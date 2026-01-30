Огляд TWS-навушників HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступне шумозаглушення і гарна автономність

HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC перша модель у серії SE, яка отримала активне шумозаглушення, раніше доступне тільки в дорожчих лінійках. Нещодавно ці бюджетні TWS-навушники зайшли на український ринок, ми вже протестували їх і готові ділитися враженнями.

HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC Від 1728 грн. Плюси: універсальний та знайомий дизайн; гарна автономність; ефективна система ANC; легка вага та комфортна посадка; захист IP54 від пилу та вологи; адекватна ціна; зручний застосунок; швидка зарядка Купити в Elmir.ua Мінуси: вузька звукова сцена; немає бездротової зарядки; немає датчиків автоматичної паузи; глянсове покриття марке в чорному кольорі Купити в Elmir.ua 7.8 /10 Оцінка

Технічні характеристики HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC

Характеристика Значення Тип навушників Внутрішньоканальні Тип підключення Бездротовий, True Wireless Випромінювачі 10 мм, динамічні Частотний діапазон 20-20000 Гц Версія Bluetooth Bluetooth 5.4 Підтримка кодеків SBC, AAC, mSBC Управління Сенсорне Підтримка Multipoint Є Регулювання гучності Є Мікрофони Є, 6 штук (по 3 на кожен навушник) Шумозаглушення Є, ANC (до 50 дБ пікове, ~24 дБ середнє) Захист від вологи Є, IP54 Зарядка USB Type-C Автономність До 10 годин без ANC, до 50 годин з кейсом Ємність акумулятора навушників 41 мАгод Ємність акумулятора кейса 510 мАгод Сумісність Android, iOS Вага навушників 4,3 грама

Паковання та комплектація

HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC постачаються в компактній білій коробці із зображенням самих навушників на передній панелі. Дизайн паковання мінімалістичний і нагадує типовий стиль компанії для аудіотехніки.

Всередині знаходимо самі навушники, зарядний кейс, три пари силіконових амбушурів (S, M, L, одна пара вже встановлена на навушниках) та стандартний набір документації.

Комплектація, як бачимо, базова, але для бюджетного сегмента цілком достатня. Головне, що три розміри амбушурів допоможуть підібрати оптимальну посадку, а усе інше дрібниці. Правда, в боксі не було навіть короткого кабеля заряджання, але, напевно, в кожного є такий і навіть не один.





Дизайн та ергономіка HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC

Зарядний кейс HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC має прямокутну овальну з округлими кутами. Корпус зробили з глянсового пластику, він виглядає стильно та знайомо, але має певні недоліки в практичному використанні. Я маю на увазі дуже видні відбитки пальців у чорній версії моделі, на яку жаліються буквально усі мої колеги оглядачі, які отримали на тести саме цей колір.

В білому варіанті, який опинився в нас на огляді, з цим проблем взагалі немає. Цей колір маскує буквально усі сліди користування, тому серйозно подумайте над кольором, перш ніж купляти.

На передній панелі кейса розміщений світлодіодний індикатор стану заряду. Також є виїмка для пальців біля кришки, щоб було зручніше її відкривати. На дні є порт USB-C для зарядки та кнопка скидання налаштувань. Позаду бачимо надпис HUAWEI та номер моделі.

Всередині кейс несподівано має матове покриття і контакти для зарядки навушників. Магніти тримають аудіопристрій надійно, тому вони не випадають навіть при струшуванні.

Самі TWS-навушники мають класичну внутрішньоканальну конструкцію з довгою «ніжкою» і схожі на AirPods. На цю популярну модель схожі багато інших навушників, але тут навіть кейс її імітує. Тому дизайн HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC не відзначається особливою оригінальністю, проте виглядає акуратно, впізнавано та стильно.

На зовнішній панелі кожного навушника знаходиться невелика сенсорна зона для керування та отвори трьох мікрофонів.Внутрішня частина навушників містить позначення L/R для лівого та правого вушка, сенсори присутності та контакти для зарядки в кейсі.

