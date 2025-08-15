Огляд Sony WF-C710N: TWS-навушники з потужним ANC та розумною ціною

На початку весни 2025 року компанія Sony представила нові повністю бездротові навушники WF-C710N. Цей аудіопристрій зайняв середній сегмент і прийшов на заміну популярній моделі WF-C700N. Місяць тому ці TWS-навушники офіційно зайшли на ринок України, ми вже протестували Sony WF-C710N та готові ділитися враженнями.

Sony WF-C710N Від 3800 грн. Плюси: аскетичний та сучасний дизайн, гарна посадка; чудова система активного шумозаглушення та автоматичний “прозорий” режим; універсальне звучання з акцентом на баси; є просторове звучання; є вологозахист IPX4; чудова автономність; зручний та корисний застосунок; є можливість одночасного підключення до двох пристроїв; гарне співвідношення ціна/якість/можливості Купити в Comfy Мінуси: немає підтримки кодека LDAC; немає регулювання режимів ANC; не практичний чорний колір; не усім підійде бочкоподібна форма Купити в Comfy 8.5 /10 Оцінка

Технічні характеристики Sony WF-C710N

Тип навушників Внутрішньоканальні Тип підключення Бездротовий, True Wireless Випромінювачі 5 мм, динамічні Частотний діапазон 20-20000 Гц Версія Bluetooth Bluetooth 5.3 Підтримка кодеків SBC, AAC Управління Сенсори натискання Підтримка Multipoint Є Регулювання гучності Є Мікрофони Є, 4 штуки Шумозаглушення Є, ANC Захист від вологи Є, IPX4 Зарядка USB Type-C Автономність До 8,5 годин, до 30 годин з кейсом Сумісність Android, iOS, ПК Вага навушників 5,4 грама

Паковання та комплектація

Sony WF-C710N постачаються в компактному білому боксі з малюнком самих навушників.

Всередині бачимо самі навушники чорного кольору та кейс, пачку документів, короткий кабель USB-C та дві пари змінних силіконових амбушурів. Всього їх три, бо одні на навушниках вже стоять, але тут відразу згадується ще одна новинка середнього сегмента Anker Soundcore Liberty 5 з комплектом із шести пар амбушур.

Дизайн та ергономіка Sony WF-C710N

Sony WF-C710N мають видовжений заокруглий кейс з округлими формами та без прямих ліній. Його корпус з матового пластику.

На передній панелі бачимо світлодіодний індикатор та виїмку, що допомагає відкрити кришку кейса.

На ній, зверху, бачимо надпис Sony.

На задній частині кейса розмістили порт USB-C для заряджання та кнопку скидання налаштувань.

На дні бачимо перелік основної технічної інформації.

В середині кейса також є матовий пластик та контакти для заряджання навушників.

Самі навушники Sony WF-C710N отримали корпус із матового пластику та округлу бочкоподібну форму із завуженою частиною. Їх розмір не можна назвати великим, але й маленьким також. В будь-якому разі вони випиратимуть з вух і тут вже кожний для себе вирішує чи подобається йому подібна конструкція.

На зовнішній панелі бачимо круглу пласку поверхню, куди вмонтували сенсорну панель. По боках від неї є надпис Sony та мікрофони.

На внутрішній частині навушників розмістили надписи L та R, сенсори, а також елементи для заряджання в чохлі.

Вага кожного навушника складає 5,4 грама. Попри свої немаленькі розміри модель більш-менш акуратно виглядає як в чоловічому, так і в жіночому вусі.

В нас на огляді опинилась чорна версія навушників, а ще є рожева, біла та прозоро-синя. Останній варіант виглядає найефектніше. Він стильний, сучасний, футуристичний та зроблений під ретро одночасно. Якби я купляв собі ці навушники, то однозначно вибрав би оцей прозоро-синій колір.

В нашому випадку на чорному кейсі дуже добре видно як пил, так і сліди користування, дрібні подряпинки тощо.

Sony WF-C710N захищені від пилу та вологи по стандарту IPX4. Це означає, що навушниками можна користуватися в дощ та при заняттях спортом.

Особливості Sony WF-C710N

Sony WF-C710N оснащені 5-міліметровими динамічними драйверами. Заявлений частотний діапазон складає 20-20 000 Гц. Підтримка кодеків тут класична – SBC, AAC. LDAC та інших можливостей для покращеного звуку не завезли.

Виробник також наголошує на функції покращення звуку DSEE. В налаштуваннях застосунку, про який ми поговоримо нижче, її можна як вмикати так і вимикати.

Однією з головних особливостей цієї моделі є функція активного шумозаглушення ANC та “прозорий” режим. Усе це забезпечують чотири мікрофони (по два на кожен навушник). Активне шумозаглушення тут одне з найкращих на ринку і точно краще в цій ціновій категорії. Правда, налаштовувати його не можна. Тому якщо ви активували ANC, то скоріше за все до вас не проб’ється жоднісінького звуку, а найголосніші та різкі звуки будуть ледь-ледь десь там чутися на фоні. З таким режимом точно не треба виходити на вулицю.

