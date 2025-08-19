Smooth Motion у NVIDIA App вмикає генерацію кадрів в іграх, де вона відсутня. Це дозволить суттєво підвищити FPS.

Виробник відеокарт оголосив про значне оновлення застосунку NVIDIA App для ПК. Найважливіша зміна полягає в тому, що перепризначення режиму DLSS тепер працюватиме глобально у всіх іграх, дозволяючи гравцям увімкнути генерацію кількох кадрів DLSS або суперроздільну здатність DLSS без необхідності налаштовувати кожну з них окремо.

Також NVIDIA розширила можливості режиму Smooth Motion на базі штучного інтелекту, який дозволяє генерувати кадри у грі на рівні драйвера. Раніше вона була ексклюзивною для відеокарт серії RTX 50, але тепер доступна для власників RTX 40. Smooth Motion створений для забезпечення плавнішого геймплею в іграх, де відсутня вбудована генерація кадрів DLSS. Технологія працює разом з DLSS Super Resolution та іншими функціями масштабування.

NVIDIA стверджує, що вона може майже вдвічі збільшити частоту кадрів. Сайт PC Gamer протестував попередню версію Smooth Motion раніше в іграх. Хоча подвоїти частоту кадрів не вдалося, вона все ж знано зросла — до +33,3% та +44%. Журналісти також передрікають можливість артефактів зображення, залежно від конкретної гри, попри гарну якість у Sons of the Forest та Peak.

Оновлення програми також інтегрує більше опцій старої панелі керування, зокрема налаштування анізотропної фільтрації, згладжування, ambient occlusion та інструментів NVIDIA Surround. Компанія прагне повністю замінити попереднє ПЗ єдиним інструментом, який поєднує функції GeForce Experience та «Панелі керування».

Нові функції NVIDIA App доступні в бета-версії з 19 серпня. Раніше функція Smooth Motion з’являлася у драйвері на RTX 40, проте зараз компанія впровадила її офіційно. Публічна доступність нової версії ПЗ для всіх користувачів очікується наступного тижня.