Вага кожного навушника HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC складає всього 4,3 грама. Вони також мають захист IP54, що означає стійкість до пилу та бризок води. Ці повністю бездротові навушники можна використовувати під час тренувань у залі або якщо йде дощ. Важливо зазначити, що захист поширюється тільки на навушники, але не на зарядний кейс. Це часта практика навіть в суттєво дорожчих моделях, тому не дивно бачити подібне тут.

Заявлено, що пристрій пройшов 26 тестів на міцність від SGS, включаючи падіння з висоти 1,8 метра та екстремальні температурні випробування від -40 до +70 градусів за Цельсієм. І оце вже приємний бонус.





Особливості HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC

Внутрішньоканальна модель HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC оснащена 10-міліметровими динамічними драйверами з композитною діафрагмою високої чутливості. Заявлений частотний діапазон стандартний для TWS-навушників і складає 20-20000 Гц.

Підтримка кодеків включає SBC, AAC та mSBC. Останній спеціально оптимізований для покращення чіткості мови під час дзвінків. Хоча тут немає Hi-Res кодеків типу LDAC, для бюджетного сегмента цей набір є цілком достатнім.

Тут є система активного шумозаглушення (ANC). Нагадую, що це перша модель у лінійці SE, яка отримала цю функцію. Кажуть, що система використовує гібридну архітектуру з зовнішніми та внутрішніми мікрофонами.

Наявне шумопридушення працює на піковому значенні до 50 дБ. Тобто теоретично може заглушити гул двигуна в літаку чи метро. А середня глибина шумозаглушення в повному діапазоні частот становить 24 дБ, що більш точно відображає реальний досвід користування з різними звуками оточення навкруги, як гучними, так і не дуже.





Навушники пропонують декілька режимів ANC для різних сценаріїв використання:

Динамічний, коли зменшення шуму налаштовується автоматично.

Комфортний. Найкраще підходить для місць із незначним шумом.

Збалансований. Найкраще підходить для шумних місць.

Максимальний. Найкраще підходить для дуже шумних місць.

Частіше усього я користувався динамічним режимом і він добре підлаштовувався під різну гучність звуків навкруги та різне оточення. Тому рекомендую працювати саме з ним, але інші режими також наче непогані, просто з ними треба постійно перемикатися, або ж один раз поставити максимальний як варіант і не паритися взагалі.





Якщо є шумозаглушення, то є й «прозорий» режим і тут він непоганий. Тим паче як для бюджетної моделі. На жаль, на відміну від дорожчих моделей, HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC не мають автоматичних датчиків, які ставлять музику на паузу при знятті навушника.

Наявні мікрофони просто є і нормально працюють. Голос передається добре, які і в більшості TWS-навушників. Я пам’ятаю й дорожчі моделі де звук був гірший, тому загалом від цього сегмента ніколи не варто очікувати крутого звуку мікрофона, але він точно не поганий. Для дзвінків та розмов цього більше ніж достатньо і добре. Також гарно відсікається шум, але це, як завжди, впливає на голос, що стає трохи роботизований. Зате оточення дійсно не чутно.

Звук та мікрофон

10-міліметрові драйвери HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC дають об’ємний, але контрольований бас, який не заглушує середину та верхи, а отже навушники загалом мають збалансований звуковий профіль з акцентом на потужні низькі частоти. Звісно, треба пам’ятати і бюджетний сегмент моделі та її направлення на масового користувача, якому потрібна одні доступні навушники для усього.





Баси тут виразні та глибокі, що добре підходить для сучасної попмузики, електронної музики, репу та R&B. Бас «вибиває» достатньо, щоб відчути енергію треку, але водночас не переходить межу дискомфорту.

Середні частоти чисті та деталізовані. Вокал звучить натурально, інструменти добре розділяються. Для прослуховування подкастів і аудіокниг ця модель також підходить чудово, адже робить голос чітким і не спотворює його.

Високі частоти достатньо яскраві, проте не ріжуть вухо. Тут немає надмірної різкості, що дозволяє слухати музику годинами без втоми, проте саме їх мені тут виявилося замало.





