ПК місяця — спецвипуск про ігрові ноутбуки (Вересень 2025)

Ігрові ноутбуки сьогодні оновлюються швидше, ніж ви встигаєте добігти на побачення з Брумаком. З виходом серії RTX 50 від NVIDIA вибір став відчутно цікавішим: тепер ігровий ноутбук уже не сприймається як компроміс, а радше як повноцінна альтернатива десктопу. Ціни поступово сповзають вниз, хоча гаманець усе ще відчуває біль при погляді на топові конфігурації. І тут важливо рахувати не лише FPS, а й гривні. У нашому циклі “ПК місяця” ми завжди дивимося на баланс характеристик, і цього разу вирішили зробити спецвипуск, присвячений ноутбукам. Від компактних моделей, які чесно запускають ігри у 1080p, до справжніх монстрів із RTX 5090, здатних замінити настільний ПК і заодно виконувати роль обігрівача прохолодними вересневими вечорами.

Тенденції 2025 року в ноутбуках

Ринок ігрових ноутбуків 2025-го виглядає так, ніби виробники вирішили остаточно стерти межу між “персональним комп’ютером” і “чемоданом з вентиляторами”. RTX 50-серія принесла нову планку продуктивності: тепер навіть середній клас може дозволити собі 1440p з рейтрейсингом і не виглядати бідним родичем десктопа.

Blackwell реально змінив гру, і тепер головне питання звучить не “чи потягне”, а “чи вистачить часу пройти хоч одну гру, перш ніж вийде наступна серія відеокарт”. Бо, як відомо, беклог у справжніх геймерів — великий.

Помітна тенденція — зростання автономності. Так, у “титанів” та “рейдерів” батарея все ще плаче за 1,5 години в іграх, але середній сегмент навчився жити по 6–8 годин у змішаному режимі. Тобто тепер геймерський ноутбук може реально працювати на парах чи в офісі, а не лише на столі біля розетки.

AI — слово, без якого цього року не обходиться жодна презентація. Частина ноутів отримала окремі ядра для прискорення AI-завдань. Для когось це шанс рендерити швидше, а для когось — ще одна кнопка “зроби красиво”. Але факт лишається фактом: ноутбуки стають не тільки ігровими станціями, а й робочими конячками для творчості та контенту.

Ціни, як завжди, кусючі. Так, RTX 5090 у Titan 18HX або Blade 18 виглядає розкішно, але й коштує, як два топових ПК. Проте знизу підтискають бюджетники, які тепер не соромно назвати ігровими. Середній сегмент, здається, отримав найбільше користі від нового покоління — і саме там зараз найкращий баланс ціни та можливостей.

Висновок простий: у 2025 році ноутбук уже не заміна десктопа, а повноцінна альтернатива, яка в багатьох сценаріях навіть зручніша. Питання тільки у вашій кишені та пріоритетах: чи готові ви жертвувати мобільністю заради ультимативного монстра, чи візьмете збалансований середнячок, який і в грі витримає, і на роботі не зганьбить.

Бюджетний ноутбук до 40000 гривень

У сегменті до 40 тисяч гривень завжди точиться боротьба між ціною та можливостями. Тут не знайдемо RTX 5080/5090 чи 4K-екрани, але для роботи, навчання й сучасних ігор у 1080p такі ноутбуки стають оптимальним вибором без болючого удару по бюджету.

Модель Процесор GPU TDP Екран Автономність Оперативка Накопичувач Вага Asus TUF Gaming A15 FA507NV-LP104 Ryzen 5 7535HS NVIDIA RTX 4060 140 Вт IPS, 15,6″, 144 Гц, 250 ніт до 6 годин 16 ГБ DDR5-4800 МГц 512 ГБ NVMe SSD ~2,2 кг MSI Thin A15 B7VF Ryzen 7 7735HS NVIDIA RTX 4060 45 Вт IPS, 15,6″, 144 Гц, 300 ніт 5–6 годин 16 ГБ DDR5-4800 МГц 512 ГБ NVMe SSD ~1,9 кг Acer Nitro V 15 ANV15-51 Core i5 13420H NVIDIA RTX 4060 75 Вт IPS, 15,6″, 165 Гц, 300 ніт 5–6 годин 16 ГБ DDR5-5200 МГц 1 ТБ NVMe SSD ~2,11 кг

ASUS FA507NV-LP104 — ноутбук, який не боїться серйозних завдань, але й не забере останні копійки з гаманця. Ryzen 5 7535HS у парі з NVIDIA RTX 4060 дають можливість комфортно запускати сучасні ігри в 1080p на високих налаштуваннях. Відеокарта тут із максимально можливим TDP — 140 Вт. І так, 8 Гб “вистачить” усім!

