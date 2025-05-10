Рецензія на мультсеріал «Зоряні війни: Оповідки про Підземний світ» / Star Wars: Tales of the Underworld

4 травня на сервісі Disney+ вийшов черговий, вже третій сезон циклу анімаційних короткометражок-антологій Star Wars Tales, що отримав назву «Tales of the Underworld». Кожен з сезонів був присвячений якимось двом персонажам з культового всесвіту, звісно, не таким популярним та розпіареним, як Дарт Вейдер чи Хан Соло, однак цікавим затятим шанувальникам бренду «Зоряні війни». В огляді нижче нагадуємо, про кого йшла мова в попередніх сезонах, на кого творці серіалу на чолі з Дейвом Філоні звернули увагу цього разу та чи вдається «Зоряним війнам» досі бути захопливими у такому компактному анімаційному форматі.

Плюси: в міру цікаві історії двох яскравих персонажів, які краще розкривають їхні характери (особливо це стосується Кеда Бейна); якісна фірмова анімація; немає нав'язливих маніпуляцій з фансервісом; приємні компактність і лаконічність; Мінуси: одна з історій може здатися цікавішою за іншу (в цьому контексті і думки фанатів можуть розділитися), в обох розповідях присутній певний набір шаблонів; новачкам тут робити нічого; 7 /10 Оцінка

ITC.ua

«Зоряні війни: Оповідки про Підземний світ» / Star Wars: Tales of the Underworld

Жанр короткометражна анімація, антологія, пригодницька фантастика

Творець Дейв Філоні

Ролі озвучили Ніка Футтерман, Корі Бертон, Артт Батлер, Лейн Фектор, Ей Джей ЛоКасціо, Клер Грант, Дон-Лієн Гарднер, Ерік Лопес, Тоні Амендола

Прем’єра Disney+

Рік випуску 2025

Сайт IMDb

Невтомний Дейв Філоні продовжує розширювати сюжетні арки різноманітних персонажів в анімаційних короткометражних епізодах антології «Tales». У першому сезоні «Оповідки про джедаїв», що вийшов на екрани у 2022 році, глядачі мали нагоду познайомитися з передісторіями Асоки Тано і Графа Дуку. У другому під назвою «Оповідки про Імперію», котрий побачив світ торік, також 4 травня — у неофіційний День «Зоряних війн» — розповідалося про Морґан Елсбет та Барріс Оффі. І от, у «Оповідках про Підземний світ» (в інтернетах ще гуляє назва, де фігурує «Злочинний світ») черга дійшла до Асажж Вентресс і Кеда Бейна.

Як і у випадку з попередніми сезонами (особливо з другим), якщо ці імена вам ні про що не кажуть, напевно, немає сенсу розпочинати перегляд антології, яка потребує від глядача знання матчастини та, відповідно, численних нюансів. Але якщо ви, що називається, «в темі» і до того ж знайомі з серією «Tales», то вже уявляєте, чого очікувати від чергових пригод в далекій-далекій Галактиці. Зокрема у заданому форматі — 6 епізодів тривалістю приблизно в 15 хвилин, виконаних у фірмовому анімаційному стилі, по 3 на кожного з головних героїв.

Перші три серії присвячені Асажж Вентресс — колишньому падавану, що зреклася світлої сторони Сили та приєдналася до Графа Дуку. Пізніше вона очолила армію дронів Альянсу сепаратистів та виступала проти джедаїв під час Війн клонів. Однак згодом Вентресс була зраджена Лордом ситхів та стала мисливицею за головами. На екрані персонаж діяв суто в анімаційних проєктах: серіалі «Війни клонів» 2003 року, згодом — в однойменному фільмі та серіалі 2008-го, а також в «Бракованій партії».

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Для повного розуміння картини, з якої стартує перший епізод, не зайвим буде згадати й роман «Темний послідовник» Крісті Ґолден — адаптацію написаних Джорджем Лукасом та Дейвом Філоні сценаріїв для мультсеріалу «Війни клонів», випущену у 2015 році. У кадрі швиденько промайнуть Квінлан Вос та Обі-Ван Кенобі, а згодом перед глядачем постане сама Асажж. Її подальше знайомство з юним джедаєм, на якого полюють імперські штурмовики, призведе до класичної в рамках всесвіту пригоди — з перестрілками, квестами, подорожами, битвами на світлових мечах, потенційним наставництвом тощо.

Це в міру захоплива компактна історія, що показує намагання Асажж Вентресс покінчити з минулим життям та її готовність простягнути руку допомоги стражденному. Плюс є побічна сюжетна лінія, де транслюється меседж про те, як часом складно відпустити війну, якщо бути в ній так довго, що вже не уявляєш, як жити інакше. В кого-кого, а в українського глядача ця тема знайде відгук.

Друга трійка епізодів стосується Кеда Бейна. Це жорстокий мисливець за головами, що працює на тих, хто більше заплатить, і надзвичайно вправний стрілець. Його перша поява на екранах відбулася все у тих же «Війнах клонів» зразка 2008-го, а пізніше персонажа можна було побачити і в «Бракованій партії». На відміну від Вентресс, Бейн не обмежився участю лише в анімаційних проєктах та з’явився в «Книзі Боби Фетта».

В «Оповідках» пропонується передісторія безжалісного найманця, починаючи з його голодного дитинства і закінчуючи дорослою версією червоноокого дуроса в кадрі. Власне, це ніщо інше як шлях становлення лиходія, виконаний у дусі класичних вестернів аж до крупних планів очей стрільців. Важко назвати це якимось відкриттям, історія доволі шаблонна, хоча й не позбавлена певного очарування. Та й сам Кед Бейн для багатьох достатньо яскравий персонаж, щоб не жалкувати про витрачений час.

Творці третього сезону наступають на ті самі граблі, що й у випадку з попередником про джедаїв — знову одна арка ризикує здатися цікавішою на тлі іншої (напишіть в коментарях, яка більше сподобалася вам), та водночас якісь суттєві закиди в бік Філоні і компанії пред’являти зовсім не хочеться.

Серіал більш-менш тримає задану планку якості, він приємний, коротенькі епізоди лускаються, мов насіння, грайливо то тут, то там розгулюють у кадрі химерні істоти. Непоганий аперитив для тих, хто планує запоєм дивитися другий сезон «Андора», фінал якого відбудеться вже наступного тижня.