Також відмічу вузьку звуковою сцену. HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC не створюють враження простору, тому музика звучить стиснуто, якщо ви розумієте про що я. Це добре помітно на складних аранжуваннях з багатьма інструментами, якихось концертах рок-гуртів, особливо із симфонічним оркестром. Тому якраз «важку» музику в цих навушниках слухати не найкращий варіант.

Еквалайзер у додатку HUAWEI Audio дозволяє підкоригувати звучання. Пресет «Низькі частоти» ще більше посилює низи, «Підсилення високих частот» логічно робить акцент на високих частотах, а «Вокал» оптимізує звук для кращої передачі голосу та голосових партій.

Не можу сказати, що мені сподобався якийсь з вище озвучених пресетів. Навушникам, на мою думку, не вистачає високих частот іноді, тому в деяких сценаріях буде краще активувати пресет саме з їх підсилення, але загалом я слухав музику та дивився відео чи серіали в них саме в базовому звучанні і мені загалом було ок. Звісно, з урахуванням усіх нюансів, про які я писав вище.





Підключення, застосунок та керування

HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC мають підтримку Bluetooth 5.4, що дає стабільне з’єднання та низьке енергоспоживання. Підключення як завжди відбувається через відкриття кришки кейса та появи навушників в меню Bluetooth.

Аудіопристрій підтримує функцію Multipoint, тобто може одночасно підключатися до двох гаджетів. Це зручно, коли потрібно перемикатися між смартфоном і ноутбуком, не розриваючи з’єднання. Круто, що ця штука вже почала з’являтися в доступних моделях і давно є в середньому та високому сегменті.





Для повноцінного використання всіх функцій знадобиться фірмовий застосунок HUAWEI Audio. Він доступний для Android та iOS, але окремі функції, як швидке сполучення, працюють тільки в екосистемі Huawei. Також його немає в магазині Google Play, тому програму можна завантажити по QR-коду на зворотній стороні коробки навушників.

Інтерфейс застосунку простий і зрозумілий. А ще програма підтримує українську мову. На головному екрані відображається рівень заряду навушників та кейса, активний режим ANC та швидкий доступ до основних налаштувань. Тут є вибір звукових пресетів, еквалайзер, налаштування сенсорного керування, експериментальні функції, режим низької затримки звуку, функція «Знайти навушники», оновлення прошивки тощо.

Керування навушниками відбувається через сенсорні панелі на зовнішній стороні. За замовчуванням модель має наступні набір тапів:





Подвійний дотик: відтворити/зупинити музику, відповісти/завершити дзвінок.

Потрійний дотик: наступний/попередній трек.

Утримання (2 секунди): перемикання режимів ANC/Прозорий/Вимкнено.

Всі жести можна перепризначити в додатку на власний розсуд. Сенсори працюють стабільно і не реагують на випадкові дотики під час коригування посадки навушників. Принаймні в мене цього жодного разу не трапилося під час тестування. Головна причина в тому, що ніжка достатньо довга, а сенсорна панель коротка, тому у вас є багато місця, щоб вхопитися за навушник, поправити його і при цьому нічого випадково не натиснути.

Режим низької затримки зменшує її до 180 мс. Це робить навушники придатними для ігор і перегляду відео, але є багато моделей, які мають суттєво кращий показник. Тому рекомендувати грати в цих навушниках саме в якісь кіберспортивні проєкти я б не радив. Тут треба щось інше.

Загалом програмне забезпечення залишає приємне враження, тому що є все необхідне, тут зрозумілий інтерфейс та є українська мова.

Автономна робота HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC

HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC оснащені батареєю кейса на 510 мАгод, а навушники мають акумулятори на 41 мАгод. Це робить автономність однією з найкрутіших переваг цієї моделі.

Заявлено, що аудіопристрій працює до 10 годин у режимі відтворення музики на одному заряді без режиму ANC та до 7 годин з активним шумозаглушенням. З кейсом цей час збільшується до 50 та 35 годин відповідно. Для голосових дзвінків показники трохи менші: до 6 годин без ANC і до 5 годин з ANC на одному заряді.