Екран IPS зі 100% sRGB і частотою 144 Гц. Яскравість скромна — 250 ніт. Плавність в іграх та непогані кольори — приємний бонус для тих, хто грає після роботи чи навчання. До того ж екран не “вбиває очі” яскравістю, тому можна не боятися довгих сесій за ноутбуком.

Батарея ASUS FA507NV-LP104 тримає до 6 годин офісної роботи. Для ігор це, звісно, менше, але для бюджетного ігрового ноутбука досить прийнятно. Корпус пластиковий, але міцний, а клавіатура з RGB робить роботу та ігри зручною хоч вдень, хоч вночі.

MSI B7VF-412XPL — виглядає як непоганий варіант серед компактних ноутбуків. Дисплей 15,6 дюймів, IPS з частотою 144 Гц радує насиченими кольорами, контрастністю і плавністю анімацій.

Поєднання Ryzen 7 7735HS і RTX 4060 виглядає як спортивний двигун у хетчбеку: очікуєш економії, а отримуєш певний драйв. Ноутбук без проблем тягне сучасні ігри на ультра в 1080p, а 1440p теж цілком реалістичний варіант, хоч і доволі компромісний. Не забувайте про подарунок від NVIDIA — Smooth Motion і для RTX 40.

Автономність прогнозована: близько 5–6 годин в офісних завданнях, що типово для ноутбука з дискретною відеокартою. Для ігор батарея швидко сідає, тому зарядка під рукою must have.

Клавіатура повнорозмірна, хід клавіш приємний, є RGB-підсвітка, яку можна налаштувати під себе. Корпус міцний і трохи легший за деякі альтернативи. Вага — усього 1,9 кг.

Порти MSI B7VF-412XPL розташовані логічно: USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet — все на місці. Можна одночасно підключати зовнішні монітори, мишку та накопичувачі без дискомфорту.

Acer Nitro V 15 ANV15-51 — типовий ігровий ноутбук свого класу, який балансує між продуктивністю та ціною. Тут Core i5-13420H з 8 ядрами та RTX 4060 на 8 ГБ GDDR6 категорично гарантують комфортний геймплей у 1080p на ультра, а 165-Гц IPS-екран робить рух на екрані плавним і яскравим.

Оперативки DDR5 на 16 ГБ із частотою 5200 МГц вистачає для більшості сучасних ігор та мультитаскингу, плюс маємо SSD M.2 на 1 ТБ. Для апгрейду є додатковий слот M.2 PCIe 4.0.

Акумулятор Acer Nitro V 15 ANV15-51 на 57 Вт·год — це до 5-6 годин роботи в офісних завданнях, що типовий показник для ноутбуків із RTX 4060. Клавіатура острівного типу з білим підсвічуванням приємна у використанні, тачпад — точний.

Серед портів Acer Nitro V 15 ANV15-51 є HDMI 2.1, три USB-A 5 Гбіт/с, USB4/Thunderbolt 4 та RJ-45. Ноутбук важить 2,11 кг і зроблений із матового пластику.

Оптимальний ноутбук до 80000 гривень

Для тих, хто хоче поєднати ігрову потужність із мобільністю, “Оптимальний ноутбук до 80 000 гривень” пропонує притомні варіанти. Тут уже можна не обмежуватися базовою графікою і 1080p: моделі тягнуть сучасні ігри у 1440p або навіть 4K на високих налаштуваннях, при цьому залишаючись достатньо легкими для щоденного використання. Це золотий баланс між продуктивністю, якістю екрана та ціною, де кожна гривня працює на користь користувача.

Модель Процесор GPU TDP Екран Автономність Оперативка Накопичувач Вага Gigabyte A16 CWH Core i7 13620H NVIDIA RTX 5070 85 Вт IPS, 16″, 165 Гц 6–7 годин 32 ГБ DDR5-5200 МГц 1 ТБ NVMe SSD ~2,2 кг Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 NVIDIA RTX 5070 115 Вт OLED, 15,1″, 165 Гц 5–6 годин 32 ГБ DDR5-5600 МГц 1 ТБ NVMe SSD ~2 кг MSI Crosshair A16 HX D8WGKG Ryzen 7 8840HX NVIDIA RTX 5070 115 Вт IPS, 16″, 165 Гц 5 годин 32 ГБ DDR5-5600 МГц 1 ТБ NVMe SSD ~2,6 кг

Gigabyte A16 CWH — це приклад того, що ігровий ноутбук може виглядати стримано. Тонкий корпус, без зайвої ілюмінації та агресивних вставок, але з Core i7 13620H і RTX 5070 під капотом. У результаті виходить машина, яка чесно витягує сучасні ігри у 1080p і 1440p.

Екран Gigabyte A16 CWH на 16 дюймів з роздільною здатнісю 1920х1200 (16:10) з частотою 165 Гц дає геймерам саме те, чого вони чекають: плавність і комфорт у динамічних сценах, навіть якщо кольоропередача й поступається топам. Яскравість трохи вище за середню — 300 ніт.

Клавіатура з RGB (але без NUM-блока) — швидше декоративна, ніж справді ігрова, але друкувати та грати зручно, а трекпад приємно здивував точністю.

Автономність Gigabyte A16 CWH — середня, як для цього класу: 6–7 годин у браузері та швидке виснаження під іграми. Шум вентиляторів чути, але він не переходить у “зліт Боїнга”. Це ноутбук для тих, хто хоче спокійного ігрового досвіду за адекватну ціну — без пафосу, але й без болісних компромісів.

Legion 5 15AKP10 виглядає зовсім інакше — солідний корпус з алюмінію та пластику одразу натякає, що перед нами більш “дорослий” геймерський ноутбук. Ryzen AI 7 350 у парі з RTX 5070 дають відмінний запас потужності, і при цьому ноутбук працює тихіше за більшість конкурентів.

Навіть під серйозним навантаженням Legion не перетворюється на турбіну — що сподобається тим, хто цінує акустичний комфорт.

Дисплей Legion 5 15AKP10 — OLED із роздільною здатністю 2560×1600 та частотою 165 Гц, і він однаково добре підходить і для ігор, і для мультимедійної роботи. Яскравість сягає 500 ніт у звичайному режимі та до 1000 ніт у піку, а сертифікат DisplayHDR 600 True Black гарантує глибокий контраст і насичені кольори.

Продумане розташування портів іззаду додає зручності при підключенні периферії. Є й USB-C з Power Delivery, що приємно.

Клавіатура Legion 5 15AKP10 — у дусі серії: великі кнопки, комфортний хід, RGB-підсвічування спокійне. Щодо автономності — у поїздку надовго без зарядки краще не брати, під іграми батарея тане швидко.

Legion 5 15AKP10 — вибір тих, хто хоче серйозний інструмент для роботи та ігор, але без надлишкової агресії в дизайні. Такий ноутбук легко вписується і в офісний інтер’єр, і в геймерську кімнату.

MSI Crosshair A16 HX D8WGKG — тут із коробки отримуємо 32 ГБ ОЗП, 1 ТБ SSD і RTX 5070 у парі з Ryzen 7 8840HX — конфігурація, яка дозволяє сміливо запускати ігри не лише у 1080p, а й на 1440p, чи у рідній роздільній здатності 2560×1600 (16:10). Екран на 240 Гц і зі 100% колірним охопленням DCI-P3.

Корпус MSI Crosshair A16 HX D8WGKG доволі масивний, але зібраний якісно, без дешевих матеріалів. Це не ноутбук для щоденних переїздів, а радше для тих, хто хоче мати переносний центр геймінгу з усіма портами та можливістю підключення до стрімінг-сетапу.