А от “прозорий” режим для цього підходить прекрасно, він тут теж шикарний і навіть може автоматично налаштовуватися за допомогою ШІ під дії користувача. Наприклад, якщо ви йдете вулицею і навкруги багато звуків, навушники розуміють, що ви рухаєтеся, а також підсилять передачу оточення на динаміки, щоб ви краще все чули. В цього випадку звук світу навкруги буде дуже голосний і він буквально накладається на музику.

А якщо ви сидите вдома і навколо тихіше, то навушники також зрозуміють, що ви не рухаєтеся, і що навколо мало звуків, тому будуть тихенько передавати звуки оточення, які взагалі не заважатимуть вам щось слухати чи дивитися в навушниках. Тобто “прозорий” режим чудово та реалістично адаптується під оточення та підлаштовує свою силу під нього.

TWS-навушники також мають датчики, які реагують на їх знімання та одягання. Тобто якщо ви слухаєте музику чи дивитеся відео на YouTube і в процесі знімаєте один з навушників, то музика та ролик автоматично зупиняються, поки ви не одягнете його знову. Це дуже зручна штука, яка є у флагманських моделей, але вона не завжди є в навушниках середньої категорії. Також важливо, що цю функцію за бажанням можна вимикати. Я не знаю, кому вона може бути не потрібною, але якщо такі знайдуться добре. що таку можливість взагалі додали.

Підключення, застосунок та керування

Sony WF-C710N отримали модуль Bluetooth 5.3. Підключення відбувається максимально просто — відкриваємо кришку кейса і пристрою поруч автоматично вилазить вікно, де пропонують підключити навушники. Добре, що тут функція Multipoint, тобто вони вміють під’єднуватися до двох гаджетів одночасно.

Аудіопристрій працює із фірмовим застосунком Sound Connect. Його дизайн комусь здасться простецьким, але на мою думку він просто аскетичний. Головне, що тут є багато корисних та важливих функцій, які точно знадобляться користувачу.

Через Sound Connect можна дивитися заряд навушників та кейсу, перемикатися між режимами шумозаглушення та “прозорим” режимом, або просто їм вимикати. Тут контролюються автоматичні налаштування “прозорого” режиму, а також їх можна вимикати і тоді цей режим просто буде працювати на максимум.

Тут є еквалайзер з непоганими пресетами та декілька режимів, які дають налаштувати руками. Також можна активувати та налаштовувати під себе просторове звучання, але це специфічна функція не для всіх та не для всього. Працює вона прикольно, мені було цікаво дивитися з нею відео, а от для музики це майже ніколи не підходить.

Зручно, що головну сторінку застосунку дають налаштовувати під себе через прибирання чи додавання тих чи інших функції.

Також тут можна обрати пріоритет якості звучання чи надійності зв’язку. Я майже завжди використовував перший варіант і в цьому випадку сигнал іноді глючив, коли я відходив десь за 10 метрів від телефона, або за дві стіни. В другому випадку якість сигналу, звісно, була кращою, заїкань не було взагалі, але погіршення якості звуку я відчував. Проте не дуже сильно.

Керування через сенсорну панель просте та зрозуміле. Затискання лівого навушника на дві секунди вмикає/вимикає “прозорий” режим. Одинарне натискання на правий навушник зупиняє чи продовжує трек, подвійний тап вмикає наступну пісню. Також можна налаштувати потрійний тап, але базово він відключений.

Загалом програма мені сподобалася, вони зрозуміла та отримала багато можливостей. Але прикро, що українську мову досі не додали.

Звук та мікрофон Sony WF-C710N

Sony WF-C710N має універсальне звучання, але все ж таки спирається на потужні об’ємні баси. Низькі частоти тут виразні, але водночас вони не заважають іншим частотам та не “залазять” на їх територію. Середина тут деталізована, а верхні частоти також виразні та потужні.

Загалом TWS-навушники підходять для різних стилів музики, але все ж я б більше радив їх для прослуховування попмузики, року, різноманітних танцювальних жанрів та репу.

Наявні пресети достатньо непогано міняють характер звуку, тому раджу їх хоча б спробувати. Також аудіопристрій має якісний еквалайзер, який міняє частоти. Тому з цим можна погратися, десь прикрутивши бас, десь додавши середину та верхні частоти тощо. Звісно, все залежить від ваших уподобань.

Активація режиму пріоритету якості звучання дійсно трохи покращує звук, як і наявна функція DSEE. Навушники мають відносно невеликі драйвери, тому раджу все ж активувати отакі речі, щоб зробити якість звучання максимально гарним, наскільки дозволяють наявні можливості новинки.

