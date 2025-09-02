Ютубер заробляє по $9 000 щомісяця, створюючи "сміттєві" ШІ-відео про руде кошеня

Ютубер FUNTASTIC YT

21-річний студент з Філіппін заробляє близько $9 000 щомісяця на ШІ-відео, які багато хто вважає “сміттєвими”. Його впізнаваний персонаж — рудий кіт.

Марк Лоуренс I. Гарілао, автор каналу FUNTASTIC YT, викладає щодня один-два ролики. У кожному з них фігурує мультяшне кошеня з його батьком в абсурдних ситуаціях. Наприклад, як кошеня плаває у ставку, наповненому мармеладними ведмедиками — відео зібрало майже 2 млн переглядів. Чи інші ідеї: герой літає на дирижаблях з млинців або керує машинками, зробленими з пляшок солодкої води.

Щоб створити один такий “шедевр” ютубер витрачає від години до двох. Для цього він комбінує різні інструменти: ChatGPT для створення діалогів, KlingAI для анімації та додатковий застосунок для монтажу. Як результат: канал набрав понад 500 млн переглядів і майже 600 000 підписників. Аналітики Social Blade прогнозують, що річний дохід Гарілао може коливатись від $123 000 до $2 млн.

Критики називають таку хвилю відео “штучним сміттям”. Короткі відео масово генеруються ШІ та поширюються завдяки алгоритмам соцмереж — фактично ШІ став “суперсилою спаму”. Раніше YouTube оновлював правила, щоб не платити за “неавтентичний” контент, але його регулювання ускладнено через масштаби й швидкість появи нових роликів. Наприклад, днями Google випустив генератор Nano Banana, який дозволить ще краще і якісніше робити подібні ролики. Паралельно Марк Цукерберг радіє, що час у Facebook та Instagram зріс завдяки ШІ-сміттю. Тому очікувати, що таких відео поменшає на різних платформах не варто.

Можна довго сперечатися, що такі відео повне сміття, але штучний інтелект став головним інструментом для тих, хто хоче швидко отримати перегляди. І поки одні хейтять такі ролики, ютубери (і не тільки) — знайшли спосіб заробити серйозні гроші.

Джерело: Dexerto