Під навантаженням MSI Crosshair A16 HX D8WGKG голосно дихає вентиляторами, але при цьому тримає температури в межах норми — перегрів йому точно не загрожує. Звісно, автономність страждає: як і більшість подібних машин, він швидко просаджує батарею у важких завданнях.

Прогресивний ноутбук до 200000 гривень

У сегменті “Прогресивний ноутбук” зібрані моделі для тих, кому потрібна максимальна продуктивність без компромісів. Вони тягнуть сучасні ігри на високих налаштуваннях, працюють із рейтрейсингом і AI-рендером (можна заробити до 9000$), а також легко справляються з мультимедійними та робочими завданнями. При цьому вага та габарити збільшуються — це ноутбуки, які тяжіють до десктопів.

Модель Процесор GPU TDP Екран Автономність Оперативка Накопичувач Вага HP OMEN MAX 16-ah0000 Core Ultra 9 275HX NVIDIA RTX 5090 175 Вт IPS, 16″, 240 Гц 6–7 годин 32 ГБ DDR5-5600 МГц 2 ТБ NVMe SSD ~2,8 кг MSI Raider A18 HX A9WJG Ryzen 9 9955HX3D NVIDIA RTX 5090 175 Вт miniLED, 18″, 120 Гц 5–6 годин 32 ГБ DDR5-5600 МГц 1 ТБ NVMe SSD ~3.6 кг Lenovo Legion 5 15AKP10 Core Ultra 9 275HX NVIDIA RTX 5090 175 Вт OLED, 16″, 240 Гц 6 годин 32 ГБ DDR5-6400 МГц 1 ТБ NVMe SSD ~2,6 кг

HP OMEN MAX 16-ah0000 — це той випадок, коли ноутбук виглядає серйозніше, ніж ти очікуєш від 16-дюймової машини. Начинка у нього топового рівня: Core Ultra 9 275HX і RTX 5090 Laptop дозволяють врубати ультра з рейтрейсингом і не бачити слайд-шоу.

Візуальна частина HP OMEN MAX 16-ah0000 — сильний аргумент. Екран QHD 2560×1600 (16:10) на 240 Гц із G-Sync робить картинку плавною, а кольори — приємними навіть без калібрування. Це не OLED, але картинка не блякла і не вицвітає під кутом. А от за контрастністю й чорним він тримає обличчя гідно — в темних іграх не відчуваєш, що дивишся на сіру мряку. Яскравість — 500 ніт.

У ноутбука класний набір портів. Тут реально можна зібрати робоче місце без док-станцій: USB-C з PD, HDMI 2.1, Ethernet і достатньо USB. Це дрібниця, але коли в конкурентів доводиться жити з хабами, OMEN викликає відчуття, що про вас подумали.

Автономність HP OMEN MAX 16-ah0000 — стандартна пісня для ігровика. У роботі витягує пів дня без розетки, але варто зайти в Steam — і через пару годин ти знову в режимі стаціонару. Добре хоч зарядка швидка: поставив каву, і ноутбук уже ожив.

HP OMEN MAX 16-ah0000 — типовий hi-end 2025 року у кращому сенсі слова: сильний у залізі, приємний на вигляд, збалансований по можливостях.

MSI Raider A18 HX A9WJG — це ноутбук, який відразу дає зрозуміти: він прийшов, щоб грати. Великий 18-дюймовий дисплей 3840×2400 (16:10) на 120 Гц змушує забути про монітор на столі. Серце ноута — потужний Ryzen 9 9955HX3D.

RTX 5090 Laptop не просто для ґалки, а реально тягне все, що можна запустити у 4K, хоч й з DLSS. Кулери тут нескромні: при пікових навантаженнях ноутбук нагадує тихий турбодвигун.

Корпус MSI Raider A18 HX A9WJG величезний, товстий, але ергономіка зроблена з думкою про користувача: клавіатура з RGB-зонами, які можна легко та тонко налаштовувати, і великий тачпад без зайвих гучних фішок. Порти розставлені логічно: USB-C для швидкої зарядки й передачі даних, HDMI чи Thunderbolt для монітора, Ethernet для стабільного інтернету. Під’єднав усе — і робоче місце готове.

