Рецензія на анімаційний фільм «Хижак: Вбивця вбивць» / Predator: Killer of Killers

6 червня на сервісі Hulu прем’єрувався анімаційний науково-фантастичний бойовик «Хижак: Вбивця вбивць». Він становить три окремі сюжети, події яких відбуваються у різних історичних епохах. Незмінним для усіх них буде присутність іншопланетного мисливця, що колись наважився кинути виклик самому Залізному Арні. Цим проєктом опікувався Ден Трахтенберг — саме він займався розробкою та реалізацією «Здобичі» (2022), і саме йому належить провернути те саме з прийдешнім «Хижаком: Дикі землі», що має вийти в прокат у листопаді. А перед тим поки розповідаємо, як почувається культовий прибулець у форматі анімації.

Плюси: висока динаміка оповідання; непоганий брутальний екшн в межах анімаційного формату; присутні спроби розширити міфологію; стильна анімація; приємні відсилання до попередніх фільмів; Мінуси: деякі умовності, притаманні анімаційному формату, особливо це стосується екшн-сцен; назвати стрічку обов'язковою в рамках франшизи напевно все ж не можна; не дуже імпонує гра в одні ворота; часом до плавності рухів в анімації виникають питання (напишіть в коментарях, чи зіткнулися ви з такою неприємністю) 7.5 /10 Оцінка

ITC.ua

«Хижак: Вбивця вбивць» / Predator: Killer of Killers

Жанр анімаційний науково-фантастичний бойовик

Режисери Ден Трахтенберг, Мічо Рутейр

Ролі озвучили Ліндсі ЛаВанши, Луї Одзава Чанчієн, Рік Гонсалес, Майкл Бін

Прем’єра Hulu

Рік випуску 2025

Сайт IMDb

841 рік нашої ери, Скандинавія. Крута воїтелька клану вікінгів Урса прагне помститися за смерть батька, тож тримає шлях у розташування одного конкретного племені, щоб розібратися з тамтешнім лідером Зораном. 1609-й, феодальна Японія. Дороги двох братів, що є синами самурая, розходяться, але 20 років потому один з них має намір повернути боржок кривднику. Неспокійний 1942-й, Північна Атлантика. Молодий американський пілот Торрес доходить висновку, що ворожа авіація — не найстрашніше, що очікує ескадрилью у небі.

Усім цим героям доведеться зіштовхнутися з безжалісним прибульцем, який вже нагострив свої леза, зарядив гармати та цілком готовий до завоювання нових трофеїв.

Для добре знайомих з серією фільмів глядачів давно не секрет, що лідер приреченого військового загону майор Датч був далеко не першим, хто при зустрічі з Яутжа задавався питанням «що ти таке?». У своїй «Здобичі» нинішній ідейний натхненник франшизи Ден Трахтенберг перемістив дію аж на початок XVIII століття, але тепер пішов ще далі та підкреслив, що одвічне протистояння вростає корінням у сиву давнину.

Як неважко здогадатися, «Вбивця вбивць» становить антологію з трьох різних сюжетних гілок, які очікувано об’єднуються у завершальному акті. Кожній з них приділяється приблизно 20 хвилин, що передбачає високу щільність динаміки та екшену — кривавого, брутального, все як треба.

Разом з кульмінацією виходить лаконічний хронометраж тривалістю у годину двадцять, насичений подієвістю та досить захопливими сутичками з зіркою цього шоу — Хижаком.

Щоправда, останній, на тлі фізичної та технологічної переваги, безпосередньо в бою позбавлений хоч би найменшої кмітливості (якщо не сказати, що тупий). Водночас людям завжди необхідно проявляти неабияку винахідливість, щоб претендувати на успіх у нерівному бою — достатньо згадати того ж Голландця, який кував перемогу з добірної центральноамериканської багнюки і палиць. Та через цей фактор існує певне розчарування від того, що гра постійно йде в одні ворота.

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Якою б жорстокістю та безкомпромісністю не намагалися наситити дійство творці, а від очевидної мультяшності нікуди не подітися. Так само як і варто зважати на кричущі умовності, притаманні анімаційному формату — особливо вони відчутні якраз у екшн-сценах, бо в «живому» кіно таке навряд чи прокотило б.

Однак все одно це помітно краще за те, що, скажімо, Netflix зробив з «Термінатором» або той же Disney з «Зоряними війнами» в «Оповідках», якщо вже мова йде про короткі історії.

При цьому Трахтенберг намагається виїхати не тільки коштом приємного оку (чи вуху) фансервісу, яким сьогодні заведено зловживати, але й поступово розширює міфологію. Цілком логічно, що справжнісінькі гладіаторські бої, причому в кращих традиціях Рідлі Скотта з присутністю мерзенних почвар на арені, іншопланетному мисливцю як рідні. Повітряні ж бої, здається, це теж щось новеньке.

В плані змісту авторам розійтися особливо ніде, та й ніколи. Але він в «Хижаку» ніколи і не був головною рушійною силою, тож не велика біда.

Наприклад, сюжет про войовничу дівицю, яка мститься за загибель батька, вже не перший ну хоча б на цьому тижні. Щодо місцевих трюків, то томкрузівщина в крижаних водах чи на літаку, що перекочувала й сюди, ще досі актуальна в прокаті. Зате в плані додаткової зустрічі з улюбленим прибульцем у не надто звичному для нього форматі цей бойовик працює злагоджено, без зайвих розмов і метушні.

Знову у кадрі промайне легендарний пістоль-ровесник Львівської пивоварні, і це один з найкращих моментів фільму. Ця старовинна зброя стала не тільки трофеєм переможця, а й символом запеклого антагонізму людини та Хижака. Не забуває Трахтенберг підморгнути й «Здобичі», натякаючи на потенційно цікавий розвиток подій в майбутньому.

Назвати «Вбивцю вбивць» річчю життєво необхідною в рамках легендарної франшизи можна з великою натяжкою. Та це приємне доповнення до основної серії, яке зійде за гарний аперитив перед прийдешніми «Дикими землями». Можливо, саме там під фірмове клекотіння грізний прибулець зможе як слід компенсувати минулі невдачі й таки змінити рахунок на табло на свою користь. Тож твій хід, потворо.