А вони тут дійсно чудові, звичайно, якщо ми говоримо про середню цінову категорію. Бо хтось скаже, що йому буде замало деталізації, а хтось розкаже про не достатньо широку сцену. Але за наявний цінник та можливості, Sony WF-C710N звучать якісно та яскраво.

Теж саме стосується мікрофона. Звісно, як для мікрофона TWS-навушників. Бо вони в них маленькі, тому за замовчуванням можуть небагато. Тут на допомогу приходить ШІ, який непогано чистить та посилює звук, а також гарно прибирає шуми на фоні. Та ще й сам голос при цьому майже не спотворюється.

Загалом Sony WF-C710N можуть навіть сподобатися затятим аудіофілам, але вони точно забракують відсутність підтримки LDAC. Але для більшості якість звучання навіть з базовими кодеками буде приємним сюпризом. Головне не забудьте активувати в застосунку пріоритет якості звуку та функцію DSEE.

Автономна робота

Заявлений час автономної роботи навушників складає 8,5 годин. Кейс збільшує цей час до 30 годин. Обидва показники актуальні при використанні шумозаглушення чи “прозорого” режиму. Заряджання займає півтори години, але за п’ять хвилин можна зарядити навушники для години роботи. Бездротової зарядки немає.

Фактична автономність збігається з заявленою. Я слухав музику здебільшого фоном на гучності 20-30% та іноді на 70-90% коли займався спортом. Одного зарядку мені вистачало на 8-9 годин. Завжди працював адаптивний “прозорий” режим.

На мою думку, це чудові показники, бо часто такі результати навушники дають без активного шумозаглушення та “прозорого” режиму.

Досвід користування Sony WF-C710N

Sony WF-C710N точно справили на мене враження. Здебільшого вони позитивне. Мені не сподобався лише чорний колір та велика здатність корпусу дряпатися та забруднюватися. Тому рекомендую шукати ці навушники саме в сине-прозорому варіанті.

В усьому іншому вони гарні. Мені сподобався звук, тут прекрасне шумозаглушення та адаптивний “прозорий” режим. Це тут на голову вище конкурентів, чим і славляться навушники Sony. Так, це не флагманський рівень, але він найкращий, ніж в конкурентів по середньому сегменту. Наприклад, шумозаглушення в Anker Soundcore Liberty 5 гірше. Навушники більше сподобаються любителям баса, але все ж звучання тут тяжіє до універсального, бо низькі частоти виразні, але не відбирають в інших частот місце.

Sony WF-C710N бочкоподібні навушники, тому можливо не підійдуть для людей з маленькими вухами. Також тут всього лише три пари амбушур на вибір, але якщо у вас маленькі вуха, то спробуйте взяти найменші амбушури. Наприклад, це допомогло моїй дружині з її крихітними вушками. При цьому навушники достатньо сильно випирають, але не так сильно, як ті ж Technics EAH-AZ100.

В моїх вухах модель прекрасно сіла в середніх амбушурах. Навушники не випадали при ходьбі та при заняттях спортом. Звісно, іноді їх треба було попрявляти, але загалом трималися вони добре. Тест на жування пройшли також.

Сенсор тут не дуже чутливий, тому фантомних натискань не було. Тим паче сенсорна панель хоч і велика, але займає далеко не увесь корпус, тому тут достатньо місця, щоб знімати навушники і взагалі не чіпати сенсор.

Ціна та конкуренти

Sony WF-C710N продаються за ціною від 3800 гривень, а на великих майданчиках їх офіційний “білий” цінних складає 4499 гривень. За такі навушники це більше ніж адекватний цінник, який точно підходить під середню цінову категорію. Проте в моделі є купа серйозних конкурентів, на які варто подивитися, перед тим як приймати рішення про купівлю.

Є трохи простіша модель від Sony і це Sony WF-C510 з цінником від 1777 гривень. Це якщо хочеться цього ж виробника, але бюджету не вистачає. Зверніть увагу на Soundcore Liberty 5 (ціна від 3265 гривень) та на Soundcore Liberty 4 Pro з цінником від 4750 гривень. Також є Realme Buds Air 7 Pro (ціна від 3280 гривень), OnePlus Buds 4 (ціна від 3040 гривень). Також варта уваги модель JBL Live Pro 2 з ціною від 3129 гривень.

8.5 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9 Чудові показники автономної роботи. Навіть з активною системою шумозаглушення. Дизайн, ергономіка 8 Продовгуватий кейс та бочкоподібна конструкція. Функції 9 Є крутезне активне шумозаглушення та “прозорий” режим, який підлаштовується під оточення. Ціна 8.5 Адекватний цінник середнього сегмента. Якість звучання 8.5 Універсальна якість звучання з акцентом на баси. Комплектація 8 Базова комплектація.