Акумулятор тут, як у всіх великих геймерів: не більше ніж пару годин у режимі гри, але швидка зарядка рятує ситуацію. Програмне забезпечення MSI Center дозволяє регулювати продуктивність, температуру й RGB, що додає відчуття контролю, а не хаосу.

MSI Raider A18 HX A9WJG — це не про “все й відразу”, а про те, що він може бути вашим головним ігровим інструментом, якщо ви готові миритися з розмірами та вагою. І ціною, звичайно.

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H одразу впадає в очі компактним, але строгим дизайном: 16-дюймовий OLED-дисплей 2560×1600 на 240 Гц виглядає суперово. Тут ставка на ультимативність: RTX 5090 Laptop достатньо для всіх актуальних ігор у 1440p/1600p з рейтрейсингом, і водночас температура не перетворює ноутбук на плиту. А 24 ГБ відеопам’яті відкривають двері для ентузіастів офлайн нейромереж.

Корпус Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H металевий, міцний, без зайвих кричущих вставок. Порти розташовані зручно: USB-C для передачі даних і зарядки, HDMI та mini DisplayPort для зовнішніх моніторів, плюс Ethernet для стабільного з’єднання. Клавіатура в Legion Pro 7 з відчутним ходом, традиційно одна з кращих.

Акумулятор тримає приблизно 6 годин у змішаному режимі, що для геймерського ноутбука середнього класу — дуже пристойно. Legion Coldfront 5.0 охолоджує чіпи без зайвої гучності, тому в іграх не доводиться слухати турбіни, що ревуть.

Ще одна сильна сторона Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H — програмне забезпечення Lenovo Vantage, яке дозволяє регулювати продуктивність, моніторити температуру та оптимізувати зарядку батареї. Тут все зрозуміло: не треба шукати приховані налаштування, усе під рукою. Але у декількох додатках.

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H — це ноутбук для тих, хто хоче “максимальний FPS” за кожну віддану гривню. Щоб побачити на що здатен цей ноут, запрошуємо прочитати наш редакційний огляд.

Висновки

Якщо хочете “потужність без компромісів”, варто дивитися у бік справжніх флагманів — HP OMEN MAX 16-ah0000 чи Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H. Це машини, які дарують відчуття десктопної сили у форматі ноутбука, тягнуть будь-яку гру на максималках, справляються з рейтрейсингом та AI-рендерингом без запинки. Але разом із цим вони перетворюють поняття “портативність” на жарт: щодня носити такий агрегат — завдання не для слабких. Утім, якщо хочеться мати під руками максимум можливостей без компромісів, то це саме той випадок.

Тим, хто віддає перевагу розумному балансу між вагою, продуктивністю та комфортом, більше підійдуть Gigabyte A16 CWH чи MSI Crosshair A16 HX D8WGKG. Вони легші, компактніші та не перетворюють кожну ігрову сесію на симфонію з реву вентиляторів. При цьому можливостей вистачає не лише для сучасних ігор, а й для роботи з важкими проєктами. Такий формат уже можна взяти на зустріч чи у подорож.

А якщо бюджет обмежений, то ASUS FA507NV-LP104 або Acer Nitro V 15 ANV15-51 стануть цілком доречним вибором. Вони впевнено закривають сценарії 1080p-геймінгу, добре почуваються у кіберспортивних дисциплінах і справляються з повсякденними завданнями. Звісно, вимагати від них стабільного рейтрейсингу без дропу FPS чи швидкого AI-рендерингу не варто, але й коштують вони відчутно менше, залишаючись при цьому цілком робочим інструментом.

І тут доречно нагадати головне: ноутбук варто обирати під власні задачі, а не лише через статус чи гучну назву. NVIDIA 5000-ї серії — це не черговий маркетинговий трюк, а реальна сила, але вона має працювати саме на вас, а не змушувати щодня тягати 3-кілограмову махіну без потреби.

Не завжди “максималки” — синонім геймерського щастя. Іноді куди приємніше мати тихий ноутбук із додатковими двома годинами автономності, ніж ще десяток FPS у DOOM: The Dark Ages. Тож справжній апгрейд — це уміння знайти свою золоту середину, щоб і грати, і працювати було комфортно.