Тут є швидка зарядка, тому всього 10 хвилин у кейсі дають майже 4 години прослуховування музики з вимкненим ANC. Повна зарядка разом з кейсом займає близько 110 хвилин, а самих навушників у кейсі десь годину.

Під час тестування фактична автономність повністю підтвердила заявлені показники. При використанні на середній гучності фоном (30-40%) з увімкненим ANC навушники справді працювали близько 7-8 годин на одному заряді. З вимкненим ANC час роботи збільшувався до реальних 9-10 годин.

Загалом навіть при активному щоденному використанні декілька годин на день заряджати кейс доведеться лише раз на тиждень або навіть рідше. Я тестував цю модель декілька тижнів і всього два рази заряджав повністю кейс з навушниками.

Для тих, хто часто подорожує або працює цілий день у навушниках, ця автономність є гарною перевагою, адже не треба постійно турбуватися про заряд і шукати розетку.

Досвід користування HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC

HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC мені сподобалися і трохи роздратували одночасно. Загалом від них було позитивне враження протягом тестування. Комфорт носіння тут на гарному рівні, адже навушники а-ля AirPods підходять багатьом, тим паче вони внутрішньоканальні, тому «сідають» добре у багато вух. А якщо ні, то спробуйте інші розміри амбушур з комплекту.

В моїх великих вухах вони добре трималися, пройшли тест на жування і непогано показали себе під час занять спортом. Доводилося лише дуже рідко їх поправляти, тому з цим все ок. Принаймні в мене.

Кожен навушник HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC легкий, тому вони практично не відчуваються у вухах. Ну й наявна внутрішньоканальна конструкція вже за замовчуванням дає хорошу ізоляцію навіть без ANC.

Активне шумозаглушення працює дійсно добре, але, звісно, це не рівень навіть середнього сегмента. Тому не варто розраховувати, що вони заглушать буквально все навколо, але все ж допоможуть вам зосередитися чи послухати щось майже без проблем.

Відсутність датчиків автоматичної паузи була помітна. Принаймні для мене, бо я звик до цієї функції на своїх навушниках. Перший час я просто звикав навпаки ставити на паузу, коли їх знімав. Але якщо це для вас перші навушники, або були інші без такої можливості, то вам буде все одно і мінусом це точно не стане. Та й очікувати подібної функції від бюджетного сегмента рідко коли можна.

Загалом HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC виявилися надійним і зручним компаньйоном для повсякденного використання. Та й коштують вони при цьому адекватних грошей. Звісно, вони не претендують на статус аудіофільських, і навіть здебільшого не можуть конкурувати із середнім сегментом, але для своєї ціни пропонують гарний баланс функціональності, комфорту та автономності.

Ціна та конкуренти

HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC продаються в Україні за ціною від 1700 гривень. У великих мережах типу «Алло» їх ціна вже 2499 гривень. В будь-якому разі, на мою думку, за такі гроші навушники пропонують адекватне співвідношення ціни та можливостей, особливо з урахуванням ANC, гарної автономності тощо.

Проте на ринку є чимало конкурентів, на які варто звернути увагу перед прийняттям рішення. І саме про них ми й поговоримо в цьому розділі.

Наприклад, в цього ж виробника є HUAWEI FreeBuds 6i з цінником від 2560 гривень. Вони пропонують кращу якість звуку з Hi-Res аудіо, але менший час автономної роботи. Зверніть увагу на Realme Buds Air (ціна від 2140 гривень 1200 грн), якщо хочете схожі функції, але інший дизайн. Якщо ж буквально трохи доплатити, то є OnePlus Buds 4 (ціна від 3000 грн) з кращим балансом звуку та функцій. Не забуваємо й про Redmi Buds 6 Pro (ціна від 2385 гривень), які за схожу ціну мають підтримку LDAC та об’ємне звучання.

7.8 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9 Гарна автономність. Функції 8 Ефективне ANC з кількома режимами, але немає датчиків автопаузи. Ціна 8 Гарне співвідношення ціна/якість для моделі з ANC. Якість звучання 7 Збалансоване звучання з потужними басами, але сцена вузька. Комплектація 7 Набір без кабелю.