піддалась без проблем з великим запасом.

Кліренс тут більший, ніж у деяких сучасних кросоверів — 15.2 см. Основних режимів три — Eco, Drive, Boost. Екологічний режим пропонує максимальну швидкість 15 км/год, Drive — 20 км/год і Sport 25 км/год в парі з бадьорим прискоренням.

Якщо зріст райдера менше за 160 см, то електросамокат Ninebot eKickScooter ZT3 Pro E виявиться занадто габаритним, в першу чергу по висоті руля, що становить 134 сантиметри. Виробник заявляє, що електросамокат здатний подолати на одному заряді 70 кілометрів за ідеальних умов. Хоча в паспорті електросамоката вказана відстань 50 км.

Реальна картина менш оптимістична — орієнтовно 30 кілометрів зі змішаними умовами їзди у режимі Drive та Sport. Щоб поповнити заряд, доведеться зачекати приблизно 4 години.

Якщо стандартний міський самокат зазвичай вміщається у типовий багажник B класу, то з Segway Ninebot ZT3 Pro E все не так просто. Щоб його транспортувати, прийшлось опускати крісла, перетворивши другий ряд на багажне відділення. У хетчбеках А класу також не обійтися без допомоги заднього ряду.

Ціни та конкуренти

Segway Ninebot ZT3 Pro E можна придбати за ціною від 33 589 гривень. Конкурентів в цьому ціновому діапазоні дуже багато. Абсолютна більшість — це китайські виробники різної “іменитості”.

Kugoo Kirin G2 Master пропонує потужніший двигун та максимальну швидкість — 60 км/год. Це вже дуже серйозні показники, які вимагають серйознішого підходу до безпеки та системи гальм, яких в цій моделі явно не вистачає. До того ж серйозна вага (41.5 кг) може стати великою перешкодою до транспортабельності та значно звужує коло потенційних користувачів.

До того ж модель має гірший ступінь пиле-вологозахисту (IPX4) та менший діаметр коліс (10″). І найголовніше, заряджати такий електросамокат доведеться близько 11 годин.

Xiaomi Mi Electric Scooter 4 Ultra за схожі гроші пропонує алюмінієву раму, 500-ватний мотор з піком до 940 Вт. Максимальна швидкість в ньому також обмежена 25 км/год. Гальмівна система не така ефективна, адже спереду стоять барабанні гальма, а ззаду електричні.

Ну і тим, хто хоче покататися “на всі гроші” може прийтися до вподоби Crosser Rocket. За значно більшу вартість він пропонує максимальну швидкість 75 км/год., до якої я категорично не раджу розганятися на такому транспорті. Тут є повний привід та мотор на 3 200 Вт.

