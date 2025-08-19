banner
Новини Технології 19.08.2025 comment views icon

Офіційно: NVIDIA App приносить подвоєння FPS Smooth Motion на RTX 40 та перепризначення DLSS у драйвері

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Офіційно: NVIDIA App приносить подвоєння FPS Smooth Motion на RTX 40 та перепризначення DLSS у драйвері

Smooth Motion у NVIDIA App вмикає генерацію кадрів в іграх, де вона відсутня. Це дозволить суттєво підвищити FPS.

Виробник відеокарт оголосив про значне оновлення застосунку NVIDIA App для ПК. Найважливіша зміна полягає в тому, що перепризначення режиму DLSS тепер працюватиме глобально у всіх іграх, дозволяючи гравцям увімкнути генерацію кількох кадрів DLSS або суперроздільну здатність DLSS без необхідності налаштовувати кожну з них окремо.

Також NVIDIA розширила можливості режиму Smooth Motion на базі штучного інтелекту, який дозволяє генерувати кадри у грі на рівні драйвера. Раніше вона була ексклюзивною для відеокарт серії RTX 50, але тепер доступна для власників RTX 40. Smooth Motion створений для забезпечення плавнішого геймплею в іграх, де відсутня вбудована генерація кадрів DLSS. Технологія працює разом з DLSS Super Resolution та іншими функціями масштабування.

NVIDIA стверджує, що вона може майже вдвічі збільшити частоту кадрів. Сайт PC Gamer протестував попередню версію Smooth Motion раніше в іграх. Хоча подвоїти частоту кадрів не вдалося, вона все ж знано зросла — до +33,3% та +44%. Журналісти також передрікають можливість артефактів зображення, залежно від конкретної гри, попри гарну якість у Sons of the Forest та Peak.

NVIDIA App приносить генерацію кадрів Smooth Motion на RTX 40 та перепризначення DLSS у драйвері

Оновлення програми також інтегрує більше опцій старої панелі керування, зокрема налаштування анізотропної фільтрації, згладжування, ambient occlusion та інструментів NVIDIA Surround. Компанія прагне повністю замінити попереднє ПЗ єдиним інструментом, який поєднує функції GeForce Experience та «Панелі керування».

Нові функції NVIDIA App доступні в бета-версії з 19 серпня. Раніше функція Smooth Motion з’являлася у драйвері на RTX 40, проте зараз компанія впровадила її офіційно. Публічна доступність нової версії ПЗ для всіх користувачів очікується наступного тижня.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Asus представила RTX 5090 і 5070 Ti BTF з прихованим роз'ємом живлення GC-HPWR
Процесори AMD вичавлюють Intel зі Steam з часткою 40%, відеокарти NVIDIA RTX 50 потужно вриваються
Intel звільняє 24 000 працівників та скасовує проєкти в кількох країнах
Зелений — хіт сезону: NVIDIA побила рекорд з капіталізації завдяки буму ШІ
Масштабування NVIDIA DLSS Transformer Model вийшло зі стадії бети
Голова NVIDIA Дженсен Хуанг каже, що ШІ робить його розумнішим, і сперечається з дослідженням MIT
Роз'єм живлення NVIDIA RTX 5090 згорів з ідеальним підключенням під час гри в Wuchang
Відеокарти Sycom отримали кулери Noctua — RTX 5070 Ti, 5070 та 5060 Ti
Нейронне стискання текстур на NVIDIA RTX 50 та Intel — ютубер показав захопливе демо
Дженсен Хуанг: Трамп пишається 4 трлн NVIDIA, а нові мита індустрія переживе
Перший огляд NVIDIA RTX 5050 — Intel Arc B580 швидша
INNO3D представила однослотові NVIDIA RTX 5090 та 5080 з водяним охолодженням
Модер створив “портативну” 12,5” консоль з NVIDIA RTX 4090 для ноутбуків
«1080 Ti мала бути зіркою, а RTX 5050 вкрала шоу»: ютубер хотів довести перевагу старого флагмана, але вийшло навпаки
Відеокарти ATI Radeon: 25 років тому вийшов перший огляд
Шунтована NVIDIA RTX 5090 увірвалася в десятку 3DMark лише з повітряним охолодженням
NVIDIA RTX 5070 у процесорі ПК — Geekbench розкриває GPU чипа N1X
Це мала зробити NVIDIA — вийшов корпус ПК у стилі відеокарт Founders Edition
NVIDIA RTX 50 Super з'являться вже цього року, — інсайдери
Невипущена NVIDIA Titan Ada на відео: два роз’єми 12VHPWR з перехідником на шість 8-pin
Масштабування AMD FSR випробували на відеокарті NVIDIA 2012 року — що з цього вийшло
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати